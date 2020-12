5 bí quyết giúp nàng luôn hài lòng khi chọn mua túi

Những chiếc túi xách là món đồ thời trang thiết yếu chỉ sau quần áo và giày dép. Thế nhưng, đầu tư vào túi xách cũng cần có những bí quyết để giúp bạn tránh xa những sai lầm không đáng có, chọn được túi xách đẹp và có giá trị sử dụng lâu dài.



Ảnh nguồn: Internet

Ngay cả đối với những cô nàng không chú ý đến thời trang cho lắm thì những chiếc túi xách luôn là vật dụng vô cùng cần thiết và việc sở hữu những chiếc túi đẹp, tốt, bền là điều mà bạn nên quan tâm. Không chỉ giúp bạn lưu trữ đồ dùng cá nhân tiện lợi, túi xách còn là điểm nhấn thời trang tinh tế, làm nổi bật phong cách, cá tính cũng như vóc dáng cho mỗi cô nàng. Một chiếc túi xách tốt, trước hết nó phải phù hợp với chính bạn, bởi nó sẽ theo bạn đi tới mọi nơi, mọi lúc. Thế nhưng, đôi khi bạn lại lãng phí tiền bạc vào những phút “bốc đồng” để mua một chiếc túi rồi lại chẳng bao giờ muốn dùng đến nó bởi có vô vàn lý do, nó quá to/ quá nhỏ so với bạn, chẳng có bộ trang phục nào bạn đang có phù hợp với chiếc túi… Chính vì thế, hãy dành thời gian đọc hết 6 bí quyết sau, để đảm bảo chắc chắn rằng bạn sẽ không còn phải hối hận khi quyết định mua bất kỳ chiếc túi nào nữa.

Ảnh nguồn: Internet

1. Thời trang đẹp nhất là sự phù hợp với chính bạn

Nguyên tắc đầu tiên mà bạn nên ghi nhớ trong đầu là “đừng bao giờ chạy theo xu hướng thời trang của những chiếc túi”. Nếu số tiền bạn muốn đầu tư cho túi không nhiều thì hãy chắc rằng bạn sẽ chọn cho mình một chiếc túi mà bạn sẽ muốn đeo nó cả ngày, cả tháng, cả năm. Xu hướng thì luôn đến rồi đi, chỉ có những giá trị cốt lõi căn bản ở lại và đó mới chính là giá trị mà bạn cần tìm. Đừng quan tâm đến việc người khác đeo cái gì, hãy quan tâm duy nhất đến thứ bạn muốn đeo nhất. Quan trọng hơn, hãy cố gắng để chọn chiếc túi mà phù hợp nhất với chính bạn cả về vóc dáng và gu thời trang, điều này sẽ khiến bạn không cảm thấy chán nó khi phải đeo quá nhiều.

Ảnh nguồn: Internet

2. Đừng chọn mua túi quá rẻ

Nhiều người quan niệm, thời trang là thứ luôn thay đổi, chính vì thế, không cần thiết phải mua những đồ đắt tiền. Thế nhưng không giống như quần áo, túi xách là thứ sử dụng hàng ngày, chính vì thế nếu mua một chiếc túi quá rẻ, bạn sẽ chỉ nhận lại chất liệu và kiểu dáng tệ hại sau một thời gian ngắn sử dụng. Hãy mạnh dạn bỏ thêm một ít tiền nữa, để mua được một chiếc túi với chất lượng hơn hẳn. Và sẽ chẳng còn gì để nói nếu bạn có một khoản tiền lớn để mua một chiếc túi hàng hiệu, bạn có thể dùng nó cho đến cuối cuộc đời này. Đó không phải là lãng phí mà chính là tiết kiệm, bởi thay vì mua đến chục chiếc túi xách rẻ và nhanh hỏng thì 1 chiếc túi xịn có thể dùng cả đời thì đó chính là một khoản đầu tư khôn ngoan.

Ảnh nguồn: Internet

3. Nghĩ đến tủ đồ nhà bạn khi chọn túi

Nếu bạn thấy tủ đồ của mình hoàn toàn có thể kết hợp được với một chiếc túi đỏ, hãy mua nó. Nghĩ về tủ đồ của mình khi mua túi và cân nhắc xem liệu chiếc túi này có hợp với những bộ quần áo sẵn có hay không là một cách hay để quyết định.

Ảnh nguồn: Internet

Nếu bạn có một tủ quần áo cực kỳ màu sắc, hãy mua cho mình một chiếc túi đen. Màu đen có thể kết hợp được với tất cả màu sắc bạn có và hơn nữa, chúng có thể sử dụng cả ban ngày lẫn tiệc tối. Ngược lại, nếu tủ đồ của bạn toàn màu trung tính, bạn có thể cân nhắc mua một chiếc túi có màu sắc rực rỡ, chúng sẽ là điểm nhấn đắt giá cho mọi bộ đồ bạn có đấy.

Ảnh nguồn: Internet

4. Phù hợp với vóc dáng cơ thể

Sai lầm lớn nhất khi chọn mua các đồ thời trang là không hợp với ngoại hình của bạn, túi xách cũng vậy, dù bản thân chúng có đẹp đến đâu nhưng nếu không cân xứng với vóc dáng của bạn thì cũng sẽ làm lộ ra khuyết điểm của cơ thể. Nếu bạn cao và gầy, hãy chọn mua túi nhìn to và rộng, chúng sẽ giúp bạn nhìn cân đối hơn.

Ảnh nguồn: Internet

Nếu bạn quá nhỏ, một chiếc túi to sẽ khiến bạn nhìn như bị “nuốt chửng”, thay vào đó nên mua một chiếc túi nhìn… nhỏ hơn túi bình thường, chúng sẽ khiến bạn nhìn cao ráo hơn. Hãy luôn ghi nhớ: túi nhỏ hợp với vóc người nhỏ. Còn nếu bạn có thân hình mũm mĩm, một chiếc túi nhỏ sẽ khiến trông bạn trở nên thừa cân hơn.

Ảnh nguồn: Internet

5. Chú ý đến thời tiết

Mỗi thời tiết lại phù hợp với một kiểu màu sắc khác nhau. Nếu bạn tìm một chiếc túi cho mùa hè thì nên tránh những chiếc túi có màu sắc sặc sỡ, gây cảm giác bức bối, thay vào đó là chiếc túi có màu trang nhã, chất liệu mềm mại, nhẹ và thoáng.

Ảnh nguồn: Internet

Màu sắc cho mùa đông nên tối và ấm áp một chút để phù hợp với thời tiết. Một chiếc áo khoác dày cộp nhìn sẽ chẳng có chút ăn nhập nào với một chiếc túi… đi biển. Bên cạnh đó, hãy nhớ rằng mỗi khi bạn cất túi đi để tìm mua túi cho mùa mới, hãy bảo quản chiếc túi của mình cẩn thận. Đặt chúng vào túi mỏng để tránh bụi bẩn và sự thay đổi thời tiết, việc này sẽ giúp bạn không phải tốn thêm tiền mua túi mới vào mùa sau.

Ảnh nguồn: Internet

Ảnh nguồn: Internet