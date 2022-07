5 bước tháo lắp lens Canon đúng cách và hướng dẫn bảo quản ống kính

Khi chuyển từ máy ảnh compact cố định sang dòng DSLR, nhiều người sẽ bỡ ngỡ trong việc sử dụng. Đặc biệt là công đoạn thay ống kính gây ra rất nhiều sự lúng túng và lo sợ cho các nhà nhiếp ảnh. Bài viết dưới đây sẽ gợi ý giúp bạn cách tháo lắp lens Canon đơn giản và không hư hại gì cho máy ảnh.



1. Hướng dẫn cách tháo lắp lens máy ảnh Canon

1.1. Chú ý môi trường xung quanh khi thay ống kính

Việc tách rời ống kính ra khỏi thân máy ảnh Canon sẽ khiến các linh kiện bên trong lộ ra. Nhất là phần cảm biến hình ảnh sẽ ra không khí bên ngoài và tiếp xúc với các yếu tố gây hại bao gồm như hạt cát, bụi hay nước. Vì vậy điều quan trọng trong cách tháo lắp lens Canon là tránh thay ống kính khi bạn đang ở trong môi trường ô nhiễm.

1.2. Cách lắp và vị trí lắp ống kính đúng

Hầu hết các ống kính Canon đời mới đều có một chấm đỏ trên thân ống kính. Bạn sẽ phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để có thể biết được biểu tượng lắp đặt đúng. Sau đó bạn để sao cho chấm đỏ trên ống kính phải thẳng hàng với chấm đỏ trên thân máy. Và khi đã thực hiện được điều đấy rồi thì bạn chỉ việc lắp ống kính chặt vào khung.

1.3. Đừng mạnh tay khi lắp ống kính

Ở bất kỳ trường hợp nào thì bạn cũng không nên dùng lực mạnh để lắp ống kính. Khi thực hiện mà cảm thấy khó khăn và phải dùng lực thì bạn hãy kiểm tra lại vị trí của các chấm biểu thị xem chúng đã thẳng hàng chưa.

1.4. Xoay ống kính đúng chiều để khóa vị trí cho chuẩn

Đây là việc rất quan trọng trong khi thay để đảm bảo việc an toàn cho ống kính lẫn phần thân máy. Việc xoay ống kính phải đúng chiều kim đồng hồ để khóa vị trí được chính xác. Khi bạn nghe thấy một tiếng cách bé bé phát ra thì chứng tỏ vị trí khóa đã đúng và chắc chắn.

1.5. Dùng lực vừa phải khi khóa ống kính

Việc này cũng tương tự như cách bạn lắp ống kính. Lực tay bạn phải điều chỉnh vừa đủ để không gây gãy hỏng gì cho thân máy hay lens. Các loại máy ảnh chuyên nghiệp đều có kết cấu ren vặn hỗ trợ cho nhiếp ảnh gia có thể thuận lợi thay các ống kính khác nhau. Vì vậy nếu thấy quá trình thực hiện bị khớp và khó khăn thì hãy điều chỉnh lại vị trí đặt lens vào nhé.

1.6. Nhấn nút để tháo ống kính một cách nhanh chóng

Phía bên trái máy ảnh sẽ có một nút nhỏ dùng để tháo ống kính, bạn chỉ cần nhấn nút. Rồi sau đó bạn thực hiện thao tác vặn ngược lại chiều kim đồng hồ để tách lens với thân máy ra. Lưu ý là việc này cần phải làm một cách nhanh chóng để ngăn ngừa bụi xâm nhập vào bên trong.

1.7. Chọn ống kính thích hợp với máy

Hãy nhớ rằng thân máy và ống kính chỉ có thể gắn với nhau theo một cách. Vì vậy hãy xem xét thật kỹ cách chọn lens Canon phù hợp với dòng máy ảnh chuyên nghiệp bắt nét này.

1.8. Cất nắp đậy ống kính ở nơi an toàn

Đây là phụ kiện đi kèm quan trọng với máy ảnh. Nó giúp cho máy không bị ảnh hưởng bởi các tác nhân như bụi, hơi nước,…Tuy nhiên cường độ làm việc nhiều và nhanh khiến nhiều lúc các nhiếp ảnh gia hay bỏ sót vật dụng này. Để tiết kiệm tiền của và thời gian, bạn hãy để nắp đậy này vào vị trí cố định và tránh rơi gãy nhé.

Cách tháo lắp lens cho dòng máy Canon

Tùy vào mục đích chụp ảnh hay vệ sinh, Blog Adayroi sẽ hướng dẫn bạn cách tháo lắp ống kính cho máy Canon rất đơn giản. Lưu ý là các thao tác bạn thực hiện thật cẩn thận và nhẹ tay nhé.

Bước chuẩn bị dụng cụ: hai loại tuốc nơ vít 4 cạnh và 2 cạnh. Thêm vào đó là khăn vải mềm sạch.

Bước 1: Bạn gỡ lens ra khỏi thân máy Canon rồi để lên bề mặt khăn sạch. Sau đó bạn dùng tuốc nơ vít tháo các ốc cố định miếng nhựa bao quanh để bảo vệ mặt kính rồi nhấc để ra ngoài.

Bước 2: Dùng tuốc nơ vít dẹt để tháo viền chứa các nút AF và MF ở trên lén.

Bước 3: Bạn vặn ốc vít vào phía trong viền nhựa vừa được tháo ra. Chiếc ốc vít này có tác dụng để cố định phần nhựa hình tròn ở bên ngoài. Sau đó bạn tách phần nhựa này ra khỏi bên trong ống kính.

Bước 4: Bạn chỉ việc vặn ngược chiều kim đồng hồ để tháo tách các bộ phận ở bên trong ra. Rồi dùng khăn vải sạch để lau các chi tiết đã tháo thật nhẹ nhàng.

Bước 5: Khi đã vệ sinh sạch sẽ xong các chi tiết máy, bạn chỉ việc tiến hành lắp ngược lại thôi.

Bộ vệ sinh máy ảnh chuyên nghiệp (Nguồn: binhminhdigital.com)

2. Kinh nghiệm bảo quản và sử dụng ống kính máy ảnh Canon

Cùng với cách tháo lắp lens Canon sao cho chính xác và an toàn, việc bảo quản và sử dụng ống kính cũng phải được chú trọng để có thể đảm bảo tuổi thọ máy được kéo dài. Sau đây là một số kinh nghiệm mà Blog Adayroi xin chia sẻ với các bạn đọc.

2.1. Tìm hiểu kỹ thông số máy ảnh trước và sau khi mua về

Khi quyết định mua lens zoom tốt, rõ nét cho một máy ảnh du lịch hay chuyên nghiệp thì bạn không nên vội vàng. Bạn cần phải tìm hiểu kỹ về các thông số kỹ thuật, những thuật ngữ chuyên dùng trong giới nhiếp ảnh. Ngoài ra hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đưa ra cũng cần phải chú trọng.

2.2. Vệ sinh máy ảnh

Đối với các dòng máy thông dụng như thương hiệu Nikon hay hãng máy ảnh Canon,… việc vệ sinh máy không hề khó khăn chút nào. Bạn nên làm công việc này thường xuyên, nhất là ở bộ phận lens rất hay bị bám bụi. Và lưu ý là bạn nên lau ống kính bằng khăn mềm khô hay giấy chuyên dụng nhé.

2.3. Cẩn thận với thời tiết và nhiệt độ bảo quản

Tùy vào điều kiện thời tiết mà giữ ấm hay hạ nhiệt tránh nóng cho máy ảnh của mình. Điều này sẽ giúp bạn kéo dài tuổi thọ của sản phẩm, tiết kiệm chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng.

Tránh ánh sáng có cường độ lớn. Trong điều kiện ngoài trời không thuận lợi thì hạn chế hoặc không thay thế ống kính. Trong lúc vào đêm khuya sương xuống dẫn đến việc không khí ẩm vì vậy bạn không nên tháo lens ra khỏi thân máy.

2.4. Cẩn thận khi tháo lắp

Môi trường lắp lens cần phải được để ý. Kinh nghiệm cho bạn là không nên thay lens ở trên giường do bụi li ti từ màn, chăn, gối khá nhiều. Khi thay lens, pin của máy phải được đảm bảo là đã tắt đi. Hay khi gắn lens bạn hãy chỉnh máy sang chế độ Manual Focus sau đó mới gắn lens vào.

2.5. Những vấn đề cần lưu ý khi kết nối với PC và TV

Ngoài ra, độ bền của sản phẩm sau khi sắm chiếc máy ảnh chuyên nghiệp Canon bắt nét tốt, hoạt động nhanh nhạy sẽ phụ thuộc vào cách bạn sử dụng hay kết nối. Bạn không nên cắm trực tiếp máy ảnh vào tivi hoặc máy tính mà nên thông qua thẻ để đảm bảo an toàn không bị virus tấn công. Thêm vào đó hầu như những PC không có hệ thống nối đất đều sẽ bị nhiễm điện. Cường độ của nguồn điện này có thể gây hư hỏng tới vi mạch của máy. Sử dụng thẻ nhớ và đầu đọc là cách hiệu quả để tránh được trường hợp này mà lại tiết kiệm.

Việc cắm trực tiếp hai máy với nhau sẽ gây mất an toàn( Nguồn: wikihow.com )

2.6. Mang vác vận chuyển

Bạn hãy trang bị balo, túi đựng máy ảnh chuyên dụng, chất liệu bền chắc có thể chống nước, chống sốc,…. Khi mang vác vận chuyển phải tuyệt đối cẩn thận, tránh những tác động bên ngoài dẫn đến hư hại máy.

2.7. Cấm để máy trong tủ quá lâu

Tuyệt đối bạn không được để máy không sử dụng quá lâu dẫn đến tê liệt các vi mạch. Trong trường hợp không dùng máy ảnh với khoảng thời gian dài thì bạn nên tháo pin ra. Việc này sẽ tránh hiện tượng chạm điện hay pin hư chảy nước.

2.8. Không nên lắp Pin vừa sạc xong vào máy

Bạn không nên lắp pin vừa sạc xong vào máy do có thể gây hỏng bộ cấp nguồn của Dcam. Do dòng điện sau khi pin mới đầy chưa ổn định phóng ra có thể gây hại cho vi mạch của máy. Bạn nên để pin nghỉ khoảng 5-10 phút sau khi sạc đầy rồi hãy lắp vào máy.

2.9. Không chụp Flash trước mặt trẻ em

Cường độ sáng của đèn flash của các máy DSLR rất mạnh, có thể gây hư hại cho thị giác con người. Chính vì vậy bạn không chụp flash trước mặt trẻ em. Khi chụp chân dung thì nên chọn góc nghiêng để bấm máy, tránh đối diện với mắt người.

2.10. Đọc hiểu các thông báo lỗi

Khi xuất hiện các sự cố thì máy ảnh sẽ hiển thị thông báo cho người dùng. Thông thường báo lỗi thì màn hình LCD cũng sẽ kèm theo dòng chữ “Turn the camera off and on again”. Bạn chỉ cần tắt máy đi bật lại thì vấn đề đã được giải quyết. Tuy nhiên nếu vẫn không được thì bạn cần vào cài đặt để thiết lập lại chế độ cho phù hợp nhé.

2.11. Kinh nghiệm xương máu khác

Đối với các dòng máy DSLR hiện đại, nếu có thể bạn không nên cho người không chuyên mượn. Bởi vì với những ai chưa từng tiếp xúc có thể làm hỏng máy trong tích tắc. Ví dụ như để máy trong thời gian quá dài hay là tháo lắp lens không đúng cách,…

Trong tình trạng đầu óc không tỉnh táo như uống rượu, chóng mặt,… bạn tuyệt đối không được cầm máy ảnh. Việc này sẽ tránh bị cho bạn đánh rơi máy và tiết kiệm tiền bạc cho bạn.

Ánh đèn gây hại cho mắt con người (Nguồn: sohanews.sohacdn.com)

Qua đây bạn có thể thấy cách tháo lắp lens Canon và bảo quản máy khi sử dụng cũng không hề khó khăn đúng không nào! Sau khi mua lens chính hãng Canon độ nét cao, chỉ cần bạn kiên nhẫn bỏ chút thời gian và sự tỉ mỉ của mình ra là có thể chăm sóc máy ảnh của mình hoạt động được tốt hơn, bền hơn rồi. Mong rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn nhiều thông tin trong quá trình sử dụng máy ảnh chuyên nghiệp.