5 cách kết nối điện thoại với tivi sony qua wifi bị lỗi

Kết nối điện thoại với tivi là một trong những tính năng cơ bản trên các dòng tivi hiện đại, rất hữu ích cho người dùng. Trong quá trình sử dụng, nếu gặp lỗi kết nối điện thoại với Tivi Sony qua wifi không được thì bạn cần kiểm tra các bước sau.



1. Kiểm tra kết nối điện thoại với tivi sony qua wifi có cùng 1 mạng không

Kết nối điện thoại với Tivi Sony qua wifi chỉ được thực hiện khi bạn đảm bảo cả 2 thiết bị điện thoại và tivi đều đã được bắt chung một mạng internet.

Nếu 2 thiết bị này của bạn không có cùng 1 kết nối mạng wifi thì không thể thực hiện được. Để khắc phục lỗi này, bạn hãy thử reset modem mạng (tắt rồi bật lại) rồi kết nối lại. Nếu vẫn không được, kiểm tra xem tivi có Wifi Direct hay không, nếu có hãy kết nối điện thoại với tivi thông qua Wifi này.

Hãy đảm bảo điện thoại và tivi được bắt chung một mạng wifi. (Nguồn: Internet)

2. Kiểm tra Tivi có kết nối internet chưa

Một bước quan trọng để kết nối điện thoại với Tivi Sony Bravia qua wifi là nhất thiết tivi của bạn phải được truy cập vào wifi và có kết nối internet. Nếu Internet Tivi của nhà bạn không có kết nối, có thể khắc phục bằng các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra modem internet

Bước 2: Kiểm tra mạng có kết nối được đến tivi thành công hay không

Tivi phải được kết nối với internet thành công. (Nguồn: Internet)

Bước 3: Phát wifi từ điện thoại xem tivi có kết nối được không

Bước 4: Khôi phục cài đặt gốc tivi. Sau đó thử lặp lại các thao tác trên

3. Kiểm tra tivi có hỗ trợ với ứng dụng Video & TV SideView không

Video & TV SideView là ứng dụng điều khiển tivi bằng điện thoại, cho phép bạn thao tác nhanh chóng mà không cần remote. Tuy nhiên, không phải model tivi Sony nào cũng hỗ trợ ứng dụng này.

Video & TV SideView chỉ áp dụng được cho Android Tivi Sony và Internet Tivi Sony có giao diện Sony Entertainment Network, tivi thường không dùng được.

Với các model tivi Sony không hỗ trợ Video & TV SideView, bạn có thể kết nối điện thoại với Tivi Sony qua wifi bằng tính năng phản chiếu màn hình điện thoại lên tivi.

Dùng tính năng Phản chiếu màn hình để kết nối điện thoại với màn hình tivi. (Nguồn: Internet)

Với các tivi Sony hỗ trợ Video & TV SideView nhưng không kết nối được, bạn cần kiểm tra các bước:

Bước 1: Kiểm tra điện thoại có tải được ứng dụng này hay không

Bước 2: Đảm bảo bạn đã tải đúng ứng dụng Video & TV SideView do chính hãng phát triển. Nếu bạn tải các ứng dụng do một bên khác viết, thì không đảm bảo bạn sẽ dùng được hoặc tính năng cũng hạn chế hơn so với ứng dụng do chính hãng viết.

Tải đúng ứng dụng Video & TV SideView do Sony viết. (Nguồn: Internet)

Bước 3: Đảm bảo điện thoại và tivi được bắt chung một mạng wifi.

4. Ứng dụng Video & TV SideView lỗi, nên gỡ ra cài lại

Trong một số trường hợp, chức năng Video & TV SideView có thể bị lỗi, không hoạt động. Lúc này, bạn hãy tắt và bật lại nguồn của điện thoại, trong khi đó, đặt tivi ở chế độ Standby. Lưu ý, không tắt tivi bằng cách ngắt kết nối dây nguồn AC của tivi (dây dẫn điện). Sau đó, bật tivi và kết nối lại với điện thoại.

Thử tắt/bật lại điện thoại và kết nối lại với tivi. (Nguồn: Internet)

Nếu kết nối điện thoại với Tivi Sony Bravia qua wifi vẫn không thành công, thì ứng dụng Video & TV SideView trên điện thoại của bạn có thể lỗi, bạn hãy thử gỡ ra và cài lại.

5. Khởi động lại Tivi và kiểm tra lại

Cuối cùng, bạn hãy thử tắt rồi bật lại tivi và kiểm tra lại một lần nữa tất cả các bước trên. Nếu vẫn không thể kết nối điện thoại Iphone với Tivi Sony qua wifi thì bạn nên liên hệ với cửa hàng hoặc trung tâm điện máy nơi bạn chọn mua tivi chất lượng tốt để được khắc phục sự cố này.

Khởi động lại Tivi và kiểm tra lại. (Nguồn: Internet)

Tóm lại, kết nối smartphone với Tivi Sony qua wifi không được có thể do nhiều nguyên nhân: tivi chưa được kết nối internet, tivi và điện thoại không dùng chung một mạng wifi, tivi không hỗ trợ ứng dụng Video & TV SideView, hoặc việc cài đặt ứng dụng Video & TV SideView đã bị lỗi. Và bạn đừng quên kiểm tra lại những bước hướng dẫn trên đây nếu xảy ra lỗi kết nối điện thoại với Tivi Sony qua wifi nhé!