5 cách khắc phục tác động của OCD tới mối quan hệ lãng mạn

Nếu mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD), bạn sẽ thấy rằng các triệu chứng thường có thể gây cản trở trong việc thiết lập và duy trì các mối quan hệ tình yêu.



Nhiều người mắc OCD là người độc thân và những người đang trong mối quan hệ mở hoặc kết hôn thường báo cáo một số lượng đáng kể căng thẳng trong mối quan hệ. Tất nhiên, không phải mọi người bị OCD đều giống nhau. Nhưng nếu các triệu chứng OCD đang đặt ra một thách thức nghiêm trọng đối với cuộc sống tình yêu của bạn, có nhiều cách để đối phó.

1. Tại sao OCD có thể trở thành rào cản đối với các mối quan hệ lãng mạn

Có nhiều cách mà OCD có thể đi vào các mối quan hệ lãng mạn. Ví dụ, bạn có thể gặp khó khăn trong việc giữ tự trọng và có thể đấu tranh với cảm giác xấu hổ về các triệu chứng của mình, điều này khiến bạn tránh tiếp xúc với người khác.

Ngoài ra, bạn có thể cảm thấy mình phải che giấu đi nỗi ám ảnh và tự ép buộc bản thân để không bị từ chối bởi một đối tác lãng mạn tiềm năng hoặc hiện tại. Nỗi ám ảnh hoặc tự ép buộc thậm chí có thể xoay quanh người bạn tình lãng mạn, điều này có thể khiến việc tiết lộ bản chất của các triệu chứng của bạn trở nên đặc biệt khó khăn. Rõ ràng, bí mật này sẽ cản trở một mối quan hệ cởi mở, trung thực và thân mật. Các triệu chứng trầm cảm, vốn không phổ biến trong OCD, cũng có thể gây khó khăn cho việc thiết lập và duy trì các mối quan hệ thân mật.

OCD có thể tác động tới mối quan hệ theo nhiều cách khác nhau (Nguồn: verywellmind.com)

Tất nhiên, đối với nhiều cá nhân, sự thân mật tình dục là một khía cạnh quan trọng của bất kỳ mối quan hệ lãng mạn nào. Tuy nhiên, như bạn có thể đã trải qua, các triệu chứng OCD có thể cản trở quan hệ tình dục. Ví dụ, bạn có thể gặp phải những nỗi ám ảnh liên quan đến ô nhiễm (như sự sạch sẽ của khu vực bộ phận sinh dục của đối phương) hoặc quấy rối (như tấn công tình dục) khiến việc quan hệ tình dục với bạn tình rất khó khăn. Không có gì đáng ngạc nhiên, những người mắc OCD thường tránh né tình dục và không thỏa mãn tình dục trong các mối quan hệ của họ.

2. Cách đối phó với OCD để tận hưởng mối quan hệ lành mạnh

Mặc dù OCD đặt ra nhiều thách thức để hình thành, duy trì và tận hưởng một mối quan hệ lãng mạn, có nhiều cách để đối phó, bao gồm:

Quản lý các triệu chứng : Mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng OCD có liên quan tích cực với việc không thể thiết lập và duy trì mối quan hệ lãng mạn. Như vậy, bước đầu tiên quan trọng và cần thiết để hướng đến một chút lãng mạn trong cuộc sống là điều trị hiệu quả các triệu chứng của bạn. Hãy xem xét cẩn thận kế hoạch điều trị với bác sĩ, nhà tâm lý học hoặc chuyên gia sức khỏe tâm thần khác để đảm bảo bạn đang thực hiện quá trình điều trị tốt nhất có thể.

Cân nhắc tâm lý trị liệu: Ngoài việc kiểm soát các triệu chứng của OCD, phương pháp tâm lý trị liệu có thể cung cấp một khuôn khổ hữu ích để vượt qua các thách thức như lòng tự trọng thấp, khó quyết đoán, kỹ năng xã hội kém và thiếu tự tin – những điều có thể cản trở khả năng bắt đầu hoặc duy trì mối quan hệ ổn định, lâu dài.

Để đối tác cùng tham gia: Nếu bạn đã có một mối quan hệ lãng mạn, đối tác sẽ đóng vai trò tích cực hơn trong quá trình điều trị. Văn phòng bác sĩ hoặc nhà trị liệu có thể là một địa điểm trung lập và an toàn để thảo luận về các triệu chứng bạn gặp phải, đặc biệt là các triệu chứng có thể gây bối rối hoặc cản trở việc thiết lập hoặc xây dựng sự thân mật. Đối tác càng hiểu các triệu chứng của bạn, cả hai sẽ càng có thể tin tưởng lẫn nhau.

Các bác sĩ, chuyên gia tâm lý có thể đưa ra các liệu pháp vượt qua OCD (Nguồn: cdn-prod.medicalnewstoday.com)

Duy trì giao tiếp cởi mở và trung thực: Cho dù bạn có mắc các triệu chứng OCD hay không, giao tiếp cởi mở và trung thực là nền tảng của bất kỳ mối quan hệ lãng mạn nào. Điều này đặc biệt quan trọng khi các triệu chứng đang tăng cường hoặc đã thay đổi. Đối tác cần biết những gì bạn đang trải qua. Không nhận thức được những thách thức mà bạn gặp phải có thể dẫn đến những hiểu lầm (như “anh ấy/cô ấy không thấy tôi hấp dẫn nữa”) cản trở việc xây dựng sự thân mật và tin tưởng.

Tham gia một nhóm hỗ trợ: Các nhóm hỗ trợ cộng đồng cho OCD có thể là nguồn hỗ trợ xã hội tuyệt vời và cung cấp cơ hội để nghe cách người khác đối phó với cảm giác bị cô lập hoặc bối rối. Mặc dù có thể rất hấp dẫn khi hẹn hò với người bạn đã gặp thông qua nhóm hỗ trợ, vẫn hãy thận trọng. Nhiều nhóm hỗ trợ có các quy tắc để bảo vệ bí mật của người tham dự và có thể chủ động ngăn chặn các mối quan hệ (ngay cả tình bạn thông thường) bên ngoài nhóm. Nếu bạn thấy nhóm hỗ trợ có giá trị và mối quan hệ kết thúc, có thể khó để một hoặc cả hai quay lại nhóm.

Bài viết được dịch theo How to Overcome the Impact of OCD on Your Romantic Relationship xuất bản ngày 19 tháng 9 năm 2019 trên Verywellmind.com.