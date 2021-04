5 chảo chống dính ceramic chịu nhiệt không kén bếp dễ rửa giá từ 140k

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều chất liệu chảo như ceramic, nhôm, gang, đá hoa cương,… khiến người tiêu dùng băn khoăn khi chọn mua. Trong bài viết này cùng Blog Saigon-Gpdaily tìm hiểu chảo chống dính ceramic, chảo chống dính ceramic có độc không trước khi lựa chọn nhé.



1. Đánh giá chảo chống dính ceramic có tốt không?

1.1 Chảo chống dính ceramic là gì?

Ceramic là một chất chống dính độc quyền được phát minh và phát triển bởi tập đoàn Whitford của Mỹ vào năm 2011. Xét về công đoạn làm thì “Ceramic” thực chất được làm ra từ đất sét nung cứng. Đây là một thành phần có công thức vô cùng đơn giản, đặc biệt là không chứa các chất gây hại như PTFE và PFOA. Do vậy, chảo chống dính được xem như một dụng cụ bếp “xanh”, an toàn cho sức khỏe người dùng và vô cùng thân thiện với môi trường.

1.2 Có nên sử dụng chảo chống dính ceramic

1.2.1 Khả năng chịu nhiệt

Chảo ceramic có khả năng chịu nhiệt đạt 450 độ C (gấp 40% so với các dòng chảo chống dính khác trên thị trường). Do chảo có khả năng chịu nhiệt nên trong quá trình nấu ăn, sử dụng nhiệt chảo sẽ không xảy ra bất cứ phản ứng hóa học nào, rất an toàn cho sức khỏe người dùng.

1.2.2 Bề mặt luôn sáng bóng, thiết kế bắt mắt

Hãy tưởng tượng đến chiếc bình gốm sứ đắt tiền, bề mặt của chảo ceramic cũng như vậy, luôn sáng bóng và đẹp mắt.

1.2.3 Vệ sinh dễ dàng

Với chảo ceramic, việc vệ sinh cũng trở nên vô cùng đơn giản và dễ dàng. Chỉ cần sử dụng nước rửa chén pha loãng và miếng bọt biển mềm là có thể làm sạch toàn bộ bề mặt chảo. Ngoài ra, bạn cần tham khảo thêm những điều cần biết khi mới mua chảo để giữ chảo bền lâu hơn.

1.2.4 Không kén bếp

Đây là ưu điểm nổi trội của chảo ceramic so với các dòng chảo như chảo nhôm, chảo gang,… trên thị trường, chảo ceramic không hề kén bếp, dùng được cho nhiều cho loại bếp khác nhau.

1.2.5 Công nghệ chống dính thế hệ mới có đã được kiểm chứng từ các nước EU, Mỹ

Công nghệ chống dính Ceramic thế hệ mới là công nghệ độc quyền đã được kiểm chứng là không chứa PTFE, PFOA bởi các nước EU, Mỹ, rất an toàn. Do vậy, bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng.

1.3 Chảo chống dính ceramic giá bao nhiêu

Chảo chống dính ceramic hiện đang được bán trên thị trường với mức giá rất đa dạng dao động từ 79.000đ – 950.000đ. Mức giá này sẽ thay đổi phụ thuộc vào kích thước lòng chảo, thương hiệu và một vài tính năng ưu việt khác mà chảo mang đến cho người tiêu dùng.

2. Các loại chảo chống dính ceramic

2.1 Chảo chống dính đáy từ sâu lòng Tefal Ceramic 28cm

Chảo chống dính Tefal Ceramic cấu tạo đáy nhôm 4 lớp giúp truyền nhiệt tối đa, mang lại hiệu quả nấu nướng nhanh chóng. Đường kính lòng chảo là 28cm, do vậy đây là sự lựa chọn phù hợp với những gia đình nhỏ dưới 4 thành viên.

Điểm đặc biệt là chảo Ceramic của Tefal được tích hợp tính năng báo nhiệt độc quyền, bề mặt chảo sẽ xuất hiện chấm đỏ Thermo-Spot báo nhiệt độ lý tưởng để chiên rán. Ngoài ra, với chảo chống dính đáy từ sâu lòng Tefal Ceramic bạn có thể thoải mái sử dụng các vật dụng nấu bằng kim loại mà không lo lớp chống dính bị trầy xước, bong tróc.

Giá tham khảo: 950.000đ

2.2 Chảo ceramic chống dính Comet 22cm

Sử dụng công nghệ chống dính Ceramic hiện đại, chảo chống dính ceramic Comet 22cm xứng đáng là cái tên được nhắc đến trong danh sách các loại chảo chất lượng tốt. Bạn có thể sử dụng chảo ceramic của Comet trên nhiều loại bếp khác nhau. Đặc biệt là chảo chống dính Comet 22cm chịu nhiệt siêu cao, không sinh khí độc hoặc các chất có hại cho sức khỏe người dùng.

Giá tham khảo: 138.000đ

2.3 Chảo ceramic vân đá chống dính ILO IL-FP26CR 26cm

Chảo ceramic chống dính ILO IL-FP26CR 26cm sở hữu thiết kế vân đá sáng bóng đẹp mắt, đáy chảo được làm từ nhôm đúc nguyên chất có khả năng truyền nhiệt nhanh và cao. Tay cầm bằng nhựa cao cấp vô cùng chắc chắn, mang lại sự tiện lợi, yên tâm khi cầm và sử dụng sản phẩm.

Giá tham khảo: 359.000đ

2.4 Chảo nhôm chống dính đáy từ 28cm Sunhouse SHG1128MCA

Chảo nhôm chống dính đáy nhôm Sunhouse SHG1128MCA có đường kính lòng chảo là 28cm, có khả năng opla đồng thời từ 4-6 quả trứng. Đáy chảo được đúc nguyên khối từ nhôm nguyên chất, bề mặt được phủ lớp Ceramic vân đá sang trọng có khả năng chống dính, chịu nhiệt cực tốt.

Giá tham khảo: 350.000đ

2.5 Chảo sứ Ceramic Lock-Lock LEC2243

Đến từ thương hiệu Lock-Lock nổi tiếng và uy tín của Hàn Quốc, chảo sứ Ceramic Lock-Lock LEC2243 là chảo chống dính Ceramic bạn nên cân nhắc. Lòng chảo có đường kính là 24cm, được làm từ chất liệu Aluminum có khả năng dẫn nhiệt, giúp tiết kiệm năng lượng truyền nhiệt, ngoài ra chất liệu này còn rất nhẹ, do vậy rất tiện khi nấu nướng và sử dụng. Không dừng lại ở đó, Lock-Lock còn trang bị cho chảo thêm một lớp chịu nhiệt ở ngoài chảo, giúp chảo không bị cháy đen đảm bảo tính thẩm mỹ.

Giá tham khảo: 359.000đ

Qua những đánh giá về chảo chống dính Ceramic trên có thể thấy đây là dòng sản phẩm đảm bảo về độ an toàn, hiệu suất khi sử dụng và độ bền đẹp rất đáng để chọn lựa.