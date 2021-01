5 gói bảo hiểm nhân thọ cho người già, bố mẹ và lưu ý quan trọng

3.4. Bảo hiểm An nhàn Hưu trí Dai-ichi Life Việt Nam

Bảo hiểm nhân thọ cho người già là một trong các sự lựa chọn giúp bạn xây dựng một cuộc sống vững chắc, thoải mái khi đến tuổi về hưu. Đứng trước nhiều sự lựa chọn thì gói bảo hiểm nhân thọ nào là tốt nhất? Tham khảo 5 cái tên dưới đây để có sự lựa chọn thông minh!



1. Bảo hiểm cho người già là gì?

Đây là gói bảo hiểm của nhân thọ do doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện (chứ không phải là do nhà nước tiến hành) nhằm giúp tạo khoản thu nhập bổ sung cho người đóng bảo hiểm khi họ hết tuổi lao động. Nói đúng bản chất thì nó là một sản phẩm tài chính do cá nhân đó tự nguyện đóng tiết kiệm theo từng kỳ và sau khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ được chi trả từ quỹ của doanh nghiệp bảo hiểm mà cá nhân đó đóng tiền. Số tiền được hưởng phụ thuộc vào tổng số tiền mà họ đã đóng góp cũng như hiệu quả đầu tư vốn của quỹ.

Bảo hiểm nhân thọ dành cho người già giúp bạn tích lũy tài chính cho mình khi đến tuổi nghỉ hưu (Nguồn: baohiemdonghanh.com)

2. Có nên mua bảo hiểm nhân thọ cho người già?

2.1. Những vấn đề ở người cao tuổi

Ở người cao tuổi sẽ gặp nhiều vấn đề mà đặc biệt nhất là về sức khỏe. Bước sang tuổi 60, người già dễ bị các bệnh như giảm trí nhớ, tăng huyết áp, đái tháo đường… phải nằm viện thường xuyên. Ngoài ra, người già ở nông thôn hầu như không có lương hưu. Khi họ mất sức lao động cộng thêm việc không có thu nhập thì cuộc sống sẽ rất khó khăn, chưa kể sẽ gây áp lực và gánh nặng lên gia đình và xã hội.

2.2. Lợi ích mang lại của bảo hiểm nhân thọ cho người già

Ổn định cuộc sống khi về già không có thu nhập

Đóng bảo hiểm nhân thọ, bạn sẽ được hưởng lương hưu trí. Đó là một cách để bạn có được cuộc sống ổn định khi về già. Bởi như đã nói, về già bạn sẽ có nhiều vấn đề về sức khỏe và cuộc sống. Nếu có một khoản dự trữ thì chắc chắn sẽ an tâm hơn. Đặc biệt là khi cần tiền đi điều trị bệnh tật…

Giảm gánh nặng cho người thân

Nhiều người già có tâm lý sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho con cháu. Vì ngoài cơm áo gạo tiền, con cái còn phải chăm lo bố mẹ già mất sức, nằm viện thường xuyên, chi phí đắt đỏ… Có một khoản lương hưu sẽ giúp người già cảm thấy thoải mái hơn.

Có bảo hiểm nhân thọ cho người cao tuổi, bạn sẽ thoải mái khi ở cùng con cháu (Nguồn: easybaohiem.com)

Tiền bảo hiểm bù đắp sau khi mất

Một cái lợi khác khi mua bảo hiểm cho người già đó là khi người đóng bảo hiểm mất đi thì bảo hiểm sẽ chi trả tiền mai táng, hậu sự cũng như chu cấp cho người nhà. Đây cũng là khoản bù đắp cho gia đình để vượt qua nỗi đau và khó khăn trong cuộc sống.

2.3. Lưu ý khi mua bảo hiểm nhân thọ cho bố mẹ, người cao tuổi

Khi quyết định mua bảo hiểm nhân thọ cho người cao tuổi thì bạn nên tham khảo kỹ càng thông tin của từng gói bảo hiểm để lựa chọn mức đóng phù hợp với khả năng của mình. Những lưu ý cần thiết khi mua các gói bảo hiểm nhân thọ như xem lãi suất chi trả là bao nhiêu, tính toán xem số tiền cuối cùng sau khi trừ các khoản chi phí là bao nhiêu để tìm ra phương án tốt nhất. Ngoài ra, bạn cũng nên tìm hiểu về thủ tục hưởng bảo hiểm nhân thọ, các trường hợp nào không được hưởng, thời gian chi trả có nhanh không, các điều khoản có vấn đề gì hay không.

3. 5 gói bảo hiểm nhân thọ cho người già tốt nhất hiện nay

Tham khảo ngay 5 gói bảo hiểm dành cho người già có nhiều phúc lợi nhất và được hưởng nhiều quyền lợi nhất trong phần dưới đây:

3.1. Bảo hiểm hưu trí Sun Life Việt Nam

Mua bảo hiểm nhân thọ của Sun Life Việt Nam thì bạn có thể hưởng mức ưu đãi thuế lên tới 12.000.000 VNĐ/người/năm. Khi người mua bảo hiểm đủ tuổi hưởng hưu trí thì công ty bảo hiểm sẽ chi trả lương hưu trí từ giá trị tài khoản hưu trí của người mua trong 15 năm. Khi người mua bảo hiểm gặp các vấn đề rủi ro thì được chi trả 100% bảo hiểm tử vong hoặc thương tật.

3.2. Bảo hiểm Manulife điểm tựa hưu trí

Đây là sản phẩm có vòng đời lâu dài, ổn định và được bảo toàn chắc chắn. Gói bảo hiểm được xây dựng thành các tài khoản tiết kiệm cá nhân, không có liên quan đến người sử dụng lao động hay doanh nghiệp bảo hiểm tạo nên sự linh hoạt khi người mua bảo hiểm muốn ngừng, mua thêm hoặc chuyển công tác…

3.3. Bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt – An Hưởng Điền Viên

Đây là gói bảo hiểm của Bảo Việt được hưởng nhiều quyền lợi nhất dành cho người già. Gói bảo hiểm này sẽ chi trả lương hưu trí cho người đóng bảo hiểm từ khi đủ độ tuổi hưởng lương hưu đến hết cuộc đời. Trong trường hợp chưa hưởng đủ 10 năm mà tử vong thì sẽ được thanh toán một lần phần quyền lợi chưa nhận đủ cho con cháu, người thân. Nếu tử vong trước khi nhận lương hưu thì sẽ được nhận trợ cấp tử vong, chi trả chi phí mai táng bằng một năm tiền hưu trí. Ngoài ra, bạn còn được hưởng lãi chia khi hợp đồng có hiệu lực từ 24 tháng.

3.4. Bảo hiểm An nhàn Hưu trí Dai-ichi Life Việt Nam

Ưu điểm của gói bảo hiểm nhân thọ cho người già này là bạn có quyền rút từng phần hoặc toàn bộ số tiền hưu trí theo hàng tháng hoặc hàng quý. Nếu đến đợt mà bạn chưa rút lương hưu thì sẽ được hưởng lãi suất theo từng thời điểm. Bảo hiểm An nhàn Hưu trí Dai-ichi Life Việt Nam có tính ổn định và đầu tư an toàn, đóng phí linh hoạt và có thể giảm thu nhập chịu thuế của cá nhân tới 12 triệu đồng/năm.

Bảo hiểm An nhàn Hưu trí Dai-ichi Life Việt Nam mang đến cho khách hàng nhiều quyền lợi (Nguồn: baohiemlienviet.com)

3.5. Bảo hiểm Phú-An thịnh hưu trí của Prudential

Ngoài các quyền lợi quen thuộc như hưởng hưu trí, được chi trả khi nằm viện, hưởng quyền lợi tử vong…thì người mua bảo hiểm sẽ được hưởng thêm quyền lợi tuổi vàng. Theo đó, khách hàng khi bước sang tuổi hưu trí sẽ được hưởng 20% tài khoản hưu trí. Độ tuổi tham gia gói bảo hiểm này là từ 18-54 tuổi đối với nữ và 18-59 tuổi đối với nam. Thời gian hưởng quyền lợi hưu trí là 15 năm.

