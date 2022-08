5 gối chữ C cho bà bầu nâng đỡ cơ thể tránh đau mỏi lưng giá từ 150k

Gối chữ C cho bà bầu đa năng, tiện lợi dùng được cho cả mẹ và bé đang được rất ưa chuộng trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên nhiều người vẫn còn chưa hiểu rõ dòng sản phẩm này có ưu điểm gì nổi bật. Dõi theo các review chi tiết sau để được giải đáp trọn vẹn các thắc mắc nhé.



1. Đánh giá gối chữ C cho bà bầu có tốt không

1.1 Gối ôm chữ C đa năng cho bà bầu là gì

Gối ôm chữ C đa năng được dùng cho bà bầu giúp tạo tư thế thoải mái khi ngủ, từ đó hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn và còn là công cụ giúp bé tập ngồi vững khi lớn.

1.2 Thiết kế gối chữ C

Gối được thiết kế giống như hình chữ C với kích thước thường khá nhỏ gọn nên chiếm rất ít diện tích giường ngủ. Mẹ bầu có thể thoải mái thay đổi vị trí ngủ sao cho thoải mái mà không lo ảnh hưởng đến thai nhi hay có cảm giác khó chịu ở các xương khớp khi nằm.

Gối đa năng hình chữ C cho bà bầu (Nguồn: thesun.co.uk)

1.3 Chất liệu gối

Hầu hết các gối ôm hình chữ C được làm từ chất liệu cotton mềm mại, tạo cảm giác thoải mái nhất cho mẹ bầu. Ruột trong gối làm từ bông gòn bi 3D giúp dễ dàng làm sạch gối dù giặt bằng tay hay bằng máy. Với sự chọn lọc, giới thiệu đến bạn top 19 gối ngủ cho bà bầu êm ái không gây đau vai gáy giúp bạn tìm được sản phẩm phù hợp cho giấc ngủ sâu, trọn vẹn.

1.4 Tác dụng của gối chữ C cho bà bầu

Một số tác dụng của gối chữ C dành cho bà bầu như giúp ngủ ngon hơn, giảm tình trạng đau lưng, đau hông, phù nề chân, co rút, giúp nâng đỡ bụng và có thể sử dụng khi cho con bú hay giúp bé tập ngồi đều được. Thiết kế của gối giúp bảo vệ cột sống của bé không bị cong trong quá trình tập ngồi và đảm bảo an toàn, không lo bé bị ngã ra sau.

1.5 Sử dụng gối ôm chữ c cho bà bầu tháng mấy thai kỳ

Mẹ bầu nên sử dụng gối ôm hình chữ C bắt đầu từ thai kỳ tháng thứ 4 bởi lúc này thai nhi đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ cả về thể chất và trí não, bụng mẹ sẽ to dần, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày. Khi sử dụng gối ôm chữ C sẽ tạo cảm giác thoải mái, tiện lợi cho mẹ bầu.

1.6 Giá gối ôm chữ C đa năng cho bà bầu

Tùy thuộc vào chất liệu, kiểu dáng và thương hiệu mà giá gối ôm chữ C có những mức giá khác nhau, thường dao động từ 200.000 đồng đến 1.500.000 đồng.

Mẹ sau sinh có thể dùng gối hình chữ C để dựa lưng cho bé bú (Nguồn: alicdn.com)

2. Gối chữ C cho bà bầu loại nào tốt

2.1 Gối chữ C Berry

Gối chữ C cho mẹ bầu Berry có nhiều kích thước, hoa văn và màu sắc khác nhau cho mẹ tha hồ lựa chọn. Hiện gối đang có mức giá ưu đãi chỉ 150.000 đồng. Gối được làm từ chất liệu cotton và có ruột bông bên trong, có thể dùng cho cả bà bầu và em bé. Mẹ bầu có thể dùng gối để gối đầu, tựa lưng, giúp giảm mỏi lưng, tạo cảm giác thoải mái trong những tháng cuối tháng kỳ.

2.2 Gối chữ C Berry

Gối chữ C có đai hiệu Berry có kích thước (55 x 45)cm đang có giá ưu đãi 180.000 đồng với đa dạng màu sắc cho người dùng chọn. Điểm đặc biệt của gối là gối có kèm đai khóa dính nhiều lần, bạn có thể gắn vào bất cứ vị trí nào trên gối. Dù là gối dùng tập ngồi cho bé nhưng mẹ bầu vẫn có thể sử dụng để nằm, tựa lưng lúc mỏi. Vỏ gối có khóa kéo giúp bạn dễ dàng tháo rời mang đi giặt.

2.3 Gối đa năng chữ C lớn GPDN_6 THIVI

Các mẹ có thể chọn và đặt mua gối đa năng chữ C lớn cho bé GPDN 6 THIVI dùng cho cả mẹ bầu và bé từ sơ sinh đến lớn với giá ưu đãi 385.000 đồng. Vỏ ruột gối được làm bằng vải cotton mềm mịn Hàn Quốc, thấm hút mồ hôi nhanh và có độ đàn hồi cao. Gối có kích thước (88 x 88 x 20)cm, chiều dài eo 50cm. Người dùng có thể tháo rời vỏ gối và ruột gối để đem đi vệ sinh và phơi nắng, tránh tình trạng ẩm mốc.

Gối đa năng chữ C lớn GPDN 6 THIVI (Nguồn: websosanh.vn)

2.4 Bộ gối đa năng chữ C THIVI DNTV_14

Bộ gối được làm từ 100% cotton nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Gối tai voi THIVI được thiết kế giúp bé cố định đầu, chống ồn, chống rung lắc khi bé nằm trên xe đẩy hay xe ô tô,… Bà bầu trong những tháng cuối thai kỳ cũng có thể dùng gối để cố định bụng trong lúc ngủ, tạo cảm giác thư giãn, thoải mái, đỡ nhức mỏi lưng, vai. Gối có thể tháo rời phần vỏ và ruột gối dễ dàng để giặt sạch. Bộ gối đa năng chữ C và gối tai voi này đang được bán với giá ưu đãi 345.000 đồng.

2.5 Gối chữ C cao cấp ROTOTO BEBE

Bạn có thể mua sử dụng gối chữ C ROTOTO BEBE để hạn chế tình trạng trào ngược khi bé đang bú hoặc sau khi bú vào ban ngày. Gối có kích thước (70 x 70 x 20)cm. Ruột gối được làm từ nguyên liệu chống dị ứng polyester. Mẹ khi mang bầu dùng gối để gối đầu, đọc sách hay cố định bụng khi ngủ cũng rất dễ chịu. Giá tham khảo: 1.590.000 đồng.

3. Có nên dùng gối hình chữ C dành cho bà bầu

Ưu nhược điểm của gối ôm chữ C có thể kể đến như gối hình chữ C chỉ thích hợp dùng để nằm nghiêng, khó khi nằm ngửa. Nếu mẹ bầu muốn xoay người, đổi vị trí nằm sẽ tốn nhiều thời gian và công sức hơn so với các loại gối khác. Ngược lại ưu điểm của gối lại rất nhiều, chẳng hạn mẹ có thể sử dụng gối làm gối ôm, gác chân, tựa lưng để đọc sách, nghe nhạc, dùng làm gối đỡ cho bé nằm bú, làm công cụ hỗ trợ bé tập ngồi,… Gối hình chữ C cũng là một trong 6 mẫu gối ngủ cho bà bầu không gây đau lưng cổ vai gáy được nhiều người chọn dùng hiện nay.

Gối chữ C tiện lợi giúp bà bầu thư giãn thoải mái, nghỉ ngơi tránh những cơn đau cổ vai gáy (Nguồn: tikicdn.com)

Mong rằng với những thông tin về gối chữ C cho bà bầu và em bé trong bài viết đã giải đáp được thắc mắc của khá nhiều người. Truy cập Adayroi và đặt mua ngay gối dành cho bà bầu thiết kế hiện đại, tiện lợi với màu sắc trang nhã, họa tiết tinh tế và chất liệu mềm mại, êm ái.