5 kinh nghiệm có nên dùng mỹ phẩm trị mụn theo bộ không chi tiết

Sử dụng mỹ phẩm trị mụn theo bộ là một trong những phương pháp chăm sóc da được nhiều chị em áp dụng. Vậy có nên dùng mỹ phẩm trị mụn theo bộ hay không? Nếu sử dụng thì nên chọn loại bộ mỹ phẩm nào? Hãy cùng Blog Saigon-Gpdaily đi tìm câu trả lời ngay sau đây!



1. Có nên dùng mỹ phẩm trị mụn theo bộ?

1.1. Không bị mua thừa sản phẩm

Vì sao nên dùng mỹ phẩm theo bộ? Một trong những lý do nên mua mỹ phẩm trị mụn theo bộ là sẽ giúp bạn không bị mua thừa sản phẩm nào. Bởi trên thực tế, khi các nhãn hàng thiết kế bộ sản phẩm, họ đã cân nhắc về thành phần, tác dụng và nguyên tắc chăm sóc da của từng bộ sản phẩm sao cho mang lại kết quả trị mụn tốt nhất.

1.2. Giảm rủi ro dùng quá liều một thành phần nào đó

Việc mua riêng lẻ từng sản phẩm trị mụn dễ dẫn đến tình trạng dùng quá liều một thành phần nào đó, lâu dài sẽ ảnh hưởng đến làn da và hiệu quả trị mụn. Ví dụ như các sản phẩm mặt nạ trị mụn, sữa rửa mặt và serum dưỡng da hiện nay thường chứa thành phần acid lactic (tác dụng tẩy da chết nhẹ), nếu không đọc kỹ thành phần trước khi mua thì rủi ro dùng quá liều thành phần acid lactic là rất lớn.

1.3. Không bị lẫn lộn với các nguyên tắc chăm sóc da khác nhau

Mỗi dòng sản phẩm khác nhau sẽ có cách chăm sóc da khác nhau. Có những dòng mỹ phẩm chỉ tập trung giảm nhờn, nhưng lại có dòng sản phẩm tập trung nuôi dưỡng tế bào da, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da non. Đặc biệt là dòng sản phẩm trị mụn, có những bộ mỹ phẩm dành cho da dầu bị mụn nhưng lại có dòng chỉ chuyên dụng chăm sóc da khô bị mụn. Cho nên, việc dùng mỹ phẩm trị mụn theo bộ là rất cần thiết.

1.4. Được hướng dẫn thứ tự, cách sử dụng đúng cách, có hiệu quả tốt hơn

Nên hay không nên sử dụng bộ mỹ phẩm trị mụn? Câu trả lời là nên. Trên thực tế, các nhãn hàng khi thiết kế bất cứ bộ mỹ phẩm nào, họ luôn cung cấp chi tiết sản phẩm, thành phần, cách sử dụng bộ sản phẩm như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu nhất.

1.5. Tiết kiệm chi phí hơn khi mua từng sản phẩm

Có nên dùng mỹ phẩm trị mụn theo bộ hay không? Tốt nhất là nên dùng bởi bạn sẽ tiết kiệm một khoản chi phí mua mỹ phẩm đấy! Việc mua mỹ phẩm theo bộ giúp bạn tránh được trình trạng mua thừa sản phẩm gây lãng phí và giá thành sẽ rẻ hơn khi mua riêng rẻ.

2. Một vài bộ mỹ phẩm trị mụn được yêu thích nhất hiện nay

2.1. Hộp quà Sukin Pack Blemish Control

Bộ sản phẩm trị mụn đầu tiên mà bạn không thể bỏ qua đó chính là hộp quà Sukin Pack Blemish Control 4 món đến từ Úc gồm: sữa rửa mặt, toner, gel chấm mụn và kem dưỡng ẩm. Với thành phần chiết xuất hoàn toàn từ tự nhiên, bộ sản phẩm giúp bạn chăm sóc toàn vẹn làn da từ tận sâu bên trong làn da, giúp phục hồi vùng da hư tổn do mụn, đồng thời giúp giảm thâm, mờ sẹo. Hiện bộ sản phẩm đến từ Úc này đang có giá là 699.000đ.

2.2. Combo Serum trị mụn 10ml Nagano

Combo 2 món gồm gel rửa mặt và serum trị mụn đến từ thương hiệu Nagano (Nhật Bản) chính là một trong bộ mỹ phẩm trị mụn được yêu thích nhất hiện nay. Ngoài yếu tố thành phần an toàn, bộ combo serum trị mụn tinh gọn này vẫn đáp ứng nhu cầu của người dùng.

2.3. Bộ sản phẩm Some By Mi AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle

Là bộ mỹ phẩm trị mụn được chiết xuất 100% cây tràm trà, Some By Mi AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle thích hợp cho mọi loại da. Bộ sản phẩm gồm 3 món: nước hoa hồng 150ml, serum trị mụn 50ml và kem dưỡng da trị mụn 50g. Mức giá tham khảo: 679.000đ.

2.4. Bộ sản phẩm Some By Mi AHA – BHA – PHA 30 Days Miracle Starter Kit

Bộ sản phẩm Some By Mi AHA – BHA – PHA 30 Days Miracle Starter Kit được chiết xuất từ cây tràm trà tự nhiên, an toàn và mang đến trị mụn hiệu quả. Hiện bộ sản phẩm gồm 4 món: xà bông rửa mặt trị mụn và vết thâm 30g, nước hoa hồng trị mụn 30ml, serum trị mụn 10ml và kem dưỡng da trị mụn 20g. Mức giá tham khảo: 389.000đ

Tiếp tục là bộ mỹ phẩm đến từ thương hiệu Hàn Quốc – Some By Mi, bộ 3 món Kit SOME BY MI AHA.BHA.PHA 30 Days gồm nước hoa hồng 30ml, serum trị mụn 10ml và kem dưỡng trị mụn 20g sẽ là lựa chọn lý tưởng cho bất cứ loại da nào, kể cả da nhạy cảm. Mức giá tham khảo: 318.000đ.

2.6. Bộ La Roche Posay Effaclar M6940501

Bộ mỹ phẩm tiếp theo này sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc có nên dùng mỹ phẩm trị mụn theo bộ hay không. Bởi chỉ ở mức giá khoảng 539.000đ, bộ La Roche Posay Effaclar M6940501 đã giúp bạn chăm sóc toàn diện làn da mụn của mình nhờ 3 món: nước tẩy trang, sữa rửa mặt và kem dưỡng trị mụn.

2.7. Bộ Naruko

Một bộ mỹ phẩm ‘đa-dzi-năng’ 3 món đến từ thương hiệu Naruko (Đài Loan) chắc chắn không làm bạn thất vọng. Với thành phần chiết xuất từ trà tràm thiên nhiên, bộ 3 nước tẩy trang, tinh dầu và dung dịch trị mụn chuyên dụng giúp làm sạch, kiểm soát dầu nhờn, trị mụn, mờ sẹo nhanh và an toàn. Mức giá tham khảo: 600.000đ.

Hy vọng những thông tin mà Blog Saigon-Gpdaily cung cấp ở trên sẽ giúp bạn giải tỏa mọi thắc mắc có nên dùng mỹ phẩm trị mụn theo bộ hay không. Đồng thời, bạn dễ dàng lựa chọn một địa chỉ mua sắm bộ mỹ phẩm chăm sóc da mặt uy tín và giá cả hợp lý tại kênh mua sắm Saigon-Gpdaily hoặc App Saigon-Gpdaily – ứng dụng dành riêng cho điện thoại thông minh. Truy cập Saigon-Gpdaily.com để trải nghiệm ngay nhé!