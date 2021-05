5 lưu ý khi để nhiệt độ máy lạnh cho trẻ sơ sinh vào mùa hè, mùa đông

Thời tiết oi bức, nóng nực diễn biến ngày càng mạnh và kéo dài. Giờ đây nhu cầu sử dụng máy lạnh cũng vì thế tăng theo. Việc mua và sử dụng cũng cần phải cẩn thận, đặc biệt bố mẹ cần biết điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh cho trẻ sơ sinh ở mức hợp lý để bảo đảm sức khỏe cho bé.



1. Nhiệt độ máy lạnh cho trẻ sơ sinh là bao nhiêu

Theo khuyến cáo từ các bác sĩ, trẻ sơ sinh chưa có khả năng tự điều hoà được nhiệt độ cơ thể. Chính vì thế, nhiệt độ máy lạnh và môi trường bên ngoài không nên chênh lệch quá lớn. Mức nhiệt chỉ nên trong khoảng từ 26 – 28 độ C hoặc cao hơn từ 30 – 32 độ C tuỳ vào giai đoạn và sức khỏe của mỗi bé. Cụ thể hơn là mức nhiệt từ 30-32 độ C thích hợp cho các trẻ sơ sinh dưới 30 ngày tuổi, đối với trẻ từ 1 tháng đến 1 năm tuổi sẽ cảm thấy thoải mái trong khoảng nhiệt độ từ 28-29 độ C, còn nhiệt độ phòng từ 26 – 27 độ C sẽ phù hợp cho trẻ cứng cáp, khỏe mạnh, đã lớn và người trưởng thành hơn.

Cách sử dụng máy lạnh cho bé vô cùng quan trọng, các bậc phụ huynh nên lưu ý điều chỉnh độ nóng, lạnh cho phù hợp với từng giai đoạn của bé. Ngoài ra, một số máy điều hòa dùng lâu thường có hiện tượng chênh lệch nhiệt độ đột ngột, bạn nên tìm hiểu thêm về nguyên do máy lạnh hay thay đổi nhiệt độ thất thường và cách khắc phục để duy trì được mức nhiệt luôn ổn định và phù hợp nhất cho bé.

Cần điều chỉnh nhiệt độ thích hợp cho trẻ sơ sinh ( Nguồn: dienmaythientam.vn)

2. Cách nằm máy lạnh cho trẻ sơ sinh

Nhiều phụ huynh băn khoăn việc có nên cho trẻ sơ sinh nằm phòng máy lạnh không? Câu trả lời là có thể nhưng cần lưu ý những vấn đề quan trọng sau để tránh làm ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bé.

Cách nằm máy lạnh cho trẻ sơ sinh đúng phụ thuộc vào nhiệt độ máy lạnh và một số sự chuẩn bị cho trẻ. Trước tiên, đó là nhiệt độ, cần phải điều chỉnh nhiệt đồ máy lạnh cho trẻ sơ sinh theo định mức đã nêu ở từng giai đoạn phù hợp. Ngoài ra, phải chuẩn bị một số đồ dùng, vật dụng cần thiết cho bé chẳng hạn như: mặc tất, bao tay, quần, áo cho trẻ đầy đủ để đảm bảo rằng nhiệt độ thấp không làm cho trẻ bị lạnh.

Tránh để bé ngủ ở vị trí hướng gió thổi trực tiếp của máy lạnh. Vì như vậy sẽ không tốt cho đường hô hấp của trẻ. Ngoài ra nằm máy lạnh còn có thể làm cho trẻ bị khô da, khó thở và các trường hợp khác nguy hiểm. Do đó, máy lạnh có tốt cho trẻ sơ sinh hay không hoàn toàn nằm ở cách sử dụng của bố mẹ có đúng, phù hợp hay không. Nhưng việc sử dụng cũng cần có chừng mực nhất định, không nên lạm dụng quá nhiều

Cần đảm bảo nhiệt độ an toàn cho trẻ sơ sinh (Nguồn: s3-ap-southeast-1.amazonaws.com)

2.1. Quy tắc 3 phút cho sự thích nghi với nhiệt độ

Sự chênh lệch hay sự thay đổi một cách đột ngột về nhiệt độ đột ngột có thể khiến trẻ bị “sốc” nhiệt vì sức đề kháng của bé còn rất yếu. Đồng thời có thể làm cho trẻ bị cảm cúm, ho, sốt bất cứ lúc nào. Vì vậy, các mẹ nên cẩn thận khi sử dụng máy lạnh cho trẻ. Trước hết các phụ huynh nên mở máy điều hòa đồng thời mở cửa phòng, cho trẻ tiếp xúc với không khí gần đó trong khoảng 3 phút để quen với nhiệt độ phòng khi mở máy lạnh dần để tránh trường hợp bị “sốc” nhiệt. Ngoài ra khi trẻ ở ngoài về và bé ra rất nhiều mồ hôi thì bạn cho trẻ nghỉ ngơi cũng tầm 3 phút đồng thời lau khô mồ hôi để thân nhiệt trở về bình thường và thực hiện bước ngồi chơi gần cửa phòng như trên.

2.2. Không để điều hòa thổi trực tiếp vào nơi ngủ của trẻ

Việc để điều hòa thổi gió trực tiếp vào nơi ngủ của bé với nhiệt độ máy lạnh cho trẻ sơ sinh không phù hợp sẽ dẫn tới rất nhiều bệnh lý về hô hấp. Do cơ địa, sức đề kháng còn yếu nên khi hơi lạnh từ máy điều hòa thốc trực tiếp, thẳng vào mặt, đầu sẽ làm trẻ dễ dàng mắc bệnh về hô hấp như ho, viêm phổi, viêm phế quản, viêm họng,… Để tránh những trường hợp trên bạn nên điều chỉnh tốc độ cấp gió ở mức thấp nhất, đồng thời để quạt quay để phân tán gió tránh chế độ chạy thẳng duy chỉ một góc nào đó thẳng nơi bé ngủ. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm về việc lựa chọn quạt điều hòa tốt và dễ dàng di chuyển, xê dịch vị trí cho bé.

Không để điều hòa quạt thẳng vào khu vực mà bé ngủ (Nguồn: nguyenkim.com)

2.3. Thời gian sử dụng điều hoà chỉ trong khoảng 2-3 tiếng mỗi lần

Việc nằm điều hòa nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của trẻ sơ sinh, các phụ huynh không nên cho trẻ nằm máy lạnh quá 3 tiếng. Sau mỗi 2 đến 3 tiếng thì phụ huynh nên bế trẻ ra ngoài nhiệt độ thường trong 10 đến 15 phút. Trong thời gian đó cũng là lúc không khí tù đọng, bí bạch sẽ được đuổi ra, thay vào đó căn phòng sẽ đón nắng, gió tự nhiên ùa vào.

Không sử dụng máy lạnh quá lâu (Nguồn: hc.com.vn)

2.4. Vệ sinh kỹ trước khi dùng, sử dụng điều hòa diệt khuẩn

Vệ sinh kỹ máy lạnh hay các thiết bị điện máy điện lạnh thông minh, hiện đại cũng là một phần quan trọng khi sử dụng đảm bảo an toàn cho sức khỏe trẻ sơ sinh. Sau khi dùng một thời gian đủ lâu, lượng bụi sẽ bám vào tấm lọc khí của máy lạnh. Nếu không vệ sinh kĩ thì hơi lạnh từ điều hòa phát ra cũng sẽ kèm theo cả bụi bẩn. Và điều này sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức khỏe của bé. Vì thế bạn cần vệ sinh kỹ trước khi dùng hay sử dụng điều hòa diệt khuẩn. Nếu điều hòa gặp hiện tượng chảy nước, bạn có thể tham khảo thêm cách sửa chữa điều hoà bị chảy nước sau khi vệ sinh đơn giản vì đây cũng là một vấn đề xảy ra khá phổ biến.

2.5. Nhỏ mũi kết hợp cho bé uống nước đầy đủ, thường xuyên

Ngoài việc chú ý về nhiệt độ máy lạnh, cách nằm máy lạnh, bạn cần phải lưu ý một số điều khác. Sử dụng chiếc máy lạnh inverter tiết kiệm điện chính hãng giá tốt đem lại cảm giác mát mẻ, tuy nhiên cũng khiến trẻ dễ bị khô da và khô mũi. Các phụ huynh nên thường xuyên thực hiện việc nhỏ nước mũi là dung dịch muối sinh lý loãng cho bé, cho trẻ uống nước và bú nhiều lần để hạn chế cơ thể bị mất nước. Khi bé ngủ, bạn hãy đắp một lớp chăn ấm, chất liệu tốt, không gây kích ứng da cho bé, che kín bụng, tránh để lỗ chân lông của bé giãn ra dễ dẫn đến cảm lạnh.

Vệ sinh máy lạnh trước khi sử dụng (Nguồn: suadienlanh.com )

Điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh cho trẻ sơ sinh là vô cùng quan trọng, vì nhiệt độ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, giấc ngủ của cả em bé lẫn cả bố, mẹ. Trang bị những sản phẩm máy lạnh chất lượng sẽ góp phần đảm bảo sức khỏe cho bé phát triển toàn diện. Trên đây là những cách điều chỉnh máy lạnh phù hợp cho trẻ sơ sinh hợp lý và đảm bảo an toàn về sức khỏe, các bậc phụ huynh hãy lưu ý nhé!