5 lý do có nên mua Vsmart Active 1+ không và lưu ý cần biết khi dùng

Contents1. Vụn vặt bên lề về Vsmart Active 1 Plus, có thể bạn chưa biết!1.1. Cảm hứng từ tòa nhà The Gherkin Ở London1.2. 500 người đầu tiên được khắc tên mình lên Vsmart Active 1 Plus1.3. Vsmart Active 1 Plus sẽ cùng “bộ tứ” của mình ra ngoài thế giới1.4. Vsmart Active 1 Plus […]