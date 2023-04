5 màu xe NVX 155 mới 2019 hợp bản mệnh phong thủy nào tốt nhất

Màu xe NVX 155 khác nhau qua từng phiên bản với nhiều màu sắc đa dạng. Trước khi lựa chọn bạn hãy tham khảo đầy đủ những màu sắc của xe NVX 155 và cách lựa chọn màu xe hợp mệnh dưới đây để gặp nhiều sự may mắn, an toàn trên những chặng đường nhé!



1. Tổng quan về thiết kế của xe Yamaha NVX 155 2019

Là chiếc xe tay ga Yamaha mang đậm phong cách thể thao, Yamaha NVX 155 2019 thể hiện từ việc tư thế ngồi được thiết kế sao cho người lái dễ tinh chỉnh và điều khiển xe hơn, bánh xe cũng to hơn so với NM-X. Mâm đúc được làm bằng hợp kim, lốp có chiều rộng tới 140mm giúp xe bám đường tốt hơn, tăng tốc nhanh và đáng tin cậy hơn, đặc biệt là khi ôm cua tốc độ cao. Yamaha NVX 155 2019 phù hợp với lứa tuổi từ 30 trở đi do có thiết kế khá hầm hố, góc cạnh tạo cảm giác mạnh mẽ và nam tính. Yên xe trước thấp hơn yên xe sau rất phong cách.

Yamaha NVX 155 2019 mang phong cách thể thao rõ nét (Nguồn: xehay.vn)

Đặc biệt Yamaha NVX 155 2019 được trang bị động cơ Bluecore 155c có thể sinh ra 14,8 mã lực. Cùng với đó là hệ thống phun xăng điện tử giúp tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ được làm mát hiệu quả bằng dung dịch nên không lo quá tải nhiệt ngay cả khi chạy đường dài.

Yamaha NVX 155 2019 còn có thêm một số tiện ích, tính năng mới như cốp xe phía sau để đựng đồ khá rộng rãi, chìa khóa thông minh giúp bạn lái xe an toàn và đề phòng được kẻ gian, cơ chế tự ngừng ngay sau khi xe dừng lại để tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả. Đặc biệt, đồng hồ hiển thị của Yamaha NVX 155 2019 được chuyển đổi từ màu trắng, chữ đen thông dụng thành màu xanh chữ trắng phá cách và nổi bật.

Có thể nói, Yamaha NVX 155 2019 có nhiều nét đột phá trong thiết kế cũng như những tiện ích bên trong nên được khá nhiều người kỳ vọng. Một điểm đặc biệt nữa là các màu xe NVX 155 cũng rất đa dạng và khác nhau ở từng phiên bản, tương ứng giá tiền cũng khác nhau. Hãy cùng tham khảo bảng giá xe Yamaha mới nhất cho từng phiên bản trong phần bài viết dưới đây nhé.

2. Màu xe NVX 155 ở từng phiên bản

2.1. Phiên bản kỷ niệm 20 năm

Vào ngày kỷ niệm 20 năm, Yamaha đã ra mắt NVX 155 với bộ tem mới bắt mắt, có sự phối kết hợp của nhiều màu sắc, cụ thể đó là màu đen, trắng, đỏ, xanh, tím. Năm màu này được hiện diện ở hai yếm, mặt nạ của xe, hai bên hông và phần đuôi xe. Sự kết hợp của nhiều màu sắc mang lại cho xe một diện mạo mới cá tính hơn, đặc sắc hơn.

Giá tham khảo: 52.740.000 VNĐ.

Mặt trước của xe có logo kỷ niệm 20 năm vô cùng ấn tượng (Nguồn: yamaha-motor.com.vn)

2.2. Phiên bản Doxou

Xe tay ga Yamaha NVX 155 phiên bản Doxou nổi bật với hai màu chủ đạo là hồng và xanh. Phần hồng được thiết kế ở vị trí chắn bùn, một phần nhỏ ở yếm trước và hông xe. Màu xanh nằm ở phía đuôi xe, một phần lớn ở yếm trước. Sự kết hợp giữa hai màu sắc vừa ngọt ngào vừa mạnh mẽ này mang lại một phong cách rất khác biệt và thời trang.

Giá tham khảo: 52.740.000 VNĐ.

Yamaha NVX 155 phiên bản Doxou có màu sắc cực kỳ cá tính (Nguồn: yamaha-motor.com.vn)

2.3. Phiên bản ABS

Bảng màu Yamaha NVX 155 ở phiên bản ABS nổi bật với bốn màu sắc cho bạn lựa chọn, đó là: màu đen, màu đỏ, màu xanh đen và màu xám đen cam. Ngoài việc tạo cho người dùng nhiều sự lựa chọn thì Yamaha còn trang bị cho dòng xe này nhiều tính năng nổi bật như chống bó cứng phanh, khóa thông minh, ổ sạc điện thoại hay hệ thống ngắt động cơ tạm thời…

Giá tham khảo: 52.240.000 VNĐ.

2.4. Phiên bản tiêu chuẩn

Ở phiên bản này, Yamaha NVX 155 có hai màu đó là màu trắng và màu đen. Sự tối giản màu sắc mang lại sự khỏe khoắn, tinh tế và không kém phần mạnh mẽ.

Giá tham khảo: 46.240.000 VNĐ.

Phiên bản tiêu chuẩn xe NVX 155 sở hữu gam màu đen quyền lực (Nguồn: autopro8.mediacdn.vn)

2.5. Phiên bản cao cấp

Yamaha NVX 155 phiên bản cao cấp có bốn màu để lựa chọn: màu đen, màu đỏ, màu xanh và màu cam. Màu sắc này khá giống với phiên bản ABS nhưng về thiết kế nó có vẻ thon gọn hơn.

Giá tham khảo: 51.490.000 VNĐ.

Yamaha NVX 155 phiên bản cao cấp sở hữu vẻ ngoài ấn tượng (Nguồn: yamaha-motor.com.vn)

3. Cách chọn màu xe NVX 155 hợp mệnh phong thủy

Xe máy nói riêng và xe đi lại nói chung là vật dụng gắn bó với con người ở nhiều cung đường, ở nhiều lĩnh vực. Dù bạn là sinh viên hay người đi làm, là nhân viên văn phòng hay những người lãnh đạo thì chắc hẳn cũng cần phải có xe đi lại cho thuận tiện.

Khi mua xe, ngoài các yếu tố về thiết kế, động cơ, giá bán… thì người ta còn rất quan tâm đến yếu tố phong thủy, trong đó màu sắc đóng vai trò quan trọng. Trong phong thủy, mỗi một mệnh đều có các yếu tố phù hợp khác nhau. Màu sắc này có thể phù hợp với người này nhưng có thể lại là xung khắc với người khác.

Việc lựa chọn màu xe xung khắc, đại kỵ có thể khiến bạn gặp những rủi ro, bất trắc trong khi đi đường. Do đó, nếu bạn đã biết xe NVX 155 có mấy màu rồi thì đừng quên tìm hiểu thêm về cách chọn màu xe NVX theo phong thuỷ hợp với mệnh. Ít nhất bạn sẽ có được sự an tâm, sau đó là niềm tin vào việc màu xe hợp mệnh sẽ mang lại nhiều điều may mắn, dẫn đường bạn đến với thành công.

3.1. Chọn màu của xe NVX 155 dành cho người mệnh Kim

Theo quy luật tương sinh trong phong thủy thì Thổ sinh Kim, nên màu sắc hợp nhất với người mệnh Kim là màu thuộc mệnh Thổ như màu nâu đất, màu vàng đậm. Ngoài ra, bạn có thể chọn màu xe thuộc mệnh Kim của mình như màu trắng, ghi, bạc, không nên chọn màu xe thuộc mệnh Hỏa vì Hỏa khắc Kim rất xấu. Đó là các màu đỏ, hồng, tím, cam.

3.2. Chọn màu của xe NVX 155 dành cho người mệnh Mộc

Với người mệnh Mộc, bạn nên chọn màu xe thuộc mệnh Mộc và mệnh Thủy (vì Thủy sinh Mộc cực kỳ tốt). Theo đó, bạn sẽ hợp với các màu xanh như xanh lá cây, xanh da trời, xanh nõn chuối (thuộc hành Mộc), màu xanh đen, màu đen, xanh thẫm (thuộc hành Thủy). Bạn có thể lựa chọn xe NVX 155 phiên bản cao cấp màu xanh nhám mạnh mẽ, cuốn hút. Bên cạnh đó, nên tránh các màu thuộc mệnh Kim vì Kim khắc Mộc sẽ mang lại nhiều điều xui xẻo, đó là các màu trắng, ghi, bạc, xám.

3.3. Màu xe NVX 155 dành cho người mệnh Thủy

Trong phong thủy, mệnh Kim sinh ra mệnh Thủy. Do đó, người mệnh Thủy sẽ hợp với các màu sắc thuộc mệnh Thủy và mệnh Kim. Bạn có thể chọn xe mang các màu như xanh than, đen, xanh dương hoặc màu trắng, ghi, bạc, xám. Ngoài ra, mệnh Thổ khắc Thủy nên bạn tránh chọn các màu thuộc mệnh Thổ như vàng sẫm, nâu đất.

NVX 155 màu trắng bạc này cực kỳ hợp với người mệnh Thủy (Nguồn: baomoi.com)

3.4. Chọn màu của xe NVX 155 dành cho người mệnh Hỏa

Theo quy luật tương sinh, mệnh Mộc sinh ra mệnh Hỏa. Do đó, nếu bạn là người mệnh Hỏa thì nên chọn xe có màu xanh như xanh lá cây, xanh nõn chuối (thuộc mệnh Mộc tương sinh) hay màu đỏ, cam, hồng, tím (thuộc mệnh Hỏa bản bệnh). Ngoài ra, bạn cũng nên tránh màu tương khắc là màu thuộc mệnh Thủy, đó là xanh than, màu đen. Theo đó, tậu xe NVX 155 phiên bản đỏ thu hút, quý phái sẽ là sự lựa chọn lý tưởng cho những chủ nhân mệnh Hỏa.

3.5. Màu xe NVX 155 dành cho người mệnh Thổ

Mệnh Thổ có mệnh tương sinh là Hỏa và mệnh tương khắc là Mộc. Do đó, bạn nên chọn xe có màu bản mệnh và màu tương sinh, đó là: màu vàng sậm, màu nâu đất, màu đỏ, cam, tím, hồng. Đồng thời, tránh chọn màu thuộc mệnh Mộc là các màu xanh từ xanh nõn chuối đến xanh lá cây, xanh da trời…

