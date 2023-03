5 phương pháp điều trị viêm đại tràng co thắt theo Tây và Đông Y

2.5. Dùng nghệ vàng chữa viêm đại tràng co thắt

2.3. Chữa viêm đại tràng co thắt bằng củ riềng

2. Bài thuốc chữa viêm đại tràng co thắt

1. Cách điều trị viêm đại tràng co thắt



Viêm đại tràng co thắt khiến người bệnh bị đau đớn, khó chịu, ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt. Bạn có thể điều trị viêm đại tràng co thắt hiệu quả và an toàn bằng liệu pháp Đông y và Tây y dưới đây!



1. Cách điều trị viêm đại tràng co thắt

1.1. Điều trị bằng thuốc

Nếu bạn đang tìm hiểu viêm đại tràng co thắt uống thuốc gì thì có thể nói, hiện nay, chưa có một loại thuốc nào đặc trị bệnh viêm đại tràng co thắt. Để chữa trị, bác sĩ sẽ tùy vào tình trạng bệnh của bạn để kê các nhóm thuốc để chữa các triệu chứng mà bạn mắc phải. Một số loại thuốc được dùng trong quá trình điều trị bệnh viêm đại tràng co thắt như:

Thuốc chống co thắt đại tràng như: Phloroglucinol 80 mg, Spasmomen 40 mg…

Thuốc cầm tiêu chảy: Smecta, Imodium…

Thuốc chống táo bón, nhuận tràng: Pectin, Duphalac, Forlax

Thuốc kháng sinh giúp thay đổi vi khuẩn đường ruột như Rifaximin có thể kiểm soát triệu chứng viêm đại tràng co thắt từ 3 đến 6 tháng

Thuốc giảm chướng bụng: Loperamide, Motilium – M, Debridat…

Thuốc chống trầm cảm: kết hợp giữa Donnatal và Belladonna alkaloid

Điều trị viêm đại tràng co thắt bằng thuốc (Nguồn: hstatic.net)

1.2. Dùng các loại thuốc không kê đơn

Ngoài các loại thuốc trên, bạn có thể áp dụng cách chữa viêm đại tràng co thắt với một số loại thuốc không kê đơn, an toàn và ít tác dụng phụ. Đó là các Probiotic từ các thực phẩm ngon dễ tiêu hóa, hay còn gọi là vi khuẩn thân thiện, tốt cho đường tiêu hóa, chống táo bón. Hoặc bạn có thể sử dụng các sản phẩm từ thảo dược như nha đam, bạc hà, cây du trơn, hoa cúc… cũng có tác dụng rất tốt trong việc chống táo bón, cầm tiêu chảy…

Một số giải pháp chống táo bón hiệu quả như: sử dụng các sản phẩm nhiều magiê, chất làm mềm phân, ăn hạt lanh… Một số giải pháp chống tiêu chảy như: sử dụng các thực phẩm nhiều canxi tốt cho xương khớp, bổ sung thêm Imodium…Tuy nhiên, dù áp dụng phương pháp nào bạn cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

1.3. Tâm lý trị liệu

Có một nghiên cứu quan trọng chỉ ra rằng tâm lý trị liệu có hiệu quả trong việc giảm các triệu chứng co thắt đại tràng như đau bụng , tiêu chảy và táo bón . Tâm lý trị liệu điều trị viêm đại tràng co thắt thường liên quan đến việc dạy các chiến lược cụ thể của từng cá nhân để làm dịu cơ thể, đối phó với các triệu chứng khó chịu và học cách đối mặt với các tình huống khó khăn.

1.4. Điều trị bằng Đông y

Theo Đông y, viêm đại tràng co thắt do thói quen ăn uống không điều độ, cơ thể suy nhược, vi khuẩn tấn công hay tâm lý stress nặng dẫn đến căng thẳng. Những bài thuốc Đông y sẽ dựa vào các nguyên nhân này để chữa bệnh, làm giảm các triệu chứng hiệu quả.

1.5. Thay đổi chế độ ăn uống

Để điều trị bệnh viêm đại tràng co thắt có hiệu quả bạn cần xây dựng chế độ ăn uống khoa học và không được gây nên áp lực cho đại tràng. Trước tiên, cần hạn chế các thực phẩm nhiều FODMAPS có trong: lúa mì, hành, tỏi và một số phụ gia thực phẩm, mật ong và si-rô ngô hàm lượng đường cao, các loại đậu như đậu, đậu xanh và đậu lăng, sữa và các thực phẩm từ sữa khác, rượu đường trong quả mâm xôi, súp lơ và nấm. Ăn thực phẩm chứa nhiều FODMAP dẫn đến tăng thể tích chất lỏng và khí trong ruột nhỏ và lớn có thể góp phần gây đầy hơi và đau bụng.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên áp dụng chế độ ăn không có gluten. Gluten là một loại protein có trong thực phẩm có chứa lúa mì, lúa mạch đen hoặc lúa mạch. Ăn nhiều thực phẩm này sẽ khiến cơ thể nặng nề, đầy bụng và khó tiêu. Ngoài ra, nếu bạn dị ứng với các loại thực phẩm nào thì đặc biệt không nên dung nạp chúng vào cơ thể. Bổ sung thêm các loại thực phẩm tốt cho đại tràng phòng tránh ung thư là điều cần thiết trong quá trình điều trị.

Xây dựng chế độ ăn uống khoa học khi bị viêm đại tràng co thắt (Nguồn: suckhoedoisong.vn)

2. Bài thuốc chữa viêm đại tràng co thắt

2.1. Bài thuốc từ củ sen

Bạn chuẩn bị 40g củ sen, rửa sạch, thái nhỏ và cho vào nồi nấu cùng 60g gạo tẻ và đậu ván trắng. Sử dụng 2-3 lần một ngày trong 15 đến 30 ngày.

2.2. Bài thuốc từ lá mơ lông

Bạn lấy 20 lá mơ lông đem rửa sạch, giã nát và lấy nước cốt để uống mỗi ngày. Bạn nên uống vào lúc đói để có hiệu quả tốt nhất.

2.3. Chữa viêm đại tràng co thắt bằng củ riềng

Bạn rửa sạch 20g riềng tươi, thái nhỏ rồi cho vào ấm sắc cùng 20g lá lốt. Lấy nước uống hàng ngày. Bài thuốc này có tác dụng giảm đau bụng, rối loạn đại tiện, chướng bụng, đầy hơi.

Củ riềng có tác dụng chống đầy hơi, rối loạn đại tiện (Nguồn: youtube.com)

2.4. Bài thuốc từ nha đam

Bạn dùng 5 lá nha đam, bóc lớp vỏ ngoài ra xay nhuyễn với 450ml mật ong nguyên chất. Sử dụng 2-3 lần một ngày.

2.5. Dùng nghệ vàng chữa viêm đại tràng co thắt

Bạn dùng ba thìa bột nghệ vàng pha cùng 150ml nước ấm. Uống sau khi đã ăn no. Nếu kiên trì thì chỉ sau một tháng bạn đã thấy tác dụng rõ rệt.

2.6. Bài thuốc từ cây lược vàng

Trong Đông y, cây lược vàng có tác dụng kháng viêm, giảm đau, làm lành vết thương và an thần. Do đó, cây lược vàng được sử dụng rất nhiều trong các bài thuốc làm giảm viêm đại tràng co thắt. Mỗi ngày, bạn chỉ cần nhau sống lá lược vàng trước bữa ăn. Hoặc bạn có thể đập dập lá và thân, thái thành từng khúc rồi phơi một nắng. Sau đó ngâm lá lược vàng khô với rượu trong 15 ngày. Mỗi ngày sau đó uống một chén nhỏ trước khi ăn.

Trên đây là cách điều trị viêm đại tràng co thắt theo Đông y và Tây y hiệu quả và an toàn. Trước khi áp dụng phương pháp nào bạn cũng nên đi thăm khám chuyên khoa uy tín, chất lượng, tham khảo ý kiến từ bác sĩ để có cách điều trị phù hợp và hiệu quả nhất nhé!