5 tiêu chí so sánh giữa mổ LASIK và ORTHO K phương pháp nào tốt hơn

1.4 Tính an toàn của phương pháp

1. So sánh giữa mổ Lasik và Ortho K phương pháp nào tốt hơn



Với sự phát triển của khoa học, công nghệ những phương pháp mổ mắt bị tật ngày nay đã trở nên hiện đại, an toàn và để lại ít di chứng hơn. Tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là sự phù hợp đối với từng người. Cùng tìm hiểu và thực hiện so sánh giữa mổ lasik và ortho K để xem loại nào tốt hơn nhé!



1. So sánh giữa mổ Lasik và Ortho K phương pháp nào tốt hơn

1.1 Mổ lasik là gì

Là phương pháp mổ mắt tật khá điển hình, thực hiện nhanh gọn, an toàn thời gian phục hồi nhanh chóng. Mổ Lasik sử dụng laser excimer để giúp chỉnh lại độ cong đúng của giác mạc, giúp người mắc tật về mắt như cận – viễn hay loạn được bình phục tốt hơn. Phương pháp mổ này đã ra đời 30 năm, thực hiện đến hơn 30 triệu ca mổ và vẫn đang được rất nhiều bác sĩ, bệnh nhân thực hiện trên khắp thế giới.

Mổ mắt lasik được cho là phương pháp mổ an toàn, ít để lại di chứng hiện nay (Nguồn saigon-gpdaily.com.vn)

1.2 Ortho K là gì

Nếu Lasik là phương pháp phẫu thuật có tác động đến cơ quan giác mạc của mắt thì orho K lại là cách điều trị cận, loạn mắt không gây đau không cần thực hiện các ca mổ và đang trở thành xu hướng chăm sóc mắt tật được nhiều bệnh nhân yêu cầu sử dụng. Nếu mắt bạn đang gặp vấn đề về cận hoặc loạn và đang phân vân không biết có nên mổ mắt cận không và các biến chứng nào có thể xảy ra thì có lẽ Ortho K là câu trả lời mà bạn nên quan tâm. Chỉ với một loại kính áp tròng được thiết kế rất đặc biệt, dùng để đeo vào ban đêm khi đi ngủ và trong lúc đeo như thế, tròng kính sẽ giúp thay đổi bề mặt giác mạc từng chút, sáng hôm sau khi ngủ dậy, người cận thị sẽ cảm thấy thị lực của mắt được tăng một cách tự nhiên.

1.3 Đối tượng điều trị

1.3.1 Khi nào nên mổ cận Lasik

Mổ lasik chỉ được thực hiện khi bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên, vì lúc này nhãn cầu đã có cấu trúc tương đối ổn định để có thể thực hiện phẫu thuật điều chỉnh một cách tốt nhất. Ngoài ra, với người thực hiện mổ cận Lasik cũng cần lưu ý rằng, mắt bạn phải đảm bảo sự ổn định của khúc xạ mắt, ít nhất là trong 1 – 2 năm trước khi quyết định phẫu thuật. Bạn nên tìm hiểu các dịch vụ khám mắt, phẫu thuật khúc xạ nhiều ưu đãi để thăm khám kịp thời, bởi do chế độ ăn uống sinh hoạt, do gen di truyền, do áp lực công việc cũng có thể khiến cho độ khúc xạ bị thay đổi mà bạn không hay biết.

Điều kiện tiếp theo để được mổ lasik bạn cần đảm bảo đang không mắc phải các bệnh viêm nhiễm về mắt, dị ứng hay bị tai nạn liên quan đến cơ quan này trong vòng ít nhất 1 năm bởi mọi bệnh đều có thể làm ảnh hưởng đến kết quả hậu phẫu lasik. Hệ miễn dịch cũng cần được đảm bảo hoạt động bình thường để tăng cường quá trình hồi phục vết thương sau mổ, đồng thời phần giác mạc cần được nguyên vẹn, không bị sẹo hay trầy xước.

Tất cả phụ nữ đang mang thai và cho con bú sẽ không được tham gia phẫu thuật, hay những người có kích thước đồng tử quá lớn cũng sẽ được bác sĩ khuyên không nên sử dụng phương pháp mổ mắt Lasik mà tốt nhất chuyển sang laser hoặc epi lasik. Những người có giác mạc không đủ dày sẽ có thể không được phẫu thuật bằng lasik bởi sẽ làm ảnh hưởng đến công đoạn lật vạt giác mạc khi mổ. Những người có độ khúc xạ không quá cao sẽ phù hợp với mổ mắt lasik hơn so với những người có độ khúc xạ cao.

1.3.2 Khi nào dùng kính Ortho K

Cận dưới 10 độ, loạn dưới 3 độ

Việc mắt cận dưới 10 độ và có độ loạn dưới 3 hoặc không có độ loạn sẽ giúp cho việc điều trị mắt cận bằng kính Ortho K nhanh chóng đạt được hiệu quả tốt hơn.

Người chưa có tiền sử phẫu thuật cận thị

Thông thường vùng giác mạc của những người chưa có tiểu sử mổ mắt lần nào sẽ ít có nguy cơ bị tổn thương hoặc dị dạng nên khi đeo tròng kính Ortho K cũng sẽ thuận tiện và cho kết quả chính xác hơn.

Không mắc bệnh lý về nhãn cầu

Đôi mắt không bị viêm nhiễm, hay mắc các chứng bệnh khác về nhãn cầu sẽ thích hợp điều trị bằng Ortho K hơn.

Phương pháp chữa cận mắt bằng kính Ortho K được nhiều bệnh nhân chọn lựa (Nguồn saigon-gpdaily.com.vn)

1.4 Tính an toàn của phương pháp

Vậy, sau khi tìm hiểu rõ về cách thức cũng như liệt kê những nhóm đối tượng phù hợp cho cả 2 phương pháp, thì so sánh giữa mổ lasik và ortho K cái nào tốt và an toàn hơn?

Đối với mổ mắt Lasik – đây là phương pháp mổ nhưng lại không gây đau cho bệnh nhân, chỉ cần nhỏ thuốc tê vào mắt và tiến hành phẫu thuật, không gây chảy máu. Khi được kết hợp với các công nghệ từ máy móc laser hiện đại, phương pháp này được đánh giá an toàn có độ chuẩn xác cao khi phẫu thuật; đồng thời thị lực của người bệnh cũng được phục hồi nhanh chóng, có thể làm việc trở lại ngay ngày hôm sau. Nếu bạn không nằm trong danh sách những đối tượng không được mổ mắt lasik thì đây là phương pháp có thể tham khảo áp dụng trong việc chữa các bệnh cận, loạn, viễn thị mắt.

Với bệnh nhân điều trị tật mắt đang phân vân giữa hai loại hình phẫu thuật trên, ngoài câu hỏi mổ lasik có an toàn không thì câu hỏi có nên dùng Ortho K hay không cũng được nhiều người đặt ra.

Phương pháp đặt tròng kính Ortho K cũng đang được xem là cách điều trị mắt cận an toàn, hiệu quả cao. Với Ortho K, thị lực của bạn sẽ nhanh chóng được cải thiện mà không cần phải đeo kính cả ngày, sử dụng dễ dàng nhanh chóng chỉ cần mang vào ban đêm khi ngủ. Ortho K có thể thực hiện với cả trẻ em lẫn người lớn, những người sợ phẫu thuật, hay 1 số người làm các ngành nghề chuyên biệt như diễn viên, cảnh sát, phi công, hay vận động viên,… Với ưu điểm không can thiệp và không lấy đi tế bào, mô giác mạc nhưng lại có thể ngăn chặn và chữa trị bệnh cận mắt phát triển, hiệu quả đạt được rõ ràng chỉ sau 2 ngày đeo tròng kính, đây chính là phương thức điều trị bệnh về mắt an toàn, đáng tin tưởng.

1.5 Giá thành điều trị

Chi phí mổ Lasik thường rơi vào mức khoảng 11.000.000 vnđ và khoảng 24.000.000 vnđ với phương pháp đặt kính áp tròng Ortho K. Tuy nhiên, bạn có thể truy cập ngay Saigon-Gpdaily.com – kênh thương mại điện tử chất lượng của Vingroup để đặt mua gói Ortho K – Kính Express tại bệnh viện Hồng Ngọc với mức giá ưu đãi cực khủng, chỉ khoảng 9.180.000 vnđ mà thôi.

Thường xuyên thăm khám mắt với các dịch vụ chất lượng để chăm sóc đôi mắt khoẻ đẹp (Nguồn blog.saigon-gpdaily.com.vn)

2. Có nên dùng Ortho K không hay mổ Lasik

Tóm lại, mỗi phương pháp đều có những ưu điểm nhất định khi so sánh giữa mổ Lasik và Ortho K. Tuy nhiên, thời gian gần đây các bệnh nhân, nhất là những người trẻ có xu hướng sử dụng Ortho K hơn là thực hiện các cuộc phẫu thuật lasik bởi đôi mắt dường như hoàn toàn không bị xâm lấn hay can thiệp của các động tác phẫu thuật. Tuy nhiên, cũng tuỳ vào tài chính cá nhân và các điều kiện sức khoẻ kèm theo bạn có thể lựa chọn cho mình cách chữa trị mắt phù hợp. Nếu đang có ý định đeo tròng kính ban đêm Ortho, thì đừng quên tham khảo các thông tin hữu ích như đánh giá kính Ortho K có tốt không để có nhiều kinh nghiệm hơn nhé.

Chúc bạn mau chóng tìm được phương thức phù hợp để chăm sóc và cải thiện thị lực sáng khoẻ cho đôi mắt của mình!