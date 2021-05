5 tiêu chí so sánh nệm PE và nệm bông ép nên mua loại nào tốt hơn

Để hoàn thiện phòng ngủ ấm áp, êm ái cho những giấc ngủ ngon, rất nhiều người băn khoăn giữa việc chọn lựa nệm PE hay nệm bông ép. Những so sánh nệm PE và nệm bông ép loại nào tốt hơn trong bài viết này sẽ giúp các bạn có sự lựa chọn ưng ý nhất.



1. So sánh nệm PE và nệm bông ép loại nào tốt hơn?

1.1. Chất liệu

Là những loại nệm khá phổ biến được nhiều gia đình chọn lựa, nệm PE và bông ép sử dụng những chất liệu hoàn toàn khác nhau. Nệm PE được làm từ nhựa nhân tạo, đã được tiệt trùng và xử lý đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Còn nệm bông ép thì có chất liệu cao cấp Polyester, sợi bông ép mang lại cảm giác hoàn tự nhiên, đủ mềm mại, lại vừa cứng cáp.

Nệm PE mang đến sự thoải mái cho người dùng. (Nguồn: thitruongsi.com)

1.2. Cấu tạo

Nệm PE được cấu tạo bởi hàng ngàn hạt nhựa PE, nhờ công nghệ ép tiên tiến dưới nhiệt độ cao làm những hạt nhựa nhỏ đó nóng chảy, tiếp tục kết dính tạo nên những dải nhựa có độ dày 1cm, sau đó được ép dán, cắt kiểu tạo thành những chiếc nệm PE hoàn chỉnh. Nệm bông ép thì được cấu tạo từ keo và sợi bông thiên nhiên cao cấp, cũng được ép dưới nhiệt độ cao tạo thành khối nệm vững chắc, vỏ để bọc bên ngoài mềm mại, thường được thiết kế dạng gấp giúp cho việc cất giữ khi không sử dụng hay di chuyển đều thuận tiện.

1.3. Chất lượng sản phẩm

Khi so sánh nệm bông ép và nệm PE loại nào tốt hơn về chất lượng thì quá trình kiểm tra, giám sát trong hoạt động sản xuất nệm PE rất sát sao, do đó người dùng có thể an tâm về độ an toàn của sản phẩm.

Nệm PE có thiết kế khá cứng cáp, đàn hồi tốt, khó bị lún, xẹp hay bị phá vỡ cấu trúc, giúp người sử dụng nằm thoải mái, thư giãn, không bị đau nhức xương khớp, cảm giác dễ chịu giúp lưu thông khí huyết, tuy nhiên nệm này không thấm nước, không có khả năng hút mồ hôi, có cảm giác nóng, bí hơi.

Nói về độ cứng cáp, chắc chắn thì nệm bông ép được đánh giá cao hơn nệm PE do làm hoàn toàn từ Polyester ép đặc, trong khi nệm PE có kết cấu rỗng hơn, bên trong có các lỗ thoáng khí nhỏ li ti. Nhờ sự cứng cáp mà không thô, giúp người nằm không bị đau lưng, sự thoáng mát nhờ các sợi bông, đàn hồi tốt nên nệm bông ép là sản phẩm được đa số khách hàng tin dùng, lựa chọn.

1.4. Độ bền

So sánh nệm PE và nệm bông ép về độ bền thì chắc chắn nệm bông ép sẽ chiếm ưu thế hơn. Nói như vậy là bởi vì nệm PE có cấu tạo thường rỗng hơn so với nệm bông ép đặc do bông được ép thành khối, nệm bông ép bền hơn, sử dụng được thời gian lâu hơn.

Tuy nhiên, cả hai loại nệm này nhìn chung đều được đánh giá cao về độ đàn hồi và độ bền. Độ bền của nệm còn một phần phụ thuộc vào sản phẩm ấy có phải chính hãng không, xuất xứ, sản xuất từ đâu, thế nào, vì trên thị trường trộn lẫn nhiều loại nệm kém chất lượng, nhanh hỏng, kém bền.

2. Các thương hiệu nệm PE và nệm bông ép phổ biến hiện nay

2.1. Các loại nệm PE phổ biến

2.1.1. Đệm lò xo Liên Á

Đệm lò xo Liên Á được ưa chuộng tại châu Á, cấu tạo bởi lò xò thiết kế dạng xoắn nên độ đàn hồi khá cao, mang đến cảm giác thoải mái, mềm mại cho người sử dụng, thiết kế lò xo chịu áp lực tốt. Hơn nữa, đây là loại đệm phù hợp với khí hậu Việt Nam bởi lò xo từ chất liệu thép không gỉ, vỏ bọc đệm giúp chống oxy hóa, tốt và bền.

2.1.2. Đệm lò xo Dunlopillo Venus Supreme

Đệm lò xo Dunlopillo Venus Supreme của Tây Ban Nha bao giờ cũng được đánh giá cao. Loại đệm này thu hút bởi thiết kế nổi bật của nó, mang vẻ đẹp trang trọng, tinh tế và hiện đại, giúp phòng ngủ của bạn như mang một lớp áo mới. Với công nghệ xử lý hiện đại, cùng lớp lò xo 14cm đã tạo nên độ đàn hồi, nâng đỡ rất tốt, giúp người nằm thư giãn, tránh đau lưng, đau cổ.

2.1.3. Đệm lò xo Eternity-S

Cấu tạo của chiếc đệm lò xo Eternity chính hãng sẽ khiến các bạn bất ngờ bởi sự tỉ mỉ, phức tạp của nó. Chất liệu chính được sử dụng là thép chống gỉ, phần lưới đệm là lớp bông đã được xử lý kháng khuẩn và 1 lớp lót khá mềm, tạo sự thoải mái khi nằm, cuối cùng là lớp vải gấm trên bề mặt có khả năng giúp mặt đệm chống bám bụi cao. Xứng đáng nằm trong top 10 nệm lò xo tốt nhất, cho giấc ngủ ngon và sâu, nệm Eternity tuy có giá thành cao nhưng đúng chuẩn “đắt xắt ra miếng”.

2.1.4. Đệm lò xo Dreamzone S85

Đệm lò xo Dreamzone S85 sử dụng được cả hai mặt rất tiện lợi, đặc biệt có cấu trúc 5 vùng, đệm có khả năng nâng đỡ tốt, nhún lò xo linh hoạt, xơ dừa giúp đệm mềm mại, thoáng khí và chịu được áp lực cao, có mút polyurethane đàn hồi, co giãn linh hoạt.

2.1.5. Nệm lò xo Vạn Thành Ruby

Nệm Vạn Thành Ruby với khung lò xo từ Anh Quốc, áp dụng kỹ thuật tiên tiến và hiện đại giúp mang đến sự hài lòng và cảm giác thoải mái tối đa cho người sử dụng. Điều đặc biệt khác với các loại khác đó là lò xo của nệm được thiết kế dạng ống, tác động một vùng, giúp không ảnh hưởng đến người bên cạnh khi trở mình hay tác động mạnh. Thiết kế hoa văn trên mặt nệm khá tinh tế, đẹp mắt.

2.2. Nệm bông ép phổ biến

Nệm PE Valize là loại nệm bông ép khá phổ biến xuất xứ từ Việt Nam. Nệm được cấu tạo từ chất liệu vải Valize bọc ngoài. Đây là loại vải đẹp, bền, đặc biệt có thể chống khuẩn và nấm mốc. Nệm được đánh giá là khá bền, không gây đau lưng, cảm giác rất thoải mái, dễ chịu.

Chọn nệm phù hợp mang lại giấc ngủ ngon, thư thái. (Nguồn: lofficiel.vn)

3. Nên mua nệm PE hay nệm bông ép?

Nhìn chung, cả hai loại nệm này đều có khả năng đàn hồi ổn, thiết kế gọn gàng, thuận tiện, bền bỉ và giúp người sử dụng thư giãn, thoải mái chứ không quá cứng hay quá mềm ảnh hưởng tới xương và cột sống. Giá thành của 2 loại nệm này cũng khá phải chăng so với chất lượng cũng như so với các loại nệm khác.

Tuy nhiên, tùy sở thích, nhu cầu và điều kiện mà bạn có thể cân nhắc lựa chọn. Trả lời câu hỏi nệm bông ép và nệm PE loại nào tốt hơn thì nghiêng về nệm bông ép nhiều hơn vì loại nệm này đặc nên sẽ bền hơn, được đánh giá cao hơn về độ “ru ngủ”, và tất nhiên giá thành cũng sẽ cao hơn nệm PE. Nệm PE sẽ phù hợp hơn với những người thu nhập trung bình, không đòi hỏi độ bền quá cao.

Hy vọng với những thông tin so sánh nệm PE và nệm bông ép cùng gợi ý các loại nệm phổ biến thuộc hai dòng nệm này sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn cho việc lựa chọn nội thất phòng ngủ nâng niu giấc ngủ mỗi ngày.

Đệm bền và tốt hay không một phần lớn phụ thuộc nhiều vào việc sản phẩm đó có phải chính hãng hay không vì thị trường hiện nay không thiếu nệm giả, hàng nhái, kém chất lượng. Do vậy, bạn hãy lựa chọn những địa chỉ uy tín để đảm bảo mua được nệm chính hãng, chất lượng về mọi mặt, “đáng đồng tiền bỏ ra” nhé!