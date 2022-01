5 ứng dụng cần phải cài ngay của Fashionista

Đối với các Fashionista, các ứng dụng về thời trang là một trong những apps không thể thiếu trong điện thoại. Bởi lẽ, ngoài mạng xã hội như Facebook, Instagram thì những ứng dụng thời trang chính là người bạn đồng hành để tạo ra những shoots hình ấn tượng đó!



Đối với các Fashionista, các ứng dụng về thời trang là một trong những apps không thể thiếu trong smartphone của mình. Bởi lẽ, ngoài mạng xã hội như Facebook, Instagram – nơi các tín đồ thỏa thích khoe phong cách thời trang của bản thân, thì những ứng dụng thời trang chính là người bạn đồng hành để tạo ra những shoots hình ấn tượng đó!

Dưới đây là 5 ứng dụng thời trang mà các tín đồ thời trang nên “kết thân” để luôn tự tin và nổi bật mỗi khi xuất hiện.

1. PS Dept

PS Dept được xem như một stylist cá nhân giúp bạn lựa chọn sản phẩm ưng ý nhanh chóng nhất. Ví dụ bạn đang băn khoăn không biết chọn đôi giày cao gót nào để kết hợp với chiếc đầm của mình, PS Dept sẽ liên kết với Chloe, Stella McCartney, Derek Lam, Net-A-Porter và đưa ra cho bạn rất nhiều gợi ý. Nếu đã lựa chọn được đôi giày mà mình ưng ý, bạn có thể mua sắm ngay trên ứng dụng này.

2. Like To Know It

Nếu như bạn đang lướt Instargram và phát hiện thần tượng của mình hay một Fashionista nào đó có những trang phục ấn tượng nhưng bạn băn khoăn không biết những items đó của Thương hiệu nào và được bán ở đâu, thì Like To Know It sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi đó một cách hoàn hảo.

Like To Know It là ứng dụng tuyệt vời vì tính tiện dụng của nó. Bạn chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Instargram những hình ảnh mà bạn like sẽ tự động kết nối với các website bán hàng hoặc đến trang web cửa hàng bán sản phẩm đó.

3. Spring

Dù mới xuất hiện nào năm 2014 nhưng Spring đã trở thành một trong những ứng dụng mua sắm lớn nhất. Spring có hơn 80 thương hiệu thời trang từ quần áo, giày dép, đến các phụ kiện thời trang khác cho bạn cảm giác trải nghiệm như đang mua sắm trong một trung tâm Thương mại tầm cỡ thế giới. Điểm khác biệt so với các apps thời trang khác, Spring lưu trữ thông tin của khác hàng từ size, số đo,… vậy nên bạn sẽ dễ dàng chọn lựa những sản phẩm phù hợp với mình.

4. Polyvore

Polyvore là ứng dụng đậm chất thiết thực bởi chức năng collage picture cho bạn nguồn cảm hứng bất tận từ những bộ mix&match. Và thật đơn giản, Polyvore sẽ dựa vào sở thích ăn mặc của bạn mà đưa ra các gợi ý về sản phẩm cho bạn. Vì thế, bạn không cần phải lo lắng đến việc không biết mặc gì cho đẹp nữa.

5. FAD – The Ultimate Fashion Dictionary

FAD – The Ultimate Fashion Dictionary là cuốn từ điển bỏ túi dành riêng cho các tín đồ đam mê và muốn am hiểu về lĩnh vực thời trang với hơn 1300 từ bao gồm nhiều lĩnh vực phong phú và khái quát từ các loại vải, kỹ thuật may đo đến các nhà thiết kế. Chắc chắn, đây sẽ ứng dụng “hay ho” để cải thiện thêm kiến thức về thời trang của bạn.

Nguồn ảnh: L’Officiel Vietnam / Bài: Nghiêm