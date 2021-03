53 món đồ sơ sinh chuẩn bị cho bé cần thiết nhất trước khi mẹ lâm bồn

Làm mẹ là thiên chức thiêng liêng của mỗi người phụ nữ. Vì thế, chị em luôn muốn trao cho con những điều tốt đẹp nhất ngay khi sinh ra. Tuy nhiên, nhiều mẹ gặp khó khăn không biết chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé mua đồ nào để đủ mà không lãng phí. Tham khảo ngay bài viết sau đây nhé!



1. Quần áo sơ sinh cho bé

Khi chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé, các mẹ không thể bỏ qua các loại quần áo sơ sinh thoải mái, dễ chịu nhất. Những trang phục chị em nhất định phải mua sắm cho con khá nhiều loại, gồm có:

Bộ đồ ngủ một mảnh: món đồ này có thiết kế tương tự với dạng áo liền quần. Khi mẹ cho bé mặc bộ đồ này sẽ đảm bảo được sự thoải mái nhờ chất liệu thông thoáng, kiểu dáng rộng rãi, giúp con ngủ ngon và sâu hơn.

Chăn ngủ cho bé: Mẹ chuẩn bị cho con 2 chiếc chăn ngủ vào mùa đông lạnh giá. Mẹ nên mua loại chăn chất liệu mềm mại, giữ ấm tốt cho cơ thể của bé để kích thích trẻ ngủ ngon hơn.

Quần áo liền thân: Các mẹ nên mua khoảng 4 tới 8 chiếc áo liền quần cho bé chất liệu thoải mái vận động. Sản phẩm này giúp bé thư giãn, giữ ấm tốt, tiện lợi khi thay bỉm tã và thiết kế kiểu dáng lại đáng yêu.

Áo len hoặc áo khoác có nút cài phía trước: Số lượng áo cần thiết là 1 tới 3 chiếc. Bé sẽ được giữ ấm mà mỗi khi mẹ thay đồ cho con cũng dễ dàng hơn, không khiến trẻ bị khó chịu.

Chuẩn bị áo sơ sinh cho bé (Nguồn: shoptretho.com.vn)

Yếm: Mẹ sắm cho bé khoảng 1 đến 3 chiếc quần yếm có khuy bấm với chất liệu mềm mại. Món đồ này giúp con dễ vận động, việc thay tã bỉm cũng đơn giản và còn khiến bé trông đáng yêu hơn.

Vớ: Mẹ chuẩn bị khoảng 4 tới 7 đôi vớ chất lượng thấm hút tốt để bé sử dụng. Thân nhiệt của bé sẽ được điều hòa, giữ ấm, tăng cường khả năng đề kháng, phòng ngừa bệnh về da và hô hấp.

Quần đóng bỉm: Sản phẩm quần đóng bỉm hay còn gọi là tã quần kết hợp chức năng của tã dán sơ sinh và quần sịp vô cùng hoàn hảo là món đồ không thể thiếu cho trẻ cho sinh mẹ cần sắm. Bé sẽ thoải mái vận động với chất liệu mềm mại mà không lo bị tràn hay xê dịch mà mẹ cũng có thể giặt dễ dàng trong máy.

Găng tay: Loại phụ kiện này cũng có công dụng tương tự như vớ rất quan trọng với bé. Khi mua món vật dụng này mẹ hãy chọn kỹ lưỡng về chất liệu co giãn để bé vẫn ấm áp mà dễ cử động.

Mũ: Mẹ nên sắm cho bé khoảng 1 tới 3 chiếc mũ tùy theo mùa. Nếu dùng vào mùa đông thì bạn chọn loại mũ mềm, dày dặn để che tai, giữ ấm cho bé còn mùa hè thì chuẩn bị loại nhỏ, nhẹ để che thóp của con.

Bộ đồ lông cừu cho bé vào mùa đông: Sản phẩm có công dụng tuyệt vời cho trẻ vào ngày tiết trời lạnh giá. Bé được giữ ấm mà vẫn thoải mái vận động khi ngủ để phát triển thuận lợi hơn.

Quần áo sơ sinh cho bé theo mùa (Nguồn: baomoi.com)

2. Những đồ dùng tiện ích trong nhà cho trẻ sơ sinh

Để việc chăm sóc bé sơ sinh được dễ dàng và an toàn, trang trí phòng của trẻ là điều vô cùng quan trọng. Đồ nội thất đáng yêu trong khâu chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé cần đảm bảo cả công năng sử dụng cần thiết.

Giường cũi hoặc nôi: Mẹ cần chuẩn bị nôi cũi cho bé màu sắc bắt mắt, chất liệu bền bỉ, đa dạng tính năng. Sản phẩm giúp bé được an toàn, mẹ đỡ vất vả bế bồng mệt mỏi và giảm thời gian trông giấc ngủ cho con.

Chăn, đệm, gối đặt trong cũi cho bé: Mẹ nên lưu ý chọn cho con đệm phẳng, phù hợp với cũi. Bé sẽ được đảm bảo sức khỏe khi sử dụng đệm mềm mại, thấm hút mồ hôi tốt để giấc ngủ sâu hơn, không bí bách, khó chịu.

Ghế có thể bập bênh hoặc rung: Ghế cho bé có chức năng điều chỉnh độ cao thấp giúp ngủ ngon và tự vui chơi mà mẹ không cần bế. Vật dụng này còn cất giữ khá gọn gàng khi không sử dụng giúp bạn tiết kiệm không gian.

Baby monitor: đây là thiết bị công nghệ thông minh được sử dụng ở khá nhiều nước và mang đến nhiều lợi ích cho bố mẹ chăm con thời hiện đại. Khi lựa chọn sử dụng chiếc máy báo khóc chất lượng tốt, trang bị tính năng thông minh này, mẹ có thể theo dõi hoạt động của bé khi ngủ, trông chừng con và vẫn có thể nghỉ ngơi bằng cách thu phát âm thanh hoặc hình ảnh từ phòng trẻ.

Đèn ngủ có phát ánh sáng ngộ nghĩnh, dịu nhẹ: Mẹ hãy sắm cho con đèn ngủ có ánh sáng dịu nhẹ kết hợp phát nhạc êm ái để bé ngủ ngon và mơ đẹp. Bạn có thể sử dụng kết hợp hoặc tuần tự tính năng chiếu sáng và phát nhạc theo sở thích của bé.

Tủ quần áo: Các loại trang phục của bé khá nhiều và sẽ khiến mẹ khó khăn trong việc tìm để dùng ngay nếu không để gọn gàng. Tủ quần áo sẽ là giải pháp tuyệt vời để đồ của bé luôn ngăn nắp, không bị nhàu hoặc dễ hư hỏng.

Giỏ đồ chơi: Trẻ sơ sinh cũng cần có giỏ đồ chơi cho riêng mình. Mẹ hãy chuẩn bị cho con các loại đồ chơi có màu sắc sặc sỡ để bé làm quen với thế giới và đừng quên có giỏ cất đồ thật gọn gàng.

Phòng của bé sơ sinh cần khá nhiều đồ dùng tiện ích (Nguồn: bekhoelonnhanh.com)

3. Đồ dùng đi ngủ cần thiết cho bé

Giấc ngủ trọn vẹn có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự phát triển toàn diện của trẻ. Mẹ cần chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé đầy đủ những loại cần thiết đi cùng với giường cho giấc ngủ của bé ngon và sâu hơn.

Đệm cũi: Mẹ nên chuẩn bị cho bé khoảng 1 tới 3 tấm đệm cũi có thể giặt được để đảm bảo vệ sinh. Bởi đây là vật dụng quan trọng giúp bé thoải mái hơn khi ngủ bởi sự mềm mại, êm dịu của đệm giúp vỗ về con tốt hơn.

Receiving blankets: Đây là sản phẩm có kiểu dáng như chiếc chăn sẽ ôm trọn bé với phần mũ trùm đầu. Trẻ sẽ có giấc ngủ sâu hơn vì được bao bọc, giữ ấm cơ thể, tăng cường sức khỏe.

Chăn mỏng: Mẹ chuẩn bị cho bé chăn có chất liệu mềm mại để giữ ấm và cả mền trùm để ngăn muỗi, côn trùng cắn trẻ. Khi mua, bạn lưu ý chọn loại thông thoáng để bé ngủ không bị bí bách.

Chăn dày: Thời tiết mùa đông sẽ lạnh hơn nên bạn hãy chuẩn bị cho con chăn dày hơn, có thể làm từ bông hoặc nhung mềm mại. Bé sẽ được giữ ấm cơ thể mà vẫn thoải mái khi ngủ.

Bé ngủ ngon hơn với các đồ dùng cần thiết mẹ chuẩn bị (Nguồn: moki.vn)

4. Chọn mua bỉm tã cho bé

Bỉm tã là vật dụng không thể thiếu khi mẹ chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé. Mẹ cũng đừng quên tập cách quấn, thay tã cho con để không bị lúng túng giúp trẻ nhanh chóng được thoải mái hơn.

Thùng tã và lót: Mẹ chuẩn bị cho con thùng tã và lót với khoảng 2 tới 3 hộp lớn. Trẻ cần được thay bỉm tã khi bị bẩn và nếu bạn không nhanh trẻ sẽ khóc gây mệt mỏi cho cả mẹ và bé. Thùng đồ gọn gàng, đầy đủ sẵn sàng sẽ cứu cánh hiệu quả cho chị em.

Kem chống hăm: Kem chống hăm cho trẻ sơ sinh thoải mái sử dụng bỉm tã đảm bảo sức khỏe rất cần thiết. Mẹ đừng quên chuẩn bị món đồ dùng quan trọng này để bảo vệ làn da của bé.

Túi tã: Các mẹ có thể chuẩn bị cho con 2 túi tã giấy và khoảng 6 đến 10 tã vải cùng 8 chiếc vỏ tã. Trẻ sẽ thoải mái sử dụng mà chị em không bị rối khi thiếu đồ mà không chuẩn bị kịp.

Khăn giấy ướt: Khăn giấy ướt có công dụng chùi rửa cho con khi thay tã bỉm sạch sẽ. Bạn cũng có thể sử dụng để lau mồ hôi giảm thiểu tình trạng rôm sảy ở trẻ sơ sinh hiệu quả cho bé luôn có cảm giác thoải mái, dễ chịu. Mẹ cần chọn loại khăn giấy ướt mềm mại, không mùi để tránh gây kích ứng da.

Khăn mềm: Chị em cũng nên chuẩn bị khăn làm từ chất liệu mềm mại, êm dịu, thông thoáng như cotton, dùng để lau chùi cho bé sau khi trẻ đi vệ sinh cần phải thay bỉm tã.

Mẹ hãy chọn mua bỉm tã chất lượng để bé thoải mái khi sử dụng (Nguồn: tuankhuyenmai.com)

5. Dụng cụ tắm rửa cho bé

Việc tắm rửa cho bé cần chuẩn bị kỹ lưỡng với những dụng cụ phù hợp. Bé sẽ được sạch sẽ, thơm tho, tránh bị các bệnh ngoài da gây khó chịu và ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.

Bồn tắm: Các mẹ hãy mua cho bé bồn tắm chuyên dụng để việc tắm rửa được dễ dàng hơn. Trẻ cũng thoải mái, thích thú và an toàn hơn để bảo vệ sức khỏe, làm sạch cơ thể. Tham khảo các loại chậu tắm cho bé được nhiều mẹ tin dùng để có thể lựa chọn được sản phẩm chất lượng.

Xà phòng, sữa tắm: Chị em cần chuẩn bị xà phòng, sữa tắm trẻ em chất lượng của các hãng nổi tiếng để đảm bảo làm sạch da bé một cách an toàn. Chẳng hạn như lựa chọn thương hiệu D-nee áp dụng công nghệ hiện đại với các nguyên liệu tự nhiên an toàn cho các loại nước giặt, sữa tắm của bé.

Dầu gội: Mẹ hãy mua dầu gội trẻ em cho bé để làm sạch vùng da đầu của con một cách an toàn, hiệu quả. Chị em nên lưu ý chọn loại dầu gội không gây kích ứng để tránh gây cảm giác ngứa, khó chịu.

Khăn mềm hoặc khăn trùm đầu: Bạn cần chuẩn bị khoảng 2 tới 4 khăn loại to, mềm, có mũ trùm đầu để bé giữ ấm khi tắm xong. Các mẹ có thể mua sản phẩm chất liệu cotton mềm mại sẽ tốt hơn cho da trẻ.

Bàn chải tóc cho bé: Trẻ sơ sinh chưa có nhiều tóc nhưng cũng dễ rối khi tắm rửa. Mẹ bỉm sữa cần mua sắm cho con bàn chải tóc để giúp bé làm mượt mà lại và giữ nếp đẹp về sau.

Khăn lau mềm: Bạn hãy chuẩn bị khăn lau mềm để bé lau khô người tránh bị các bệnh về hô hấp. Chị em lưu ý sử dụng loại có màu sắc hoặc hoa văn khác với khăn lau tã để tránh nhầm lẫn.

Bột giặt nhẹ: Làn da trẻ sơ sinh vô cùng nhạy cảm nên các chất hóa học có thể gây kích ứng da. Các mẹ hãy mua bột giặt nhẹ dành riêng cho bé để đồ vẫn sạch sẽ thơm tho mà an toàn với sức khỏe của con.

Tắm rửa cho bé sơ sinh cần dụng cụ chuyên biệt (Nguồn: baomoi.com)

6. Đồ dùng ăn uống cho bé

Mẹ cho con bú sữa hay bú bình thì các đồ dùng phục vụ quá trình ăn uống của trẻ đều cần đầy đủ và đảm bảo vệ sinh. Chất lượng sức khỏe của bé được tăng cường và phát triển tốt hơn khi danh sách đồ sơ sinh cho bé đảm bảo hoàn hảo.

Bình và núm ty: Mẹ cần chuẩn bị cho con khoảng 4 bình có kèm núm ty để bé sử dụng mỗi ngày cho việc bú sữa hoặc nước. Chị em nên mua bình đựng sữa chất liệu an toàn, mô phỏng ty mẹ với chất liệu an toàn để gần gũi với bé hơn. Chẳng hạn như sản phẩm của thương hiệu Kidsme đáp ứng tiêu chuẩn an toàn gắt gao của Hoa Kỳ, yên tâm khi sử dụng là gợi ý tuyệt hảo cho các mẹ.

Bơm: Các mẹ muốn cho con bú cần chuẩn bị sẵn bơm để thông sữa phòng ngừa trường hợp mới sinh bị tắc. Sữa mẹ sẽ bổ sung những dinh dưỡng cần thiết nhất cho con nên chị em hãy cho trẻ bú tối thiểu là trong 6 tháng đầu đời.

Túi trữ sữa: giúp chị em cất giữ nguồn sữa an toàn, nhiều dưỡng chất cho bé sử dụng tiện lợi. Các mẹ cần lựa chọn loại túi trữ sữa tiệt trùng, chất liệu an toàn tuyệt đối để đảm bảo không gây hại gì cho con hay làm ảnh hưởng đến chất lượng vốn có của sữa mẹ.

Miếng đệm điều dưỡng: Các mẹ cho con bú nên chuẩn bị trước miếng đệm điều hướng có chất liệu mềm mại, thoải mái, dễ giặt sạch. Tác dụng của loại đồ dùng tiện ích cho trẻ sơ sinh này là ngăn chặn sữa dư thừa thấm vào quần áo.

Kem núm vú: Một vật dụng mà các mẹ cho con bú tuyệt đối không nên bỏ qua là kem núm vú. Sản phẩm giúp bạn giảm cảm giác bị đau đầu nhức ngực ở thời điểm trong và sau khi cho bé bú sữa.

Gối điều dưỡng: Mẹ bỉm sữa cho con bú những ngày đầu mới sinh sẽ cần vật dụng cứu tinh tuyệt vời là gối điều dưỡng. Sản phẩm sẽ giúp chị em giảm bớt áp lực ở vùng cánh tay khi phải giữ đầu trẻ trong lúc cho bú.

Bàn chải chai: Bính bú sữa hoặc nước của bé đều dễ bị bẩn và khó vệ sinh sạch sẽ có phần đầu khá nhỏ. Mẹ nên chuẩn bị bàn chải chai chất lượng để cọ rửa đảm bảo an toàn cho sức khỏe của bé.

Giỏ máy rửa chén cho các vật dụng nhỏ: Các mẹ mới sinh có thời kỳ kiêng khem khắt khe nên việc chuẩn bị giỏ máy rửa chén là rất cần thiết. Vật dụng này sẽ giúp mẹ có đồ dùng đảm bảo vệ sinh sạch sẽ phục vụ bé ăn uống.

Yếm: Mẹ cần chuẩn bị cho bé khoảng 4 đến 8 chiếc yếm phục vụ bé ăn uống. Món đồ nhỏ bé nhưng có tác dụng rất lớn trong việc giữ vệ sinh cho bé khi ăn uống để quần áo của con luôn sạch sẽ.

Burp cloths: Vật dụng này có công năng tuyệt vời nhưng lại thường bị nhiều mẹ bỉm sữa bỏ qua. Burp cloths giúp mẹ lau sạch sẽ cho bé nước miếng và thấm sữa mẹ chảy ra đảm hợp bảo vệ sinh cho con khỏe mạnh.

Núm vú: Mẹ cần chuẩn bị thêm cho con riêng 2 đến 4 núm vú rời. Vật dụng này không thể thiếu khi bé ăn uống và khá dễ hư hỏng cũng như nhiễm bẩn. Chị em hãy chuẩn bị kỹ từ trước để sẵn sàng cho con sử dụng.

Công thức điều dưỡng: Các mẹ không sử dụng dịch vụ y tá chăm sóc của bệnh viện cần học hỏi nhiều điều đảm bảo sinh đẻ và nuôi con thuận lợi. Công thức điều dưỡng như tỷ lệ pha sữa rất quan trọng để chị em chuẩn bị đủ thành phần dinh dưỡng cần thiết cho con.

Bé cần được chuẩn bị đồ dùng ăn uống an toàn đảm bảo sức khỏe (Nguồn: bibomart.com.vn)

7. Đồ dùng chăm sóc sức khỏe cho bé

Sức khỏe của bé là yếu tố hàng đầu khiến các mẹ lo lắng và dành nhiều tâm huyết. Chị em nên chuẩn bị bộ vật dụng chăm sóc sức khỏe với những đồ dùng cần thiết dành cho trẻ sơ sinh quan trọng.

Kéo cắt móng tay cho bé: Chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé không thể thiếu vật dụng nhỏ nhắn chuyên dụng cho trẻ này, nó vô cùng hữu ích giúp mẹ làm sạch móng tay, chân cho con. Thiên thần nhỏ của bạn được đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, tránh vi khuẩn có hại xâm nhập. Mẹ lưu ý chọn mua kéo cắt móng tay chất liệu an toàn, có nắp đậy, phù hợp với bé.

Nhiệt kế trẻ em: Nhiều trường hợp trẻ thay đổi thân nhiệt mà mẹ khó xác định bằng cảm quan dẫn đến điều trị không kịp thời gây biến chứng. Chị em hãy chuẩn bị nhiệt kế đo chính xác để bảo vệ con hoàn hảo nhất.

Thạch dầu và gạc vô trùng: Sản phẩm này dành riêng để chăm sóc bao quy đầu cho các bé trai. Vật dụng có tính năng thấm hút dịch tốt giúp bé được vệ sinh an toàn, sức khỏe tốt hơn.

Bộ sơ cứu: Bé có thể gặp nhiều tình huống bất ngờ gây ra các vết thương bởi mẹ không thể chăm sóc cho con toàn bộ thời gian. Bộ sơ cứu là đồ dùng quan trọng để cha mẹ giúp con phục hồi nhanh chóng.

Đo nhiệt độ cho trẻ sơ sinh bằng nhiệt kế (Nguồn: vatgia.com)

8. Ghế ngồi cho bé

Ghế ngồi cho bé là vật dụng rất cần thiết có tính ứng dụng vô cùng đa dạng. Các mẹ cần chuẩn bị các loại khác nhau trong từng trường hợp cụ thể như chuẩn bị ăn uống hay di chuyển.

Ghế ngồi cho trẻ sơ sinh trên xe: Sản phẩm này phổ biến ở nhiều nước trên thế giới và khá được ưa chuộng. Tác dụng của món vật dụng thiết yếu là đảm bảo bé cử động thoải mái mà an toàn khi mẹ đang lái xe.

Xe đẩy: Các mẹ có thể cho bé nằm vào xe đẩy và đưa con đi dạo dễ dàng với việc chọn mua loại xe đẩy trọng lượng nhẹ. Trẻ sẽ vô cùng thích thú khi được khám phá thế giới trong không khí thoáng mát bên ngoài mà mẹ lại giảm thiểu công sức bế ẵm vất vả.

Ghế nôi đa năng hoặc ghế nhún: với việc sử dụng ghế rung, ghế nôi đa năng siêu tiện lợi, bé có thể tự chơi đùa thoải mái và vui vẻ. Mẹ không cần bế ẵm liên tục, tiết kiệm thời gian cho việc chăm sóc bản thân được tốt hơn rất nhiều.

Ghế cao: Đồ dùng này được sử dụng để cho bé ăn uống một cách dễ dàng, thuận tiện hơn. Bạn nên chọn loại ghế tập ăn cho bé có thiết kế bền bỉ, chắc chắn với chất liệu an toàn, không độc hại cho bé.

Ghế ngồi êm ái cho bé sơ sinh (Nguồn: vuaong.vn)

Trên đây là những thông tin chia sẻ cho mẹ những món vật dụng cần thiết nhất khi chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé. Các chị em hãy lưu lại danh sách này và lên trang web uy tín Saigon-Gpdaily.com để mua các sản phẩm chất lượng an toàn cho bé yêu rất tiện lợi không cần mất công đi lại vất vả nhé. Bên cạnh việc chuẩn bị các đồ dùng cần thiết để chào đón thiên thần bé bỏng ra đời, các mẹ bầu cũng cần có sự chuẩn bị kỹ càng cho việc sinh đẻ của mình. Chúc mẹ và thai nhi có sức khỏe tốt, chuẩn bị chu đáo nhất để sẵn sàng vượt cạn mẹ tròn con vuông nhé!