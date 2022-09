53 ứng dụng công nghệ thực tế ảo vào giáo dục, giải trí

19. ZEISS VR ONE



Ngay từ khi ra đời, công nghệ thực tế ảo đã mang lại cho thế giới một cánh cửa mới để khám phá đến những điều không tưởng. Cho đến nay, công nghệ này đã và đang dần được ứng dụng ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Cùng khám phá 53 ứng dụng từ công nghệ hiện đại này nhé.



1. SAMSUNG GEAR VR

Gear VR của Samsung hứa hẹn mang đến những góc nhìn rộng hơn, cùng với hình ảnh mượt mà hơn, phòng chống phản chiếu và rò rỉ ánh sáng yếu. Touchpad hoàn toàn bằng phẳng đảm bảo điều khiển và độ chính xác tiện lợi. Do khả năng và tính di động,đã rất nhiều khách hàng chọn mua ứng dụng thực tế ảo Samsung Gear VR cao cấp, chất lượng, nhằm áp dụng cho việc sử dụng kiến ​​trúc.

2. Công nghệ Game thực tế ảo UNITY

Với sự ra đời của công cụ chơi game Unity, việc đưa các mô hình Revit/3D vào một không gian thực tế ảo trở nên dễ dàng hơn nhiều. Với một chút kiến ​​thức lập trình, các mô hình VR cũng có thể được tùy chỉnh được trong môi trường thực tế ảo này.

Hình ảnh của ứng dụng UNITY khi đưa vào sử dụng (Nguồn: youtube.com)

3. Ứng dụng công nghệ thực tế ảo trong thiết kế nội thất bằng FUZOR

Điều mà Fuzor có thể làm là ngay lập tức biến đổi mô hình Revit hoặc Sketchup thành trải nghiệm thực tế ảo. Đây là một công cụ tuyệt vời để xây dựng và tăng tốc quá trình để đưa thiết kế vào VR – cho phép người dùng lặp lại và cải thiện thiết kế của họ.

4. TWINMOTION

Đây là mô hình phát triển cho các chuyên gia kiến ​​trúc, xây dựng, quy hoạch đô thị và cảnh quan, bất kể quy mô và độ phức tạp của dự án. Nó là công cụ trực quan hóa mạnh mẽ và đơn giản có các mô hình AEC khác nhau.

5. OCULUS RIFT

Một ứng dụng công nghệ thực tại ảo đáng quan tâm đó là tai nghe Oculus Rift. Nó được xem như một công cụ cho game thủ. Thông qua trải nghiệm 3D kết hợp với khả năng theo dõi chuyển động, nó trở nên dễ dàng hơn nhiều khi di chuyển xung quanh các mô hình 3D và nhìn xung quanh các góc so với sử dụng chuột và bàn phím.

6. TP CAST

Với công cụ này người ta chỉ cần sử dụng máy phát HD, là đã có thể trải nghiệm VR không dây thông qua HTC Vive. Hãy tưởng tượng bạn có thể chạy xung quanh một môi trường VR lớn mà không có nguy cơ vấp ngã trên dây tai nghe!

TP CAST cho trải nghiệm VR không dây thông qua HTC Vive (Nguồn: wixstatic.com)

7. MAGIC LEAP

Về cơ bản MAGIC LEAP có nghĩa là công nghệ sẽ có thể chiếu hình ảnh ảo lên võng mạc của người dùng, từ đó truyền đạt hình ảnh động ảo và các đối tượng có cảm giác sâu sắc. Nếu thành công, khả năng làm mờ ranh giới giữa ảo và thực của Magic Leap chắc chắn sẽ làm gián đoạn ngành công nghiệp AEC.

8. HOLOLENS

Hololens sử dụng thực tế tăng cường để tạo ra các vật thể ba chiều trong không gian thực thông qua việc sử dụng ánh sáng để tạo ra hình ảnh ba chiều. Với Microsoft HoloLens, điện toán ba chiều trở nên có thể, cho phép chúng ta hình dung và làm việc với nội dung số một cách tự nhiên, như thể nó là một phần của thế giới thực của chúng ta.

9. KINECT

Kinect được phát triển dựa trên Xbox 360 và Xbox One Gaming console nhưng thêm nhiều ứng dụng khác ngoài chơi game. Kinect sử dụng máy ảnh RGB, cảm biến độ sâu và micrô để ghi lại chuyển động và âm thanh trong tầm nhìn của nó.

Thiết bị của ứng dụng KINECT (Nguồn: cogihay360.com)

10. VRSCA

Đây là ứng dụng công nghệ thực tế ảo VR cho phép điều hướng 8 người cùng đeo tai nghe VR như Oculus Rift và trải nghiệm môi trường ảo cùng lúc. VRSCA xử lý cùng một mô hình với 80 khung hình mỗi giây.

11. LEAP MOTION

Leap Motion Controller là một thiết bị cảm biến chuyển động cho phép người dùng nhìn thấy bàn tay của họ trong thực tế ảo và thực tế tăng cường. Bộ điều khiển có thể cắm vào bất cứ cổng USB của bất kỳ máy Mac hoặc PC nào. Người dùng có thể tương tác tự nhiên với các đối tượng ảo, giống như họ sẽ làm trong thế giới thực.

12. 3DIO

3DIO Stanford CAFE của tạo ra một giải pháp cuộc họp ảo, chắc chắn sẽ là một bước đột phá trong ngành công nghiệp AEC. Công nghệ này vẫn còn trong giai đoạn sáng tạo ban đầu, nhưng bất cứ thứ gì xuất phát từ Stanford CIFE đều đáng để mắt đến.

13. GOOGLE DAYDREAM

Ứng dụng sử dụng điện thoại thông minh chuyên dụng để khám phá không gian ảo, chơi trò chơi và xem phim. Nó có điều khiển từ xa và dựa vào điện thoại thông minh thay vì máy tính để bàn.

Google Daydream là ứng dụng sử dụng điện thoại thông minh chuyên dụng để khám phá không gian ảo (Nguồn: trainghiemso.vn)

14. MYO

Ứng dụng này cho phép người dùng sử dụng cử chỉ để điều khiển công nghệ không dây. Nó có thể cảm nhận hoạt động điện trong cơ cẳng tay của người đeo. Ví dụ, bạn dễ dàng điều hướng qua các trình chiếu bằng cách chạm các ngón tay lại với nhau, mở và đóng nắm tay hoặc vẫy tay. Thiết bị này có thể được sử dụng trên các công trường xây dựng, trong phòng thí nghiệm, hoặc thậm chí tại văn phòng để điều khiển robot, thiết bị, thuyết trình và hơn thế nữa.

15. REAL 3D GLASSES

Đây là ứng dụng công nghệ kính thực tế ảo thường được sử dụng để xem phim 3D trong các rạp chiếu phim. Kính phân cực tròn đi kèm với các thấu kính phân cực đối lập, do đó đảm bảo rằng mỗi mắt chỉ có thể nhìn thấy khung được chỉ định của nó.

16. UNREAL ENGINE

Đây là công cụ cho những game thủ có thể nhập vai một cách hoàn hảo trong môi trường thực tế ảo cho phép người chơi tương tác tức thì mà mạnh mẽ với thế giới mà họ đang trải nghiệm.

17. PLAYSTATION VR

Màn hình PS VR sử dụng các pixel phụ màu đỏ, xanh lá cây và xanh dương để tạo ra một pixel màu đầy đủ. Tai nghe Playstation VR cũng được thiết kế để cảm thấy thoải mái, cân bằng và có thể điều chỉnh, giúp bạn dễ dàng sử dụng ở các vị trí công việc.

18. AVEGANT GLYPH

Thiết bị này giúp người dùng trải nghiệm xem video, chơi trò chơi hoặc xem hình ảnh ở một cấp độ hoàn toàn mới. Glyph cho phép bạn nhìn phía trên và bên dưới tấm che mặt để hiểu được những gì đang diễn ra xung quanh bạn. Ngoài ra, nó có thể cho phép bạn làm những việc như nhâm nhi đồ uống và đọc tin nhắn văn bản mà không cần tháo tai nghe ra.

19. ZEISS VR ONE

VR One cho phép người dùng xem nội dung thực tế ảo đang phát trên điện thoại của bạn thông quan một thiết bị được gắn trên đầu. Do tính di động và thiết kế gọn nhẹ, Zeiss VR One là người bạn đồng hành lý tưởng để xem video và chơi trò chơi.

Thiết bị trải nghiệm ứng dụng ZEISS VR ONE (Nguồn: cogihay360.com)

20. OLORAMA

Một ứng dụng công nghệ thực tế ảo trong lĩnh vực nghệ thuật nghe có vẻ khó tin nhưng lại có thật, đó chính là Olorama – công nghệ mùi hương kỹ thuật số kết hợp mùi trong thực tế ảo. Nó phần lớn được sử dụng ở các ngành công nghiệp phim ảnh và bảo tàng.

21. ARUP SOUNDLAB

Với ứng dụng này, thực tế ảo không chỉ còn là hình ảnh như mọi người vẫn nghĩ nữa. Những người ở Arup đã đưa ra một phòng thí nghiệm âm thanh 3D để mô phỏng âm thanh trong môi trường xây dựng. Mục tiêu của họ là để cho phép mọi người nghe – ngay cả từ giai đoạn thiết kế – cách một trang trại quy hoạch hoặc đường sắt cao tốc sẽ phát ra âm thanh như khi hoàn thành.

Arup Soundlab đưa ra một phòng thí nghiệm âm thanh 3D để mô phỏng âm thanh trong môi trường xây dựng (Nguồn: media.wired.com)

22. TOUCHABLE HOLOGRAMS

Các hình ba chiều này không chỉ thấy được, nghe được mà còn có thể sờ được. Bạn có thể tưởng tượng việc có thể cảm nhận được những kết cấu nội thất khác nhau và chọn đúng ‘kết cấu’ cho dự án của mình. Ứng dụng này giúp người dùng giảm thiểu được rất nhiều chi phí, đặc biệt khi dự án bị lỗi thì việc chỉnh sửa cũng đơn giản hơn nhiều lần.

23. CAVE2

CAVE2 là ứng dụng công nghệ thực tại ảo kết hợp tất cả các lợi ích chính của OptIPortal và CAVE vào một môi trường hợp nhất. do đó tạo ra môi trường 2D/3D liền mạch hỗ trợ cả mô phỏng VR và phân tích thông tin phong phú. Độ phân giải của nó phù hợp với thị lực của con người.

24. CURV

Ứng dụng này dành cho các nhóm muốn cộng tác và làm việc trong cùng một không gian ảo. Thực tế là hệ thống màn hình cong có thể lấp đầy khung nhìn ngoại vi và mang lại cảm giác sống động hơn làm cho CURVE trở thành công cụ lý tưởng cho nghiên cứu tương tác, hướng dẫn ảo hoặc các ứng dụng khác.

25. DAQRI SMART HELMET

Ứng dụng này sử dụng camera điều hướng 360 độ, cảm biến độ phân giải cao và công cụ đo quán tính, mũ cứng tạo ra trải nghiệm thực tế tăng cường để giúp mọi người trên công trường hoàn thành công việc nhanh hơn và chính xác hơn.

Ứng dụng này sử dụng camera điều hướng 360 độ, cảm biến độ phân giải cao (Nguồn: amp.businessinsider.com)

26. HTC VIVE

HTC Vive có thể theo dõi hoạt động đi bộ với phạm vi phủ sóng 360 độ. Bộ điều khiển không dây được sử dụng để mô phỏng tương tác tự nhiên trong môi trường 3D với cảm giác ấn tượng về quy mô, chiều sâu và không gian.

27. GOOGLE CARDBOARD

Thông qua ghép nối Google Cardboard với một chiếc điện thoại thông minh tương thích, người ta có thể trải nghiệm ‘mô hình 3D’ theo cách tương tự với Tai nghe Oculus. Hơn nữa, nó nhỏ gọn có thể cầm tay và tùy chỉnh theo người dùng.

Mẫu kính Google Cardboard làm từ bìa carton (Nguồn: mediamart.vnpcworld.com.vn)

28. IRISVR

Ứng dụng của công nghệ thực tế ảo này có chức năng Cuộc họp đa người dùng cho phép các nhóm và khách hàng thường xuyên cộng tác trong VR từ mọi nơi trên thế giới. Vì IrisVR tích hợp với Revit, Rhino, SketchUp và các công cụ 3D khác, nên chỉ mất vài giây để chuyển từ BIM phức tạp sang VR.

29. SIXENSE MAKEVR

Sixense kết hợp phần mềm của họ với giao diện 3D đa chạm sẽ thay thế con chuột truyền thống trong quá trình làm mẫu. Giao diện này, tương tự như giữ hai cần điều khiển không dây, sử dụng một hệ thống theo dõi chuyển động để kích hoạt không gian 3 chiều để mô hình tắt, cho phép người dùng sử dụng bàn tay của mình để tương tác tự nhiên với thế giới ảo.

30. PROJECT MORPHEUS

PlayStation VR có thể đồng thời hiển thị hai hình ảnh khác nhau: hình ảnh cho tivi và màn hình hoàn toàn khác cho tai nghe. TV có thể phản chiếu hình ảnh đã được hiển thị trên tai nghe hoặc có thể hiển thị hình ảnh khác. Tai nghe sử dụng âm thanh 3D ở cả hai tai.

31. VIRTUIX OMNI

Ứng dụng cho phép người dùng tự do đi bộ hoặc thậm chí chạy qua không gian ảo của họ mà không đụng vào các vật thể trong thế giới vật chất. Omni sử dụng các cảm biến quán tính để theo dõi vị trí của một người, độ dài của sải chân và tốc độ di chuyển của người dùng.

32. STEAM

Steam là một một nền tảng giải trí trực tuyến và cộng đồng với hơn 3500 trò chơi. Các bộ điều khiển sử dụng miếng đệm ngón tay cái haptic có thể được chia thành và định hướng vào một số nút.

Steam là một một nền tảng giải trí trực tuyến và cộng đồng với hơn 3500 trò chơi (Nguồn: Internet)

33. EON ICUBE

Nó là một hệ thống nhiều tường, nơi người dùng hoàn toàn được bao quanh bởi hình ảnh và âm thanh. Nó tăng cường ánh sáng, cung cấp cho người dùng tốc độ tạo và triển khai nội dung phong phú ấn tượng và có khả năng cộng tác tích hợp. EON Icube tương thích với hầu hết các thiết bị ngoại vi thực tế ảo, chẳng hạn như găng tay dữ liệu, bộ điều khiển Xbox, cần điều khiển hoặc hệ thống theo dõi chuyển động.

34. META GLASSES

Ứng dụng của công nghệ kính thực tế ảo này cung cấp trải nghiệm khác với tai nghe VR vì kính hiển thị nội dung kỹ thuật số dưới dạng lớp trên môi trường vật lý thực. Các thiết bị này có thể dễ dàng thay thế điện thoại thông minh của chúng ta trong tương lai.

35. NIMBLE VR

Nimble VR sẽ cho phép kiểm soát môi trường Oculus mà không cần phải giữ hoặc đeo bộ điều khiển trên ngón tay hoặc bàn tay, sử dụng một máy ảnh nhỏ gắn trên tai nghe. Điều này làm cho Oculus linh hoạt hơn và tự nhiên hơn.

Một chiếc máy ảnh nhỏ gắn trên tai nghe của ứng dụng NIMBLE VR (Nguồn: vietq.vn)

36. BINAURAL AUDIO

Binaural ghi lại âm thanh giống như cách con người nghe thấy chúng. Sau đó nó phát ra âm thanh 360 độ để người dùng có thể nghe tốt hơn. Thông thường, chúng ta quên đi ‘âm thanh’ trong không gian VR, nhưng các tòa nhà và cơ sở hạ tầng đều có âm thanh cần được trải nghiệm trong thế giới ảo.

37. ROTO

Roto là ứng dụng cho phép các cá nhân khám phá theo nhiều hướng khác nhau. Nó được thiết kế tích hợp với tất cả các sản phẩm của HMD: PlayStation VR (PSVR), Oculus VR, HTC Vive Pre, Google Cardboard, Samsung Gear VR và OSVR

38. GOOGLE PROJECT TANGO

Project Tango tích hợp chức năng quét 3D, điều hướng trong nhà và chơi trò chơi nhập vai để tạo ra một thiết bị có vẻ hoàn hảo cho không gian AEC. Nó được hi vọng một ngày nào đó có thể thay thế máy quét laser 3D đắt tiền.

39. AUTODESK LIVE

Ứng dụng cho phép người dùng chuyển đổi các mô hình Revit và bước vào bên trong thiết kế của riêng mình để trình bày và chia sẻ với mọi người. Điều này mang lại cho khách hàng một cảm giác tốt hơn về thiết kế của bạn có thể thay đổi được sự gián đoạn hoặc chậm trễ tối thiểu.

40. MUSION HOLOGRAMS

Một ứng dụng công nghệ thực tế ảo cho phép những người ở các vùng địa lý khác nhau có thể ngồi chung một cuộc họp, theo dõi chuyển động của một người dùng nào đó. Ví dụ, bạn có thể nhìn thấy Donald Trump trong phòng hội đồng quản trị hoặc Michael Jordan trong thính phòng thể thao của bạn.

41. INFINADECK

Đây là kết quả của việc tìm kiếm một cách tốt hơn để đi bộ xung quanh các mô hình thực tế ảo. Bạn có thể trải nghiệm các mô hình 3D hơn là một bộ điều khiển Xbox hoặc các phím mũi tên trên bàn phím máy tính của bạn. Không giống như Virtuix Omni hay Cyberith, Infinadeck sử dụng các bộ phận cơ giới thay vì ma sát thấp, các bề mặt thụ động để tạo điều kiện chuyển động. Đối với nhiều người dùng, trải nghiệm đi bộ thực tế hơn nhiều.

Infinadeck có thể giúp người dùng đi bộ xung quanh các mô hình thực tế ảo (Nguồn: i.ytimg.com)

42. MATTERPORT

Ứng dụng này có khả năng quét 1.000 feet vuông không gian trong khoảng 30 phút tạo ra các mô hình 3D chất lượng cao một cách dễ dàng và nhanh chóng. Với Matterport Cloud, người xem từ bất kỳ nơi nào trên thế giới có thể khám phá những không gian 3D này từ máy tính để bàn hoặc thiết bị di động của họ.

43. JAUNT VR

Với hệ thống camera đồng thời ghi lại video lập thể 3D theo mọi hướng, cùng với micro âm thanh trường 3D để ghi lại âm thanh, công nghệ Jaunt mang lại cho bạn khả năng tái tạo lại trải nghiệm thị giác và thính giác hoàn chỉnh. Ứng dụng này cực kỳ hữu ích cho điện ảnh.

44. BOOGIE

Đây có lẽ là ứng dụng đầu tiên được đặt ở chân của người dùng. Cách tiếp cận công nghệ rảnh tay này được thiết kế với 65.000 lớp nhạy cảm và gia tốc kế để tính toán gia tốc 3D của bàn chân và lực hấp dẫn trên cơ thể. Có lẽ ứng dụng này hữu ích cho những người muốn theo dõi và giám sát các chuyển động vì mục đích an toàn.

45. RAZER HYDRA

Với cảm biến phát hiện chuyển động từ tính của nó, Razor Hydra là ứng dụng công nghệ công nghệ thực tại ảo VR mang lại cho người dùng trải nghiệm ảo không bị cản trở. Bộ điều khiển trò chơi cũng đã được tối ưu hóa trước để sử dụng với hơn 125 trò chơi trên PC.

Razor Hydra là ứng dụng công nghệ công nghệ thực tại ảo VR mang lại cho người dùng trải nghiệm ảo không bị cản trở (Nguồn: roadtovrlive-5ea0.kxcdn.com)

46. UNIGINE

Ngoài việc được sử dụng như một công cụ trò chơi, nó còn được sử dụng cho các hệ thống thực tế ảo, trò chơi nghiêm túc và trực quan. Do ánh sáng và bóng mô hình phức tạp của nó, hiệu ứng tiên tiến đặc biệt, mô hình khí quyển chính xác và sống động như thật sau xử lý, Unigine cung cấp tài sản 3D gần như photorealistic mà làm cho nó trở thành công cụ lý tưởng cho nhiều ngành công nghiệp.

47. OSVR

OSVR là một hệ sinh thái được thiết lập để tạo ra một tiêu chuẩn mở cho các thiết bị, trò chơi và đầu ra thực tế ảo với mục đích cung cấp trải nghiệm trò chơi tốt nhất có thể trong không gian VR. Ngoài ra, bạn cũng có thể tự xây dựng hoặc cải thiện thiết kế VR-Glass hiện có của mình.

Kính thực tế ảo của ứng dụng OSVR (Nguồn: osvrstore.com)

48. CYBERITH VIRTUALIZER

Ứng dụng cho phép người dùng di chuyển một cách tự do và tự nhiên tại chỗ. Tấm đế phẳng đi kèm với một bề mặt ma sát thấp cho phép người dùng đi bộ, chạy hoặc chạy tự do theo bất kỳ hướng nào. Bạn có thể xoay 360 độ, chuyển động thẳng đứng hay cúi mình hoặc nhảy tùy ý. Điều này sẽ kết hợp tốt với tai nghe VR để giúp một người thực sự di chuyển tự do xung quanh không gian mô hình.

49. SHAPESPARK

Shapespark cho phép các nhà thiết kế và kiến ​​trúc sư nội thất tạo ra các hình ảnh dựa trên web theo thời gian thực với ánh sáng vật lý chính xác – hoàn hảo cho các cuộc họp hoặc thuyết trình với khách hàng. Các hình ảnh có thể được chia sẻ thông qua các liên kết và hỗ trợ tai nghe. Không giống như hiển thị tĩnh, Shapespark cho phép người xem vào và đi bộ xung quanh một không gian một cách tự do, kiểm tra từng chi tiết.

50. RICOH THETA S

Ứng dụng công nghệ thực tế ảo này có camera quay mọi thứ ở 360 độ với độ phân giải cao và quay video full HD. Ricoh Theta S cũng có một mô-đun Wifi mới để truyền hình ảnh công việc đến điện thoại thông minh của bạn.

51. 3DIO FREE SPACE

Micrô hai tai Omio của 3Dio thu được âm thanh hai tai từ 4 góc nhìn khác nhau. Từ đó, cho phép các nhà làm phim VR thu lại âm thanh hoàn chỉnh trong một cảnh trực tiếp và kết hợp với âm thanh hai tai tương tác để cùng với bộ phim VR 3D của họ.

52. BRISKEYE TECHNOLOGY

Đây là ứng dụng cho phép phát trực tuyến 360 đoạn video độ. Nó tập hợp các hình ảnh khác nhau từ ba ống kính và làm cho chúng thành một hình ảnh hình cầu duy nhất trong thời gian thực. Nội dung 360 độ thu được sẽ được xuất bản lên web thông qua Dịch vụ đám mây của MOG, do đó đảm bảo gửi an toàn và nhanh chóng cho người dùng trên cả hai tai nghe VR và màn hình giây.

Briskeye technology cho phép phát trực tuyến 360 đoạn video độ (Nguồn: briskeye.com)

53. ENSCAPE

Enscape là một plugin Revit tạo ra một hướng dẫn VR với một cú nhấp chuột, dựa trên dữ liệu BIM của bạn. Tất cả các tài liệu, hình học đến từ dự án Revit của bạn và có thể được thay đổi trong khi mô phỏng VR. Tính linh hoạt này cho phép các bài thuyết trình tự phát với chất lượng hiển thị thời gian thực mà bạn biết từ các trò chơi hiện đại.

Sự ra đời của 53 ứng dụng công nghệ thực tế ảo kể trên và nhiều hơn thế nữa hứa hẹn sẽ mang lại một diện mạo mới cho tương lai thế giới. Ở đó, người ta có thể tương tác, làm việc trên một không gian chung với chi phí tiết kiệm hơn, chất lượng rõ nét hơn rất nhiều so với phương pháp truyền thống. Để tham khảo sản phẩm kính thực tế ảo cao cấp, chính hãng, mời bạn truy cập website Adayroi để được tư vấn chi tiết nhé!