6 bảo hiểm du lịch Thái Lan bắt buộc, tự nguyện uy tín an tâm nhất

Với mức chi phí hợp lý cùng nhiều điểm đến du lịch hấp dẫn, ẩm thực độc đáo, Thái lan hiện nay đã trở thành một đất nước du lịch yêu thích của du khách khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, để có thể an tâm tận hưởng chuyến đi của mình, bảo hiểm du lịch Thái Lan sẽ là một sự lựa chọn lý tưởng cho bạn.



1. Bảo hiểm du lịch Thái Lan có bắt buộc không

Hiện nay, bảo hiểm du lịch chính là một thủ tục bắt buộc đối với du khách ở nước ngoài khi ghé thăm Thái Lan.

Bảo hiểm du lịch Thái Lan sẽ có thể vừa bảo vệ bạn trước những sự cố, rủi ro bất ngờ xảy ra trong thời gian du lịch, vừa giúp bạn đảm bảo tính pháp lý và an tâm hơn khi đến với đất nước này.

Bảo hiểm du lịch sẽ giúp chuyến đi Thái lan của bạn thêm an toàn và vui vẻ (Nguồn: dulichsapalaocai.com.vn)

2. Quyền lợi bảo hiểm du lịch Thái Lan bao gồm những gì

Trong chuyến đi đến Thái Lan của mình, bạn có thể không may xảy ra các rủi ro và sự cố không mong muốn. Vì vậy, khi gặp phải các sự cố ấy, sở hữu các gói bảo hiểm du lịch chất lượng đến Thái Lan sẽ giúp bạn được hưởng tối thiểu các quyền lợi như sau:

2.1. Quyền lợi bồi thường khi tử vong

Có một điều mà không bất cứ ai trong chúng ta mong muốn xuất hiện trong chuyến đi của mình đó là tai nạn, tử vong. Tuy nhiên, những rủi ro này có thể xảy ra bất cứ lúc nào và để phòng ngừa bất trắc, được hỗ trợ chi trả những chi phí mà gia đình nạn nhân phải gánh chịu, sử dụng gói bảo hiểm du lịch đến Thái Lan là hoàn toàn hợp lý.

Theo luật hướng dẫn và kinh doanh du lịch, hiện nay, các công ty lữ hành sẽ phải đền bù ít nhất 1 triệu baht, tương đương gần 760 triệu đồng cho khách hàng trong trường hợp tử vong.

2.2. Quyền lợi bồi thường khi bị thương

Mua bảo hiểm du lịch sẽ giúp bạn bảo vệ tối đa quyền lợi của mình khi bị thương. Các công ty bảo hiểm sẽ phải đền bù tối thiểu 500 baht, tương đương 380 triệu đồng nếu bạn gặp phải các rủi ro, gây chấn thương và bị ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.

Ngoài ra, bạn cũng có thể mua thêm các gói bảo hiểm tự nguyện, đi du lịch Thái Lan theo Tour thì sở hữu bảo hiểm theo Tour để đảm bảo tối đa quyền lợi của mình nhé.

2.3. Quyền lợi di chuyển y tế khẩn cấp

Khi đến Thái Lan và gặp phải các vấn đề rủi ro về sức khỏe, cần được thăm khám và điều trị tại các trung tâm y tế. Bạn sẽ nhận được quyền lợi di chuyển y tế khẩn cấp. Tuy biết những rủi ro này không ai mong muốn và cũng không thể lường trước được, tuy nhiên, các gói bảo hiểm du lịch sẽ giúp bạn giảm thiểu được tối đa chi phí khám chữa bệnh ở đây. Đồng thời hỗ trợ, giúp bạn có thêm các thông tin chi tiết để được thăm khám và điều trị tại địa chỉ y tế uy tín, chất lượng nhất.

2.4. Quyền lợi rủi ro phát sinh bất khả kháng

Bạn sẽ nhận được quyền lợi rủi ro phát sinh bất khả kháng. ĐƯợc an tâm, thoải mái tinh thần khi tất cả các chi phí về sự cố cũng như tai nạn xảy ra không mong muốn sẽ được công ty bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường đúng theo những gì hợp đồng đã ký kết. Nhờ đó, bạn sẽ có tâm lý thoải mái và vui vẻ hơn trong chuyến đi của mình.

2.5. Quyền lợi bảo hiểm thất lạc hành lý tài sản

Khi không may mất giấy tờ, tài sản cá nhân hoặc gặp phải các sự cố thất lạc hành lý. Bạn sẽ được công ty bảo hiểm bồi thường tối đa cho sự mất mát đó của mình. Những sự cố mất mát tài sản trên sân bay hoặc trong thời gian lưu trú tại Thái Lan diễn ra khá nhiều. Vì vậy, đây chính là một biện pháp an toàn, đảm bảo cho bạn sự an tâm tuyệt đối.

2.6. Quyền lợi bảo hiểm do sự cố chuyến bay

Trong trường hợp bạn bị lỡ chuyến bay, chuyến bay gặp sự cố hay bị hoãn làm bạn phải hủy các lịch trình du lịch đã định sẵn hay lịch trình về nước. Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho bạn tất cả các chi phí phát sinh là hậu quả của vấn đề này.

Bảo hiểm giúp chuyến du lịch Thái Lan của bạn thêm hoàn hảo (Nguồn: driftwoodjournals.com)

3. Đi Thái Lan mua bảo hiểm du lịch nào

3.1. Bảo hiểm du lịch AIG

AIG được biết đến là một công ty bảo hiểm uy tín, được khách hàng đánh giá cao và tin tưởng sử dụng dịch vụ. Hiện nay, AIG đã và đang cung cấp 3 gói bảo hiểm du lịch cơ bản, gói du lịch bảo hiểm phổ thông và gói du lịch bảo hiểm cao cấp với mức giá tương ứng cho từng gói là 198.000đ – 231.000đ và 314.000đ/chuyến đi.

Quyền lợi bảo hiểm tại AIG rất cao, với mức hỗ trợ y tế có thể lên đến 2,1 tỷ đồng và 6,3 tỷ đồng khi khách hàng gặp phải các rủi ro tai nạn cá nhân. Quy trình thẩm định bảo hiểm nhanh chóng, bồi thường công bằng, thuận tiện chính là những điểm cộng tuyệt khiến bạn nên sử dụng các gói bảo hiểm của công ty này.

Bảo hiểm du lịch AIG có mức hỗ trợ y tế rất cao khi khách hàng gặp phải các rủi ro không mong muốn (Nguồn: sieuthiphuot.com)

3.2. Bảo hiểm du lịch BIC

Có nên mua bảo hiểm du lịch không? Để có một hành trình khám phá Thái Lan đầy ý nghĩa, an toàn, những gói bảo hiểm từ cơ bản đến nâng cao mà BIC mang đến chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng. Với mức giá gói chỉ từ 90.000đ – 222.000đ cho một chuyến đi, bạn sẽ nhận được rất nhiều quyền lợi tốt nhất, giúp bạn an tâm tận hưởng trọn vẹn chuyến đi của mình.

BIC sẽ đảm bảo sự an toàn cho bạn với mạng lưới hỗ trợ các dịch vụ du lịch và y tế chất lượng trên phạm vi rộng khắp toàn cầu. Vì vậy, hãy lựa chọn cho mình một gói bảo hiểm phù hợp nhất theo nhu cầu và khả năng tài chính của mình cùng BIC nhé.

3.3. Bảo hiểm du lịch Bảo Việt

Bảo hiểm du lịch Bảo Việt sẽ là người bạn luôn song hành tuyệt vời của bạn trong chuyến đi đến Thái Lan sắp tới. Quyền lợi bảo hiểm đa dạng, phạm vi bảo vệ rộng, bạn sẽ hoàn toàn có thể an tâm về cả tính mạng lẫn tài sản của mình trước mọi rủi ro không lường trước được khi đến Thái Lan.

Bảo Việt có 3 gói bảo hiểm du lịch hạng Bạc với mức phí 140.000d/chuyến đi, hạng vàng 180.000đ/chuyến đi và hạng kim cương 280.000đ/chuyến đi. Các gói bảo hiểm phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu của khách hàng, vì vậy, bạn có thể dễ dàng lựa chọn được gói phù hợp nhất cho bản thân mình.

3.4. Bảo hiểm du lịch PTI

Bảo hiểm du lịch bưu điện PTI được sử dụng cho những người đang cư trú tại Việt Nam có nhu cầu đi du lịch, thăm nom, công tác hay học tập ở nước ngoài. Trong chuyến đi của mình, khi gặp phải nhiều vấn đề phát sinh, rủi ro không thể xử lý như mất cắp tài sản, thất lạc hành lý, sự cố chuyến bay, tai nạn… bảo hiểm PTI sẽ giúp bạn giải quyết sớm các vấn đề này một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí nhất.

Bảo hiểm PTI có 6 gói du lịch cho khách hàng thoải mái lựa chọn từ hạng bạc, vàng, titan, bạch kim, kim cương… cùng mức giá từ 146.000đ – 202.000đ/chuyến đi.

Bảo hiểm du lịch PTI có nhiều gói và chương trình cho khách hàng lựa chọn (Nguồn: epti.vn)

3.5. Bảo hiểm du lịch Liberty

Bảo hiểm du lịch Liberty sẽ mang đến cho bạn và gia đình mình sự an tâm tuyệt đối khi đi du lịch tại Thái Lan với nhiều quyền lợi đi kèm và nhiều sự lựa chọn gói bảo hiểm phù hợp với tài chính cũng như nhu cầu của bạn.

Với 3 gói bảo hiểm du lịch có chi phí từ 168.000đ – 336.000đ/chuyến đi, bạn sẽ được bảo vệ toàn diện trước rất nhiều rủi ro như chi phí điều trị bệnh, chi phí thăm nom ở nước ngoài, bồi thường tài sản, mất và thất lạc hành lý, hủy, hoãn chuyến bay….

3.6. Bảo hiểm du lịch Pacific Cross Viet Nam

Bảo hiểm du lịch Pacific Cross Việt Nam là chương trình phổ biến với mức giá hợp lý cho bạn nếu có nhu cầu. Các chương trình bảo hiểm đến từ công ty bảo hiểm này sẽ đem đến sự linh hoạt trong việc lựa chọn quyền lợi bảo hiểm. Bạn sẽ chỉ phải trả chi phí cho các quyền lợi mà bạn cần, vô cùng tiện ích.

Với mức chi phí từ 220.000đ – 720.000đ, bạn sẽ được Pacific Cross Việt Nam bảo vệ tối đa, giúp bạn thoải mái và vui vẻ hơn trong chuyến đi của mình.

Bảo hiểm du lịch Pacific Cross Viet Nam giúp bạn yên tâm khi đi đến mọi nơi (nguồn: trzcacak.rs)

4. Những lưu ý khi mua bảo hiểm du lịch Thái Lan

Trước khi quyết định mua bất kỳ gói bảo hiểm du lịch Thái Lan nào, bạn cần tìm hiểu thật kỹ những quyền lợi mà bạn sẽ nhận được đến từ các gói đó khi gặp phải các rủi ro không mong muốn.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều công ty bảo hiểm du lịch uy tín cho bạn lựa chọn và mỗi công ty lại có nhiều gói bảo hiểm khác nhau. Vì vậy, để không mất quá nhiều thời gian tìm hiểu, bạn hãy chọn mua bảo hiểm tại công ty bạn thấy quen thuộc, uy tín nhất, nhận được sự đánh giá cao của du khách để tránh các rủi ro.

Ngoài ra, trong trường hợp bạn đang mắc phải một chứng bệnh nào đó, bạn cũng cần thông báo cho công ty bảo hiểm. Việc này có thể khiến bạn tăng phí bảo hiểm hoặc bị từ chối khi phạm phải một số điều khoản trong danh mục gói bảo hiểm. Tuy nhiên, nếu bạn không thông báo và bị phát hiện, công ty bảo hiểm sẽ có thể hủy bỏ và vô hiệu hóa hợp đồng đã ký cùng bạn trước đó.

