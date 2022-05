6 bước lắp đặt máy hút mùi cổ điển đúng cách và 10 lưu ý cần nhớ

3.1. Thay than hoạt tính đúng chu kỳ



Máy hút mùi cổ điển rất được nhiều dưới lựa chọn để trang bị trong không gian bếp của nhiều gia đình, góp phần giúp không gian bếp trong sạch, thoáng mát. Vậy cách lắp đặt máy hút mùi cổ điển có khó không? Khi sử dụng máy hút mùi cổ điển cần lưu ý những gì? Bài viết sau sẽ giải đáp tất cả.



1. Máy hút mùi cổ điển là gì? Sử dụng có tốt không

Trong top 30 máy hút mùi tiện lợi cho gia đình, giá tiết kiệm thì máy hút mùi cổ điển được sử dụng khá phổ biến. Vậy loại máy hút này có gì đặc biệt, có nên lựa chọn máy hút mùi cho không gian bếp. Chúng ta cùng tìm hiểu cụ thể.

1.1. Đặc điểm của máy hút mùi cổ điển

Máy hút mùi cổ điển là loại máy hút mùi đánh riêng cho những căn bếp thiết kế theo kiến trúc cũ, đơn giản. Máy hút mùi cổ điển phù hợp với nhiều căn bếp bởi có kích thước khá nhỏ gọn với bề ngang khoảng từ 60cm, đến 90cm. Máy hút mùi cổ điển còn góp phần tiết kiệm diện tích bếp và tận dụng phần phía trên để lắp đặt tủ bếp để đựng đồ dùng cần thiết.

Mua các loại máy hút mùi cổ điển rất bền bởi thân vỏ được từ Inox cao cấp hoặc thép không gỉ phủ men hoặc vân gỗ bên ngoài, không chỉ bền đẹp mà còn có kiểu dáng đa dạng giúp người tiêu dùng tùy ý lựa chọn sản phẩm phù hợp với không gian bếp của mình. Máy hút mùi cổ điển thường có công suất hoạt động từ 600m3/h->750m3/h.

Đa số các sản phẩm máy hút mùi cổ điển đều có trang bị điều khiển 3 tốc độ hút, đèn chiếu sáng, lưới lọc hợp kim nhôm để ngăn ngừa dầu mỡ bám vào động cơ. Ngoài ra, máy hút mùi cổ điển còn được trang bị chế độ hút khử trực tiếp bằng than hoạt tính và chế độ hút đẩy bằng đường ống thoát ra ngoài, tùy theo thiết kế không gian bếp mà bạn có thể lựa chọn loại phù hợp. Việc nắm được các đặc điểm, thông số của máy hút mùi cổ điển sẽ góp phần giúp người dùng nắm bắt nhanh khi được hướng dẫn lắp máy hút mùi bếp.

Cách lắp máy hút mùi cổ điển (Nguồn: adayroi.com)

1.2. Ưu và nhược điểm của máy hút mùi cổ điển

Theo đánh giá của đa số người tiêu dùng đã sử dụng qua sản phẩm, sở dĩ dòng máy hút mùi cổ điển được nhiều người tin dùng bởi nó hội tụ nhiều ưu điểm nổi bật như:

Thiết kế

Máy hút mùi cổ điển có thiết kế nhỏ gọn nên dễ dàng lắp đặt, tiết kiệm không gian, rất phù hợp cho các căn bếp nhỏ hẹp ở chung cư, nhà phố, giúp thanh lọc không khí, tạo không gian sống thông thoáng.

Tính năng hiện đại, tiết kiệm điện năng

Máy có trang bị chế độ khử mùi bằng than hoạt tính và đẩy khí ra ngoài qua đường ống thoát cùng bộ lọc mỡ nhiều tốc độ. Do vậy máy sẽ có khả năng khử mùi trong gian bếp nhanh chóng và hiệu quả. Ngoài ra, máy hút mùi cổ điển tiêu thụ điện chỉ có 240W/h giúp tiết kiệm điện năng tối đa trong quá trình sử dụng.

Giá thành

So với các dòng máy hút mùi, hút khói hiện đại đa tính năng thì loại cổ điển có giá rẻ hơn nhiều, đó cũng là lý do mà nhiều người lựa chọn sử dụng dòng sản phẩm này. Hiện nay, một chiếc máy hút mùi cổ điển có giá bán dao động trong khoảng từ 2 đến 5 triệu đồng. Với giá thành khá phù hợp với người tiêu dùng Việt thì không lí do gì mà bạn không sở hữu ngay một chiếc máy hút mùi và tìm hiểu cách lắp đặt máy hút mùi cổ điển cho căn bếp của bạn ngay thôi. Bên cạnh những ưu điểm tuyệt vời mà máy hút mùi cổ điển mang đến cho không gian nhà bếp thì dòng sản phẩm này vẫn còn mắc phải một số hạn chế nhất định.

Máy hút mùi cổ điển loại nào tốt (Nguồn: hstatic.net)

Công suất thấp

Do công suất của máy hút mùi cổ điển khá thấp nên một vài trường hợp dù để bật chế độ khử mùi cao nhất nhưng không khí trong phòng vẫn loáng thoáng mùi thức ăn . Do vậy, khi sử dụng máy hút mùi cổ điển các bạn nên kết hợp mở cửa sổ, cửa thông gió để quá trình khử mùi hiệu quả hơn.

Tiếng ồn khá lớn

Không giống như các loại sản phẩm được trang bị tính năng chống ồn như máy hút mùi cách âm Taka, dòng cổ điển khi sử dụng thì phát ra âm thanh khá lớn, đặc biệt là khi người dùng bật chế độ hút mùi càng cao thì tiếng ồn càng phát ra càng lớn. Do nhiều máy hút mùi cổ điển có độ ồn vượt quá 48db, nên gây ra tiếng ồn lớn.

Trước khi quyết định chọn mua và học cách lắp đặt máy hút mùi nhà bếp thì mọi cười cần nắm được ưu, nhược điểm của máy. Mỗi sản phẩm đều song song tồn tại những ưu nhược điểm riêng, tham khảo kinh nghiệm lựa chọn máy hút hiệu quả, tiết kiệm để sở hữu được sản phẩm ưu việt cho gia đình.

1.3. Máy hút mùi cổ điển dùng được cho gian bếp nào

Vậy thì máy hút mùi cổ điển phù hợp để bố trí trong những không gian bếp như thế nào thì phù hợp và phát huy được hiệu quả? Do máy hút mùi cổ điển có công suất hoạt động khá thấp, thiết kế lại khá nhỏ gọn nên các bạn có thể lựa chọn để bố trí cho những không gian bếp có diện tích nhỏ hẹp cần tiết kiệm diện tích. Việc lựa chọn những không gian nhỏ hẹp để bố trí một phần là vì giúp hài hòa cho không gian bếp thêm gọn gàng, và một lí do khác là để máy hoạt động hiệu quả, có thể khử mùi nhanh chóng.

Máy hút mùi cổ điển có giá thành khá thấp (Nguồn: hstatic.net)

2. Các bước lắp đặt máy hút mùi cổ điển chi tiết

Để lắp được một chiếc máy hút cổ điển hút mùi hoàn hảo cho căn bếp bạn cần phải có kỹ năng và kiến thức cơ bản. Dưới đây hướng dẫn cách lắp đặt máy hút mùi cổ điển chuẩn nhất, mà bạn có thể tham khảo để lắp được chiếc máy hút mùi cổ điển cho gia đình mình.

2.1. Các bước lắp đặt máy hút mùi cổ điển chi tiết

Sau đây là cách lắp đặt máy hút mùi cổ điển chuẩn nhất, chỉ cần nắm được các bước sau, thì việc lắp đặt máy hút mùi cổ điển cho căn bếp nhà bạn sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết.

Bước 1: Cần chuẩn bị một số vật dụng như: máy khoan, ốc vít, nở,… Ngoài ra trước khi tiến hành lắp máy bạn càng tháo lưới lọc và than hoạt tính ra.

Bước 2: Xác định vị trí lắp đặt và đo đạc kích thước lắp đặt. Để lắp đặt máy được chính xác thì cần đo khoảng cách các vị trí lắp đặt của máy với khoảng cách từ bếp lên đến đáy của máy.

Bước 3: Sau khi xác định khoảng cách giữa máy và bếp, bước tiếp theo cần đo và xác định khoảng cách giữa 2 lỗ treo máy vào tường rồi khoan . Lắp nở và vít vào vị trí vừa khoan xong, nên dùng vít sâu từ 4,5cm trở lên.

Bước 4: Lắp máy vào vị trí vừa cố định sẵn, để việc treo máy dễ dàng hơn khi lắp vít hãy để lại 0,5cm cách tường, sau đó bắt chặt lại. Tiếp theo, chúng ta tiến hành lắp ống thoát khí, không nên lắp ống khí quá dài vì sẽ ảnh hướng tới khả năng thoát khí của máy.

Bước 5: Sau khi đã lắp đặt hoàn thiện các bạn kết nối nguồn điện, chạy thử máy, bật máy và kiểm tra các chức năng, công suất hút mùi, độ ồn và kiểm tra bảng điều khiển có nhạy hay bị lỗi không.

Bước 6: Cuối cùng, nhớ lắp lại lưới lọc và than hoạt tính đã tháo ra trước đó. Máy đã được lắp thành công và có thể sử dụng.

Cách lắp máy hút mùi cổ điển cho nhà bếp (Nguồn: kumite.me)

2.2. Lưu ý khi lắp đặt sản phẩm

Nắm được cách lắp đặt máy hút mùi cổ điển thôi chưa đủ, các bạn cần phải nắm được các lưu ý khi lắp đặt để sản phẩm được hiệu quả và hoàn thiện.

Lựa chọn máy có công suất phù hợp với không gian

Để máy hút mùi hoạt động hiệu quả và tiết kiệm điện năng, cần xác định diện tích không gian phòng bếp để tiến hành lựa chọn (công suất thường tỉ lệ nghịch với không gian).

Xác định vị trí lắp đặt máy

Khi lắp đặt máy xác định vị trí các tủ kệ là chiều dài đường ống thoát khí để lựa chọn vị trí thích hợp. Để chọn được vị trí thích hợp thì bạn nên lắp đặt máy hút mùi trước khi lắp đặt bếp nấu ăn cho gia đình. Lưu ý khoảng cách từ máy hút khói đến mặt bếp 50- 60 cm.

Độ dài và kích thước ống thoát khí, ống chờ tường

Lựa chọn độ dài của ống dẫn khí phù hợp vi điều này ảnh hưởng rất lớn đến công suất hoạt động của máy hút, ống dẫn lắp càng xa thì công suất của máy sẽ càng giảm. Về kích thước ống, đối với ống dẫn khí máy hút cổ điển thì nên chọn những ống có kích thước Ф 90 – Ф 110, cò đối với ống chờ tường ống thoát khí thì Ф110 là hoàn hảo.

Chất liệu ống thoát khí

Ống dẫn khí máy hút mùi thường có hai loại chính: ống nhựa PVC(ống cứng) và ống bạc (ống mềm). Đối với điều kiện khí hậu nước ta thì loại ống dẫn cứng bền và phù hợp hơn.

Cách lắp đặt máy hút mùi nhà bếp không khó tuy nhiên bạn cần lưu ý được những chia sẻ trên để máy hút mùi vận hành tốt, hiệu quả và bền lâu.

Cách lắp máy hút bụi cổ điển an toàn (Nguồn: gorenje.com)

3. Lưu ý sử dụng máy hút mùi cổ điển được bền lâu

Hiện nay máy hút mùi cổ điển được rất nhiều lựa chọn sử những không phải ai cũng nắm rõ cách sử dụng của nó. Dưới đây là 10 lưu ý cần ghi nhớ khi sử dụng máy hút mùi cổ điển.

3.1. Thay than hoạt tính đúng chu kỳ

Nếu như bạn đang dùng loại máy hút mùi cổ điển sử dụng than hoạt thì cần đảm bảo việc thay than hoạt tính đúng định kỳ. Thông thường để máy hoạt động hiệu quả thì cần thay than hoạt tính trong khoảng thời gian 6 tháng đến 1 năm thay 1 lần, tùy vào mức độ sử dụng máy nhiều hay ít mà cần thay sớm hoặc trễ.

3.2. Không nấu nướng khi máy đang tháo rời

Để việc nấu nướng được an toàn thì cần lưu ý không được nấu nướng khi đang tháo rời máy hút mùi, một vài sơ ý nhỏ có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.

3.3. Sử dụng nhiều công suất hoạt động khác nhau

Tùy theo tình trạng mùi thức ăn trong không khí đậm hay loãng mà có thể lựa chọn tốc độ hút phù hợp. Ngoài ra, việc sử dụng đa dạng các cấp độ hút sẽ giúp các nút đều hoạt động, không bị đơ và mất khả năng sử dụng.

3.4. Thường xuyên vệ sinh tấm lọc

Khi tìm hướng dẫn lắp máy hút mùi bếp và sử dụng máy hút mùi cổ điển các bạn chú đến tấm lọc mỡ. Tấm lưới lọc phía dưới của máy hút mùi là nơi tiếp xúc trực tiếp với dầu mỡ, bụi bẩn nên ở đây thường bị bám bẩn rất nhiều. Để máy hút mùi hoạt động tốt, động cơ bên trong không bị ảnh hưởng thì cần vệ sinh máy hút mùi thường xuyên, đúng cách.

3.5. Không bật bếp nếu không nấu ăn

Ở tấm lọc máy hút thường tích tụ dầu mỡ nên khi bạn để bếp gas bật không mà không nấu gì sẽ khiến lớp dầu mỡ tích tụ ở màng lọc chảy xuống, bắt lửa gây cháy nổ rất nguy hiểm.

Không nên lạm dụng công suất máy hút mùi (Nguồn: 2.bp.blogspot.com)

3.6. Không lạm dụng công suất máy

Không nên lúc nào cũng sử dụng công suất hút lớn, tùy vào tình trạng mùi thức ăn trong không khí nhiều hay ít để chọn công suất phù hợp. Việc chọn công suất hoạt động phù hợp sẽ giúp tiết kiệm điện và tăng tuổi thọ máy.

3.7. Không bật máy khi nguồn điện yếu

Trong hướng dẫn lắp máy hút mùi bếp để không ảnh hưởng đến quá trình hút mì cũng như độ bền của mấy thì tuyệt đối không sử dụng máy khi nguồn điện chập chờn.

3.8. Vệ sinh máy cần chú ý nguồn điện

Nhiều trường hợp người dùng vệ sinh máy mà không chú ý rằng nguồn điện vẫn còn, dẫn tới các sự cố chạm điện rất nguy hiểm.

3.9. Sử dụng găng tay bảo hộ khi vệ sinh

Do các sản phẩm máy hút mùi cổ điển được làm từ kim loại, nên để an toàn thì người dùng cần đeo bao tay để vệ sinh tránh trường hợp va chạm gây thương tổn ngoài da.

3.10. Để máy hoạt động thêm 5 phút sau khi nấu nướng

Việc để máy hoạt động thêm 5 đến phút sau khi nấu nướng sẽ giúp máy hút hết mùi của thực phẩm trả lại bầu không khí trong lành cho gian bếp.

Hướng dẫn lắp máy hút mùi cổ điển (Nguồn: larkandlarks.co.uk)

Để máy hút mùi cổ điện hoạt động hiệu quả và bền lâu các bạn phải nắm được cách lắp đặt máy hút mùi cổ điển và các lưu ý khi sử dụng máy. Hi vọng với những chia sẻ trên, mọi người đã có những kiến thức cần thiết trong việc lắp đặt và sử dụng máy hút mùi cổ điển sao cho hiệu quả, chất lượng. Chúc bạn sớm mua được những thiết bị nhà bếp chất lượng nhất!