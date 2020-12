6 nguyên nhân hói đầu sớm và 4 giải pháp giúp tóc nhanh mọc trở lại

2.6. Do tóc yếu

2.5. Do một chấn động tâm lý lớn hoặc stress kéo dài

2.4. Do xạ trị

2.3. Do tác dụng phụ của một liệu pháp điều trị nào đó

2.2. Do hoocmon

2.1. Hói đầu do di truyền



Nguyên nhân hói đầu sớm chủ yếu là do di truyền. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nguyên nhân khác dẫn tới chứng bệnh này. Nắm bắt các dấu hiệu hói đầu sớm, tìm ra nguyên nhân và chọn các sản phẩm đặc trị phù hợp nhất sẽ là vấn đề được đề cập trong bài viết này.



1. Những dấu hiệu hói đầu sớm dễ nhận thấy

1.1. Hói dần dần trên đỉnh đầu

Lượng tóc trên đỉnh đầu thưa dần là dấu hiệu dễ nhận thấy nhất. Tóc ở những khu vực này không có dấu hiệu mọc lại hoặc mọc lại rất ít.

1.2. Những mảng hói loang lổ trên da đầu

Những mảng hói loang lổ thường xuất hiện ở nam giới báo hiệu tình trạng hói đầu đang xảy ra. Đường ngôi trán mất đi và phần hói đa phần tập trung ở đỉnh đầu và thái dương.

1.3. Tóc mỏng và thưa thớt dần

Tóc rụng liên tục trong thời gian dài dẫn tới tóc mỏng và thưa thớt dần. Quá trình tóc mọc lại thường rất chậm hoặc tệ hơn là có ngưng mọc dẫn tới tình trạng hói đầu.

1.4. Hiện tượng rụng tóc và lông trên toàn cơ thể

Không chỉ rụng tóc, hói đầu còn nằm ở tình trạng rụng lông trên toàn cơ thể. Tình trạng này thường gặp ở độ tuổi trung niên.

Không chỉ tóc, lông trên toàn cơ thể cũng có dấu hiệu thưa dần (Nguồn: qik.com.vn)

2. Các nguyên nhân hói đầu sớm

2.1. Hói đầu do di truyền

Nguyên nhân gây hói đầu chủ yếu là do di truyền. Nếu chưa tới độ tuổi 30 mà tóc bạn đã bắt đầu rụng và phần da đầu dần lộ diện thì khả năng cao là bạn không may thừa hưởng gen hói đầu từ gia đình. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, bố mẹ bị hói đầu thì con cái sinh ra sẽ có nguy cơ thừa hưởng gen xấu này rất cao. Bạn có thể bổ sung thêm nhóm thực phẩm giúp tóc nhanh dài, suôn khỏe giảm gãy rụng để làm chậm quá trình rụng tóc.

2.2. Do hoocmon

Nguyên nhân hói đầu tiếp theo phải kể đến là do hoocmon nội tiết. Bạn có thể dễ dàng nhận thấy những tác động không nhỏ của hormone lên tóc khi bước qua tuổi trung niên. Testosterone giảm mạnh dẫn đến tình trạng rụng tóc mất kiểm soát. Phụ nữ sau sinh hay phụ nữ tiền mãn kinh cũng là đối tượng thường bị mất cân bằng hoocmon dễ dẫn tới tình trạng tóc khô xơ, gãy rụng.

Hoocmon có thể là nguyên nhân hói đầu (Nguồn: qik.com.vn)

2.3. Do tác dụng phụ của một liệu pháp điều trị nào đó

Việc sử dụng thuốc có thể dẫn tới những tác dụng phụ ảnh hưởng đến chất lượng tóc. Một số loại thuốc như thuốc chữa ung thư, chống suy nhược,… là “khắc tinh” của mái tóc dẫn tới tình trạng tóc rụng thường xuyên liên tục, khó mọc lại.

2.4. Do xạ trị

Các bệnh nhân cần phải xạ trị hầu hết đều phải tạm biệt mái tóc của mình vì phương pháp hóa trị, xạ trị sẽ sản sinh ra những chất gây bất lợi cho sự phát triển của tóc.

2.5. Do một chấn động tâm lý lớn hoặc stress kéo dài

Stress là nguyên nhân hói đầu thường gặp hiện nay. Khi cơ thể căng thẳng tột độ sẽ tự sản sinh ra các hoocmon gây rối loạn quá trình chuyển hóa máu đến khắp cơ thể. Chính điều này làm chậm quá trình phát triển của tóc dẫn tới tình trạng rụng tóc hói đầu.

2.6. Do tóc yếu

Nguyên nhân gây hói đầu tiếp theo không thể phủ nhận là có thể do tóc yếu. Tóc yếu cũng có nhiều nguyên nhân như do hóa chất hoặc do không biết cách chăm sóc. Tuy vậy. đây lại là một trong những nguyên nhân rụng tóc dễ khắc phục nhất trong tất cả những nguyên nhân kể trên.

Stress kéo dài dẫn tới hói đầu (Nguồn: kenh14.vn)

3. Điểm danh các sản phẩm trị hói đầu tốt nhất hiện nay

3.1. Dung dịch kích thích mọc tóc Lover’s Hairow Premium Scalp

Nếu bạn đã biết được nguyên nhân tại sao bị hói đầu thì việc tìm ra phương hướng điều trị sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Sản phẩm kích thích mọc tóc Lover’s Hairow Premium Scalp với thành phần chiết xuất nhân sâm, cỏ mực và rễ hà thủ ô hứa hẹn sẽ cải thiện nhanh chóng tình trạng tóc gãy rụng và phục hồi những tổn thương của tóc. Ngoài ra, dòng sản phẩm kích thích mọc tóc của Úc này còn có tác dụng giảm gàu ngứa giúp da đầu và mái tóc chắc khỏe hơn. Giá tham khảo: 1.815.000 đồng

Sản phẩm Lover’s Hairow Premium Scalp (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

3.2. Tinh dầu trị hói Rausch Original Hair Tincture

Tinh chất trị hói Rausch Original Hair Tincture có chứa những dưỡng chất đặc biệt cần thiết cho tóc. Sản phẩm được sản xuất tại Thụy Sỹ có tác dụng làm mềm và cải thiện tóc khô gãy hiệu quả. Ngoài ra, đây cũng là sản phẩm được bác sĩ da liễu đánh giá an toàn, không hề gây kích ứng có thể dùng cho cả vùng lông mày. Giá tham khảo: 2.375.000 đồng

Tinh dầu trị hói Rausch Original Hair Tincture (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

3.3. Viên uống mọc tóc Stronghair Học viện Quân y

Viên uống mọc tóc Stronghair Học viện Quân y là lựa chọn tuyệt vời dành cho những mái tóc khô xơ, chẻ ngọn. Loại thuốc này có thể dùng cho cả nam và nữ với tác dụng hỗ trợ giảm lượng tóc gãy rụng và nuôi dưỡng tóc chắc khỏe. Giá tham khảo: 290.000 đồng

Viên uống mọc tóc Stronghair Học viện Quân y (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

3.4. Thực phẩm chức năng hỗ trợ mọc tóc TOCS

Sự góp mặt của một sản phẩm trị hói đầu đến từ Việt Nam, Combo 3 lọ thực phẩm chức năng hỗ trợ mọc tóc TOCS có tác dụng hỗ trợ và cải thiện nhanh các chứng bệnh tóc bạc sớm hay rụng tóc nhiều gây hói đầu. Giá tham khảo: 380.000 đồng

Thực phẩm chức năng hỗ trợ mọc tóc TOCS (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

Mỗi nguyên nhân hói đầu sẽ có những cách khắc phục khác nhau. Tuy vậy, kết quả mang lại còn phụ thuộc nhiều vào cách bạn chọn sản phẩm, chọn điểm mua và cơ địa của mỗi người. Ngoài ra, bạn nên lựa chọn thêm những sản phẩm tinh dầu dưỡng tóc chất lượng để cải thiện chất tóc, hỗ trợ quá trình điều trị hiệu quả hơn nhé.