6 tiêu chí so sánh răng sứ Emax và Cercon về chất lượng và giá thành

Khi lựa chọn giữa các phương pháp bọc răng sứ thẩm mỹ, nhiều người thường xuyên so sánh răng sứ Emax và Cercon loại nào tốt hơn và giá cả bao nhiêu. Hãy cùng Blog Adayroi phân tích cụ thể và chi tiết hai loại chất liệu này để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất cho mình.



1. So sánh răng sứ Emax và Cercon loại nào tốt hơn

1.1. Chất liệu

Răng sứ Emax được sản xuất từ thỏi sứ cao cấp nguyên khối Lithium Disilicate theo công nghệ độc quyền của công ty Ivoclar Vivadent – một trong những công ty hàng đầu trên toàn thế giới về các sản phẩm và trang thiết bị sử dụng trong lĩnh vực nha khoa. Với chất liệu đặc biệt này, răng sứ Emax có tính thẩm mỹ rất cao và tuổi thọ lâu dài.

Trong khi đó, răng sứ Cercon có hai loại khác nhau đều có phần khung làm từ vật liệu cao cấp Zirconium Oxide – một loại hợp kim được ứng dụng rộng rãi trong ngành hàng không, vũ trụ và chế tạo các khớp hông nhân tạo trong y học. Lớp phủ ngoài là sứ Cercon được chế tác tự nhiên hoàn toàn như răng thật mang đến tính thẩm mỹ cao.

1.2. Tính thẩm mỹ

Khi so sánh răng sứ Emax và Cercon về tiêu chí thẩm mỹ thì có thể nói là một chín một mười. Về cơ bản, cả hai loại này đều được đánh giá cao về tính thẩm mỹ vì độ đồng nhất với răng tự nhiên là rất lớn, gần như không thể phân biệt với răng thật và không bị đen viền lợi hay xỉn màu theo thời gian như các loại răng sứ kim loại thông thường. Đây đều là những lựa chọn hàng đầu cho tính thẩm mỹ nếu bạn muốn có một hàm răng đẹp và tự nhiên. Nếu phải so sánh kỹ lưỡng thì độ sáng bóng và tương đồng của răng Emax với răng thật có phần nhỉnh hơn một chút so với răng sứ Cercon.

Răng sứ Emax có tính thẩm mỹ được đánh giá cao hơn răng sứ Cercon (Nguồn: nhakhoaquoctevipdentist.com)

1.3. Độ bền, chịu lực

Xét về độ bền và khả năng chịu lực thì răng sứ Cercon được đánh giá nổi trội hơn so với răng Emax. Nếu Emax được nung ở nhiệt độ trên 1600 độ C và có độ chịu lực 400Mpa, gấp 4 lần so với răng tự nhiên thì răng Cercon còn có độ chịu lực lớn hơn, gấp tới 6 lần răng thật. Điều này đảm bảo cho việc sử dụng cả hai loại răng sứ này sẽ được bền lâu, bạn có thể thoải mái ăn uống và nhai thực phẩm mà không lo bị bong vỡ hay sứt hỏng như các loại bọc răng sứ kim loại khác.

1.4. Độ an toàn

Xét về độ an toàn với sức khỏe người dùng, cả hai loại răng sứ Emax và Cercon đều được đánh giá rất cao và được chứng nhận là an toàn tuyệt đối với sức khỏe con người dù qua nhiều năm sử dụng. Tình trạng dị ứng, viêm lợi hay viêm nướu hoàn toàn không xảy ra khi bọc răng thẩm mỹ bằng các chất liệu này nên bạn có thể tự tin thoải mái ăn uống mà không phải lo về bất kỳ ảnh hưởng nào tới sức khỏe răng miệng.

1.5. Tuổi thọ

Khi được tiến hành bọc răng sứ tại các cơ sở nha khoa uy tín và chất lượng cũng như có tuân thủ chế độ chăm sóc răng sau khi bọc thì các loại răng sứ Emax và Cercon đều có tuổi thọ rất cao, trung bình từ 10 – 20 năm mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào.

1.6. Chi phí

Chi phí là một trong những điểm khác biệt khi so sánh răng sứ Emax và Cercon. Trên thị trường hiện nay, bọc răng sứ Emax có giá nhỉnh hơn một chút so với răng sứ Cercon. Nếu chi phí bọc một chiếc răng sứ Cercon dao động từ 4,5 đến 5 triệu thì bọc răng sứ Emax sẽ có giá khoảng 6 triệu. Do đều là những chất liệu cao cấp nên cả hai loại răng sứ này đều có mức giá cao hơn so với các loại răng sứ kim loại thông thường.

Giá thành của răng sứ Emax cao hơn chút so với răng Cercon (Nguồn: dwbxi9io9o7ce.cloudfront.net)

2. Nên bọc răng sứ Emax hay răng sứ Cercon

2.1. Có nên bọc răng sứ Emax

Với răng sứ Emax, tính thẩm mỹ tuyệt đối là ưu điểm nổi bật đầu tiên phải nhắc đến khi nói đến chất liệu này. Với khả năng mô phỏng màu sắc và độ bóng tự nhiên như răng thật, răng sứ Emax chính là lựa chọn số một khi tiến hành làm bọc răng thẩm mỹ ở phần răng cửa. Ngoài tính thẩm mỹ, sứ Emax cũng được đánh giá cao bởi độ bền gần như trọn đời và tính an toàn với sức khỏe con người khi sử dụng. Nhược điểm duy nhất của loại hình bọc răng thẩm mỹ này là chi phí cao hơn nhiều so với mặt bằng trung bình.

2.2. Có nên bọc răng sứ Cercon

Với răng sứ Cercon, ngoài những ưu điểm như tính thẩm mỹ hay độ bền, độ an toàn, loại chất liệu này còn có một đặc điểm là lớp chụp răng có độ sát khít đạt tới 50 micron giúp hạn chế phần răng thật cần mài và thích hợp sử dụng trong các trường hợp bị mất răng, gãy răng cần bọc thẩm mỹ. Tuy có giá thành giảm hơn chút so với răng Emax nhưng giá của răng sứ Cercon cũng cao hơn mặt bằng chung khá nhiều.

Trên thực tế, hai loại răng sứ Emax và Cercon không có quá nhiều điểm khác biệt khi so sánh bởi đây đều là những chất liệu cao cấp có chất lượng rất tốt. Khi lựa chọn chất liệu để bọc răng, bạn có thể cân nhắc đến một số điểm nổi bật hơn như tính thẩm mỹ, giá thành hoặc lắng nghe ý kiến tư vấn của các bác sĩ chuyên khoa uy tín để có lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Trên đây là một số tiêu chí tiêu biểu khi so sánh răng sứ Emax và Cercon. Mong rằng qua bài viết này, bạn đã hiểu thêm về hai loại chất liệu này cũng như chọn được phương án bọc răng thích hợp cho mình. Để vừa đảm bảo chất lượng vừa có giá thành rẻ nhất, bạn có thể đặt mua các voucher dịch vụ nha khoa uy tín trên Adayroi với đội ngũ nha sĩ tận tâm và chuyên nghiệp. Chúc bạn sớm có một hàm răng đẹp lung linh như mong muốn!