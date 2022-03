6 yếu tố tác động phí bảo hiểm sức khỏe quan trọng cần lưu ý kỹ

Sẽ có rất nhiều yếu tố tác động tới mức phí bảo hiểm sức khỏe. Hãy cùng tham khảo 6 chú ý cơ bản sau đây để tiết kiệm chi phí đăng ký.



1. Độ tuổi

Theo nhiều đánh giá của chuyên gia trong lĩnh vực thì đối với những khách hàng trẻ tuổi sẽ có mức giá bảo hiểm thấp hơn so với những người cao tuổi. Bởi nguyên nhân là do đối tượng khách hàng trẻ tuổi sẽ ít có khả năng mắc phải các bệnh lý sức khỏe. Những khách hàng trẻ tuổi sẽ thường ít với đến khám hay điều trị bệnh, tuy nhiên họ sẽ thường có nguy cơ bị chấn thương do tai nạn hơn.

2. Giới tính

Các khách hàng là nữ giới sẽ thường phải trả chi phí bảo hiểm sức khỏe lớn hơn so với những đối tượng khách hàng là nam giới. Bởi do các chị em phụ nữ sẽ phải thăm khám tại các trung tâm y tế nhiều hơn do thường phải mắc các bệnh mãn tính hay phải đăng ký và chọn mua các gói bảo hiểm thai sản.

Mức phí bảo hiểm sức khỏe bị tác động bởi yếu tố nào? (Nguồn: blog.adayroi.com)

3. Tình trạng sức khỏe

3.1. Sức khỏe khi đăng ký tham gia bảo hiểm

Đối với những đối tượng khách hàng khi đăng ký tham gia bảo hiểm đang trong quá trình điều trị bệnh, mắc phải các bệnh hiểm nghèo như ung thư, phong, thương tật vĩnh viễn… mức phí bảo hiểm sẽ cao hơn so với những người khỏe mạnh.

3.2. Tiền sử bệnh gia đình

Các đơn vị phát hành bảo hiểm sẽ thu phí cao hơn đối với những khách hàng có tiền sử gia đình mắc phải các bệnh hiểm nghèo, các loại bệnh ung thư có tỷ lệ di truyền cao hay những bệnh có yếu tố nguy hiểm khác.

3.3. Thói quen sinh hoạt

Hiện tại các đơn vị bảo hiểm như AIG, Liberty Healthcare, Pacific Cross… rất quan tâm tới vấn đề khách hàng của mình có hút thuốc lá, các chất kích thích hay sử dụng rượu, bia hay không. Trong thuốc lá, chất kích thích hay rượu bia sẽ làm tăng tỷ lệ mắc phải các bệnh ung thư hay các bệnh lý khác liên quan cao hơn so với người bình thường. Một số trường hợp khách hàng sử dụng quá nhiều sẽ không được tham gia đăng ký hoặc sẽ bị tính mức phí bảo hiểm sức khỏe cao hơn.

Mức chi phí bảo hiểm sẽ bị chi phối bởi giới tính và độ tuổi (Nguồn: tin247.com)

4. Nghề nghiệp

Đối với những khách hàng có nghề nghiệp thường xuyên phải tiếp xúc với phóng xạ, hóa chất nguy hiểm hoặc làm việc trong môi trường có tỷ lệ tai nạn cao sẽ phải chi trả mức phí bảo hiểm cao hơn. Các đơn vị bảo hiểm sẽ yêu cầu khách đăng ký các gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp với mức phí lớn hơn rất nhiều so với những khách hàng làm công việc khác. Trong một số trường hợp khác đơn vị bảo hiểm cũng sẽ thu phí cao hơn đối với những người có nghề nghiệp ít phải vận động hoặc chỉ ngồi ở một chỗ liên tục, bởi công việc mà họ đang thực hiện theo đánh giá có thể tao cao nguy cơ mắc phải các bệnh lý liên quan tới bệnh tim mạch.

5. Tình trạng hôn nhân

Theo nhiều nghiên cứu của các chuyên gia trong lĩnh vực bảo hiểm thì những khách hàng đã kết hôn sẽ thường có tuổi thọ lâu hơn so với những người còn độc thân. Việc đã kết hôn sẽ khiến mức phí bảo hiểm sức khỏe được giảm đi đáng kể và mang lại rất nhiều lợi ích hơn.

Mức phí bảo hiểm sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng nếu tiền sử gia đình mắc phải các bệnh lý nguy hiểm (Nguồn: adayroi.com)

6. Trước đây đã tham gia bảo hiểm chưa

Nếu trong trường hợp khách hàng chưa từng đăng ký hay mua một gói bảo hiểm của các đơn vị khác nào thì công ty bảo hiểm sẽ có thể tính mức phí lớn hơn. Đơn vị bảo hiểm đó sẽ suy đoán rằng khách hàng vừa phát hiện mắc phải bệnh lý nào đó và đang cần được đăng ký bảo hiểm để giảm mức phí chăm sóc y tế.

Trên đây, Blog Adayroi đã chia sẻ tới quý bạn đọc 6 yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới mức phí bảo hiểm sức khỏe. Hãy tham khảo thật kỹ các thông tin này và tìm hiểu các thông tin cơ bản về các gói bảo hiểm để có thể đăng ký loại phù hợp. Ngoài ra, một cách khác để bạn tiết kiệm được chi phí là hãy thực hiện đăng ký bảo hiểm sức khỏe chất lượng của công ty hàng đầu Việt Nam trực tuyến tại trang thương mại điện tử Adayroi với mức giá ưu đãi vô cùng hấp dẫn.