7 cách điều trị bế sản dịch sau sinh mổ hiệu quả an toàn nhất

Vượt cạn thành công không có nghĩa là sức khỏe của người mẹ sau sinh sẽ được hồi phục hoàn toàn. Sản dịch là một trong những yếu tố quan tâm của các chị em trong giai đoạn hậu sinh. Các phương pháp điều trị bế sản dịch sau sinh mổ dưới đây sẽ giúp chị em bớt căng thẳng, tập trung vào việc chăm sóc c



1. Bế sản dịch là gì? Có nguy hiểm không

1.1. Tìm hiểu về hiện tượng bế sản dịch ở sản phụ sau mổ

Là một trong những biến chứng nguy hiểm sau sinh mổ thường gặp, hiện tượng này xảy ra khi tử cung của người phụ nữ bắt đầu với quá trình hồi phục. Các niêm mạc, chất nhầy không còn tác dụng sẽ tự hoại, xơ hóa sẽ long ra và nhờ sự co bóp của tử cung đi ra ngoài cơ thể cùng với máu. Thông thường sản dịch sẽ chảy rất nhiều trong 3 ngày đầu tiên sau sinh dù là sinh mổ hay thường sau đó ít dần rồi hết hẳn trong vòng từ 3 đến 6 tuần. Trường hợp ngoài 6 tuần mà sản dịch vẫn không thoát ra hết được có thể xem là ứ sản dịch hay bế sản dịch.

1.2. Biến chứng nguy hiểm của bế sản dịch

Hiện tượng bế sản dịch sau sinh mổ sẽ gây ra các biến chứng nguy hiểm nếu không được kịp thời xử lý. Một số biến chứng mà chị em sau sinh phải đối mặt khi bị bế sản dịch là chảy máu không cầm được hay rối loạn đông máu, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Đây cũng là lý do vì sao các chị em sau sinh cần được theo dõi chặt chẽ, nắm vững các dấu hiệu cảnh báo sản dịch bị ứ để đi khám và điều trị ngay trước khi quá muộn.

Bế sản dịch là hiện tượng nguy hiểm (Nguồn: i1.wp.com)

2. Cách điều trị bế sản dịch sau sinh mổ

2.1. Nong cổ tử cung

Nong cổ tử cung là cách xử lý bế sản dịch đầu tiên. Phương pháp này an toàn và đơn giản. Các bác sĩ sẽ kiểm tra tình trạng sản dịch bên trong tử cung của sản phụ sau đó thực hiện các thủ thuật giúp lấy đi các tế bào chết, các niêm mạc bị long cùng dịch ứ đọng bên trong tử cung ra ngoài.

2.2. Hút dịch tử cung

Hút dịch tử cung là phương pháp thứ 2 để các bác sĩ có thể lấy hết các tế bào và dịch ứ bên trong tử cung của sản phụ. Phương pháp này các bác sĩ sẽ sử dụng ống hút và bạn sẽ cần đến các cơ quan y tế chuyên ngành để được trợ giúp. Các cơ sở tư nhân có cung cấp dịch vụ này tuy nhiên chất lượng không được đảm bảo và các chị em thậm chí sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm tiềm tàng gây hại cho sức khỏe.

2.3. Thuốc kích thích co bóp tử cung

Quá trình đẩy sản dịch ra ngoài cơ thể một cách tự nhiên chính là nhờ sự co bóp mạnh mẽ của tử cung để trở về kích thước ban đầu. Đối với những sản phụ bế sản dịch, tùy từng trường hợp các bác sĩ sẽ cho can thiệp bằng thuốc giúp kích thích tử cung co bóp mạnh và từ đó tống tiễn hết các chất còn sót lại ra ngoài. Thuốc kích thích co bóp tử cung có tác dụng hỗ trợ sinh sản đồng thời cũng là cách chữa bế sản dịch thường được áp dụng.

Sử dụng thuốc kích thích co bóp tử cung để chữa bế sản dịch (Nguồn: poh.vn)

2.4. Nghỉ ngơi vận động nhẹ nhàng

Sau sinh mổ, các sản phụ cần nghỉ ngơi khoảng 8 tiếng sau đó nên vận động một cách nhẹ nhàng như đi lại thật chậm. Việc vận động sau khoảng thời gian này sẽ giúp cơ thể hồi phục lại các chức năng, tử cung co bóp tốt hơn, sản dịch được đưa ra ngoài nhanh hơn, bên cạnh đó các mẹ sẽ không lo dính ruột, sức khỏe sau sinh sẽ ổn định hơn.

Vận động nhẹ nhàng sau sinh mổ giúp đẩy sản dịch (Nguồn: thuocthang.vn)

2.5. Vệ sinh vết mổ, vết khâu tầng sinh môn

Các mẹ sinh mổ hay sinh thường đều phải chú ý đến vết khâu của mình. Việc vệ sinh và thay băng thường xuyên sẽ giúp tránh được hiện tượng nhiễm trùng, làm chậm quá trình phục hồi vết mổ hay vết rạch. Các mẹ nên thay băng thường xuyên 4 đến 5 tiếng 1 lần và vệ sinh bằng các dung dịch được khuyến cáo từ các y bác sĩ sản khoa để vết mổ được an toàn và nhanh lành. Tránh trường hợp bế sản dịch phải làm sao mới chú ý.

2.6. Cho con bú sữa mẹ sớm

Cho con bú sữa mẹ sớm là một biện pháp tự nhiên và an toàn giúp phòng ngừa và điều trị bế sản dịch sau sinh mổ. Cho con bú sẽ giúp có thể người mẹ sản sinh ra Oxytocin, một loại nội tiết tố của phụ nữ giúp kích thích tử cung co bóp, đẩy sản dịch ra ngoài cơ thể.

2.7. Dùng các thực phẩm lợi sữa, tốt cho sức khỏe

Có rất nhiều loại thực phẩm tốt cho các bà mẹ sau sinh, ngon bổ, các loại rau như rau ngót, rau dền, ngải cứu… đều có tác dụng lợi sữa đồng thời hỗ trợ quá trình co hồi của tử cung giúp sản dịch được đẩy ra nhanh chóng. Các loại củ quả như mướp, đu đủ xanh, hoa chuối, nghệ… cũng có tác dụng tương tự, vừa kích thích tuyến sữa của người mẹ, ổn định dạ dày và hồi phục tử cung.

Chế độ dinh dưỡng giúp loại bỏ sản dịch (Nguồn: thaoduocloisua.vn)

Để điều trị bế sản dịch sau sinh mổ, các sản phụ cần được sự tư vấn và hỗ trợ từ các chuyên gia sản khoa. Bên cạnh việc lựa chọn dịch vụ thai sản và sinh con trọn gói tại bệnh viện uy tín thì các gói chăm sóc sau sinh chuyên nghiệp, chất lượng là điều các mẹ cần tham khảo để tiện theo dõi những dấu hiệu của bản thân từ đó có được hỗ trợ kịp thời và tốt nhất. Các mẹ cũng đừng quên trao sức khỏe và tính mạng của mình cho những bệnh viện uy tín thay vì những cơ sở khám chữa nhỏ lẻ để giảm thiểu rủi ro cho chính mình nhé!