7 cách kiểm tra Samsung Note 10 chính hãng tránh hàng cũ, giả nhái

1. Cách kiểm tra Samsung Note 10 chính hãng bằng số IMEI

Để biết chiếc Samsung Note 10 của bạn mua là máy chính hãng hay máy dựng, máy Fake thì cách kiểm tra bằng số IMEI được xem là cách kiểm tra chính xác nhất. Bạn có thể kiểm tra IMEI Samsung Note 10 bằng cách nhập #06# trong trình gọi điện hoặc liên hệ trực tiếp tổng đài miễn phí của hãng Samsung là 1800.588.889 hay tổng đài giao dịch có phí là 0838.213.213 để được nhân viên hỗ trợ cung cấp 15 số IMEI hỗ trợ việc kiểm tra dễ dàng nhất. Nếu nhận được 1 dãy số IMEI đối với máy 1 sim, 2 dãy IMEI đối với máy 2 sim và 1 dãy SN trùng với Imei in ở phía mặt lưng của điện thoại thì chứng tỏ chiếc Note 10 bạn cầm trên tay thuộc sản phẩm điện thoại Samsung chính hãng còn nguyên hộp, không bị thay đổi vỏ.

Ngoài cách kiểm tra số Imei bằng lệnh trên điện thoại, bạn có thể kiểm tra Imei máy trong phần Cài Đặt => Thông Tin Điện Thoại => Trạng Thái => Thông tin IMEI. Cách này sẽ thu được chuỗi IMEI y như ở sau lưng máy và kiểm tra bằng lệnh thì sẽ xác định được máy chính hãng hay không.

2. Kiểm tra hình thức máy Galaxy Note 10

Dù chưa chính thức ra mắt nhưng theo chia sẻ mới nhất của hãng Samsung thì Note 10 sẽ sử dụng thiết kế tương tự như chiếc điện thoại tiền nhiệm Galaxy Note 9 trang bị nhiều tính năng nổi bật. Điểm khác duy nhất có thể chỉ là trọng lượng của máy sẽ nhẹ hơn và có phần viền bezels mỏng hơn. Chính vì thế bạn cần lưu ý điểm này khi kiểm tra Samsung Note 10 nhé.

Một số lưu ý nhỏ khi kiểm tra hình thức máy Galaxy Note 10 mà bạn có thể tham khảo như:

Đường viền, mặt kính hay vỏ máy của thiết bị có xuất hiện bất kỳ vết xước nào hay không? Nếu chưa hoặc ít xước nhất thì bạn có thể yên tâm mua còn nếu xuất hiện nhiều vết xước xát thì chắc chắn máy đã qua sử dụng.

Tiếp theo bạn phải để ý các mép thiết bị, camera, vị trí các khe hở, các điểm giao tiếp của Samsung Galaxy Note 10 có xuất hiện các vết bụi bẩn ở bên trong nào không.

Các nút vân tay của máy có xước/trầy hay không để tránh ảnh hưởng đến cảm biến vân tay của thiết bị trong quá trình sử dụng.

Kiểm tra Cổng Sạc Type C của máy có vết han gỉ nào không hoặc cắm thử xem có bị lỏng lẻo không?

Phần mặt lưng của máy có cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết như:

Logo in chữ Samsung Galaxy Note 10 rất to ở mặt sau. Dòng chữ ghi thông tin của máy phải cung cấp các thông số như mã thiết bị, mã UD và nơi sản xuất ở đâu. Phải có đủ cả dòng IMEI hoặc MEID. Trường hợp dòng chữ này có dấu hiệu khắc lại iMEI thì tốt nhất bạn không nên mua vì có thể máy đã bị thay vỏ. Nếu máy chuẩn và xịn của hãng Samsung thì dòng chữ này sẽ được khắc rất gọn, mịn và đẹp.

3. Cách test kiểm tra phần cứng điện thoại Samsung Note 10

Một cách kiểm tra Samsung Note 10 chính hãng được rất nhiều người lựa chọn hiện nay là test phần cứng của điện thoại. Nếu thực hiện cách này bạn có thể vào trình gọi điện nhấn lệnh test *#0*#. Lúc này màn hình của điện thoại sẽ xuất hiện từng mục cụ thể để bạn kiểm tra máy một cách chính xác nhất. Là một trong những chiếc smartphone sở hữu công nghệ ưu việt chạy hệ điều hành Android được dự đoán sẽ rất hot trong thời gian đến, trở thành tâm điểm cạnh tranh của các thương hiệu điện thoại lớn như Oppo, iPhone,… và sẽ có thể có giá bán khởi điểm sẽ từ 25,6 triệu đồng nên bạn hãy tìm hiểu kỹ cách test này để tránh mua phải sản phẩm lậu bạn nhé.

Sau đây là cách test full chức năng của máy bạn có thể tham khảo qua như:

Red – Green – Blue: Thông qua màn hình hiển thị màu sắc, bạn sẽ kiểm tra được điểm ảnh trên màn hình của máy có bị chết, bị lỗi màu hay không.

Touch: Kiểm tra độ cảm ứng của màn hình. Cách đơn giản là vuốt xung quanh, vẽ theo đường màn hình Samsung yêu cầu. Nếu các đường vẽ hiện lên màu xanh kín là máy chính hãng.

Speaker: Trình kiểm tra loa ngoài cũng như loa nghe gọi của thiết bị.

Sensor: Kiểm tra cảm biến có trên thiết bị và áp suất khả năng chống nước của thiết bị đến đâu.

Subkey: Kiểm tra các nút điều hướng có trên thiết bị.

Receiver: Kiểm tra màn hình hiển thị của máy khi màu trắng xem có xuất hiện bất kỳ đốm đen nào không. Lưu ý nữa là kiểm tra xem màn hình Amoled đã bị ám mờ chưa, màn hình đã già chưa.

Vibration: Kiểm tra độ rung của thiết bị.

Front Cam: Kiểm tra Camera trước của thiết bị.

LED: Kiểm tra khả năng hoạt động của đèn LED, đèn thông báo trên thiết bị.

Mega Cam: Kiểm tra Camera sau của máy. Bạn phải nhớ để ý xem kính camera có bị xước không để tránh ảnh hưởng đến khả năng lấy nét, autofocus của máy.

4. Kiểm tra kết nối thẻ sim và thẻ nhớ trên Note 10

Muốn biết các chức năng của thiết bị có đảm bảo sử dụng hiệu quả hay không thì bạn nên lắp sim vào để nhắn tin hoặc thực hiện một số cuộc gọi xem khả năng bắt sóng của thiết bị như thế nào. Tiếp đến, bạn có thể lần lượt thử các tính năng kết nối của thiết bị như kết nối Bluetooth, kết nối Wifi, kết nối 3G, 4G có ổn định hay không.

5. Kiểm tra bảo mật vân tay, mở khóa bằng khuôn mặt, mống mắt trên Samsung Galaxy Note 10

Tương tự như Galaxy Note 9, Samsung tiếp tục tích hợp cảm biến mống mắt bên cạnh cảm biến ánh sáng RGB và cảm biến đo áp suất cho siêu phẩm Galaxy Note 10. Theo tin bên lề thì khả năng quét mống mắt của Galaxy Note 10 hoạt động cực kỳ hiệu quả, nhanh chóng – xác thực và không có vấn đề gây ra bởi ánh sáng xung quanh như các model cũ trước đó.

Để đảm bảo sở hữu được một chiếc Galaxy Note 10 bạn có thể tự mình test bằng cách sau đây:

Test cảm biến mống mắt trên Galaxy Note 10

Điểm thu hút sự quan tâm của các tín đồ công nghệ dành cho phiên bản Samsung Note 10 này chính là ngoài việc sở hữu thiết kế tinh tế, tính năng độc đáo, máy còn được trang bị nhiều phương thức bảo mật sinh trắc học. Đặc biệt công nghệ quét mống mắt hiện đại, được đánh giá là vượt trội hơn cả công nghệ nhận dạng vân tay mà FBI đang sử dụng. Bạn có thể kiểm tra bằng cách và Cài Đặt => Màn hình khóa và bảo mật => Quét Mống Mắt để Test tính năng này.

Test mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt trên Galaxy Note 10

Tính năng mở khóa bằng khuôn mặt của Note 10 chưa bao giờ làm người dùng thất vọng. Khả năng mở khóa này sẽ giúp mở thiết bị nhanh chóng ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Để test bạn có thể làm theo các bước sau vào Cài Đặt => Màn hình khóa và bảo mật => Nhận diện khuôn mặt

Test cảm biến Vân tay SamSung Note 10

Lớp bảo mật vân tay hiện đại nhất cũng được trang bị đầy đủ trên siêu phẩm SamSung Note 10 để hỗ trợ việc bảo mật thiết bị một cách tối đa. Cách test đơn giản như sau: Các bạn vào: Cài đặt > Màn hình khóa và bảo mật > Vân tay.

6. Cách test bút S-Pen của Galaxy Note 10

Theo những thông tin rò rỉ, Galaxy Note 10 – mẫu điện thoại mới, công nghệ ưu việt trên thị trường sắp đến sẽ sở hữu nhiều thêm với nhiều tính năng cải tiến và bút S-Pen độc quyền mới, có thể đóng vai trò một chiếc điều khiển từ xa cho điện thoại.

Bạn có thể xác định điện thoại của mình có phải hàng chính hãng hay không bằng cách đứng xa và dùng bút S-Pen để kích hoạt nút chụp ảnh, chuyển bài hát trong playlist,… xem như thế nào nhé.

7. Kiểm tra dung lượng Pin điện thoại Note 10

Hứa hẹn là một siêu phẩm đột phá mạnh mẽ hơn, Samsung đã phát triển công nghệ pin graphene cho phép khả năng lưu trữ nhiều năng lượng hơn 45% so với pin li-on. Chưa kể, công nghệ pin sẽ giúp khả năng sạc nhanh gấp 5 lần so với công nghệ hiện tại, đảm bảo an toàn và hạn chế gây nổ. Tuy nhiên pin là phần khó test nhất trên các điện thoại SamSung vì thế bạn có thể test bằng cách xem quá trình dùng pin trước đó để xem sơ đồ dữ liệu sử dụng pin từ khi thiết bị được sạc đầy lần cuối và xem tính năng nào của thiết bị sử dụng tốn pin nhất. Cách test như sau: Vào phần Cài đặt => Bảo trì Thiết Bị => Pin => Tiêu thụ Pin.

Các thông tin vừa cung cấp ở trên đã giúp bạn có cách kiểm tra Samsung Note 10 chính hãng chính xác nhất rồi phải không? Bạn cũng có thể kết hợp vận dụng các cách kiểm tra điện thoại Samsung chính hãng chuẩn xác để thêm phần chắc chắn.

