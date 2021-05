7 cách tăng tuổi thọ tivi Led dùng bền hơn theo kinh nghiệm chuyên gia

Tivi là vật dụng không thể thiếu thông thiếu trong không gian của mỗi gia đình. Vậy phải làm sao để tăng tuổi thọ tivi Led nhà bạn. Theo dõi bài sau đây của Blog Saigon-Gpdaily để biết thêm các thông tin chi tiết.



1.Cách tăng tuổi thọ tivi Led thông qua vị trí kê đặt

Hầu hết các sản phẩm Tivi Led trong quá trình sử dụng đều tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Và nguồn năng lượng ấy sẽ chuyển thành nhiệt lượng sau đó được hạ nhiệt làm mát qua bộ thông khí. Vì vậy việc lựa chọn vị trí lắp đặt tivi Internet là vô cùng quan trọng, việc này sẽ giúp cho có độ thông thoáng cho tivi. Nhiều gia đình đặt tivi tại các vị trí hẹp không có không gian cho để bộ thông khí của TV có thể làm mát. Việc này sẽ làm cho lượng nhiệt trong TV tăng lên và không thể thoát ra được. TV sẽ bị nóng, điều này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động cũng như tuổi thọ của tivi Led.

Khi lắp đặt TV cần phải chọn nơi thoáng mát, nên để TV trên kệ hoặc tủ để TV. Nếu lắp TV sát tường sẽ khiến cho TV rơi vào tình trạng nóng. Khi lắp đặt TV cần phải để cho TV có khoảng cách tối thiểu là 10cm đối với bộ làm mát. Nếu TV của bạn là sản phẩm có khe làm mát ở lưng và là loại màn hình phẳng thì có thể để trên kệ, trên bàn. Nếu đặt sát tường thì cần phải cần phải có khoảng cách phù hợp với tường.

Đặt TV tại vị trí thoáng mát để tăng tuổi thọ tivi Led (Nguồn: netnews.vn)

2. Tắt tivi khi không sử dụng

Để sản phẩm có độ bền lâu theo thời gian thì khi sử dụng bất cứ thiết bị đồ điện gia dụng cần phải tắt đi nếu không sử dụng. Bởi nếu để TV sáng màn hình quá lâu không những làm khiến chi phí tiền điện nhà bạn tăng cao mà còn khiến tuổi thọ của tivi màn hình Led giảm sút. Kể cả đối với dòng tivi Samsung thiết kế mỏng, tinh tế vốn được nhiều người ưa chuộng và đánh giá cao về tuổi thọ.

Dù cho TV nhà bạn có đến từ các hãng nổi tiếng hay các bất kỳ thương hiệu nào đi chăng nữa thì vẫn cần áp dụng việc tắt TV khi không sử dụng. Nếu bạn để TV nhà mình liên tục mỗi ngày 3 tiếng thì 1 năm TV nhà bạn sẽ mất đi 1000 giờ tuổi thọ. Chỉ vì thói quen quên để TV hoạt động trong khi không sử dụng mà tuổi thọ của tivi Led nhà bạn đã giảm đi đáng kể. Bạn nên duy trì thói quen tắt các thiết bị điện tử trong đó có TV. Điều này không những có thể giúp tăng tuổi thọ tivi Led cao hơn mà còn giảm đáng kể hóa đơn tiền điện cho gia đình bạn.

Các hãng TV thường giới thiệu có thể nói với bạn rằng tuổi thọ TV là vĩnh cửu tuy nhiên bạn không nên tin điều ấy. Sản phẩm có bền hay không, tuổi thọ thế nào vốn dĩ tùy thuộc vào cách sử dụng của bạn.

Tắt TV khi không sử dụng để tăng tuổi thọ cho TV (Nguồn: 2.bp.blogspot.com)

3. Điều chỉnh độ sáng phù hợp

Xoay quanh bao câu hỏi của người dùng về việc tivi Led có bền không? 10 lầm tưởng và làm sao để duy trì độ bền sản phẩm? Một số lời khuyên để tăng tuổi thọ TV Led bạn cũng có thể áp dụng, chính là điều chỉnh độ sáng của màn hình. Nếu không gian nhà bạn không quá tối, đạt độ sáng phù hợp thì bạn không cần phải chỉnh độ sáng màn hình TV quá sáng.

Đối với các sản phẩm TV trên thị trường hiện nay hầu hết đều tính tuổi thọ dựa trên các cài đặt của người dùng trên TV. Nếu độ sáng màn hình quá cao, công suất hoạt động của TV sẽ cũng phải tăng lên theo. Khi độ sáng màn hình được điều chỉnh phù hợp thì tuổi thọ của tivi màn hình Led cũng sẽ được tăng lên.

Trong trường hợp sử dụng TV trong nhà bạn có thể cài đặt chế độ Home hoặc Film, đây là 2 độ sáng được thiết kế phù hợp dành cho nhu cầu dùng TV trong nhà. Bên cạnh đó bạn có thể cài đặt mức sáng của TV theo tiêu chí phòng tối hay phòng sáng cho phù hợp. Bạn cũng đừng coi thường việc điều chỉnh nhỏ này vì nó có thể kéo dài tuổi thọ thêm nhiều năm nữa cho TV nhà bạn. Cũng nhờ vào độ sáng tối của tivi mà bạn có thể phân biệt các loại tivi Samsung Led, QLed, 4K UHD, Full HD, đồng thời dễ dàng chọn sản phẩm phù hợp với kết cấu ánh sáng ở trong phòng.

Điều chỉnh độ sáng phù hợp với TV (Nguồn: dodiencaocap.com)

4. Điều chỉnh độ tương phản

Độ tương phản trên màn hình TV được hiểu là sự khác nhau giữa màu sắc sáng nhất và màu sắc tối nhất. Trong trường hợp độ tương phản được điều chỉnh lên cao nhất thì lượng điện năng cũng sẽ tăng lên.

TV sử dụng tại gia đình bạn chỉ nên sử dụng độ tương phản theo tiêu chuẩn trong cài đặt. Không nên ứng dụng độ tương phản sặc sỡ hay sống động bởi độ tương phản ấy sẽ khiến cho màn hình Led của TV phải hoạt động nhiều hơn. Điều này cũng sẽ khiến cho tuổi thọ và động cơ xử lý của TV giảm đi đáng kể.

Độ tương phản phù hợp với TV tại gia đình bạn có thể là theo độ tương phản theo tiêu chuẩn. Bên cạnh đó bạn cũng có thể để độ tương phản theo chế độ phim ảnh. Việc này sẽ giúp cho chất lượng hình ảnh của TV nhà bạn được đảm bảo. Mức cài đặt này sẽ giảm thiểu điện năng cũng như tăng tuổi thọ cho TV nhà bạn. Bạn cũng có thể cân nhắc mua các sản phẩm TV có độ phân giải cao, hình ảnh sắc nét. Việc này cũng sẽ khiến bạn không phải đau đầu để lựa chọn độ tương phản cũng như độ sáng của màn hình TV.

5. Sử dụng ổn áp

Trong các gia đình hiện đại ngày nay thường có rất nhiều các đồ điện gia dụng: điều hòa máy lạnh chạy êm, tiết kiệm điện, TV, lò vi sóng,… Việc bật hay tắt các thiết bị điện trong nhà cũng sẽ khiến cho điện áp được dùng cho TV bị ảnh hưởng.

Tuổi thọ của TV Led nhà bạn có thể sẽ bị giảm rất nhiều nếu tình trạng trên kéo dài quá lâu. Thực tế cho thấy có rất nhiều TV bị hỏng không phải là do công nghệ hay là do người sử dụng mà là do bị hỏng bởi điện áp tăng giảm đột ngột.

Để tránh trường hợp này xảy ra bạn có thể mua thêm thiết bị ổn áp giúp đổi nguồn điện nhanh chóng trong gia đình. Đây cũng là một trong những phương pháp giúp tuổi thọ của TV kéo dài hơn cũng như khiến cho các thiết bị điện trong nhà bạn có độ bền lâu hơn.

6. Lựa chọn tivi có tính năng tự bảo vệ

Một phương pháp dễ dàng để tăng tuổi thọ cho TV của nhà bạn nữa là mua sản phẩm tivi hình ảnh sắc nét có các tính năng tự bảo vệ. Chính việc lựa chọn các sản phẩm TV có thông minh có tính năng tự bảo vệ cũng khiến cho bạn tiết kiệm được thời gian cũng như công chăm sóc cho TV nhà mình.

Các dòng sản phẩm TV tự bảo vệ thường đến từ các thương hiệu TV nổi tiếng trên thị trường với mức giá cao hơn dòng TV bình thường. Tuy giá đắt hơn nhưng mẫu Tivi Led model mới, phổ biến hiện nay được rất nhiều người lựa chọn vì các tính năng ưu việt sở hữu. Thường thì các sản phẩm TV tự bảo vệ sẽ có các tính năng: Chống ẩm, chống sét đánh, chống sốc, chống bụi bẩn,…

7. Vệ sinh thường xuyên

Để tăng độ bền cho TV nhà bạn bạn cũng nên chú ý vệ sinh cho thiết bị này. Nên thực hiện lau chùi TV theo định kỳ, hoặc sau một thời gian nhất định. Điều này sẽ khiến cho các bộ phận của TV, chất lượng âm thanh và chất lượng hình ảnh được đảm bảo.

Vệ sinh TV thường xuyên cũng sẽ làm hạn chế đáng kể bụi bẩn hay các vật thể đi vào bộ phận bên trong của TV, gây tác động xấu đến màn hình. Bạn có thể vệ sinh TV bằng chổi lông hoặc khăn mềm. Khi thực hiện vệ sinh cần phải ngắt nguồn điện TV sau đó đợi đến khi TV nguội hoàn toàn mới thực hiện vệ sinh. Nếu vệ sinh TV với nước thì phải là nước vệ sinh TV chuyên dụng.

Vệ sinh TV thường xuyên để tăng tuổi thọ cho TV (Nguồn: tgdd.vn)

Hy vọng, bài viết trên của Blog Saigon-Gpdaily đã cung cấp các thông tin về 7 cách tăng tuổi thọ tivi Led để các bạn tự tin mua sắm thiết bị điện tử – kỹ thuật số thông minh, bền đẹp cho tổ ấm của mình. Mong rằng với các thông tin hữu ích đã chia sẻ sẽ giúp ích cho bạn trong việc bảo quản và làm tăng tuổi thọ TV nhà mình.