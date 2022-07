7 cách xem số điện thoại nhà mạng Viettel, Mobi, Vina bằng cú pháp

Có cách nào để biết số điện thoại đang dùng khi bạn lỡ quên, bài viết sau sẽ mách nhỏ những cách xem số điện thoại đơn giản, dễ làm tại nhà mà bạn có thể sử dụng.



1. Xem số điện thoại đang dùng bằng mã USSD

Đây là cách xem số điện thoại tiện lợi nhất khi bạn có sử dụng điện thoại phổ thông hoặc bất kỳ chiếc điện thoại nào dễ dàng thay thế SIM. Với cách này bạn áp dụng được cho cả SIM gọi lẫn SIM sử dụng data, và cực kỳ hữu ích khi SIM hết tiền hoặc hết dung lượng internet.

Cách xem số điện thoại của nhà mạng Mobifone: nhấn *0# sau đó nhấn phím gọi

Cú pháp xem số điện thoại của nhà mạng Vinaphone : bấm *110# sau đó nhấn gọi.

Cú pháp xem sim số điện thoại của nhà mạng Viettel : bấm *777# hoặc *888# tuỳ thuộc vào SIM bạn đang dùng sau đó bấm phím gọi.

Cách kiểm tra số sim của nhà mạng Vietnamobile: nhấn *123# sau đó nhấn gọi. Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo 32 ý nghĩa sim số đẹp để chọn mua dãy số hợp bản mệnh và dễ nhớ, mang lại cảm giác may mắn, tài vận.

Với mỗi nhà mạng bạn sẽ có cú pháp kiểm tra số điện thoại qua mã USSD khác nhau (Nguồn: baophapluat.vn)

2. Sử dụng trình duyệt web để biết điện thoại của bạn đang lắp sim số nào

Cách này chỉ áp dụng cho những thiết bị điện thoại không thể nhận được tin nhắn văn bản SMS. Dù SIM đã hết dung lượng data nhưng bạn vẫn có thể truy cập miễn phí vào các website của nhà mạng di động. Với cách xem số điện thoại này ngoài việc xem được số điện thoại của bạn thì bạn còn có thể xem thông tin khác của chủ thuê bao.

Với mạng di động Mobifone bạn truy cập vào đường link trang chủ.

Với mạng di động Viettel bạn có thể kiểm tra số sim trên điện thoại phong thủy tại link nhà mạng.

Trước đây với thuê bao của mạng di động của Vinaphone cũng có thể truy cập vào để kiểm tra được số điện thoại nhưng hiện giờ hệ thống lại bắt phải đăng nhập vào tài khoản Vinaphone Portal mới có thể xem được.

3. Sử dụng ứng dụng của nhà mạng trên Smartphone

Hiện nay mỗi nhà mạng đều có phát triển riêng cho mình những ứng dụng để bạn có thể xem được số điện thoại cũng như thông tin thuê bao của mình. Tuy nhiên cách xem số điện thoại nào mang lại tài lộc này chỉ áp dụng cho người dùng sử dụng điện thoại thông minh và có cài đặt ứng dụng của hãng viễn thông. Từ điện thoại của mình bạn vào kho ứng dụng CH Play hay App Store để tải ứng dụng My Viettel, My Mobifone, My Vinaphone, My Vietnamobile tùy thuộc vào mạng của mình sử dụng rồi đăng nhập bằng 3G/4G rồi làm theo hướng dẫn là bạn có thể xem được số điện thoại mình đang dùng.

Sử dụng ứng dụng quản lý thông tin của nhà mạng (Nguồn : nghenhinvietnam.com)

4. Một số cách làm khác

Ngoài những cách trên bạn có thể áp dụng một số cách khác đơn giản hơn như sau:

Nếu bạn đang sử dụng SIM gọi bạn có thể nhá máy hoặc nhắn tin sang một máy khác. Đây được coi là cách kiểm tra số sim đơn giản nhất.

Gọi điện trực tiếp đến số 900 và làm theo hướng dẫn của hệ thống.

Gọi trực tiếp đến tổng đài của nhà mạng để hỏi thông tin số điện thoại mình đang dùng. Số tổng đài của Viettel là 18008198, Vinaphone là 9191, Mobifone là 9090, Vietnamobile là 789.

Tổng hợp những cách tra số điện thoại tiện lợi nhất (Nguồn: tinhte.vn )

Trên đây là tổng hợp những cách xem số điện thoại mà bạn đang dùng. Nếu có bất cứ khó khăn hay trục trặc gì về vấn đề này bạn nên liên hệ trực tiếp với tổng đài của nhà mạng để được giải đáp. Một điều bạn cần phải đảm bảo là số bạn đang dùng đã cập nhập đầy đủ thông tin với nhà mạng, vì mỗi khi cần tìm thông tin khách hàng, tổng đài viên sẽ hỏi tên và số chứng minh nhân dân bạn đã đăng ký số đó nhé. Truy cập Adayroi để nhận ngay ưu đãi hấp dẫn khi mua sim số đẹp, dễ nhớ đến từ các nhà mạng uy tín để không còn tình trạng quên số nữa nhé!