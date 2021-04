7 dòng sữa Nan nhập khẩu từ Châu Âu ngon bổ phù hợp với trẻ Việt

Bên cạnh dưỡng chất quý giá từ sữa mẹ, các dòng sữa Nan nhập khẩu từ châu u giúp hỗ trợ chế độ dinh dưỡng khỏe mạnh cho trẻ. Liệu dòng sữa Nan có tốt không? Cùng Blog Saigon-Gpdaily đánh giá qua 7 loại sữa phổ biến sau nhé!



Nuôi con bằng sữa mẹ hỗ trợ tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Thành phần dưỡng chất trong sữa mẹ giúp tăng sức đề kháng chống nhiễm khuẩn, phòng các loại bệnh đường hô hấp, đường tiêu hóa…. Đối với trẻ trên 06 tháng tuổi, mẹ có thể cho dùng thêm sữa công thức như một nguồn dinh dưỡng bổ sung thêm cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển không ngừng của bé. Nhiều cha mẹ phân vân sữa Nan nhập khẩu từ châu Âu có tốt với trẻ? Cùng tìm hiểu qua các thông tin sau:

1. Sữa bột Nestlé Pre Nan cho trẻ thiếu tháng 400g

Nestlé PreNAN thuộc thương hiệu sữa nổi tiếng Nestle sản xuất và đóng gói tại Hà Lan là dòng sữa công thức hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ dưới 5kg, nhẹ cân, thiếu tháng từ lúc mới sinh bên cạnh nguồn sữa chính là sữa mẹ. Sữa chỉ được dùng theo chỉ định của các chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ nhi khoa.

Do được nghiên cứu đặc biệt dựa trên sữa mẹ nên giúp trẻ tăng cân và bắt kịp đà tăng trưởng so với các trẻ sinh đủ tháng. Thành phần chứa đạm whey, DHA, ARE giúp cung cấp năng lượng cho trẻ và hỗ trợ sự phát triển trí tuệ của trẻ. Giá tham khảo: 217.000 đồng.

2. Sữa bột Nestlé Nan Optipro 1 800g

Nestlé Nan Optipro 1 sản xuất tại Hà Lan là sản phẩm sữa sữa Nan nhập khẩu từ châu Âu công thức bổ sung và được ăn thêm cùng sữa mẹ. Các dưỡng chất thiết yếu trong Nan Optipro 1 giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa của trẻ, tăng sức đề kháng và sự phát triển toàn diện. Trong Nan Optipro 1 chứa đạm optipro là phát minh độc quyền từ sữa Nan Thụy Điển trong đó hàm lượng chất đạm phù hợp với trẻ nhỏ, giúp trẻ tăng cân và dễ tiêu hóa, lợi khuẩn bifidus BL tăng sức khỏe đường ruột của trẻ. Ngoài ra, sữa còn chứa DHA, ARA cho trí não và thị lực trẻ tốt. Công thức trong sữa bổ sung cho trẻ các dưỡng chất Vitamin D3, canxi, phốt pho, axit folic. Giá tham khảo: 382.500 đồng.

3. Sữa bột Nestlé Nan Optipro 2 800g

Sữa bột Nestlé Nan Optipro 2 còn được gọi là sữa Nan Swiss được sản xuất và đóng gói tại Nestlé Thụy Sỹ, Châu Âu. Sản phẩm dùng cho trẻ trên 6 tháng tuổi, là thức ăn bổ sung cùng với sữa mẹ. Trong Nestlé Nan Optipro 2 chứa nhiều dưỡng chất hỗ trợ sự phát triển của trẻ như đạm optipro, lợi khuẩn bifidus BL, DHA, canxi, photpho, vitamin D3, axit folic. Giá tham khảo: 366.000 đồng.

4. Sữa bột Nestlé NAN Supreme 2 800g

Sữa bột Nestlé NAN Supreme 2 thuộc sữa Nan của Đức là sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ trên 6 tháng tuổi, bổ sung kèm với nguồn dưỡng chất chính là sữa mẹ. Nhờ bổ sung bộ đôi 2’-FL HM-O và Bifidus BL giúp Nestlé NAN Supreme 2 tăng sức đề kháng, sức khỏe đường ruột cho trẻ. Ngoài ra, đạm optipro giúp trẻ khỏe mạnh, tăng cân tốt. Nestlé NAN Supreme 2 còn bổ sung DHA, ARA cho trí não và mắt trẻ phát triển. Giá tham khảo: 488.000 đồng.

5. Sữa bột Nestlé Nan Optipro 3 (900g)

Là sản phẩm thương hiệu Thụy Sĩ được sản xuất và đóng gói tại Philippines, Nestlé Nan Optipro 3 bổ sung các dưỡng chất cho sự phát triển của trẻ nhỏ bên cạnh sữa mẹ. Trong công thức sữa chứa các thành phần được nghiên cứu bởi Nestle như đạm optipro, các lợi khuẩn bifidus BL, DHA và các dưỡng chất thiết yếu như photpho, canxi, vitamin D, axit folic. Nên tham khảo ý kiến từ các chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ nhi khoa để lựa chọn phù hợp với trẻ nhỏ. Giá tham khảo: 760.000 đồng.

6. Sữa bột Nestlé NAN AL 110 cho trẻ tiêu chảy 400g

Sữa bột Nestlé NAN AL 110 được sản xuất và đóng gói tại Hà Lan, châu Âu như sữa nan Pháp. Là một trong top 8 loại sữa mát cho trẻ tiêu chảy giàu chất xơ, lợi khuẩn như L.reuteri cải thiện vi khuẩn đường ruột, giảm tần suất trẻ tiêu chảy. Bên cạnh đó, Lactose free trong Nestlé NAN AL 110 không dung nạp lactosse phù hợp cho trẻ tiêu chảy, Nucleotides là thành phần giúp tạo niêm mạc ruột, DHA và ARA phát triển trí não và thị lực của trẻ. Giá tham khảo: 210.000 đồng.

7. Sữa bột Nestlé Nan Nga số 4 (800g)

Sữa NAN Nga số 4 dùng cho trẻ trên 18 tháng tuổi, cha mẹ bổ sung kèm với 17 thực phẩm giàu chất xơ cho trẻ ăn dặm. Đây là loại sữa bổ sung các dưỡng chất cho sự phát triển trí não và thể chất của trẻ, giúp trẻ tăng sức đề kháng, hỗ trợ tốt cho hệ tiêu hóa. Sữa Nan Nga có các thành phần giàu canxi, sắt, vitamin, protein và các khoáng chất cho sự phát triển của trẻ. Giá tham khảo: 435.000 đồng.

Mỗi loại sữa Nan nhập khẩu từ châu Âu lại phù hợp với từng đối tượng trẻ khác nhau. Cha mẹ hãy căn cứ để chọn mua cho trẻ loại sữa phù hợp với thể chất. Đừng quên cho trẻ thăm khám chuyên khoa nhi định kỳ các bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên về sự phù hợp với loại sữa nào. Hãy nhớ rằng, sữa mẹ luôn là lựa chọn tuyệt vời nhất cho trẻ, các sản phẩm sữa khác chỉ là thực phẩm hỗ trợ, không có tác dụng thay thế.