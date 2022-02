7 gói bảo hiểm sức khỏe cá nhân tốt nhất uy tín nhiều quyền lợi

1. Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia



Các gói bảo hiểm sức khỏe cá nhân hiện đang được rất nhiều người lựa chọn sử dụng để đảm bảo sức khỏe của bản thân và các thành viên trong gia đình. Cùng Blog Saigon-Gpdaily điểm qua danh sách 7 gói được tin dùng nhất tại Việt Nam hiện tại.



Đây là gói bảo hiểm sức khỏe cá nhân được đơn vị Bảo Việt phân phối. Gói bảo hiểm này đã và đang được rất nhiều người tiêu dùng Việt tin tưởng và lựa chọn sử dụng trong nhiều năm vừa qua.

Hiện nay gói bảo hiểm sức khỏe này bao gồm 5 chương trình (Đồng, vàng, bạc, bạch kim và kim cương) với các mức chi phí khác nhau. Khi đăng ký sử dụng khách hàng sẽ được hưởng các quyền lợi bảo hiểm Bảo Việt An Gia cơ bản có giá trị lên tới 454 triệu trong vòng một năm. Để đăng ký gói bảo hiểm cá nhân Bảo Việt An Gia khách hàng phải ở trong độ tuổi từ 15 ngày tới 60 tuổi, mang quốc tịch Việt Nam hay là người nước ngoài đang cư trú.

Khi đăng ký gói bảo hiểm đặc biệt này, khách hàng sẽ không phải thanh toán viện phí điều trị hay mất quá nhiều thời gian để lập hồ sơ để yêu cầu Bảo Việt bồi thường như các gói bảo hiểm thông thường khác.

Khách hàng sẽ được chi trả viện phí tại hệ thống các bệnh viện, phòng khám đa khoa hàng đầu trên lãnh thổ Việt Nam. Chắc chắn với những quyền lợi y tế đặc biệt thì đây sẽ là gói bảo hiểm thích hợp cho những người có mức thu nhập trung bình.

Các gói bảo hiểm sức khỏe sẽ giúp bạn bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình (Nguồn: ibaoviet.vn)

2. Bảo hiểm sức khỏe Liberty MediCare

Đây là gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp đến từ thương hiệu bảo hiểm Liberty cao cấp hàng đầu thế giới, giúp khách hàng không phải lo lắng về chi phí điều trị hay sử dụng các dịch vụ khám bệnh tại tất cả các bệnh viện hàng đầu như bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec tiêu chuẩn 5 sao, Việt Pháp, FV, Hồng Ngọc…

Khách hàng đăng ký gói bảo hiểm này phải ở trong độ tuổi từ nửa tháng tới 64 tuổi và sẽ được hưởng quyền lợi lên tới 1 tỷ đồng. Gói bảo hiểm này sẽ đem đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn như có thể điều trị ngoại trú, nằm viện nội trú, khám nha khoa hay khám thai sản…

3. Bảo hiểm sức khỏe VBI Care

Gói bảo hiểm sức khỏe cá nhân VBI Care dành cho các đối tượng khách hàng từ 2 tháng tuổi tới 65 tuổi không mắc các bệnh về tâm thần, bệnh phong, bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên. Hiện tại, VBI Care có tới 6 chương trình khác nhau để khách hàng có thể thoải mái lựa chọn: Kim cương, bạch kim, vàng, titan bạc đồng.

Khách hàng sẽ có thể được hưởng quyền lợi lớn nhất có giá trị tới 2 tỷ đồng. VBI Care sẽ được kích hoạt khi khách hàng tử vong hoặc bị thương tật do gặp sự cố tai nạn, điều trị ngoại nội trú do bệnh tật hay ốm đau…

Đăng ký bảo hiểm sức khỏe cá nhân là điều cần thiết (Nguồn: thebank.vn)

4. Bảo hiểm sức khỏe PVI

Đây là gói bảo hiểm được ra đời dựa ra đời từ chương trình “Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PVI Care” giúp khách hàng chi trả các chi phí rủi ro ảnh hưởng tới sức khỏe cá nhân. Khách hàng sẽ có thể được hưởng quyền lợi cao nhất lên tới 200 triệu đồng tại tất cả các hệ thống bệnh viện và phòng khám hiện đại trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Gói bảo hiểm sẽ được kích hoạt khi khách hàng bị thương tật hoặc tử vong do tai nạn, điều trị nội, ngoại trú do bệnh tật hay ốm đau hay các chi phí điều trị y tế do bị tai nạn. Gói bảo hiểm không dành cho các đối tượng khách hàng bị mắc bệnh ung thư, phong, bị tàn tật vĩnh viễn ở mức độ 50% trở lên hay mắc các bệnh lý về tâm thần.

5. Bảo hiểm sức khỏe toàn diện Prevoir

Nếu bạn vẫn chưa biết nên mua bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân hãng nào, hãy tham khảo qua gói bảo hiểm Prevoir dành cho khách hàng ở độ tuổi từ 6 tới 72 tuổi. Đối với những khách hàng ở độ tuổi dưới 18 tuổi sẽ bắt buộc phải có bố hoặc mẹ đăng ký kèm và sẽ chỉ được mua các gói chương trình bằng hoặc thấp hơn bố mẹ.

Khách hàng sẽ được hưởng quyền lợi tối đa có giá trị lên đến 105 triệu đồng khi điều trị nội trú và khoảng 5,25 khi điều trị ngoại trú. Khách hàng được lựa chọn nhiều quyền lợi như điều trị bệnh nội ngoại trú, khám nha khoa, khám thai sản mà không bị giới hạn số lần khám tại các hệ thống bệnh viện hàng đầu Việt Nam.

Các gói bảo hiểm sức khỏe đều có giá trị quyền lợi rất lớn (Nguồn: chespenn.org)

6. Gói bảo hiểm Medical Care

Gói bảo hiểm sức khỏe cá nhân Medical Care đảm bảo sẽ mang tới những giá trị tốt nhất cho khách hàng đăng ký sử dụng dựa trên phương châm hoạt động “Chăm sóc cho những người bạn yêu thương”.

Medical Care áp dụng cho các khách hàng ở độ tuổi từ 1 tới 65 tuổi với 5 chương trình bảo hiểm khác nhau: Cao cấp, toàn diện, mở rộng, nâng cao, cơ bản. Khách hàng khi đăng ký gói bảo hiểm này sẽ có cơ hội được hưởng giá trị quyền lợi cao nhất lên tới 3 tỷ đồng. Khách hàng sẽ không cần phải thực hiện khám sức khỏe tổng quát trước khi tiến hành đăng ký và được thoải mái lựa chọn cơ sở bệnh viện hay phòng khám.

7. Bảo hiểm sức khỏe toàn diện PJICO

Gói bảo hiểm sức khỏe cá nhân toàn diện PJICO dành cho các khách hàng đang ở độ tuổi từ 1 tới 65 tuổi. Đối riêng với các khách hàng dưới 18 tuổi muốn đăng ký bảo hiểm bắt buộc phải mua kèm với bảo hiểm của cha mẹ.

Các khách hàng mắc các bệnh lý tâm thần, thần kinh bệnh phong, bị tàn phế hay thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên hoặc đang trong quá trình điều trị bệnh sẽ không được đăng ký gói bảo hiểm này. Với 5 mức hạng khác nhau khách hàng sẽ có thể được hưởng quyền lợi giá trị gói bảo hiểm cao nhất lên tới hơn 100 triệu đồng.

Gói bảo hiểm sẽ được kích hoạt khi khách hàng bị tử vong hay thương tật vĩnh viễn do bệnh tật hay tai nạn, đang trong quá trình điều trị ngoại nội trú, khám nha khoa, khám thai sản…

Đăng ký bảo hiểm sức khỏe cá nhân sẽ giúp bạn điều trị tại các bệnh viện hàng đầu mà không phải lo vấn đề viện phí (Nguồn: besthealthmag.ca)

Việc đăng ký các gói bảo hiểm là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe của bạn và người thân trong gia đình. Bạn hãy tham khảo thật kỹ lưỡng 7 gói bảo hiểm sức khỏe cá nhân trên mà Blog Saigon-Gpdaily gợi ý để lựa chọn được sản phẩm phù hợp hoặc có thể đăng ký mua gói bảo hiểm sức khỏe uy tín, nhiều quyền lợi tại Saigon-Gpdaily để nhận được các chương trình vô cùng hấp dẫn.