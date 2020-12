7 kinh nghiệm mua iPad cũ đã qua sử dụng kiểm tra kỹ trước khi dùng

Với ngân sách hạn chế, nhiều bạn trẻ không thể mua những sản phẩm iPad mới được. Cách tốt nhất để bạn có thể sở hữu thiết bị này với giá cả phải chăng là mua cũ. Vậy kinh nghiệm mua iPad cũ là như thế nào? Hãy cùng Blog Saigon-Gpdaily tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!



1. Bật mí kinh nghiệm mua iPad cũ hữu ích nhất

1.1. Kiểm tra ngoại quan của máy

Ngoại quan ở đây chính là vẻ ngoài của máy. Bạn cần đánh giá xem chiếc iPad đó giữ được bao nhiêu phần trăm vẻ ngoài so với ban đầu. Vẻ ngoài đẹp hay xấu cho biết máy đó được sử dụng một cách giữ gìn cẩn thận hay quăng quật. Vẻ ngoài đẹp hay xấu còn quyết định giá tiền của sản phẩm.

1.2. Kiểm tra thông tin IMEI của máy

Đây là bước kiểm tra cơ bản để xem chiếc iPad đó có đúng là sản phẩm chính hãng hay không. Các bộ phận của máy như Pin, check iMei có trùng khớp hoặc để biết thời gian bảo hành và cũng thể hiện việc máy vẫn ở nguyên trạng chưa bị thay thế phụ kiện. Khi tư vấn mua iPad cũ, việc kiểm tra IMEI là điều không thể bỏ sót.

1.3. Kiểm tra thật kỹ các chức năng của sản phẩm

Vì bạn định mua một sản phẩm đã qua sử dụng nên việc kiểm tra iPad làm sao để không bị hớ hay các chức năng hoạt động có bình thường không là việc rất cần thiết. Bạn cần đảm bảo camera, cảm ứng, loa ngoài, loa trong, màn hình, nút home, sạc, các nút bấm tăng giảm âm lượng… của máy vẫn đang hoạt động tốt để tránh tình trạng mua phải sản phẩm lỗi hỏng gây tâm lý không tốt và tốn kém chi phí sửa chữa, thay mới linh kiện.

iPad 2017 (Nguồn: cnet3.cbsistatic.com)

1.4. Kiểm tra kỹ chính sách bán hàng nơi bán hàng

Bạn cần tìm hiểu thông tin về chính sách bán hàng và bảo hành sản phẩm sao cho thật rõ ràng, rành mạch. Đối với bất cứ mặt hàng cũ nào, rủi ro hỏng hóc sau khi mua là rất cao. Những cửa hàng có cam kết rõ ràng về sản phẩm và điều khoản bảo hành sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều và giảm thiểu số rủi ro này.

1.5. Lựa chọn nơi bán hàng uy tín

Dù là bất kỳ sản phẩm nào bạn cũng cần chọn nơi bán hàng có uy tín để mua sản phẩm. Điều này cũng nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro sau khi mua máy. Những cửa hàng uy tín ngoài các chính sách hỗ trợ rất tốt, họ còn cung cấp những sản phẩm đạt chất lượng. Các bạn có thể tạm yên tâm không bị tiền mất tật mang khi mua tại các cơ sở uy tín.

1.6. Đối chiếu các thông số cấu hình của sản phẩm

Trong hướng dẫn mua iPad cũ, đây là bước kiểm tra lại xem iPad đã bị thay đổi gì so với nguyên bản hay chưa. Trước khi mua máy bạn cần tham khảo thông tin cấu hình mà Apple công khai trên internet để đối chiếu và so sánh với sản phẩm bạn định mua. Nếu cấu hình có sự chênh lệch thì khả năng máy đã bị thay thế linh kiện và không an toàn cho bạn.

1.7 Reset lại máy từ đầu, đăng nhập tài khoản iCloud của mình

Đây là bước cuối cùng để biến chiếc iPad cũ đó trở thành của bạn. Bạn cần restore toàn bộ hệ thống máy iPad, xóa hết thông tin tài khoản và đồng bộ của người chủ trước để tránh trường hợp bị mất dữ liệu hoặc bị block do chế độ bảo mật của Apple.

Trên đây là những kinh nghiệm mua iPad cũ mà Blog Saigon-Gpdaily tổng hợp cho bạn, tuy nhiên để đưa ra quyết định mua hay không mua thì bạn hãy đọc phần phân tích lợi – hại ở dưới đây nhé!

iPad Air 2 (Nguồn: wired.co.uk)

2. Mua iPad cũ có tốt không hay sẽ mua iPad mới thì tốt hơn

Khi mua một chiếc iPad mới bạn sẽ nhận được những lợi ích nhất định:

Mức giá: iPad cũ luôn có giá thấp hơn iPad mới, điều này giúp cho người tiêu dùng tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể.

Chức năng: iPad có đầy đủ chức năng cần thiết cho người sử dụng. Nếu bạn không quá đòi hỏi cao về công nghệ hiện đại, chiếc iPad cũ hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng của bạn.

Nhận sự hỗ trợ bởi hãng Apple: Hệ điều hành iOS vẫn được nâng cấp thường xuyên và Apple cũng cho phép những dòng máy cũ được cập nhật. Điều này giúp cho người tiêu dùng được phép trải nghiệm những điều mới lạ trên các phiên bản của iOS.

Trải nghiệm tuyệt vời: iPad là một thiết bị thông minh có màn hình lớn, hệ điều hành iOS nhẹ nhàng êm ái sẽ giúp bạn có những phút giây giải trí tuyệt vời. Thiết bị hoàn toàn có thể đáp ứng tốt dù nhu cầu của bạn là đọc truyện tranh, xem film… hay chơi game online.

Vậy “có nên mua iPad cũ hay không?”. Bên cạnh những lợi ích kể trên, các bạn sẽ gặp phải những nguy cơ phát sinh như thời gian bảo hành ít, các bộ phận của máy bị hỏng hay lỗi xảy ra khi vận hành… Bạn nên lưu ý kiểm tra thật kỹ trước khi mua cũ sản phẩm này. Lời khuyên của Blog Saigon-Gpdaily là bạn nên tham khảo ý kiến của những chuyên gia về Apple, những người có kinh nghiệm về iPad. Tuy nhiên, tham khảo chỉ là cách để giảm rủi ro, để loại bỏ được rủi ro bạn có thể tìm mua các sản phẩm iPad mới, chính hãng trên Saigon-Gpdaily.

iPad Pro 9.7 (Nguồn: macworld.com)

Sau những chia sẻ phía trên chắc hẳn các bạn đã có những quyết định cho riêng mình. Hãy cân nhắc thật kỹ trước những lợi ích và nguy cơ mà chiếc iPad cũ có thể đem lại cho bạn để chọn mua siêu phẩm công nghệ của họ nhà Táo phù hợp. Đừng quên chia sẻ những kinh nghiệm mua iPad cũ bổ ích này với các bạn của mình nhé!