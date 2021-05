7 loại sữa dành cho bé bị dị ứng đạm sữa bò an toàn tốt nhất hiện nay

Với các bé bị dị ứng với sữa bò thì sản phẩm sữa dành cho bé bị dị ứng đạm sữa bò sẽ là một sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo. Hãy tham khảo ngay những ưu điểm vượt trội của dòng sữa này đối với các bé trong bài viết này nhé!



1 Trẻ bị dị ứng với đạm sữa bò

Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất vì trong đó có chứa chất béo, đường, nước, protein và khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của bé. Từ giai đoạn 6 tháng tuổi, bé yêu bắt đầu tập ăn dặm và sẽ cần ăn thêm các nguồn khác ngoài sữa mẹ để phát triển toàn diện hơn. Đặc biệt là dòng sản phẩm sữa công thức. Tuy nhiên không phải mẹ nào cũng biết cách chọn sữa phù hợp cho con dẫn đến bé bị dị ứng.

1.1 Nguyên nhân bé bị dị ứng đạm sữa bò

Nguyên nhân lớn nhất là do Gen, ở một số trẻ có Gen dị ứng với một số loại thực phẩm bởi bố mẹ có tiền sử như vậy sẽ rất nhạy cảm với đạm sữa bò. Tuy nhiên ngoài ra vẫn có một vài nguyên nhân khác. Bạn không nên cho con uống sữa bò quá sớm bởi nó sẽ gây khả năng dị ứng cao hơn do đường ruột của bé còn non nớt chưa thể phù hợp để sử dụng sữa bò.

1.2 Biểu hiện khi bé bị dị ứng với đạm sữa bò

Biểu hiện rất đa dạng, ở tiêu hóa thì bé có thể hay bị nôn, tiêu chảy, mẩn đỏ ngoài da, tràm sữa… khiến môi, mặt bé bị sưng, nổi mề đay, mẩn ngứa. Về hô hấp bé khò khè, hen suyễn, khàn tiếng…

Cơ thể bị thiếu máu mà không tìm được lý do, sụt cân, phát triển chậm, sốc phản vệ thậm chí tử vong…

1.3 Làm gì khi bé bị dị ứng với đạm sữa bò?

Khi thấy con có biểu hiện bất thường các mẹ cần dừng ngay việc cho con dùng sữa sau đó liên hệ với nhà sản xuất để được tư vấn. Nếu nặng phải đưa con đến bệnh viện để kiểm tra xử lý kịp thời.

Nếu cho con bú mẹ phải kiêng tất cả những thực phẩm có chứa sữa bò vì có thể ảnh hưởng đến con.

Tham khảo và cho con sử dụng các loại sữa khác thay thế cho sữa bò như sữa dê, sữa cừu…

Mẹ cần đặc biệt lưu ý chọn sữa phù hợp với con, có dấu hiệu bất thường gì cần đến ngay bác sĩ (Nguồn: similac.com.vn)

3. Các loại sữa dành cho bé bị dị ứng đạm sữa bò

Sữa Pregestimil Lipil của Enfa Mead Johnson

Với công thức ít dị ứng và có chứa MCT cho trẻ bị dị ứng sữa bò hoặc đậu nành hấp thu kém chất béo từ 0 đến 12 tháng tuổi, Sữa cho bé bị dị ứng sữa bò Pregestimil giúp cân đối nhu cầu dinh dưỡng cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Sữa đến từ thương hiệu uy tín, nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ Mead Johnson này chứa nhiều Omega 3, DHA, Omega 6 ARA các chất có nhiều trong sữa mẹ giúp bé phát triển thị lực và trí tuệ tốt hơn. Giá của sản phẩm là 260.000 VNĐ cho hộp 400g.

Sữa Nutramigen A+ LGG của Enfa Mead Johnson

Sản phẩm sữa dành cho trẻ bị dị ứng sữa bò này có giá là 425.000 VNĐ rất tốt cho trẻ bị dị ứng đạm sữa bò. Sữa có chứa 17mg/100Kcal DHA và 34mg/100Kcal ARA. Với hơn 70 năm kinh nghiệm sữa Nutramigen A+ LGG của Enfa Mead Johnson cam kết sẽ đem lại những điều tuyệt vời nhất cho con của bạn.

Sữa dê Hikid nhập khẩu từ Hàn Quốc

Khi con bạn bị dị ứng sữa bò thì việc sử dụng sữa dê để thay thế cũng là một giải pháp hữu hiệu. Tuy nhiên khi chuyển sang sữa dê bạn cũng cần chú ý theo dõi trong quá trình sử dụng xem con có bị dị ứng hay không. Hikid là sữa dành cho bé bị dị ứng đạm sữa bò được nhập khẩu từ Hàn Quốc bổ sung dinh dưỡng như Sắt, Canxi và các axit béo, Vitamin A giúp trẻ tăng cân và chiều cao hiệu quả. Giá của Hikid là 725.000 VNĐ.

Sữa dê hãng Goatamil

Đây là dòng sữa của thương hiệu sữa dê uy tín của Việt Nam DairyGoat, được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến, nguyên liệu nhập khẩu từ Hà Lan. Dòng sản phẩm sữa dê Goatamil sữa dành cho bé bị dị ứng đạm sữa bò luôn luôn đồng hành cùng các bạn trong quá trình nuôi dưỡng con nhỏ. Sản phẩm cũng nằm trong top 17 loại sữa giúp bé dưới 1 tuổi phát triển chiều cao tốt nhất.. Sản phẩm có giá 310.000 VNĐ là sự lựa chọn hoàn hảo cho hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ.

Sữa Nan Supreme HA số 1

Sản phẩm sữa cho bé bị dị ứng sữa bò này có giá 263.000 VNĐ, Sữa Nan Supreme HA số 1 dành cho trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi. Sữa Nan Supreme HA số 1 chống dị ứng tốt với Probiotics và 100% đạm Whey làm giảm tỉ lệ dị ứng ở trẻ. Với công nghệ của Đức cùng với việc áp dụng phương pháp nhiệt và lên men giúp các chất dinh dưỡng sẽ được hấp thụ và tiêu hóa dễ dàng hơn.

Sữa Meiji HP

Là sữa Meiji có xuất xứ từ Nhật Bản, đây chính là một sản phẩm tốt thay thế cho sữa bò với những trẻ bị dị ứng đạm sữa bò. Sữa có chứa các enzym giúp trẻ tiêu hóa tốt hơn, căng cường sức đề kháng cho trẻ. Giá của sản phẩm là 850.000 VNĐ, là sự lựa chọn đáng tin cậy cho các bà mẹ đang có con nhỏ.

Sữa Meiji Mirufi

Sữa Meiji Mirufi sữa dành cho trẻ bị dị ứng sữa bò có thành phần là bắp nên mùi vị rất thơm ngon và dễ uống, giúp trẻ bị dị ứng sữa bò có thể sử dụng và phát triển bình thường khỏe mạnh bởi trong sữa Meiji Mirufi có nhiều dưỡng chất thiết yếu cần thiết cho sự phát triển về thể chất trí não của trẻ nhỏ. Sản phẩm sữa giúp bé phát triển toàn diện có giá 375.000 VNĐ.

