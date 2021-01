7 mẫu nệm Nhật Bản êm ái ngủ ngon hơn bảo vệ cột sống giá từ 1tr

Người Nhật Bản từ lâu đã luôn được biết tới thói quen làm việc quên thời gian, do vậy chất lượng giấc ngủ luôn được họ đánh giá rất cao. Vậy, nệm Nhật Bản có tốt không? Cùng Blog Saigon-Gpdaily đánh giá các mẫu nệm Nhật Bản giúp bạn có cái nhìn tổng quan nhất qua bài viết sau.



1. Đánh giá các loại đệm Nhật Bản loại nào tốt, ưu nhược điểm là gì?

1.1. Đệm bông ép Nhật Bản

Đệm bông ép là loại đệm truyền thống, thường được các gia đình Nhật Bản trải trực tiếp lên sàn. Nệm bông ép có thiết kế khá dày so với các dòng nệm khác trên thị trường, tuy nhiên ngày nay chúng đã dần được thay thế thành bông tự nhiên và bông tổng hợp an toàn, không gây kích ứng cho da. Ưu điểm của các loại nệm bông ép đó là giá thành phải chăng, phù hợp với hầu bao của bất cứ gia đình nào.

Các thương hiệu nệm từ Nhật Bản luôn mang lại niềm tin cho người tiêu dùng (Nguồn:demoyasumi.vn)

1.2. Đệm điện Nhật Bản

Vào mùa đông, đệm điện được xem là giải pháp làm ấm nhanh, đem lại cảm giác ấm áp dễ chịu khi nằm. Bên cạnh đó, đệm điện Nhật Bản còn được tích hợp rất nhiều tính năng hiện đại như điều chỉnh nhiệt độ, hẹn giờ,… Tuy nhiên, do đệm điện là thiết bị sử dụng điện nên nguy hiểm về điện cũng cao hơn với các dòng làm từ bông, cao su,… Ngoài ra giá thành cao cũng là nguyên nhân mà không phải gia đình nào cũng có thể mua.

1.3. Đệm PU Foam Nhật Bản

Đệm PU Foam Nhật Bản là sản phẩm được phát triển bởi tập đoàn Inoac năm 1959. Với trọng lượng nhẹ, độ mềm vừa phải và sử dụng các nguyên liệu cao cấp, an toàn và thoáng khí, các sản phẩm đệm PU Foam đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nệm Nhật Bản và trở thành nệm có thị phần lớn nhất.

1.4. Các loại đệm Nhật Bản khác

Các loại nệm Nhật Bản khác phổ biến bao gồm: nệm cao su, nệm mút,…

Đệm Nhật Bản loại nào tốt nhất hiện nay (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

2. Đánh giá mẫu nệm Nhật Bản tốt nhất hiện nay

2.1. Nệm Nhật Bản Inoac Oyasumi Original

Thương hiệu Oyasumi thuộc tập đoàn Inoac, với lịch sử hình thành lên tới 60 năm, Oyasumi đã trở thành thương hiệu được người tiêu dùng Nhật Bản lựa chọn và tin dùng. Nệm Inoac Oyasumi Original sử dụng nguyên liệu PU Foam đàn hồi, độ thoáng thoáng khí cao, nhờ vậy khi nằm thoải mái, phân tán đều lực, không để lại hiện tượng cong vênh hoặc lún khi nằm do vậy cột sống được nâng đỡ, vô cùng an toàn.

Nệm có hai dòng sản phẩm đó là dòng tiêu chuẩn và dòng cao cấp có thiết kế 1 tấm và 3 tấm. Với dòng tiêu chuẩn, nệm vẫn giữ nguyên thiết kế với những chuẩn mực đã sử dụng xuyên suốt 60 năm – thiết kế nâng đỡ cột sống và phân tán đều lực. Còn với dòng Premium cao cấp có thiết kế profile – cutting, massage khi ngủ hướng tới giấc ngủ êm ái và thoáng mát.

Giá nệm Inoac Oyasumi Original 3 tấm tiêu chuẩn: 3.591.000đ

Giá nệm Inoac Oyasumi Original 3 tấm Premium Cao cấp: 3.942.000đ

Giá nệm Inoac Oyasumi Original 1 tiêu chuẩn: 9.933.000đ

Giá nệm Inoac Oyasumi Original 1 tấm Premium Cao cấp: 4.401.000đ

Nệm Nhật Bản Inoac Oyasumi Original được ưa chuộng hàng đầu tại Nhật Bản (Nguồn: demxinh.vn)

2.2. Đệm Inoac Color Foam

Cùng với Oyasumi, Color Foam cũng là thương hiệu đệm PU Foam nhận được sự quan tâm đông đảo từ người tiêu dùng. Ngoài lĩnh vực sản xuất đệm, Color Foam còn là đối tác, nhà cung cấp phụ kiện lớn cho Pansonic, Honda, Mitsubishi,… Điểm cộng của đệm Color Foam đến từ nguyên liệu PU Foam, đây được xem là nguyên liệu an toàn, không gây kích ứng cho da, không chứa formaldehyde.

Bên cạnh đó, tất cả sản phẩm đệm của Color Foam chính hãng đều được thiết kế, giám sát và sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật với nhiều tính năng và ưu điểm nổi bật. Đệm Color Foam cung cấp hai dòng chính đó là tiêu chuẩn và Premium cao cấp.

Trong đó, nệm Premium cao cấp được tích hợp thêm tính năng massage với cấu trúc profile-cutting, giúp nâng đỡ cơ thể kết hợp với những động tác massage thư giãn khi ngủ, đem tới giấc ngủ sâu và ngon hơn. Một số ưu điểm khác của đệm Inoac Color Foam đó là độ bền cao, vệ sinh dễ dàng,…

Giá của đệm Inoac Color Foam 3 tấm (Tiêu chuẩn): 4.590.000đ

Đệm Color Foam Premium 3 tấm (Mát xa) chính hãng: 4.065.600đ

2.3. Đệm Aeroflow của Nhật

Aeroflow là một thương hiệu đệm đến từ Nhật. Với bề dày kinh nghiệm, Inoac đã tiếp tục nghiên cứu và cho ra thương hiệu đệm Aeroflow với mong muốn mang đến sản phẩm đệm thật thoải mái có thể nâng đỡ tối đa cơ thể người nằm, giúp tối đa hóa chất lượng giấc ngủ. Các dòng sản phẩm Standard, Wave và Fit đều được sử dụng nguyên liệu cao cấp cùng những công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Sử dụng Mixel cube, một loại nguyên liệu đã được Aeroflow đưa vào để sản xuất áo lót cho phụ nữ có đặc tính là thoáng mát, đàn hồi và khử mùi tốt. Và đó là lý do tại sao khi sờ vào sản phẩm đệm Aeroflow Standard có cảm giác rất mềm mịn và êm ái.

Cảm nhận đầu tiên khi nằm đệm Aeroflow Fit là sự mềm mại, chịu đàn hồi tốt. Lõi đệm sử dụng chất liệu Memory Foam giúp ôm lấy toàn bộ đường cong cơ thể, hấp thu và phân tán toàn bộ lực.

Với cấu trúc 6 lớp với độ cứng hợp lý, khi đặt lưng xuống Aeroflow Wave bạn sẽ cảm nhận thấy được cảm giác massage thoải mái cùng sự nâng đỡ nhẹ nhàng, đưa bạn tới giấc ngủ nhanh chóng.

Giá của đệm Aeroflow Standard là 6.048.600đ

Giá của đệm Aeroflow Fit là 8.965.800đ

Giá của đệm Aeroflow Wave là 11.500.000đ

Đệm massage Aeroflow của Nhật (Nguồn: googleusercontent.com)

2.3. Đệm Nhật Bản Kyoryo cao cấp

Với tiêu chí “Công nghệ hàng đầu – Sản phẩm chất lượng – Nâng cao chất lượng cuộc sống”, trong những năm vừa qua các sản phẩm của thương hiệu đệm Nhật Bản Kyoryo luôn nhận được sự yêu thích không chỉ tại Nhật Bản mà còn cả những quốc gia lớn như Châu Âu, Bắc Mỹ,…

Các sản phẩm mà Kyoryo cung cấp bao gồm đệm lò xo, đệm thấm hút, đệm siêu thấm hút, đệm 3D, đệm sưởi ấm Carbon, đệm làm mát Silica với khoảng giá dao động từ 380.000đ cho đến 30.150.000đ.

2.5. Đệm điện Nhật Teknos

Teknos là một thương hiệu đệm Nhật lâu đời và rất được ưa chuộng tại đất nước mặt trời mọc, thuộc top 10 đệm điện loại tốt nhất, an toàn tự động ngắt điện. Đệm điện Nhật Teknos bên cạnh chức năng làm ấm thông thường đệm còn có tác dụng giúp các mạch máu được lưu thông, đem lại giấc ngủ sâu và ngon hơn.

Đệm được trang bị các công nghệ tiên tiến, hiện đại cùng nhiều tính năng ưu việt như điều chỉnh nhiệt độ, hẹn giờ. Bên cạnh đó, đệm điện Nhật Teknos tiêu thụ rất ít điện, công suất trung bình chỉ khoảng 40 – 50W. Thiết kế vải bông và bọc cách điện cách nhiệt an toàn, khả năng chịu nhiệt 150 độ C và cách nhiệt lên tới 3750V.

Lựa chọn một chiếc đệm điện chất lượng cho giấc ngủ ngon (Nguồn: vatgia.vn)

2.5. Nệm Nhật Bản Nanara Life

Nhìn chung các sản phẩm của đệm Nanara Life đều có thiết kế mỏng nhẹ, nhỏ gọn với 3 dòng sản phẩm chính bao gồm: 3D, 4D và đệm làm mát Silica. Đệm 3D, 4D của Nanara Life: Thoạt nhìn bạn sẽ nghĩ nó là một chiếc ga chun, rất nhỏ gọn, tiện lợi và dễ dàng vệ sinh.

Đệm có cấu trúc 2 lớp, lớp bề mặt là sợi dệt tổng hợp có chức năng hút ẩm đem lại bề mặt đệm luôn khô ráo, mặt dưới của đệm là lớp bông trần cao cấp tạo sự êm ái khi nằm. Tính thoáng khí cũng là điểm cộng cho 2 dòng đệm này, nó có thể khắc phục tình trạng nóng và đổ mồ hôi lưng của các loại đệm thường.

Đệm làm mát Silica: Ban đầu, đây là một sản phẩm được dùng trong y tế với chức năng cân bằng và điều hòa thân nhiệt cho những người bệnh có thân nhiệt cao. Do ưu điểm như an toàn, thân thiện với môi trường, tính ứng dụng cao và đặc biệt là bền, nên dần sản phẩm được đưa vào sử dụng rộng rãi.

Chất silica của đệm có khả năng hấp thụ toàn bộ nhiệt nóng từ cơ thể sau đó truyền xuống và tản ra ra xung quanh. Nguyên tắc hấp thu nhiệt dựa trên nguyên lý làm mát của đệm luôn thấp hơn 3-5 độ so với cơ thể người nằm.

Giá của đệm Nanara Life 3D (phụ thuộc vào size): 1.650.000 – 2.050.000đ

Giá của đệm Nanara Life 4D (phụ thuộc vào size): 6.800.000 – 7.500.000đ

Giá của đệm Nanara Life làm mát (phụ thuộc vào size): 375.000 – 1.380.000đ

2.6. Đệm điện Nhật Nakagishi

Đệm điện Nhật Nakagishi sở hữu thiết kế tiện lợi, chất liệu vỏ cao cấp, mềm mại, do vậy bạn có thể vừa dùng làm đệm vừa dùng làm chăn đắp đều được. Sản phẩm đệm điện Nhật Nakagishi được trang bị túi chườm giữ nhiệt vừa tiết kiệm điện, vừa đảm bảo nhiệt độ tại đệm luôn ở mức nhiệt mong muốn. Bên cạnh đó, đệm còn được tích hợp tính năng diệt khuẩn khử mùi, đảm bảo giường ngủ nhà bạn luôn khô ráo sạch sẽ.

2.7. Đệm điện Nhật Akira

Với chất liệu cao cấp, dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn Châu Âu cùng mẫu mã bền đẹp, đệm điện Nhật Akira được lòng rất nhiều người tiêu dùng trên toàn thế giới. Lượng nhiệt tỏa của đệm Akira rất vừa phải và ổn định, không tạo cảm giác rát hay khô da trong suốt quá trình sử dụng.

Bên cạnh đó, đệm Akira còn được tích hợp tính năng massage khi ngủ giúp máu được lưu thông, rất phù hợp với người bị chứng khó ngủ. Hệ thống dây điện và cách nhiệt của đệm cũng được thiết kế rất an toàn, do vậy người dùng có thể hòa toàn an tâm khi sử dụng sản phẩm.

Đệm điện Nhật Teknos. (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

7 mẫu nệm Nhật Bản nêu trên đều là những sản phẩm rất đáng để lựa chọn. Hy vọng bạn có thể lựa chọn được sản phẩm nệm phù hợp với nhu cầu và cả túi tiền của mình, gia đình nhé.