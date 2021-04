7 máy massage mặt của Nhật tốt nhất hiện nay đa tính năng giá ưu đãi

Cuộc sống hiện đại bận rộn làm cho con người chịu nhiều áp lực, mệt mỏi. Để có thể xua tan đi nhọc nhằn sau một ngày dài, người Nhật đã cho ra đời thiết bị massage mặt. Vậy đâu là máy massage mặt của Nhật đang được yêu thích nhất? Hãy cùng Blog Saigon-Gpdaily đi tìm câu trả lời nhé!



1. Đánh giá 7 máy massage mặt của Nhật tốt nhất

1.1. Máy massage mặt ReFa Carat

Máy massage mặt này có nguồn gốc xuất xứ tại công ty MTG Nhật Bản rất được yêu thích trên các diễn đàn làm đẹp. Nó được coi như là một liệu pháp làm đẹp nâng cơ mặt, giúp sản sinh nhiều collagen và trẻ hóa làn da. Ngoài ra với thiết kế độc đáo còn giúp massage các vùng trên cơ thể như đùi, bắp tay, bụng,… nhằm giảm đau nhức, mỏi cơ. Máy được kết cấu hình chữ Y với bên ngoài được bọc platium sáng bóng, chống thấm nước và tiện cho vệ sinh. Phần đầu gồm 2 bóng tròn cắt vát thông minh dễ dàng bám chặt vào da mặt để massage và đem lại cảm giác mát lạnh, sảng khoái. Thêm vào đó, hãng còn thiết kế ra nhiều phiên bản. Đó là phiên bản mini dùng riêng cho mặt và dòng 4 con lăn bóng tròn nữa.

Máy mát xa không cần pin sự lựa chọn yêu thích của tín đồ làm đẹp (Nguồn: kdetv.org)

1.2. Máy massage mặt Nuface Trinity Facial Trainer

Đây là giải pháp chống lão hóa cho da mà không phải can thiệp phẫu thuật và đem lại hiệu quả tích cực. Máy massage giúp nâng cơ mặt, làm sáng da, trẻ hóa làn da và hỗ trợ chống các nếp nhăn và hiện tượng chảy xệ. Máy được trang bị chức năng chống nước cực tốt. Qua đó bạn tha hồ có thể vừa thư giãn, vừa tắm một cách thoải mái. Máy chạy bằng điện có kèm theo để sạch an toàn và có tính di động. Sản phẩm được thiết kế với ý tưởng từ chú ếch mắt to ngộ nghĩnh nhưng không kém phần hiện đại. Thân máy to tròn vừa với tay cũng hai quả bóng tròn bằng kim loại có tác dụng để massage. Nhà sản xuất cũng rất chu đáo khi cho ra đời thêm phiên bản mini với những ai thích sự nhỏ gọn.

Máy massage nâng cơ mặt hiệu quả (Nguồn: facesbeautyboutique.com)

1.3. Máy massage mặt Slim Cera

Máy có kết cấu gồm 5 đầu mặt cùng bề mặt cắt kim cương dựa trên ý tưởng mô phỏng theo bàn tay của chuyên viên massage. Điều đặc biệt của sản phẩm này xuất xứ từ Nhật Bản với quá trình sản xuất 100% là thủ công. Thêm vào đó Slimcare được kết cấu chống nước cùng khả năng vận hành không cần sạc điện an toàn tuyệt đối cho bạn.

Chất liệu đầu con lăn làm bằng đá tourmaline, thạch anh giúp bổ sung thêm 10 khoáng chất giúp da hồng hào và tươi trẻ hơn trong quá trình sử dụng. Công dụng chính của máy là giúp nâng cơ mặt, săn chắc làn da và giúp các tinh chất dưỡng da thẩm thấu vào bên trong tốt hơn. Ngoài ra nó còn giúp giảm bọng mắt và quầng thâm xấu xí nhờ việc cải thiện tuần hoàn máu cho cơ thể.

Hướng dẫn massage nâng cơ mặt bằng máy Slim Cera (Nguồn: blogspot.com)

1.4. Máy massage mặt Hadacrie N4000 Hitachi Nhật Bản

Công dụng chính của máy này là làm sạch da, se khít lỗ chân lông và hỗ trợ việc đẩy các dưỡng chất vào sâu bên trong. Nhưng chức năng massage của nó cũng khiến nhiều sản phẩm chuyên dụng khác phải dè chừng. Được thiết kế với 4 chế độ chăm sóc da khác nhau cho bạn lựa chọn, nó giúp bạn tận hưởng cảm giác thoải mái từ bước làm sạch cho đến massage thư giãn da. Máy có thiết kế hiện đại, thanh thoát dễ cầm. Đầu máy có nắp nhựa bảo vệ chắc chắn và an toàn.

Máy massage mặt ion Hadacrie N4000 Hitachi Nhật Bản (Nguồn: japanbaby.vn)

1.5. Máy massage mặt Belulu Rebirth

Đây là dòng máy massage mặt của Nhật với thiết kế hình chữ U dễ sử dụng, đặc biệt là việc massage cho vùng mắt và xung quanh hàm hay gò má có nhiều đường cong. Được làm từ vật liệu thép không gỉ với đèn led quang học tiếp cận trực tiếp lên da với ba cơ chế sau:

Chống lão hóa, chảy xệ, nâng cơ mặt và xóa nếp nhăn bằng ánh sáng đỏ.

Trị mụn bằng ánh sáng màu xanh da trời.

Đánh bay nám và tàn nhang bằng ánh sáng xanh lá cây.

Với việc tích hợp công nghệ ion, máy hút sạch các chất bẩn nằm sâu bên trong lỗ chân lông. Ngoài ra nó tăng cường độ ẩm bên trong, giúp cho da được căng mịn, tươi trẻ. Điều này rất thích hợp với các bạn có làn da khô và thiên khô. Mà không chỉ có công dụng với khuôn mặt, thiết bị còn có khả năng làm săn chắc vùng da nhạy cảm như dưới cánh tay, cằm,…

Máy ion massage mặt Belulu Rebirth (Nguồn: vnecdn.net)

1.6. Máy massage mặt EBiS Twin Elenizer PRO

Máy sử dụng kẹp giữ sóng siêu âm và công nghệ di ion cùng với hai quả cầu massage. Qua đó sẽ làm sạch sâu lỗ chân lông, khả năng đẩy mạnh độ thẩm thấu mỹ phẩm vào sâu trong da lên khoảng 140 lần. Qua đó nó sẽ giảm tình trạng mụn nếp nhăn, tăng hiệu quả dưỡng trắng, cải thiện tình trạng nám da,… Với việc sử dụng tần số siêu âm 3MHz, máy tạo ra những sóng xung động an toàn cho làn da. Nó sẽ tác động làm nâng cao việc tuần hoàn lưu thông máu, kích thích sinh trưởng tế bào và sản xuất collagen.

Lấy lại thanh xuân với EBiS Twin Elenizer PRO (Nguồn: ippin.com)

1.7. Máy massage mặt con lăn 3D

Đây là sản phẩm áp dụng công nghệ tiên tiến 3D cùng quả cầu thông minh với trục xoay đều 360 độ. Nó được sản xuất trên chất liệu platin hấp thụ năng lượng mặt trời an toàn cho da. Việc sử dụng hoạt chất này để sản xuất máy có thể tăng độ thẩm mỹ cho thiết bị với độ sáng bóng, bắt mắt. Ngoài ra cũng giúp thuận tiện cho việc vệ sinh máy, đảm bảo an toàn cho vùng nhạy cảm như da mặt. Con lăn có khả năng linh hoạt trong việc đảo chiều, massage thư giãn và làm đẹp hiệu quả. Máy có kích thước nhỏ gọn, trong quá trình sử dụng sẽ giúp trẻ hóa lại làn da, bật tông màu, ngăn ngừa sự lão hóa. Đặc biệt nó điều trị viêm da cơ địa rất hiệu quả chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Máy massage con lăn 3D Nhật (Nguồn:ytimg.com)

2. Có nên mua máy massage mặt của Hitachi Nhật Bản?

2.1. Thiết kế

Hitachi là một nhãn hàng nổi tiếng với nhiều loại thiết bị điện tử khác nhau. Và đương nhiên những chiếc máy massage mặt của Nhật cũng không còn quá xa lạ trong danh sách sản phẩm của thương hiệu này. Các mặt hàng đều được phân bố rộng rãi ở khắp nước ta và nhận được nhiều đánh giá tích cực của người sử dụng.

Thương hiệu này có những thiết kế nổi bật với phần thân thon dài, thanh thoát. Tay cầm vừa phải giúp người dùng dễ dàng điều khiển trong quá trình sử dụng. Ngoài ra màu sắc được nhà sản xuất lựa chọn rất nền nã, tinh tế, nhanh chóng chiếm được cảm tình của người tiêu dùng từ cái nhìn đầu tiên.

Máy rửa mặt Nhật Bản Hitachi N3000 thiết kế tiện dụng (Nguồn: sheis.vn)

2.2. Công nghệ và công dụng

Các dòng máy massage của hãng Hitachi được tích hợp công nghệ ion tiên tiến. Các ion âm và dương đối lập sẽ hút lấy nhau sẽ lấy đi toàn bộ dầu thừa, các sợi bã nhờn nằm sâu trong lỗ chân lông mà sữa rửa mặt không thể loại bỏ được. Công dụng chủ yếu của máy massage Hitachi là:

Giúp làm sạch sâu bên trong lỗ chân lông mà không gây khô căng hay rát da.

Đẩy sâu dưỡng chất thẩm thấu vào da tốt hơn và nhanh hơn.

Thiết kế chế độ làm lạnh vì vậy máy massage sẽ giúp da sản khoái, săn chắc và se khít lỗ chân lông hơn.

Là một trong những dòng máy massage nâng cơ mặt của Nhật hiệu quả, săn chắc làn da, xóa tan vết nhăn và bọng thâm ở mắt.

Nhờ hàng loạt hữu ích trên đã giải đáp cho câu hỏi của các bạn nữ về việc “ Có nên dùng máy massage mặt da mụn nhiều dầu hở lỗ chân lông?” rồi phải không nào.

Một điều đặc biệt mà nhà sản xuất làm cho dòng máy Hitachi này nổi bật đó là được trang bị thêm một đèn cảm biến. Đây là vật dụng hỗ trợ cảm biến những đốm nâu, vết tàn nhang trên mặt. Khi đặt máy ở chế độ đẩy sâu dưỡng chất và không sử dụng kèm với miếng cotton, bạn di chuyển đều lên bề mặt da.

Ở những vùng có nhiều vết thâm nám, sản phẩm sẽ rung lên báo hiệu. Tùy vào màu sắc đậm nhạt của những tàn nhanh đó mà lực rung của máy sẽ nhẹ hay mạnh. Qua đó, bạn có thể biết được nên dùng mỹ phẩm trị thâm như thế nào cho phù hợp.

2.3. Hướng dẫn sử dụng

Máy được thiết kế với 4 chế độ phù hợp với tình trạng da của bạn như thế nào. Chính vì thế, tùy vào bạn sử dụng vào mục đích nào thì chọn chế độ tương ứng. Đây quả thực là cánh tay đắc lực cho chị em phụ nữ sở hữu một làn da không tuổi.

Hot Cleansing dùng để làm sạch sâu bên trong da với chế độ làm nóng. Nó được sử dụng kèm theo nước hoa hồng và bông tẩy trang để máy chạy đều trên da.

Hot MoistureUp được sử dụng khi bạn dùng các serum dưỡng da, tăng độ ẩm sâu như essence, oil, kem mắt rồi chạy máy. Chế độ này sẽ giúp các tinh chất này thẩm thấu vào da nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Hot Mask hỗ trợ khi bạn dùng mặt nạ dưỡng chất tái tạo da hoặc mặt nạ giấy phục hổi độ ẩm . Nó giúp đẩy nhanh và mạnh các chất trong mặt nạ đi sâu vào da tốt hơn.

Cool là chế độ làm lạnh của máy trong việc massage săn chắc cơ mặt, trẻ hóa đẹp da và se khít lỗ chân lông.

Máy massage mặt Hitachi CM N4000 (Nguồn: deskgram.net)

2.4. Giá tham khảo

Hiện nay trên thị trường có nhiều nguồn hàng máy massage với nhiều mức giá khác nhau. Tuy nhiên, ngoài việc lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp, bạn còn cần quan tâm đến xuất xứ của máy. Việc này sẽ đảm bảo cho tuổi thọ của thiết bị và sự an toàn của bản thân khi sử dụng. Bạn có thể mua ở các showroom cửa hàng uy tín hay truy cập vào trang mua sắm điện tử Saigon-Gpdaily.com để chọn lựa. Bạn chỉ cần giao dịch trên máy tính, việc đóng gói, giao hàng và các hậu mãi sẽ được chúng tôi lo liệu chu đáo.

Vậy máy massage mặt của Nhật giá bao nhiêu cho phù hợp với những công dụng tuyệt vời của nó mang lại cho làn da? Ngoài ra, các loại máy massage tích hợp việc làm sạch sâu, nâng cơ mặt thì mức giá được thương hiệu đưa ra hoàn toàn phù hợp.

Trên tay sản phẩm massage Hitachi (Nguồn: mayruamat.com)

Máy bán với giá dao động vào khoảng 4.500.000 – 5.000.000 đồng trên các cửa hàng, trang web thương mại điện tử,…Một mức giá quá hợp lý so với một liệu trình dưỡng da của bạn tại các spa chăm sóc sắc đẹp đúng không nào? Và với Hitachi, việc dưỡng da của bạn sẽ được chăm sóc một cách hiệu quả tối ưu ngay tại ngôi nhà của mình. Bộ sản phẩm có kèm theo hướng dẫn chi tiết cụ thể cho người dùng có thể sử dụng.

Trên đây là bài viết giới thiệu cho bạn về những loại máy massage mặt của Nhật đang được yêu thích hiện nay. Mong rằng đây là những thông tin hữu ích mà Blog Saigon-Gpdaily mang đến sẽ giúp bạn có thể chọn cho mình một chiếc máy chăm sóc da mặt phù hợp nhất nhé!