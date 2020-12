7 máy triệt lông mini tốt nhất 2019: Beurer Philips Medisana Braun

Bạn đang tìm kiếm một giải pháp triệt lông vĩnh viễn để tự tin diện những bộ váy ngắn? Bạn đang tìm mua máy triệt lông mini tốt nhưng lại không biết chọn lựa thương hiệu nào? Hãy cùng Blog Saigon-Gpdaily dạo qua một vòng các thương hiệu để lựa chọn cho mình một sản phẩm ưng ý nhé.



1. Có nên mua máy triệt lông mini

1.1. Tác dụng của máy triệt lông mini cầm tay

Xã hội càng hiện đại thì nhu cầu thẩm mỹ của phụ nữ cũng ngày một cao. Họ luôn tìm kiếm những sản phẩm làm đẹp không chỉ hiệu quả mà còn tiện lợi. Nắm bắt được nhu cầu của chị em, nhiều nhà sản xuất đã cho ra đời máy triệt lông mini giúp chị em sở hữu được một làn da mịn màng để diện những bộ cánh sexy. Vậy máy triệt lông mini tốt như thế nào, tác dụng ra sao?

Máy triệt lông mini đầu dao cạo chắc chắn giúp loại bỏ lông tận gốc đến 75% so với việc tự cạo bằng tay, hạn chế tổn thương và đau rát vùng da nhạy cảm đau rát. Khi sử dụng máy triệt lông, bạn sẽ không còn sợ tình trạng viêm nang lông, thâm, hôi nách, sởn da gà,..

Máy triệt lông giúp triệt lông an toàn và tiện lợi (Nguồn: sieuthivananh.com.vn)

Với các máy triệt lông công nghệ cao, ngoài khả năng triệt lông còn có chức năng massage, giúp da sáng và mịn hơn, đồng thời ức chế lông mới hình thành. Năng lượng ánh sáng được hấp thu dưới bề mặt da giúp hủy các nang lông và ngăn chặn chúng mọc trở lại. Nhờ đó mà hiệu quả triệt lông kéo dài.

Ngoài ra, máy triệt lông mini mang lại sự thuận tiện và nhanh chóng. Chính nhờ thiết kế nhỏ gọn, bạn sẽ không phải mất hàng giờ ở spa hay sợ phải mang theo dụng cụ nặng nề, bất kể nơi đâu bạn cũng có thể làm đẹp với máy triệt lông mini cầm tay luôn sẵn sàng trong túi xách.

Và điều đặc biệt khi sử dụng máy triệt lông mini đó chính là ai cũng có thể sử dụng, dễ dàng sử dụng dù bạn là người không có kinh nghiệm.

1.2. Lưu ý khi sử dụng máy triệt lông mini cầm tay

Máy triệt lông mini là một sản phẩm mang lại sự tiện lợi và hiệu quả nhanh chóng cho việc làm đẹp nhưng cũng có một số lưu ý khi sử dụng:

Thứ nhất, mặc dù trong quá trình sử dụng, máy triệt lông mini làm hạn chế tổn thương và đau rát nhưng những khó chịu về da là điều không thể tránh khỏi. Sau khi triệt bạn sẽ gặp hiện tượng da bị đỏ hoặc nóng ở vùng mới triệt, tuy nhiên đây là hiện tượng bình thường. Bạn có thể dùng khăn mát để giảm cảm giác khó chịu.

Thứ 2, máy triệt lông mini làm tăng độ nhạy cảm của da. Do tác động của ánh sáng sâu vào nang lông làm ức chế mọc lông mới, vì vậy da có xu hướng dễ nhạy cảm hơn. Nên trong quá trình triệt lông nên dưỡng da cẩn thận, lựa chọn sản phẩm chăm sóc phụ nữ chính hãng chất lượng nhất để mang lại hiệu quả tối ưu.

Một điểm lưu ý cuối cùng đó là khi sử dụng máy triệt có thể làm thay đổi sắc tố tạm thời trên da. Ánh sáng sinh học nhắm vào các nang lông, đặc biệt là các tế bào sắc tố trong nang lông gây nên hiện tượng tăng sắc tố tạm thời. Da bạn có thể trông sẫm màu hơn nhưng hãy yên tâm là vùng da sẽ nhanh chóng phục hồi lại trắng sáng và mịn màng.

Dễ dàng sử dụng dù bạn là người không có kinh nghiệm (Nguồn: maytrietlong.com)

2. Top 5 máy triệt lông mini tốt nhất hiện nay

Tùy vào từng loại máy triệt lông mà công nghệ triệt lông của nó sẽ khác nhau. Hiện nay trên thị trường có 2 loại máy triệt lông mini phổ biến là máy cạo, nhổ lông và máy công nghệ cao đến từ nhiều thương hiệu khác nhau với đa dạng mẫu mã và tính năng. Chính vì vậy, người dùng không biết máy triệt lông mini loại nào tốt và nên chọn mua loại nào cho phù hợp với nhu cầu sử dụng. Blog Saigon-Gpdaily sẽ cho bạn một số gợi ý để tìm cho mình một sản phẩm ưng ý.

2.1. Máy triệt lông Medisana Hair Remover System IPL 800

Medisana là một thương hiệu đến từ Đức với những sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Máy triệt lông Medisana Hair Remover System IPL 800 là thiết bị được nhiều người trên thế giới biết đến với các thông số kỹ thuật vượt trội. Máy hoạt động với mức năng lượng tối đa lên đến 4J/cm2, khu vực ánh sáng vào khoảng 2.7cm2 với bước sóng dài trong khoảng 475 – 1200 nm nên tác dụng được sâu vào bề mặt da mang lại hiệu quả cao trong quá trình sử dụng. Bên cạnh đó máy được thiết kế vừa tay với kích thước 14 x 8.1 x 4.8 cm, trọng lượng 200g giúp người dùng có thể mang theo bên mình một cách dễ dàng.

Medisana Hair Remover System IPL 800 được thiết kế nhỏ gọn và đẹp mắt với những tính năng nổi bật. Thứ nhất máy được thiết kế và tích hợp đa chức năng sử dụng cho khuôn mặt, cánh tay, chân, nách, vùng bikini, lưng và ngực. Thứ 2, triệt lông hiệu quả nhờ sử dụng phương pháp công nghệ IPL. Đi sâu đến vị trí các gốc lông nhờ IPL. Tại đây các sợi lông sẽ bị làm nóng trong khoảng thời gian cực ngắn để phá hủy sợi lông và mầm sống của sợi lông. Nhờ đó mà ức chế sự hình thành lông và triệt lông vĩnh viễn. Và cuối cùng đó chính là máy triệt lông Medisana Hair Remover System IPL 800 được tích hợp bộ lọc tia UV, bảo vệ làn da nhạy cảm khỏi các tác nhân gây hại sau khi triệt, làm giảm thâm sạm và tăng khả năng phục hồi cho da.

Medisana Hair Remover System IPL 800 là thiết bị triệt lông công nghệ cao với giá bán trên thị trường dao động khoảng 4 triệu. Với mức giá này, sản phẩm được bảo hành lên đến 3 năm, tính về độ bền và hiệu quả sử dụng thì đây chắc hẳn là một sản phẩm đáng tin dùng.

Máy triệt lông mini tốt Medisana Hair Remover System IPL 800 (Nguồn: websosanh.vn)

2.2. Máy tẩy lông 3 trong 1 Beurer HL70

Beurer HL70 không đơn thuần là máy triệt lông dành cho phụ nữ mà ngay cả phái nam thì đây cũng là một lựa chọn hoàn hảo. Máy triệt lông Beurer là một thương hiệu có xuất xứ từ Đức được thiết kế đa năng cho người dùng với 2 công tắc điều khiển mức tốc độ nhanh và bình thường, đèn báo dung lượng pin. Máy bao gồm 20 cặp nhíp có khả năng chống dị ứng, dầu tẩy da chết và dao cạo với trọng lượng chỉ vào khoảng 265g, kích thước 15 x 5.8 x 4.5 cm khá gọn nhẹ. Máy sử dụng công nghệ chiếu sáng LED tích hợp chiếu sáng tối ưu, sử dụng pin được tích hợp tính năng sạc nhanh tiện dụng cho người dùng.

Beurer HL70 là máy triệt lông 3 trong 1, không chỉ có chức năng tẩy lông mà còn có thể dùng để cạo râu, đánh tẩy các vùng da và tế bào chết. Với 20 cặp nhíp chuyển động quanh trục một cách nhẹ nhàng và chính xác, giúp loại bỏ ngay cả những sợi lông nhỏ nhất ở vùng da nhạy cảm. Máy dùng cho cả da khi khô hoặc da ẩm, với tính năng chiếu sáng bằng đèn LED chiếu sâu vào da, ức chế nang tế bào lông, ngăn ngừa sự mọc lại của lỗ chân lông hiệu quả. Bên cạnh đó, đầu máy cạo lông có thể rửa được nên khá vệ sinh và an toàn trong quá trình sử dụng.

Nếu bạn đang tìm kiếm sản phẩm chăm sóc cá nhân & sức khỏe tốt nhất giá ưu đãi, bạn đang tốn nhiều thời gian và chi phí để đến spa để triệt lông, hay bạn đang tìm kiếm máy triệt lông mini tốt trên thị trường thì máy tẩy lông 3 trong 1 Beurer HL70 là một lựa chọn phù hợp. Với mức giá không quá cao chỉ dao động từ 1 – 1.5 triệu là bạn đã có thể sở hữu một thiết bị làm đẹp với thời hạn bảo hành lên đến 24 tháng giúp bạn loại bỏ những sợi lông vô duyên để tự tin dạo phố.

Máy tẩy lông Beurer HL70 mini (Nguồn: expert-hellas.gr)

2.3. Máy tẩy lông Braun 1370

Braun thương hiệu có xuất xứ từ Đức với các sản phẩm cao cấp cho gia đình và sức khỏe, làm đẹp theo tiêu chuẩn EU sản xuất ra máy tẩy lông Braun 1370 được làm từ nhựa cao cấp hoặc kim loại, cấu tạo bởi 20 nhíp nhổ với đặc tính softlight nhận được sự phản hồi tích cực từ nhiều chị em. Máy không dùng được trong nước, cắm dây khi sử dụng và nguồn điện từ 100 – 240V.

Máy tẩy lông Braun 1370 với 20 nhíp nhổ giúp loại bỏ lông một cách hiệu quả ngay cả những sợi lông ngắn nhất. Khi con lăn tiếp xúc với da, với đặc tính cong, các đầu nhổ tự động thích ứng với những đường cong trên da, giúp loại bỏ lông hiệu quả ở những điểm nhạy cảm và khó tìm đến bằng các dụng cụ thông thường. Các con lăn khi chuyển động sẽ tạo ra độ rung nhất định, làm vùng da của bạn không chỉ được làm sạch mà còn được massage thư giãn. Bên cạnh đó máy được tích hợp soft light giúp cho việc tẩy lông nhanh hơn, sạch sẽ hơn mà lại không làm cho da tổn thương hay đau rát.

Thương hiệu Braun 1370 có thời gian bảo hành lên đến 24 tháng với mức giá khoảng 1 triệu – 1.2 triệu. Đây là một thiết bị giá tương đối bình dân cho những ai muốn loại bỏ những sợi lông đáng ghét một cách nhanh chóng, tiện lợi và an toàn.

Máy tẩy lông Braun 1370 (Nguồn: jumia.com.eg)

2.4. Máy cạo lông, tẩy lông cho nữ Panasonic ES-2207

Máy cạo lông Panasonic Es-2207 cho nữ được làm bằng chất liệu nhựa, chắc chắn, cứng cáp, có khả năng chịu lực tốt.Thiết kế thuôn dài, có tay cầm, vừa vặn với tay. Máy sử dụng pin có kèm sạc có chức năng cạo ướt và cạo khô.

Sở hữu một hệ thống lưỡi dao cạo chắc chắn, không gỉ kết hợp với trục xoay theo đường cong tự nhiên của cơ thể, Panasonic ES-2207 giúp bạn loại bỏ những sợi lông nhanh chóng ngay cả ở những vùng khuất của cơ thể một cách nhanh chóng và dễ dàng. Đây là thiết bị an toàn ngay cả khi tắm bạn vẫn có thể sử dụng được. Thiết kế của máy này không giống như những loại máy khác, máy được thiết kế có dạng dài, cầm nắm dễ dàng và điều khiển bởi các nút trên thân máy. Máy dùng cho cả da ướt và khô với tốc độ hoạt động linh hoạt theo sự điều khiển của người dùng.

Nếu bạn đang băn khoăn không biết máy triệt lông mini loại nào tốt thì Panasonic ES-2207 cũng là một lựa chọn thích hợp. Với giá thị trường tương đối bình dân trên dưới 1 triệu, thời gian bảo hành tuy không quá lâu như những thương hiệu khác, chỉ từ 6 -12 tháng nhưng máy mang lại độ an toàn tuyệt đối, độ bền cao và dễ dàng sử dụng.

Máy cạo lông, tẩy lông cho nữ Panasonic ES-2207 (Nguồn: myphamtotnhat.online)

2.5. Máy triệt lông mini tốt cho nữ Philips HP6306

Máy cạo lông, tẩy lông cho nữ Philips HP6306 đây là thiết bị được nhiều người lựa chọn khi nhắc đến máy triệt lông mini tốt. Máy sử dụng 2 pin AA loại tốt 2 x 1.5V, lưỡi cạo sắt và chắc chắn, trục xoay dễ điều chỉnh tùy theo người sử dụng, lưỡi cắt được bố trí ở cả phía trước và phía sau, lưỡi cạo ở giữa. Máy được thiết kế cứng cáp và có khả năng chịu lực tốt, vừa vặn giúp người dùng dễ dàng cầm nắm, di chuyển khi sử dụng.

Hệ thống lưỡi dao cạo của Philips HP6306 chắc chắn, không gỉ kết hợp với trục xoay theo đường cong tự nhiên của cơ thể giúp bề mặt cạo sạch và nhẵn, dễ dàng đi đến những nơi khó đến so với những phương pháp triệt lông truyền thống. Đây là thiết bị an toàn ngay cả khi tắm bạn vẫn có thể sử dụng được bởi máy sử dụng pin nên an toàn tuyệt đối. Máy được thiết kế dài, cầm nắm dễ dàng, dùng cho cả da ướt và khô với tốc độ hoạt động linh hoạt theo sự điều khiển của người dùng. Máy còn kèm theo nắp đậy lưỡi cạo tiện lợi, hạn chế tối đa bụi bẩn, giúp hạn chế các tác nhân nhiễm khuẩn bên ngoài.

Giá của máy thuộc dòng giá ưu đãi cho người sử dụng với mức giá từ 500 – 800 ngàn. Thời gian bảo hành lên đến 12 tháng giúp bạn yên tâm hơn khi lựa chọn sản phẩm.

Máy cạo lông, tẩy lông cho nữ Philips HP6306 (Nguồn: alicdn.com)

2.6. Máy triệt lông thẩm mỹ Medisana IPL800

Máy triệt lông mini tốt Medisana IPL800 sử dụng công nghệ IPL so với các hình thức triệt lông khác thì Medisana có khả năng triệt lông vĩnh viễn với độ an toàn cao và hiệu quả vượt trội. Máy bao gồm 2 đầu xung với 50.000 xung ánh sáng giúp đem lại hiệu quả cao khi triệt lông đồng thời giúp người dùng lâu phải thay thế đầu xung. Máy được tích hợp bộ lọc tia UV làm hạn chế tác nhân gây hại cho da, 5 cấp độ ánh sáng kết hợp với tính năng Flash – glide mang lại sự thoải mái cho người sử dụng. Ngoài ra máy còn tích hợp tính năng tự tắt sau 10 phút, giúp tiết kiệm năng lượng, tăng tuổi thọ cho máy và an toàn cho người dùng.

Sản phẩm của thương hiệu Medisana nổi tiếng đến từ Đức và được nhiều người tin tưởng này có tích hợp tính năng triệt lông cho cả mặt, cánh tay, chân, nách, ngực và vùng bikini. Với công nghệ chiếu sáng 5 cấp độ sẽ giúp vô hiệu quá các sợi lông sâu dưới da, ngăn ngừa sự tăng trưởng và làm chậm quá trình mọc lông. Bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt sau 4 tuần sử dụng. Bên cạnh đó, máy có tính năng Flash – glide giúp người dùng cảm thấy dễ chịu hơn, không gây đau rát và tổn thương cho vùng da nhạy cảm.

Với mức giá trên 3 triệu đồng, thời gian bảo hành lên đến 36 tháng, Medisana IPL800 chắc hẳn là một lựa chọn đáng tin cậy cho sản phẩm máy triệt lông mini tốt nhất thị trường.

Máy triệt lông thẩm mỹ Medisana IPL800 (Nguồn: medisana.com.vn)

2.7. Máy triệt lông RIO IPHH IPL

Máy triệt lông cá nhân RIO IPHH IPL đây là sản phẩm của thương hiệu cao cấp đến từ Anh. Máy được thiết kế với chất liệu mướt mịn, kiểu dáng cầm tay nhỏ gọn, dễ sử dụng. Máy sử dụng phần đầu phát sung có diện tích khá lớn 3.1 cm2 được trang bị sẵn với một cổng kết nối nguồn điện 220V. Số xung phát ra vào khoảng 200000 xung với 5 mức cường độ giúp bạn điều chỉnh và thay đổi theo ý muốn.

Máy triệt lông cá nhân RIO IPHH IPL được thiết kế nhỏ gọn và đẹp mắt với những tính năng nổi bật. Thứ nhất máy được thiết kế và tích hợp đa chức năng sử dụng cho khuôn mặt, cánh tay, chân, nách, vùng bikini, lưng và ngực. Thứ 2, máy sử dụng công nghệ IPL, giúp triệt lông một cách nhanh chóng và ngăn chặn sự mọc lại của lông sau khi triệt. Và cuối cùng là nhờ máy sử dụng một diện tích xung khá lớn nên khi sử dụng ở các vùng da như chân, cánh tay thì đầu xung sẽ mang lại hiệu quả hơn, giúp tăng khả năng làm sạch lông kể cả lông cứng và lông tơ nhỏ, giúp làn da mịn màng hơn, không gây đau rát.

Máy triệt lông cá nhân RIO IPHH IPL có giá từ 3.5 – 4 triệu, đây là thương hiệu cao cấp được tích hợp nhiều tính năng, thời gian bảo hành 2 năm. Chính vì sự tiện lợi và hiệu quả mà nó mang lại thì đây chắc chắn là một lựa chọn tuyệt vời.

Máy triệt lông RIO IPHH IPL (Nguồn: kingshop.vn)

