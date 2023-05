7 phương pháp mổ trĩ hiện đại nhất hiện nay không đau nhanh khỏi

Có rất nhiều phương pháp mổ trĩ hiện nay để người bệnh lựa chọn. Tuy nhiên, không phải phương pháp nào cũng phù hợp với bạn. Dưới đây là bảy phương pháp hiện đại nhất hiện nay, đang được nhiều người lựa chọn.



1. Tìm hiểu phương pháp mổ trĩ hiện đại nhất hiện nay

1.1. Phương pháp Laser

Phương pháp này sử dụng tia Laser tác động trực tiếp lên búi trĩ với sự chính xác lớn nhất. Hiện nay có các cách cắt trĩ bằng laser CO2, cắt trĩ bằng tia laser ND trực tiếp hoặc gián tiếp. Ưu điểm của phương pháp này là có thể áp dụng cho nhiều cấp độ bệnh từ 2-4 đều có thể thực hiện. Nguy cơ tái phát thấp, thời gian phẫu thuật nhanh, ít gây biến chứng và không cần nhiều thời gian để hồi phục.

Tuy nhiên, phương pháp mổ trĩ này cũng còn những hạn chế như: chi phí cao, có thể gây chảy máu, đau đớn, ít phù hợp với bệnh nhân bị trĩ ở giai đoạn 4…

Cắt trĩ bằng phương pháp laser (Nguồn: 3.bp.blogspot.com)

1.2. Phương pháp HCPT

Đây là phương pháp cắt trĩ bằng sóng cao tần HCPT bằng cách sử dụng kỹ thuật trong đổi ion mang điện để làm đông và thắt nút mạch máu vào túi trĩ, sau đó cắt bỏ túi trĩ bằng dao điện.

Ưu điểm của phương pháp này là ít gây chảy máu, ít tổn thương và không làm bệnh nhân bị bỏng rát, đau đớn như ccs phương pháp sử dụng nhiệt độ từ bên ngoài đưa vào. Toàn bộ quá trình đều được thực hiện trên máy tính nên thường không có sai sót nào, an toàn và hiệu quả.

Mỗi ca phẫu thuật chỉ với thời gian khoang 20 phút và có thể xuất viện sau hai tiếng. Mổ trĩ bằng phương pháp HCPT ít gây biến chứng, ít bị tái phát… Hiện chưa có minh chứng nào cho thấy nhược điểm đáng kể của phương pháp này.

1.3. Phẫu thuật trĩ không đau bằng phương pháp Longo

Có thể nói đây là một trong các phương pháp cắt trĩ hiện đại, ưu việt nhất hiện nay. Phương pháp này áp dụng cho bệnh nhân bị trĩ giai đoạn 2 và 3. Bằng việc cắt và khâu niêm mạc kèm mạch máu trên túi trĩ, kéo các túi trĩ lên cao, bác sĩ sẽ cắt nguồn máu vào túi trĩ. Từ đó, túi trĩ sẽ teo dần lại và có thể chữa khỏi hoàn toàn.

Ưu điểm của phương pháp này là thời gian thực hiện rất nhanh (chỉ từ 15 đến 30 phút), ít đau, ít biến chứng, thời gian phục hồi nhanh và có thể xuất hiện sau 48 tiếng. Đồng thời, sau phẫu thuật không có vết thương ở hậu môn nên việc chăm sóc rất tiện lợi và dễ dàng, giảm nguy cơ bị viêm nhiễm.

Nhược điểm của phương pháp này là giá thành khá cao và không áp dụng được với bệnh nhân bị trĩ ở giai đoạn 4.

Cắt trĩ bằng phương pháp Longo có rất nhiều ưu điểm vượt trội (Nguồn: tuoitre.vn)

1.4. Phương pháp Ferguson

Phương pháp này được áp dụng cho bệnh nhân bị trĩ giai đoạn 3 và 4, đã áp dụng các cách khác nhưng thất bại. Đây là cách cắt trĩ kín, cắt riêng biệt từng búi trĩ, ở giữa các búi trĩ sẽ là những mảnh da.

Ưu điểm của phương pháp này là áp dụng được với hầu hết các tình trạng bệnh, ít biến chứng, chi phí phẫu thuật thấp. Tuy nhiên, nhược điểm là bệnh nhân sẽ thấy đau sau phẫu thuật, thời gian hồi phục lâu và không hiệu quả với trĩ vòng.

1.5. Phương pháp PPH

Phương pháp mổ trĩ này sử dụng máy kẹp để cắt bỏ túi trĩ và niêm mạc hậu môn đã bị sa giãn, đưa cấu trúc ống hậu môn trở về hình dáng như bình thường. Ưu điểm của phương pháp này là có thể áp dụng được cho bệnh nhân bị trĩ vòng, trĩ ở giai đoạn 3, 4. Thời gian thực hiện chỉ từ 20-30 phút, ít xâm lấn, ít ảnh hưởng đến chức năng của hậu môn trực tràng. Bệnh nhân có thể xuất viện sau một ngày nếu không có biến chứng gì.

Nhược điểm của phương pháp này là chi phí còn con, không áp dụng được với trĩ ngoại, nguy cơ tái phát vẫn có thể xảy ra.

1.6. Phương pháp Milligan Morgan

Phương pháp này sẽ cắt riêng từng túi trĩ, chỉ để lại những mảnh da niêm mạc và khâu lại. Cách này chỉ tiến hành dưới niêm mạc nên không làm teo hoặc hẹp hậu môn.

Ưu điểm của phương pháp này là có thể áp dụng cho nhiều mức độ trĩ khác nhau, quy trình đơn giản, thời gian thực hiện ngắn, tỷ lệ tái phát thấp chỉ từ 5%-10% sau 5 năm.

Nhược điểm đến từ việc gây đau đớn cho bệnh nhân, đặc biệt là quanh hậu môn. Không áp dụng được cho trĩ vòng cũng như dễ bị nhiễm trùng.

1.7. Phẫu thuật khâu triệt mạch trĩ dưới siêu âm Doppler (THD)

Chùm siêu âm Doppler sẽ xác định các động mạch trĩ và sẽ được cắt để ngăn nguồn máu cho túi trĩ. Từ đó, các túi trĩ sẽ tự thu nhỏ lại, các tổ chức liên kết của đệm trĩ cũng dần hồi phục. Ưu điểm của phương pháp này là ít gây đau đớn sau khi mổ, ít biến chứng nặng, thời gian hồi phục cũng khá nhanh. Đặc biệt, kết quả có thể đạt tới 90% đối với bệnh nhân trĩ cấp độ 2, 3, 4.

Chi phí cao có lẽ là nhược điểm lớn nhất của phương pháp này.

Cắt trĩ bằng phương pháp doppler ít gây biến chứng, ít tái phát (Nguồn: bookingcare.vn)

2. Mổ trĩ bao lâu thì khỏi?

Tùy thuộc vào từng phương pháp phẫu thuật mà bệnh nhân có thời gian hồi phục khác nhau. Thông thường, nếu không có biến chứng gì thì bệnh nhân sẽ được xuất viện sau khi mổ trĩ từ 2 tiếng đến 48 tiếng. Sau một đến hai tuần thì có thể hồi phục hoàn toàn và quay lại với sinh hoạt bình thường. So với các phương pháp truyền thống thì bảy phương pháp phẫu thuật trĩ đã nêu trên có nhiều ưu điểm hơn, ít gây đau đớn, thời gian phục hồi nhanh, ít biến chứng và tỷ lệ tái phát thấp.

3. Mổ trĩ có đau không?

Hiện nay có những phương pháp cắt trĩ ít gây đau như cắt bằng sóng cao tần, phương pháp Longo, PPH, Milligan Morgan, sóng siêu âm Doppler…Trong đó, phương pháp Longo được áp dụng rộng rãi hơn cả, đặc biệt là ở Châu Âu.

Phương pháp này thực hiện chỉ trong 15-20 phút, thực hiện ở vùng không đau nên bệnh nhân ít cảm thấy đau đớn. Chỉ sau 1-5 ngày bạn có thể quay trở lại làm việc như bình thường.

Đau là hiện tượng dễ hiểu sau khi cắt trĩ (Nguồn: antrinano.com)

4. Biến chứng sau mổ trĩ

4.1. Mổ trĩ có nguy hiểm không?

Biến chứng là điều ít ai mong muốn trong mỗi cuộc phẫu thuật. Tuy nhiên, đây vẫn là vấn đề có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau. Đa số các cuộc phẫu thuật cắt trĩ đều không gây nguy hiểm gì đến người bệnh.

Trừ một số trường hợp người bệnh bị sốc thuốc, chăm sóc sau mổ không cẩn thận dẫn đến viêm nhiễm hoặc do tay nghề bác sĩ không cao dẫn đến những hệ quả không mong muốn. Do đó, nếu có ý định mổ trĩ, bạn cần tham khảo ý kiến của bác sĩ cũng như lựa chọn địa chỉ uy tín và tin cậy nhất.

4.2. Nguy cơ tái phát lại

Trĩ tái phát lại không phải là điều hiếm gặp sau khi cắt trĩ. Điều này có thể do phẫu thuật, do chế độ ăn uống không tốt, do sinh hoạt chưa khoa học hoặc do táo bón…

4.3. Nhiễm trùng vết mổ

Vùng mổ thường nằm cạnh hậu môn nên việc bị nhiễm khuẩn sau mỗi lần đi tiểu, đi đại tiện là điều rất dễ xảy ra. Lúc này, vết mổ có thể bị sưng đỏ, mưng mủ, ra máu…Do đó, để tránh nhiễm trùng, sau mỗi lần đi vệ sinh bạn nên rửa bằng nước thay vì bằng giấy hay bằng khăn.

4.4. Bị hẹp hậu môn sau khi mổ trĩ

Đây là tình trạng hậu môn không thể mở ra như hình dáng bình thường. Do đó, việc đại tiện cũng trở nên khó khăn do chất thải khó đưa ra ngoài. Hẹp hậu môn cũng khiến cho việc đi cầu mất thời gian hơn, gia tăng khả năng tái phát của bệnh trĩ.

4.5. Sau mổ trĩ không đi cầu được

Đây là hiện tượng hậu môn bị hẹp vĩnh viễn do sẹo từ cuộc phẫu thuật gây nên. Hình dáng ống hậu môn không còn như bình thường, chất thải không thể ra ngoài dẫn đến việc bạn không thể đi cầu, táo bón…

Hiện nay, các phương pháp cắt trĩ như Longo, Milligan Morgan không tác động lên hậu môn nên không làm thay đổi hình dạng ống hậu môn. Bạn vẫn có thể đi cầu dễ dàng, tiện lợi. Đồng thời, không có vết thương ngoài hậu môn nên tránh được tình trạng viêm nhiễm, giảm nguy cơ tái phát.

Sau cắt trĩ, hậu môn có thể bị hẹp nên việc đi cầu bị khó khăn (Nguồn: giotaodo.com)

5. Cách chăm sóc sau cắt trĩ

5.1. Cách chăm sóc vết thương sau mổ trĩ

Sau khi cắt trĩ, bạn cần vệ sinh sạch sẽ vết thương vùng hậu môn. Nên sử dụng nước ấm để giảm cảm giác đau nhức, cọ rửa nhẹ nhàng không nên vệ sinh quá mạnh có thể dẫn đến nhiễm trùng, chảy máu.

5.2. Sau mổ trĩ cần kiêng cữ gì?

Sau cắt trĩ, bạn nên tránh sử dụng các chất kích thích như rượu bia, cà phê, thuốc lá, ít nhất là sau 24 giờ. Không nên ăn đồ cay nóng dễ bị tiêu chảy hoặc táo bón. Bạn cũng không nên đi xe máy trong thời gian từ 1-2 tuần sau phẫu thuật để tránh cọ sát làm vết thương chảy máu. Khi đi đại tiện cũng không nên ngồi lâu. Tránh quan hệ tình dục trong thời gian đầu để không làm vết thương chảy máu.

5.3. Chế độ sinh hoạt hằng ngày

Sau cắt trĩ, bạn nên vận động nhẹ nhàng, tránh những vận động mạnh, đặc biệt là bơi lội. Không nên ngồi hoặc đứng một chỗ quá lâu có thể gây áp lực cho hậu môn.

5.4. Các lưu ý khác

Bạn nên giữ vết thương khô thoáng, nên lót giấy thấm ở vùng hậu môn. Đặc biệt không ngâm hậu môn, không bôi thuốc nếu không có sự chỉ định của bác sĩ. Dù có biến chứng hay không bạn cũng nên đi khám chuyên khoa lại theo định kỳ để bác sĩ kiểm tra, tránh những bất thường không đáng có.

5.5. Sau cắt trĩ nên ăn gì?

Bạn nên ăn những thực phẩm lỏng, dễ tiêu hóa và thực phẩm chứa nhiều chất xơ hòa tan. Điều này giúp chất thải của bạn mềm hơn, tránh gây táo bón, đau đớn cho vết thương. Đồng thời, nên uống đủ nước để dễ tiêu hóa, đi vệ sinh dễ dàng hơn. Bổ sung thêm hoa quả tươi sạch vào thực đơn để cung cấp thêm chất dinh dưỡng và không gây táo bón. Bạn có thể ăn thêm nghệ tươi hoặc bột nghệ rất tốt cho việc lành sẹo, tránh nhiễm trùng.

Ăn nhiều rau xanh, thực phẩm dễ tiêu hóa sau khi cắt trĩ (Nguồn: trilinhhoan.com)

6. Cắt trĩ ở đâu tốt nhất?

Trĩ là một bệnh thường gặp ở nhiều người nên nhu cầu cắt trĩ cũng khá lớn. Có rất nhiều địa chỉ để bạn lựa chọn. Điều quan trọng là bạn nên chọn địa chỉ uy tín, chất lượng, tránh những nơi kém tin cậy có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Một số bệnh viện tốt nhất trong việc cắt trĩ hiện nay bạn nên tham khảo như:

Bệnh viện cắt trĩ ở Hà Nội

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Bệnh viện Trung Ương Quân Đội 108

Bệnh viện Bạch Mai

Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Trung Ương

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Bệnh viện cắt trĩ ở TPHCM

Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh

Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Khoa Ngoại tổng hợp – Viện Y dược học Dân tộc

Bệnh viện của Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

7. Chi phí mổ trĩ hết bao nhiêu tiền?

Chi phí cắt trĩ bao nhiêu phụ thuộc vào nhiều yếu tố, mỗi phương pháp có các mức giá khác nhau. Ở mỗi phương pháp, tùy vào tình trạng bệnh, các yếu tố hỗ trợ, nhu cầu của bệnh nhân…mà giá cả cũng khác. Do đó, trước khi tiến hành bạn nên liên hệ trước với cơ sở y tế để được tư vấn về phương pháp, giá cả cũng như các yếu tố có liên quan.

Trên đây là những kiến thức hữu ích về phương pháp mổ trĩ cũng như chi phí, những kiêng cữ nên thực hiện… Hy vọng bạn sẽ có sự lựa chọn phù hợp, chữa trị khỏi hoàn toàn và quay lại với cuộc sống bình thường!