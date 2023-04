7 quán cà phê đẹp ở Hội An sân thượng view chất menu ngon

Đến du lịch phố cổ chắc hẳn các bạn đều muốn tìm kiếm vài quán cà phê đẹp ở Hội An để ghi lại dấu ấn của mình ở đây. Hãy điểm danh ngay những quán cà phê đẹp ở Hội An để cùng bạn bè nhâm nhi khi có cơ hội du lịch tại đây bạn nhé.



1. Roastery coffee

Tour đi Hội An là một trong những tour du lịch trong nước hấp dẫn thu hút nhiều khách tham quan Việt và quốc tế. Do đó, có rất nhiều quán cà phê đẹp ở Hội An với phong cách Châu Âu cũng như mang đậm chất Việt Nam bạn có thể thấy khi đến đây, sau khi đã check – in hết mọi địa điểm cực chất tại phố cổ danh tiếng này.

Đến Hội An bạn nhớ ghé qua Roastery coffee, địa chỉ ở 47 Lê Lợi. Roastery coffee sở hữu một chuỗi 3 tiệm cà phê có view đẹp nhất, không gian rộng rãi, thoáng đãng. Phong cách trang trí của Roastery coffee mang đậm tính truyền thống với những cột kèo bằng tre, gỗ, cùng dàn đèn trần độc đáo như hình những chiếc lồng chim.

Quán Roastery coffee được trang trí bên ngoài bằng giàn hoa giấy xanh biếc điểm tô màu tím của hoa tạo nên không gian thơ mộng, lãng mạn, rất thích hợp cho các cô gái hay các cặp đôi đang yêu. Đặc biệt Roastery coffee còn lôi cuốn du khách bởi hương vị cà phê đặc biệt, đậm đà, khó quên.

Roastery coffee là một trong những quán cà phê ấn tượng ở Hội An (Nguồn: foody.vn)

2. Faifo Coffee

Faifo Coffee là một quán cà phê đẹp ở Hội An, nằm ngay trung tâm phố cổ, tọa lạc tại số 130, đường Trần Phú. Điểm nhấn đáng chú ý của Faifo Coffee là bạn có thể lên tầng 3 của tòa nhà, vừa ngồi nhâm nhi tách cà phê thơm lừng, vừa có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố Hội An cổ kính.

Phong cách trang trí của Faifo Coffee mang nặng tính hoài cổ, màu sắc đồ vật là màu vàng trang nhã. Đến với Faifo Coffee, bạn có thể thưởng thức cà phê theo phong cách Á-Âu. Các món cà phê mang phong cách châu Âu khá phong phú và thường có giá đắt hơn. Ngoài cà phê ngon ở Faifo Coffee, bạn còn được thưởng thức nhiều món ăn phương Tây khá hấp dẫn mà khi nhắc đến quán cà phê đẹp Hội An, bạn sẽ nhớ đến đây lần nữa nhé.

Từ Faifo Caffee bạn có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh Hội An (Nguồn: wiki-travel.com.vn)

3. Le Fê Cafeteria

Nếu bạn là tín đồ của nhạc Trịnh, thích phong cách cổ điển với những chiếc ghế sofa in dấu thời gian thì hãy đến Le Fê Cafeteria – điểm đến vô cùng ấn tượng.

Điểm nổi bật ở Le Fê Cafeteria là giá cà phê rất bình dân, khoảng 30k/cốc, vừa thưởng thức cà phê, bạn vừa nghe những điệu nhạc xưa từ những thập niên 70, 80 của thế kỉ XX. Thỉnh thoảng buổi tối ở Le Fê Cafeteria có các buổi hát live do các nghệ sĩ trẻ biểu diễn, đôi khi mọi người ngẫu hứng lên hát cho nhau nghe, tạo nên khoảnh khắc vui vẻ, ý nghĩa.

Đến với Le Fê bạn vừa uống cà phê vừa thưởng thức nhạc Trịnh (Nguồn: foody.vn)

4. Xoong cafe

Xoong cafe là quán cà phê Hội An mới mở, tọa lạc ngay cạnh sông Hàn thơ mộng. Đến với Xoong cafe, bạn sẽ ngỡ ngàng trước sắc trắng tinh khôi của không gian nơi đây. Mặc dù Xoong cafe nhỏ nhắn, xinh xắn, lãng mạn nhưng bên trong rất hiện đại và tươi trẻ.

Với những bạn thích chụp ảnh thì quán cà phê Hội An này chính là địa chỉ thích hợp nhất. Với nhiều phong cách trang trí khác nhau sẽ đưa bạn chu du khắp nơi, lúc như đang ở trong một ngôi làng của Bắc Âu, lúc lại đang thơ thẩn bên những chiếc ghế mộc cổ xưa quen thuộc. Hương cà phê thơm lừng bay ra từ những chiếc gáo dừa xinh xắn, hấp dẫn. Tất cả tạo nên không gian riêng biệt, quyến rũ của Xoong cafe. Nếu có ý định khám phá những quán cà phê đẹp tại Hội An, hãy ghé thăm Xoong cafe bạn nhé.

Không gian của Xoong cà phê độc đáo, lạ mắt thu hút du khách (Nguồn: foody.vn)

5. Ciao Coffee House

Nằm ở địa chỉ 42 Nguyễn Công Trứ, Ciao Coffee House mang đến một không gian độc đáo, lạ mắt trong các quán cà phê đẹp ở Hội An. Bước chân vào quán, bạn sẽ ấn tượng bởi không gian sân vườn xanh mát của cây cỏ. Ciao Coffee house là sự giao hòa của thiên nhiên và nét hiện đại. Với nội thất sang trọng, nơi đây tạo nên không gian lung linh, huyền ảo cho du khách.

Menu của Ciao Coffee house khá đa dạng cho bạn lựa chọn, giá cả thì cực kì phải chăng chỉ từ 15-40k. Ngoài các thực đơn cà phê thông thường, ở đây còn nhiều món khá độc đáo bạn nên thử ít nhất một lần. Đừng bỏ qua Ciao Coffee house khi du lịch Hội An bạn nhé.

Không gian của Ciao Coffee giao hòa giữa thiên nhiên và nét hiện đại (Nguồn: foody.vn)

6. Hải cà phê

Hải cà phê nằm ở địa chỉ 111 Trần Phú. Đây cũng là một trong những địa chỉ được khá nhiều người ưa thích khi tìm quán cà phê đẹp ở Hội An. Một cái tên nghe rất Việt Nam nhưng phong cách phục vụ khá ấn tượng. Quán được xây dựng theo lối kiến trúc cổ, không gian yên tĩnh, nơi lý tưởng cho những ai muốn thưởng thức cà phê và hoài niệm. Không gian của quán được bao phủ bởi tán cây mát rượi, những chiếc ghế nhỏ làm bằng tre nứa. Còn gì tuyệt hơn khi vừa nhâm nhi cà phê vừa nghe một bản nhạc yêu thích?

Quán rượp mát bóng cây xanh (Nguồn: luneproduction.com)

7. Reaching Out

Reaching Out nằm tọa lạc ở 131 Trần Phú. Nơi đây được đánh giá là một trong những quán cà phê đẹp ở Hội An. Reaching Out được thiết kế theo lối kiến trúc đậm chất thuần Việt từ bàn ghế, tủ, ấm pha trà, phin pha cà phê, bình hoa, bát đĩa…

Ngay khi vừa bước chân vào quán, bạn đã bị hút hồn bởi cảm giác như lạc vào không gian của vùng quê Bắc Bộ xa xưa. Không gian thanh bình, ấm áp, lãng mạn khiến tâm hồn con người thư thái hơn.

Kiến trúc của Reaching Out đậm chất thuần Việt (Nguồn: foody.vn)

Thật thú vị khi được cùng bạn bè và người thân khám phá quán cà phê đẹp ở Hội An phải không nào? Lên lịch và đặt ngay tour đến với Phố Cổ Hội An để cùng nhau check-in những quán cà phê xinh đẹp bạn nhé.