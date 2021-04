8 cách chọn size cốc nguyệt san phù hợp dựa vào lượng kinh nguyệt

Hiện nay cốc nguyệt san được sử dụng rất phổ biến ở các chị em. Đây là một sản phẩm chuyên dùng cho những ngày đèn đỏ được khoa học kiểm chứng. Tuy nhiên không phải ai cũng có cách lựa chọn, sử dụng đúng cách. Cùng Blog Saigon-Gpdaily tìm hiểu cách chọn size cốc nguyệt san hợp lý qua bài viết dưới đây.



1. Cốc nguyệt san có những size nào

Cốc nguyệt san Evacup được sản xuất tại Mỹ

Đây là sản phẩm cốc nguyệt san chất lượng có độ bền cao, có khả năng chứa rất lớn, các chị em không cần băn khoăn khi sử dụng bởi sản phẩm có chất lượng cao, đảm bảo an toàn. Cốc nguyệt san có mấy size? Cốc nguyệt san này có hai loại với hai kích cỡ khác nhau vì vậy các bạn có thể dễ dàng lựa chọn để phù hợp với đặc điểm cơ thể mình.

Loại Evacup nhỏ có dung tích là 20ml. Sản phẩm này dành cho chị em phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến 30, những người từ 30 đến 35 tuổi mà có chiều cao thấp thì vẫn có thể sử dụng được loại cốc này. Ngoài ra với những chị em đã sinh mổ hay có lượng kinh trong ngày đèn đỏ dù ít hay nhiều thì đều có thể sử dụng được.

Còn đối với loại cốc nguyệt san Evacup có dung tích là 33ml thì phù hợp với phụ nữ trên 30 tuổi, có chiều cao tương đối và sinh con tự nhiên. Lượng kinh ra nhiều hay ít thì đều thích hợp để sử dụng.

Cốc nguyệt san Fleurcup

Cốc nguyệt san Fleurcup là sản phẩm được sản xuất trực tiếp tại Pháp, cũng có hai loại với hai kích cỡ khác nhau. Đối với loại cỡ nhỏ có dung tích là 20ml. Loại này thích hợp với những bạn chưa sinh con hoặc đã từng sinh mổ trong độ tuổi từ 25 đến 28.

Còn loại cốc nguyệt san cỡ lớn hơn có đường kính là 46mm và có sức chứa là 30ml sẽ phù hợp với các bạn đã sinh nở và trong độ tuổi từ 28 trở lên. Sản phẩm cốc nguyệt san phù hợp với cả những người có lượng kinh ra nhiều hay ít.

Cốc nguyệt san Ladycup của Cộng Hòa Séc

Cốc nguyệt san Ladycup, sản xuất theo công nghệ tiêu chuẩn châu Âu tuyệt đối an toàn nên nó được mang thương hiệu EU. Cốc được làm bằng nguyên liệu silicon cao cấp rất an toàn với cơ thể của phụ nữ. Chính vì vậy đây cũng là sản phẩm được đánh giá là rất tốt trên thị trường của nước ta.

Cốc được làm rất mềm mại, bề mặt trơn nhẵn và đặc biệt là rất dễ sử dụng, có tuổi thọ lên đến 15 năm, vì vậy rất tiết kiệm chi phí và được sử dụng ngày càng nhiều. Tuy nhiên, sản phẩm được thiết kế với lỗ thông khí ở thân sẽ làm giảm dung lượng chứa cho cốc.

Cốc nguyệt san hiệu Yuukicup của Cộng hòa Séc

Đây cũng là một sản phẩm được sản xuất tại cộng hòa Séc, với công nghệ hiện đại, sử dụng nguyên liệu cao cấp đảm bảo an toàn. Vì vậy, đây là sản phẩm chăm sóc sức khỏe phụ nữ được các bác sĩ khuyên dùng.

Cốc này có dung lượng chứa rất lớn, vượt trội so với các hãng cốc nguyệt san khác. Ngoài ra khi mua sản phẩm này các bạn còn được tặng kèm theo cốc tiệt trùng có thể sử dụng trong lò vi sóng rất tiện lợi và an toàn. Đối với những size lớn có kích cỡ và dung tích khá to vì vậy chỉ phù hợp với những người có tuổi và thân hình to lớn như người nước ngoài.

2. Cách chọn size cốc nguyệt san phù hợp

2.1. Tìm hiểu và xác định các loại cốc khác nhau

Hiện nay có rất nhiều loại cốc nguyệt san khác nhau trên thị trường với nhiều nhà sản xuất khác nhau. Chính vì vậy cách chọn size cốc nguyệt san tốt nhất đó là tìm hiểu và xác định được các loại cốc khác nhau.

Hầu hết các loại cốc của các hãng sẽ có sự khác nhau chủ yếu về kích cỡ, màu sắc, độ mềm của vành cốc, chất liệu được sử dụng, có thể dùng lâu dài hay một lần. Tùy vào cơ thể, mục đích của mỗi người mà có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp.

2.2. Bắt đầu làm quen với kích cỡ nhỏ

Cách chọn size cốc nguyệt san với các bạn chưa từng sử dụng cốc nguyệt san đó là nên bắt đầu sử dụng những loại có size nhỏ trước. Trong quá trình sử dụng các bạn có thể sẽ điều chỉnh sự lựa chọn từ nhãn hiệu, màu sắc, kích cỡ cho phù hợp với mình nên hãy sử dụng loại nhỏ trước để dần dần thích nghi.

Cốc nguyệt san có mấy size? Những loại cốc nhỏ sẽ phù hợp với trẻ vị thành niên, chưa có quan hệ tình dục, hay tập thể dục hoặc chưa từng sinh con qua đường âm đạo. Nó sẽ vừa vặn trong âm đạo của các bạn hơn. Tuy nhiên loại này thì có sức chứa ít hơn với những loại có size to hơn. Ngược lại loại có kích cỡ to hơn thì sẽ phù hợp với những phụ nữ từ 30 tuổi trở lên, đã từng sinh con và có lượng kinh nhiều trong những ngày đèn đỏ.

2.3. Dành thời gian tìm hiểu và điều chỉnh

Khi mới sử dụng hoặc đang trong thời gian làm quen với cốc nguyệt san thì các bạn nên sử dụng kèm với băng vệ sinh để phòng trường hợp kinh nguyệt có thể bị rò rỉ ra bên ngoài. Tuy nhiên việc này sẽ không kéo dài, chỉ sau 1 đến 2 chu kỳ kinh nguyệt là bạn có thể thoải mái sử dụng một cách tự tin.

2.4. Tìm hiểu rõ sức chứa của các kích cỡ cốc nguyệt san

Sức chứa kinh nguyệt của mỗi loại cốc của mỗi thương hiệu sẽ có sự khác nhau. Ngoài ra cũng có nhiều loại với các kích cỡ lớn nhỏ. Tuy nhiên mọi cốc nguyệt san thì đều được đánh giá là có khả năng chứa được nhiều hơn so với băng vệ sinh.

Các bạn có thể sử dụng cốc nguyệt san trong thời gian dài từ 10 đến 12 tiếng mà không sợ bị tràn. Tuy nhiên nếu kinh nguyệt của bạn có nhiều thì nên tháo và làm sạch trong 6 đến 8 tiếng để đảm bảo kinh nguyệt không bị rò rỉ ra ngoài.

2.5. Cân nhắc nhiều loại cốc khác nhau

Khi sử dụng cốc nguyệt san điều đầu tiên mà các bạn cần chủ ý đó chính là sự thoải mái. Nếu khi sử dụng cảm thấy không thoải mái hoặc cơ thể cảm thấy có điều bất thường thì nên dừng sử dụng. Trong những trường hợp dùng đến lần thứ 3,4 mà vẫn còn cảm giác khó chịu thì các bạn có thể thay đổi kích cỡ, lựa chọn sử dụng của nhãn hiệu khác.

Với mỗi loại cốc khác nhau có thể sẽ giúp các bạn có cảm giác khác nhau, vì vậy các bạn nên cân nhắc trước khi sử dụng lâu dài bất kỳ sản phẩm nào. Nếu cảm thấy thoải mái, không có hiện tượng bất thường thì hãy lựa chọn và sử dụng lâu dài.

2.6. Tìm hiểu độ cứng của từng loại cốc

Với chức năng lưu giữ được chất lỏng bên trong âm đạo nên cấu tạo của cốc nguyệt san khá chắc chắn. Điều này sẽ giúp cho người sử dụng có cảm giác thoải mái hơn và cũng đảm bảo được lượng kinh nguyệt không bị rò rỉ ra bên ngoài khi sử dụng.

Các bạn nên lựa chọn sản phẩm có độ cứng phù hợp với cơ thể của mình. Tuy nhiên nên sử dụng những loại có độ cứng cáp, như vậy sẽ giúp miệng cốc có thể mở ra dễ dàng hơn trong quá trình đặt vào bên trong âm đạo. Đồng thời, cũng giúp cho cốc được giữ chắc chắn không bị xê dịch.

2.7. Bạn có thể thử bằng loại cốc dùng 1 lần

Nếu các bạn đang có ý định thử sử dụng cốc nguyệt san thì có thể thử dùng trước với cốc nguyệt san dùng 1 lần. Loại cốc này cũng có cấu tạo và hình dáng tương đối giống với cốc nguyệt san dùng lâu dài. Cốc nguyệt san có loại chỉ sử dụng được duy nhất một lần và một loại có thể dùng trong suốt kỳ kinh.

2.8. Chọn màu sắc yêu thích

Có nhiều loại cốc nguyệt san với nhiều màu sắc khác nhau. Các bạn có thể lựa chọn sản phẩm tùy thích. Có rất nhiều người thích sử dụng các loại cốc màu vì sẽ hạn chế được các vết ố nếu sử dụng lâu dài. Tuy nhiên, các loại cốc trong suốt các bạn vẫn có thể sử dụng, chỉ cần rửa sạch và ngâm với oxy già để đánh bật vết ố.

Trên đây những chia sẻ của Blog Saigon-Gpdaily về cách chọn size cốc nguyệt san cho các chị em phụ nữ. Sản phẩm này rất tiện lợi nhưng cũng cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho các bạn những thông tin bổ ích.