8 cách sử dụng pin Macbook không bị nhanh chai kéo dài tuổi thọ

Nếu không biết cách sử dụng pin Macbook chính xác dễ dẫn đến việc pin chai, tuổi thọ pin kém. Làm thế nào để sử dụng và bảo quản pin Macbook đúng chuẩn? Cùng Blog Saigon-Gpdaily tìm hiểu qua bài viết sau.



1. Cách sử dụng pin Macbook kéo dài tuổi thọ không bị chai pin

1.1. Có nên sạc lần đầu cho Macbook mới mua

Không nên sạc pin luôn chính là một trong những cách sử dụng và bảo quản pin cho Macbook chính hãng, mẫu mới, hiện đại được nhiều người khuyên. Thay vào đó hãy dùng bình thường đến khi máy báo sắp hết pin. Lúc này bạn hãy sạc đủ 10 tiếng để pin có tuổi thọ tốt nhé. Lưu ý các lần sau bạn chỉ cần sạc khoảng 5-6 tiếng.

1.2. Không nên để pin cạn rồi mới sạc

Không phải ngẫu nhiên mà Apple để mức pin yếu là 20%, đây là mức pin “nhắc nhở” bạn nên sạc pin ngay. Chính vì thế bạn không nên để cạn pin mới sạc, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng pin. Bạn có thể rút pin khi đạt 80% và tiếp tục sử dụng đến khi gần cạn lại sạc.

Hạn chế để pin cạn rồi mới sạc, ảnh hưởng đến tuổi thọ pin (Nguồn: storage.googleapis.com)

1.3. Có thể sạc bất cứ khi nào

Nhiều người đặt ra câu hỏi liệu khi pin Macbook đầy có nên sạc tiếp. Thực tế bạn hoàn toàn yên tâm vì hệ điều hành của Apple – MacOS sẽ tự động chuyển sang nguồn điện trực tiếp khi pin đầy, ngắt nguồn ở pin đảm bảo an toàn cho pin.

1.4. Nếu có thể nên cắm nguồn pin Macbook thường xuyên

Nếu sử dụng Macbook thường xuyên bạn nên cắm nguồn sạc trực tiếp, đây là cách sử dụng pin Macbook giúp tăng tuổi thọ của pin. Nếu di chuyển thì mới dùng pin. Việc này giúp pin có tuổi thọ tốt, hạn chế tình trạng chai pin bởi khi pin đầy Macbook sẽ tự động chuyển sang chế độ dùng điện ngoài, giúp giảm chu kỳ của pin.

1.5. Khi cần lưu trữ lâu nên để khoảng 50% pin

Nếu bạn có ý định lưu trữ lâu tức là không sử dụng Macbook trong thời gian dài thì bạn nên để mức pin khoảng 50% hoặc hơn. Điều này giúp Macbook vẫn có một lượng pin ngầm. Hãy chú ý khi cắm sạc nên để khoảng 3 đến 5 tiếng mới bật máy nhé để tránh máy bị sốc nhiệt.

1.6. Không nên để máy nóng quá mức khi sử dụng

Sử dụng Macbook nên hạn chế tối đa việc để máy nóng. Nên cố gắng để máy nguội khi sạc pin, nếu máy nóng bạn đừng vội cắm sạc dễ ảnh hưởng đến tuổi thọ của pin. Bạn có thể dùng đế tản nhiệt giúp máy tính hạ nhiệt, mát nhanh để tăng tuổi thọ sản phẩm. Đây cũng là cách sử dụng Macbook không bị chai pin được nhiều chuyên gia công nghệ chia sẻ.

1.7. Giảm độ sáng màn hình, đèn bàn phím nếu không cần thiết

Cách sử dụng pin Macbook có thể dùng được lâu, đảm bảo an toàn bạn nên giảm độ sáng màn hình, tắt đèn bàn phím nếu không cần thiết. Điều này giúp bạn tiết kiệm pin Macbook hiệu quả.

1.8. Nên dùng cáp sạc chính hãng cho Macbook

Việc sử dụng cáp sạc phù hợp rất quan trọng với người dùng. Hãy nhớ rằng cục sạc tốt sẽ giúp đảm bảo tuổi thọ pin của bạn luôn hoạt động tốt. Hạn chế sử dụng các loại cục sạc không rõ nguồn gốc. Khi sạc cần đảm bảo nguồn điện áp ổn định đặc biệt là điện áp đầu vào của pin. Nếu điện áp không đủ pin sẽ lâu được sạc đầy thậm chí ảnh hưởng đến chất lượng cục sạc, pin Macbook.

Nên dùng sạc cáp Macbook chính hãng để đảm bảo tuổi thọ của sản phẩm (Nguồn: tinhte.vn)

2. Thông tin về pin của Macbook

2.1. Các công nghệ pin trên Macbook

Công nghệ pin sử dụng trên Macbook là Pin Lithium-Polymer (Li-Po). Đây là thế hệ pin mới nhất, đắt tiền nhất xuất hiện trong các sản phẩm điện thoại, laptop cao cấp. Loại pin này có chất điện phân dạng rắn vì thế giúp trọng lượng nhẹ hơn so với các loại pin khác. Bên cạnh đó pin Li-po còn có nhiều hình dạng, đảm bảo tính thẩm mỹ cho Macbook. Đây cũng là cách giúp Macbook trông gọn nhẹ hơn nhiều. Pin Li-po có tuổi thọ cao tuy nhiên bạn cũng nên chú ý để sử dụng đúng cách để hạn chế cháy nổ nguy hiểm.

Macbook sử dụng pin Lithium-Polymer độ bền cao, chất lượng tốt (Nguồn: blogspot.com)

2.2. Thời lượng pin trên các dòng Macbook

Bạn có thể sử dụng pin Macbook với thời lượng lên đến 7-10 giờ tùy vào nhu cầu sử dụng của bạn. Đây là mức thời lượng đủ cho một ngày làm việc hành chính thoải mái mà không phải lo lắng cho vấn đề sạc pin. Cũng như bạn có thể trải nghiệm các ứng dụng không lo lắng về pin, dễ dàng mang đi.

2.3. Cách kiểm tra số lần sạc trên Macbook

Các kiểm tra số lần sạc trên Macbook. Với máy đang để tiếng Việt: Vào Menu, chọn Giới thiệu về máy Mac này > Tổng quan > Báo cáo hệ thống > Nguồn điện > Số lượng chu kỳ (hay còn gọi là số lần sạc pin của máy).

Với máy để ngôn ngữ tiếng Anh: Vào Menu > click About this mac > More Info > System report > Power (ở trong phần hardware) > Cycle count. Đây được tính là số lần khi bạn dùng hết 100% pin, không phải lần bạn cắm điện sạc.

2.4. Kiểm tra pin Macbook bạn có nằm trong diện bảo hành không

Apple có chế độ bảo hành pin Macbook được đánh giá là tốt trên thị trường vì thế bạn hoàn toàn có thể an tâm khi bảo hành chất lượng pin nếu gặp vấn đề. Để biết pin Macbook của bạn có nằm trong diện bảo hành hay không bạn cần đảm bảo pin còn trong thời hạn bảo hành của nhà sản xuất. Chú ý pin không bị hư hỏng do tác động của con người: rơi xuống nước, đập, vỡ… Apple sẽ tiếp nhận các sản phẩm ở tình trạng phồng pin, pin giảm hiệu suất hoạt động đáng kể.

Tuy nhiên để nhận được các chính sách này bạn cần đảm bảo việc mình mua Macbook tại các địa chỉ mua bán Macbook chính hãng uy tín tại Hà Nội hoặc TPHCM.

Chỉ cần nhớ những cách sử dụng pin Macbook trên chắc chắn pin trên máy của bạn sẽ có tuổi thọ cao, không chai, sần hay giảm chất lượng theo thời gian. Những thông tin trên không chỉ hữu ích với bạn trong quá trình sử dụng Macbook mà cả với các dòng laptop, máy tính xách tay cao cấp, hiện đại khác.