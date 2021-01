8 cách sửa lỗi bàn phím laptop Dell không gõ được hiệu quả nhất

Khi xảy ra lỗi bàn phím laptop Dell cần phải làm gì để khắc phục và khi nào cần thay bàn phím mới là vấn đề nhiều người dùng gặp phải. Hãy tìm hiểu các thông tin cụ thể trong bài viết sau.



1. Một số lỗi bàn phím Laptop Dell thường gặp và cách khắc phục

1.1. Lỗi bàn phím laptop Dell không gõ được

Đánh giá về các loại máy tính Dell thường khá tốt nhưng đôi khi chúng cũng mắc phải một số lỗi như bàn phím không gõ được. Trường hợp này bạn nên thử khởi động lại mát có thể vì xung đột driver khiến driver bàn phím không nhận được. Nếu vẫn chưa sử dụng được bạn hãy xét tới các nguyên nhân phần cứng hoặc do cáp tín hiệu, chip I/O điều khiển bàn phím… Để gắn lại cáp bàn phím như bình thường bạn cần biết cách tháo bàn phím laptop Dell hoặc nhờ người chuyên sửa máy cho dễ dàng.

Bàn phím laptop Dell xảy ra lỗi phải làm sao? (Nguồn: thuthuatmaytinh.vn)

1.2. Lỗi liệt bàn phím laptop Dell

Nếu bàn phím laptop bị liệt một phím nguyên nhân thường do bụi bẩn khiến phím bấm không ăn hoặc phím đó sử dụng quá nhiều khiến xương phím bị lờn. Để giải quyết tình trạng này bạn nên tự vệ sinh bàn phím tại nhà với cọ mềm, dùng nhíp cẩn thận gỡ phím bấm bị liệt đó ra và lấy hết bụi bẩn ở bên dưới phím, chỉnh lại xương phím phù hợp và gắn phím lại.

1.3. Lỗi bàn phím laptop Dell không gõ được số

Bình thường khi không gõ được bàn phím số ở bên phải nghĩa là chế độ Number Lock đang tắt sẽ khoá bàn phím số trên bàn phím laptop. Rất đơn giản, bạn chỉ cần ấn nút Numlock/NumLK ở phía trên cụm phím Numpad để bật chế độ Number Lock. Để bật chế độ mặc định Number Lock mỗi khi khởi động máy tính như sau:

Stat Menu hoặc mở cửa sổ Run (Windows+R)-> regedit

Truy cập đường dẫn trong Registry Editor: HKEY_CURRENT_USERControl PanelKeyboard

Tìm InitialKeyboardIndicators -> Modify

Chuyển Value data về: 0 – tắt Number Lock khi khởi động máy, 2 – bật Number Lock khi khởi động máy. Ok để lưu.

1.4. Lỗi bàn phím bị khóa

Cách 1: Chọn Window -> Start -> control panel -> Ease of Access Center -> Make the keyboad easier to use. Sau đó bỏ check hết các mũi tên trong ô rồi nhấn OK -> khởi động lại laptop Dell và kiểm tra bàn phím đã gõ được chưa.

Cách 2: Lau chùi vệ sinh vị trí tiếp xúc của cổng kết nối, tháo bàn phím làm sạch chân mạch bàn phím, vệ sinh bụi bẩn bám trên bàn phím và kiểm tra lại.

1.5. Gõ chữ “d” thì hiện ra “dđ”

Khi gõ bàn phím laptop chữ “d” hiện ra “dđ” là do phần mềm gõ tiếng Việt của bạn bị lỗi. Bạn gỡ phiên bản cũ, tải lại phiên bản mới nhất, tốt nhất cho máy như vietkey, Unikey 4.0 RC1 hoặc Unikey 4.0 RC2.

Một số lỗi bàn phím laptop Dell thường xảy ra (Nguồn: img.websosanh.vn)

1.6. Lỗi bị kẹt phím

Nguyên nhân có thể do bụi bẩn như các mảnh vụn, móng tay… két bên dưới phím. Cách sửa lỗi bàn phím laptop Dell kẹt phím là bạn nên tháo các con ốc ở mặt trước và sau bàn phím cẩn thận, nhẹ nhàng, gỡ các phím ra khỏi bảng mạch, lau chùi vệ sinh chúng rồi lắp lại như ban đầu là được.

1.7. Lỗi bàn phím laptop không có tác dụng gì khi nhấn

Để khắc phục bạn hãy cập nhật driver bàn phím: Start -> Run, nhập devmgmt.msc bằng bàn phím ảo -> OK, trên màn hình xuất hiện cửa sổ Device Manager, chọn Keyboards, chọn Update Driver Software -> Search automatically for updated driver software hoặc click chọn thẻ Action, trên manu dropdown chọn Sacn for hardware changes.

1.8. Lỗi gõ chữ nhảy loạn xạ

Nguyên nhân có thể do bàn phím bị kẹt dị vật, lờn phím hoặc kẹt phím nên chữ nhảy loạn xạ, bạn nên vệ sinh bàn phím để khắc phục tình trạng này.

2. Khi nào nên thay bàn phím laptop Dell?

2.1. Liệt một hoặc toàn bộ phím

Trường hợp này rất bất tiện cho bạn vì tất cả các phím trên bàn phím laptop đều phải sử dụng được bạn mới làm việc thoải mái. Do vậy, bạn nên thay bàn phím mới khi liệt một hoặc cả bàn phím.

2.2. Gõ phím nhảy loạn xạ

Sau khi vệ sinh mà tình trạng gõ phím nhảy loạn xạ vẫn chưa hết, gõ chữ này ra chữ kia khó kiểm soát bạn hãy mua bàn phím mới để công việc được trôi chảy hơn.

2.3. Bàn phím bị bong mất phím

Nếu bị bong mất phím, mỗi lần gõ chữ sẽ rất khó, do vậy đổi một bàn phím mới để thao tác dễ dàng hơn là điều bạn nên làm. Ngoài ra bạn cũng có thể mua dùng các loại bàn phím cơ, kết nối dễ dàng qua cổng USB, vừa bền lại dễ dàng thao tác.

3. Lưu ý giữ gìn bàn phím lâu hỏng

3.1. Không để đồ ăn, nước uống rơi đổ vào bàn phím

Khi ăn uống nên đổ đồ ăn tránh xa bàn phím, tốt nhất bạn ăn uống xong hãy dùng laptop để không bị phân tâm, đau dạ dày và hạn chế thức ăn, nước uống rơi vào bàn phím khiến nó nhanh hỏng.

Giữ gìn bàn phím laptop Dell để nâng cao tuổi thọ máy (Nguồn: 3.bp.blogspot.com)

3.2. Vệ sinh bàn phím đúng cách

Các thao tác lau chùi, làm sạch bàn phím, tháo phím ra gắp bụi bẩn bên dưới cần làm cẩn thận, đúng cách, tháo lắp nhẹ nhàng. Nếu không biết cách tháo bạn cần nhờ tới người có chuyên môn thay vì tự làm tại nhà.

3.3. Không làm vật nặng rơi vào bàn phím

Không đặt sách vở, vật nặng lên bàn phím tránh tình trạng liệt phím kẹt phím. Điều này giúp bảo vệ bàn phím của bạn khỏi bị hư hỏng.

3.4. Nên sử dụng thường xuyên

Tất cả các phím cần được dùng thường xuyên để tránh bị kẹt phím hoặc dễ dàng phát hiện ra các vấn đề ở phím bấm để khắc phục ngay tránh việc bạn cần dùng thì phím đó hỏng mà bạn không biết.

3.5. Gõ phím đều và nhẹ tay

Khi làm việc bạn chú ý gõ nhẹ tay, đều tay nhất là những bạn thường chơi game để không bị lờn phím, kẹt phím.

Các lỗi bàn phím laptop Dell thường gặp không quá khó để sửa chữa nhưng bạn cần lưu ý giữ gìn, sử dụng bộ vệ sinh laptop chuyên dụng để nâng cao tuổi thọ sản phẩm.