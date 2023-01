8 dấu hiệu ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối rõ rệt cần cảnh giác

Ung thư cổ tử cung là căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng, để càng lâu thì cơ hội chữa trị bệnh càng mong manh. Vì vậy, việc biết nhận biết dấu hiệu ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối sẽ giúp mọi người có thể sớm chẩn đoán được bệnh để thăm khám kịp thời, giúp kéo dài thời gian sống cho người bệnh.



1. Tiến triển của ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối

Ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối là lúc bệnh đã trở nặng, các tế bào ung thư đã lây lan rộng khắp cổ tử cung và các cơ quan khác. Bước vào giai đoạn cuối của bệnh nếu không điều trị gấp sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối gồm hai giai đoạn chính là 4A và 4B.

Giai đoạn 4A: là lúc các tế bào ung thư đã bắt đầu di căn đến niêm mạc bên trong của trực tràng và bàng quang. Chúng có thể lây lan nhanh chóng tới các hạch bạch huyết nhưng chưa di căn đến các bộ phận khác bên trong cơ thể.

Giai đoạn 4B: là lúc các tế bào ung thư đã lâu lan đến các hạch bạch huyết ở xa, xâm lấn đến vùng bụng trên, tấn công màng phổi, có khả năng phát triển và lây lan đến phổi, xương, khống chế toàn bộ cơ thể.

Ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối tiến triển mạnh, lây lan nhanh (Nguồn: amazonaws.com)

2. Dấu hiệu ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối về thể chất

Ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối thường được phát hiện muộn, triệu chứng rất khó nắm bắt một cách rõ ràng nên khi phát hiện bệnh thường đến giai đoạn cuối. Vậy triệu chứng của ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối là gì?

2.1. Khó thở

Bệnh nhân ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối thường cảm thấy khó thở. Đây là triệu chứng thường mắc phải của người mắc bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Nguyên nhân có thể do bị tắc nghẽn phế quản và suy hô hấp.

2.2. Buồn nôn và nôn

Buồn nôn và nôn là biểu hiện thường gặp ở bệnh nhân ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Khối u phát triển chèn ép dạ dày, làm tắc ruột hoặc tâm lý của người bệnh bị tác động gây buồn nôn. Bên cạnh đó, việc điều trị bằng hóa chất cũng khiến người bệnh cảm thấy buồn nôn và nôn.

Triệu chứng ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối (Nguồn: lifealth.com)

2.3. Kém ăn, suy nhược cơ thể

Bệnh nhân giai đoạn cuối bị bệnh tật hành hạ, cơ thể suy nhược, sức khỏe suy yếu nên thường cảm thấy khô miệng, chán ăn, dẫn tới thể lực suy giảm nghiêm trọng.

2.4. Xuất huyết âm đạo

Bệnh nhân ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối thường xuất huyết âm đạo bất thường ở thời kỳ mãn kinh hoặc chưa mãn kinh. Thông thường xuất huyết âm đạo ở bệnh nhân ung thư cổ tử cung sẽ không có những cơn đau bụng hoặc đau lưng.

2.5. Cổ trướng, phình bụng

Một trong những dấu hiệu ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối là cổ trướng do khối u chèn ép, bụng phình to do gan to.

Ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối thường có biểu hiện cổ trướng, phình bụng (Nguồn: hellobacsi.com)

2.6. Tiết dịch âm đạo

Một trong những dấu hiệu nhận biết bạn mắc bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối là dịch âm đạo có mùi hôi, có màu xanh hoặc vàng như mủ, kèm theo những biểu hiện như cơ thể mệt mỏi khó chịu. Khi gặp triệu chứng này bạn nên thăm khám phụ khoa ở bệnh viện tốt vì đây là dấu hiệu bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối rất nguy hiểm.

2.7. Chu kỳ kinh nguyệt bất thường

Chu kỳ kinh nguyệt rối loạn, kinh nguyệt đến sớm hoặc muộn, kinh nguyệt nhiều hơn cũng là một trong những dấu hiệu nhận biết ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Hiện tượng này có thể do các tế bào bào ung thư tác động đến quá trình phát triển và rụng trứng.

2.8. Đau vùng chậu

Những trường hợp vùng xương chậu bị đau, đau dây chằng xương cùng tử cung, khi chạm vào cổ tử cung ở vùng bụng thì cảm thấy đau dấy ở hố chậu, thắt lưng, thì nguy cơ mắc phải ung thư cổ tử rất cao, nên thăm khám để kiểm tra ngay.

Trên đây là những dấu hiệu ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối thường gặp. Khi gặp phải những triệu chứng trên, các bạn nên nhanh chóng thăm khám để được phát hiện và điều trị bệnh kịp thời, tránh bệnh trở nặng.

Ung thư cổ tử cung bước vào giai đoạn cuối có nhiều triệu chứng cụ thể (Nguồn: amazonaws.com)

3. Triệu chứng ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối ở giai đoạn di căn

Khi ung thư cổ tử cung bước vào giai đoạn cuối thì các tế bào sẽ bắt đầu phát triển và di căn đến các bộ phận khác bên trong cơ thể. Di căn đến mỗi bộ phận thì bệnh lại có những triệu chứng khác nhau.

3.1. Triệu chứng ung thư cổ tử cung di căn bàng quang

Khi ung thư cổ tử cung di căn đến bàng quang, người bệnh thường xuất hiện các triệu chứng như rối loạn đường tiểu, tiểu nhiều lần, tiểu són. Đôi lúc lại rất khó tiểu, tiểu ra máu.

Người bệnh thường cảm thấy vùng bụng dưới đau tức, thắt lưng cũng đau nhức, tình trạng này kéo dài và lan rộng xuống cẳng chân và đùi. Bên cạnh dó, âm đạo bắt đầu xuất hiện khí hư, có mùi hôi. Cơ thể mệt mỏi, chán ăn, sức khỏe suy nhược, sụt cân nhanh.

3.2. Triệu chứng ung thư cổ tử cung di căn trực tràng

Khi ung thư tử cung di căn đến trực tràng cơ thể sẽ bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu của bệnh do tế bào ung thư đã xâm lấn và phát triển tại trực tràng. Người bệnh sẽ bị chảy máu bất thường mà không rõ nguyên nhân, vùng chậu đau nhức và bị chuột rút.

Bên cạnh đó, đường tiểu cũng bị rối loạn, tiểu tiện bất thường, đau khi tiểu, tiểu nhiều lần, bí tiểu,… Đồng thời, người bệnh cũng sẽ bị rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, trễ kinh, rong kinh, máu kinh đen sẫm,… và sau khi quan hệ thường bị chảy máu. Ngoài ra, chị em phụ nữ thường bị đau lưng, đau ở vùng chậu.

Ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối có thể di căn đến trực tràng (Nguồn: hellobacsi.com)

3.3. Triệu chứng ung thư cổ tử cung di căn hạch

Dấu hiệu ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối di căn hạch thường biểu hiện rất rõ ràng, người bệnh có thể nhận biết để kịp thời điều trị. Đó là người bệnh thường bị chảy máu âm đạo một cách bất thường, xuất hiện những cơn đau bụng dữ dội ở phần chậu, cột sống thường xuyên bị đau nhức.

Bên cạnh đó, khi tế bào ung thư di căn đến hạch sẽ ảnh hưởng đến xương, khiến xương mục và dễ gãy. Trên cơ thể bắt đầu xuất hiện hạch, đặc biệt ở nách, cổ và bẹn. Người bệnh cũng bị suy nhược, chán ăn và sụt cân rất nhanh.

3.4. Triệu chứng ung thư cổ tử cung di căn gan

Ung thư cổ tử cung khi di căn lên gan thời gian đầu thường xuất hiện các triệu chứng rất mơ hồ. Tuy nhiên khi bước vào giai đoạn cuối, người bệnh sẽ thấy xuất hiện nhiều triệu chứng cụ thể hơn: cơ thể mệt mỏi, suy nhược, chán ăn, khả năng hấp thu kém khiến cân nặng sụt nhanh chóng và bất thường.

Người bệnh thường cảm thấy chướng bụng, buồn nôn, nôn liên tục và đôi khi còn nôn ra máu. Khi tiểu tiện thường có dính máu, phân có màu đen. Cổ họng khô rát, khi nói chuyện và ăn uống rất khó khăn.

3.5. Triệu chứng ung thư cổ tử cung di căn phổi

Ung thư cổ tử cung khi di căn lên phổi sẽ xuất hiện rất nhiều triệu chứng. Nắm bắt được các dấu hiệu và nhận biết để thăm khám là cách tốt nhất để phòng chống bệnh.

Bệnh nhân thường xuyên cảm thấy tức ngực, khó thở, cổ họng đau rát như bị viêm amidan, nói chuyện và ăn uống rất khó khăn. Cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, chán ăn, suy nhược và giảm cân nhanh chóng. Người bệnh còn thường xuyên bị stress, sốt, buồn nôn, đau nhức khắp cơ thể.

Ung thư cổ tử cung khi di căn đến các bộ phận khác bên trong cơ thể chứng tỏ bệnh đã rất nặng. Lắng nghe cơ thể bằng cách định ký đăng ký khám sức khỏe tổng quát để phát hiện và điều trị bệnh.

Tầm soát ung thư để phát hiện và điều trị bệnh kịp thời (Nguồn: khamsuckhoedinhky.com.vn)

4. Biểu hiện ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối về tâm lý

Không riêng gì bệnh nhân ung thư cổ tử cung, ai mắc phải bệnh hiểm nghèo này đều trải qua những biến đổi về tâm lý. Một số người chấp nhận số phận, phó mặc mạng sống và không muốn điều trị. Họ thường rơi vào trạng thái khép mình lại, không muốn giao tiếp.

Một số lại có xu hướng tức giận, bạo lực, nổi nóng với những người xung quanh. Bên cạnh đó, vẫn có rất nhiều người lạc quan và có ý chí chiến đấu với bệnh tật. Họ luôn tin tưởng và có hy vọng vào quá trình điều trị.

Cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe, phòng tránh ung thư cổ tử cung là thường xuyên đi khám tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ. Bạn có thể đến trực tiếp các cơ sở y tế uy tín hoặc lựa chọn các gói khám tầm soát ung thư CTC tại Vinmec cung cấp. Dịch vụ thăm khám và tầm soát ung thư tại đây rất uy tín, bệnh viện chất lượng, bác sĩ chuyên môn cao, cơ sở kỹ thuật hiện đại, kết quả kiểm tra chuẩn xác. Bên cạnh đó giá thành dịch vụ tại đây rất hợp lý, các bạn có thể yên tâm sử dụng.

Hàng năm số người tử vong do mắc ung thư cổ tử cung rất cao, đa số trường hợp khi phát hiện bệnh thì đã quá muộn, khó cứu chữa. Do vậy, việc nhận biết được các biểu hiện ung thư cổ tử cung sớm thay vì để đến khi các dấu hiệu ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối bộc phát mạnh mẽ sẽ giúp chị em phụ nữ sớm phát hiện bệnh, từ đó điều trị kịp thời thì cơ hội giữ được mạng sống mới tồn tại.