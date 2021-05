8 kinh nghiệm dùng máy nghe nhạc đĩa than tốt bền như mới

Máy nghe nhạc đĩa than là một thiết bị nghe nhạc hiện nay được rất nhiều người tìm mua bởi sự tinh tế và mang hơi hướng cổ điển. Bài viết hôm nay Blog Saigon-Gpdaily sẽ chia sẻ với bạn về chiếc máy nghe nhạc này.



1. Máy nghe nhạc đĩa than là gì? Các bộ phận và nguyên lý hoạt động

1.1 Khái niệm

Đĩa than còn gọi với cái tên khác là đĩa vinyl, đĩa LP hay gramophone… Hiểu một cách đơn giản nó là một hình thức đồng bộ tín hiệu âm thanh vào một dạng đĩa. Điều đặc biệt hơn là chiếc đĩa này được làm từ chất liệu Polyvinyl clorua và mỗi chiếc đĩa than được phân loại theo kích thước, chất lượng âm thanh và số kênh âm thanh. Âm thanh được ghi theo từng rãnh với độ dập nổi khác nhau tạo nên âm điệu khác nhau.

Mâm đĩa than TECHNICS SL-1800 MK2 (Nguồn: bizweb.dktcdn.net)

1.2 Các bộ phận cơ bản

Máy nghe nhạc đĩa than là dàn âm thanh gia đình có thiết kế cổ điển, sang trọng gồm các bộ phận cơ bản gồm 5 thành phần chính: Bệ máy, Motor dẫn động, tay cần, đầu kim và mâm quay đĩa. Bệ máy chính là phần đỡ các kết cấu chính của máy nghe nhạc đĩa than được làm từ các vật liệu nặng như gỗ, đá,…

Motor dẫn động hay còn gọi là motor điện có chức năng chính là dùng để điều chỉnh, làm quay mâm đĩa. Phần tay cần là phần gắn đầu Cartridge nhằm tạo ra tín hiệu âm thanh để truyền đi. Mâm quay đĩa có thể làm từ kim loại hoặc đồng thau, acrylic, hoặc gỗ…

1.3 Nguyên lý hoạt động

Dù là máy nghe nhạc đĩa than cổ hay hiện đại thì nguyên lý hoạt động của nó rất đơn giản và dễ hiểu. Âm thanh được ghi trên đĩa than sẽ được máy quay đĩa xử lý (đọc đĩa). Ở đây các xung động cơ học sẽ được chuyển hóa thành tín hiệu âm thanh. Sau đó sẽ qua phono và amply rồi truyền ra loa đến tai người nghe. Khi này một đầu kim chạy trên các rãnh đĩa than có độ dập nổi khác nhau tạo nên âm thanh của bản nhạc.

Để thưởng thức các bản nhạc đầu tiên phải bật hệ thống amply lên trước khoảng 5-10 phút. Sau đó bạn tháo nắp bảo vệ đầu Cartridge, mở khóa tay cần và lấy đĩa từ trong vỏ ra đặt nhẹ lên mâm quay và gạt cần đọc đĩa. Thao tác này phải hết sức cẩn thận để không gây hại cho cần đọc đĩa. Sau đó bạn cho máy chạy và thưởng thức sau 30 giây.

2. 7 điều cần lưu ý khi chọn và thưởng thức âm nhạc bằng máy đĩa than

2.1. Cách bảo quản đĩa than

Đĩa than là một trong những bộ phận khó bảo quản nhất của máy quay đĩa than. Nếu không may để đĩa bị tác động bởi nhiệt độ hoặc bị trầy xước sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh. Vì thế người sử dụng cần để đĩa than ở những nơi thoáng mát, khô ráo, nhiệt độ vừa phải. Bảo quản đĩa than tốt nhất là dưới 35 độ và tránh ánh nắng trực tiếp từ mặt trời.

Các đĩa than phải đặt theo chiều thẳng đứng, không xếp chồng các đĩa lên nhau. Khi sử dụng hay lấy đĩa than ra khỏi vỏ phải cầm vào mép hoặc tâm đĩa. Nghe xong đĩa nào bạn nên cất vào vỏ đĩa cẩn thận để tránh bám bụi.

Đĩa than cần được bảo quản cẩn thận (Nguồn: audionamkhanh.com)

2.2. Cách chỉnh đầu đọc tương ứng với đối trọng

Bạn nên biết rằng mỗi máy quay đĩa than sẽ có vật đối trọng ở cuối tay cơ. Vì vậy bạn chỉnh đối trọng sao cho phù hợp với từng loại đầu đọc. Việc làm này để đảm bảo âm thanh sắc nét, trung thực và rõ ràng. Không những thế nó còn giúp cho kim không bị trượt hay tỳ nặng lên bề đĩa, làm chất lượng đĩa bị ảnh hưởng.

Nếu bạn mua đầu đọc mới nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Nhà sản xuất đều ghi thông tin cần thiết để giúp bạn căn chỉnh hợp lý. Nếu bạn không có những thông tin này thì nên nhờ tới những người có kinh nghiệm nhé.

2.3. Vị trí đặt máy quay đĩa cần bằng phẳng chắc chắn nhất

Máy quay đĩa than cần được đặt ở mặt phẳng hoặc mặt bàn chắc chắn để tránh các rung động mạnh tác động vào. Khi bị tác động trong quá trình nghe nhạc chất lượng âm thanh sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên hiện nay các dòng máy cao cấp đều được trang bị hệ thống giảm rung ở chân máy. Điều này mang lại rất nhiều thuận tiện trong quá trình sử dụng.

2.4. Chi phí mua máy nghe nhạc đĩa than có cao không

Có thể nói việc thưởng thức âm nhạc bằng máy nghe nhạc đĩa than là một điều gì đó dành cho giới thượng lưu. Bởi giá máy nghe nhạc đĩa than rất đắt đỏ. Nếu vấn đề kinh tế làm bạn đau đầu khi chọn mua chiếc đầu đĩa than mới thì bạn có thể chọn những chiếc đã qua sử dụng.

Mua máy nghe nhạc đĩa than đã qua sử dụng cũng là một phương án hay nhưng bạn cần phải tìm hiểu và lựa chọn thật kỹ. Để tránh tình trạng tiền mất tật mang và bạn mang về một chiếc máy “phế thải”.

2.5. Điều chỉnh tay và điều chỉnh tự động

Với một mâm đĩa xoay bạn có hai chế độ điều chỉnh tùy theo mục đích và nhu cầu sử dụng đó là chế độ điều chỉnh tay (người dùng tự điều chỉnh tay cơ trên LP) và điều chỉnh tự động (thao tác thực hiện bằng nút lệnh). Hiện nay hầu hết các mâm đĩa xoay có giá từ bình dân đến cao cấp đều tích hợp cả 2 hiệu chỉnh trên nên bạn không cần quá lo lắng.

2.6. Những Tốc Độ Quay Đĩa

Tốc độ đĩa quay được tính bằng số vòng/ phút. Hiện nay có 2 tốc độ quay chuẩn là 45 vòng / phút và 33 vòng / phút. Tất cả mọi mâm đĩa than đều hỗ trợ 2 tốc độ xoay này.

2.7. Vị Trí Đặt Turntable

Đặt turntable ở một vị trí hợp lý là việc rất quan trọng mà cần phải làm. Điều này giúp giảm rung từ bên ngoài, tạo ra những âm thanh chất lượng tốt nhất khi nghe. Bạn nên đặt turntable trên một mặt phẳng vững chắc như kệ đĩa than chuyên dụng. Đây là sản phẩm được thiết kế riêng biệt dành riêng cho Turntable rất hữu ích.

2.8. Có thể nâng cấp linh kiện nào trên máy quay đĩa than

Việc nâng cấp hệ thống linh kiện của thiết bị âm thanh này còn tùy thuộc vào nhu cầu của người thưởng thức. Bạn có thể nâng cấp một số linh kiện như: thớt đĩa than, cần đĩa than, kim đĩa than,

3. Hiện tại bạn có thể mua máy nghe nhạc đĩa than ở đâu

Hiện nay bạn có thể mua máy nghe nhạc đĩa than của các hãng nổi tiếng như thương hiệu Sony, VPI,… tại tất cả các cửa hàng bán nhạc cụ và sản phẩm nghe nhạc trên toàn quốc. Tuy nhiên khi mua hàng tại các cửa hàng này bạn nên chọn nơi uy tín, được người tiêu dùng đánh giá cao. Để tránh mua phải hàng không đảm bảo chất lượng.

Blog Saigon-Gpdaily đã chia sẻ với các bạn một số thông tin cần thiết về máy nghe nhạc đĩa than. Hy vọng thông qua bài viết này bạn đã có thêm nhiều hiểu biết và chọn mua thiết bị âm thanh phù hợp, chất lượng đảm bảo.