8 loại đệm Everon chính hãng tốt nhất và cách nhận biết hàng thật giả

Everon là một trong những thương hiệu sản xuất chăn ga gối đệm hàng đầu hiện nay. Vậy các sản phẩm đệm bông ép Everon có tốt không? Mua các sản phẩm đệm Everon chính hãng ở đâu để có giá tốt nhất? Hãy tham khảo bài viết dưới đây để biết cách chọn các loại đệm bông ép một cách chất lượng nhất nhé.



1. Đánh giá 8 loại đệm Everon được ưa chuộng nhất

1.1. Đệm nước Everon

Đệm nước của Everon là một trong những sản phẩm nội thất phòng ngủ cực kỳ tiện lợi được nhiều người ưa thích. Bên trong đệm là gel nước vô cùng mát thích hợp sử dụng trong những ngày nóng bức. Kích thước đệm là 90×140 cm. Đệm nước này hoàn toàn không tốn năng lượng hoạt động do đó mức độ tiết kiệm được đẩy lên tối đa.

Hình ảnh sản phẩm đệm nước của Everon (Nguồn: demeveron.com)

Các mẹ có thể sử dụng đệm nước này cho các bé vào những ngày nóng nực. Mùa hè thì dùng sản phẩm này làm đệm mềm mịn, thoáng mát, chất lượng cho bé thì còn gì tuyệt vời hơn phải không. Bé sẽ vẫn có thể mát mẻ mà không cần ở trong phòng điều hòa. Ngoài các em bé thì người lớn tuổi cũng có thể sử dụng sản phẩm này.

Vì bên trong là nước nên đệm này an toàn 100% cho người sử dụng. Mặt đệm mát Everon được xử lý vô cùng tỉ mỉ giúp cho nước không bị thấm ra bên ngoài. Thiết kế của đệm nhỏ gọn gàng giúp bạn dễ dàng di chuyển và cất giữ. Việc vệ sinh đệm cũng vô cùng dễ dàng bằng cách chỉ cần lấy khăn khô lau bụi bẩn bám vào đệm. Sản phẩm này có giá là 1.000.000 đồng.

1.2. Đệm cứng Everon

Đệm cứng hay còn có tên gọi khác là nệm bông ép Hàn Quốc Everon. Dòng sản phẩm này có mức giá khá rẻ và được sử dụng rất rộng rãi. Nhưng gia đình điều kiện kinh tế kém cũng dễ dàng sở hữu được sản phẩm này. Đệm bông này được làm bởi các sợi bông được ép bởi máy tự động thành khuôn.

Vậy nệm cứng của Everon có tốt không? Sản phẩm này do được ép hoàn toàn tự động theo công nghệ cao nên có độ đàn hồi khá vừa phải. Ngoài ra khả năng giữ nhiệt của đệm rất tốt do các sợi bông được ép chặt. Sản phẩm này có thể sử dụng cho mọi lứa tuổi. Máy ép cao cấp ép sợi bông vô cùng chặt chẽ khiến bông không bị bung sau thời gian dài sử dụng.

Một số dòng sản phẩm đệm bông ép chất lượng có thể kể đến như nệm cứng Everon Lite, Everon Ceramic, Everon Padding. Các bạn có thể khéo léo phối màu với ruột gối ruột chăn đầy màu sắc để phù hợp với đệm.

1.3. Đệm cũi Everon

Đệm cũi của thương hiệu sản xuất nệm Everon được làm từ các vật liệu vô cùng cao cấp của Hàn Quốc. Với nguyên liệu 100% làm từ Polyester và cotton cao cấp. Do đó vào mùa đông đệm vô cùng ấm áp còn mùa hè lại vô cùng thoáng mát.

Loại nệm cho cũi này có khả năng thấm hút là rất tốt. Khi sử dụng người dùng sẽ có cảm giác mềm mại và thoải mái. Nệm bông ép nằm không nóng, đau lưng rất thích hợp cho mọi đối tượng. Ruột của đệm được sử dụng bông ép nguyên tấm vô cùng chắc chắn và không bị biến dạng trong nhiều năm. Giá của sản phẩm này là từ 1.000.000 – 6.000.000 đồng.

Hình ảnh nệm cũi Everon vô cùng vừa vặn trong cũi (Nguồn: changagoidemeveron.vn)

1.4. Nệm cao su nhân tạo Everon

Nệm cao su nhân tạo của hãng Everon là một trong những sản phẩm được sử dụng rất nhiều tại thị trường Việt Nam do có độ bền cao và giá cả rất phải chăng. Sản phẩm nệm cao su nhân tạo tuy độ an toàn không được tuyệt đối như nệm tự nhiên thế nhưng vì được sản xuất dựa trên dây chuyền hiện đại. Do đó các bạn cũng có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Sản phẩm này có giá từ 3.000.000 – 8.000.000 đồng.

1.5. Đệm Everon than hoạt tính

Đệm than hoạt tính Everon là dòng sản phẩm sản xuất tại Việt Nam. Bên trong nệm là các tấm than hoạt tính được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Loại than hoạt tính này có tác dụng ngăn ngừa và diệt vi khuẩn. Ngoài ra khả năng khử mùi của than cũng vô cùng tốt. Chất lượng sản phẩm này không thua kém các sản phẩm khác trên thị trường như của dòng sản phẩm nệm Hanvico, Sông Hồng, Vikosan, Liên Á…

Thiết kế của nệm than hoạt tính khớp với mọi đường cong trên cơ thể của bạn. Cổ và lưng được tiếp xúc trực tiếp với nệm giúp bạn hoàn toàn có những giây phút thoải mái khi nằm trên nệm. Mức giá của nệm Everon than hoạt tính rơi vào khoảng từ 5.000.000 – 10.000.000 đồng.

Đệm than hoạt tính của Everon có tác dụng diệt khuẩn (Nguồn: everonvn.vn)

1.6. Đệm điện Everon

Đệm điện của Everon là sản phẩm được ưa chuộng rất nhiều trong những ngày mùa đông hoặc những đất nước lạnh giá. Đệm sưởi Everon này mang đến khả năng làm ấm mặt nệm bằng điện năng. Nhờ vào công nghệ hiện đại của Hàn Quốc mà sản phẩm đệm Everon này có độ an toàn ở mức tối đa. Đệm điện này thường được kết hợp với các loại sản phẩm chăn ga, mền màu sắc hài hòa, mềm mại để đảm bảo độ thẩm mỹ cho phòng ngủ.

Vậy đệm Everon chính hãng khi được tích hợp thêm khả năng chuyển hóa điện năng sang nhiệt năng liệu có tốt không? Khả năng làm ấm đệm được thiết kế vô cùng đặc biệt giúp đệm tỏa nhiệt nhanh chóng và đều khắp mặt nệm. Tuy có khả năng làm ấm liên tục nhưng hiệu số tiêu thụ điện năng của nệm lại rất thấp. Mức giá của nệm điện Everon là 2.000.000 đồng.

1.7. Đệm sóng Everon

Một sản phẩm đệm hàng đầu rất được ưa chuộng đó là đệm sóng của Everon. Đây là một sản phẩm nệm cho người đau lưng, thoát vị đĩa đệm rất hữu ích. Khi sử dụng sản phẩm này khách hàng sẽ có được giấc ngủ sâu và cảm giác như được massage vùng lưng. Nệm bông ép Everon padding sóng này còn có khả năng giúp hỗ trợ tuần hoàn máu trong cơ thể giúp mang đến cho bạn một cơ thể sảng khoái nhất. Mức giá sản phẩm này từ 2.000.000 – 6.500.000 đồng tùy theo kích thước.

1.8. Đệm mút Everon

Nguyên liệu tạo thành loại nệm này chính là những tấm mút xốp cao cấp và vô cùng êm ái. Dòng sản phẩm đệm mút của Everon đảm bảo được khả năng đàn hồi cao trong thời gian dài sử dụng. Do sử dụng nguyên liệu là mút xốp nên giá cả của các sản phẩm này khá rẻ. Bạn có thể sở hữu cho mình một chiếc đệm mút với mức giá dao động từ 1 triệu đồng đến 5.000.000 đồng.

Hình ảnh chiếc đệm Everon Style Master (sieuthidemhanquoc.com.vn)

2. Cách phân biệt và chọn mua đúng Everon chính hãng

2.1. Khóa kéo

Khóa kéo của các loại đệm Everon đều được làm từ nguyên liệu inox cao cấp. Do đó các khóa này luôn luôn sáng bóng thậm chí sau thời gian dài sử dụng. Ngoài ra trên khóa còn được dập nổi logo Everon rõ ràng. Bạn có thể nhờ vào chi tiết này để kiểm chứng hàng giả và thật.

2.2. Nhãn mác

Thông thường mỗi sản phẩm đệm bông ép Everon chính hãng đều được in nhãn mác một cách rõ ràng và vô cùng chi tiết. Nhãn mác chuẩn sẽ bao gồm các thông số của đệm cũng như thông tin từ nhà sản xuất. Một chi tiết vô cùng đặc biệt nữa là trên nhãn mác sẽ có ký tên bằng bút chì của nhân viên kiểm tra chất lượng.

2.3. Quy cách đóng gói và hướng dẫn sử dụng

Đệm Everon chính hãng sẽ được đóng gói nguyên bộ và đầy đủ các phụ kiện đi kèm nếu có. Bên trong mỗi túi nệm sẽ có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng và cách bảo quản chi tiết cho các bạn. Đây cũng là chi tiết giúp bạn dễ dàng nhận biết hàng chất lượng. Một bộ sản phẩm đầy đủ sẽ bao gồm túi xách sản phẩm, túi nilon bọc trong sau đó mới tới lớp sản phẩm.

2.3. Tem chống hàng giả

Mỗi một sản phẩm từ Everon đều được gắn kèm một tem chống hàng giả sáng bóng và có in logo Everon cùng công ty Everpia. Đây là loại tem chống hàng giả vô cùng chất lượng đã được kiểm chứng bởi bộ công an Việt Nam. Tem được sử dụng công nghệ in Halogram hiện đại của Hàn Quốc nên việc làm giả là không thể.

2.4. Đặc điểm chất liệu

Các tấm đệm Everon sẽ được in đặc điểm sản phẩm và chất liệu tạo thành lên nhãn mác của sản phẩm đó. Ngoài ra còn có chi tiết cách cho bạn bảo quản sản phẩm và vệ sinh. Mỗi một chất liệu khác nhau sẽ có cách làm vệ sinh khác nhau để giữ được chất lượng sản phẩm lâu nhất. Ví dụ nệm lò xo chính hãng, chất lượng sẽ không nên mang đi giặt còn nệm mút có thể giặt tay thường xuyên. Một số chất liệu mặt nệm làm từ vải cotton bạn sẽ có thể dễ dàng mang đi giặt. Tuy nhiên nếu mặt ngoài nệm bằng da thì bạn sẽ chỉ được vệ sinh bằng khăn ẩm.

2.5. Phiếu bảo hành

Các sản phẩm Everon chính hãng sẽ được đi kèm với phiếu bảo hành ít nhất 1 năm. Nếu như có bất kỳ lỗi nào của sản phẩm thuộc về nhà sản xuất trong thời gian bảo hành. Bạn sẽ được một đổi một sản phẩm khác cùng loại hoặc hoàn lại 100% tiền mua sản phẩm.

Các bạn sẽ được nhân viên bán hàng cung cấp giấy bảo hành sản phẩm. Bạn chỉ việc điền một số thông tin khách hàng cũng như địa chỉ liên hệ là ngay lập tức bạn không còn lo về chất lượng sản phẩm.

2.6. Nên mua ở đại lý chi nhánh ủy quyền của Everon

Vậy mua đệm Everon chính hãng ở đâu? Các đại lý cung cấp sản phẩm chính hãng của Everon sẽ có giấy chứng nhận cung cấp sản phẩm chính hãng. Các đại lý Everon chính hãng sẽ thường có bảng hiệu màu xanh in logo Everon. Mua sản phẩm nệm Everon bảo hành chính hãng, uy tín tại đại lý ủy quyền để có thể hưởng được những khuyến mãi cũng như chất lượng sản phẩm tốt nhất.

Hình ảnh tem chống hàng giả của Everon (Nguồn: 2.bp.blogspot.com)

Như vậy những thông tin từ bài viết trên đây đã giúp các bạn giải đáp thắc mắc về đệm của Everon có tốt không và cách phân biệt đệm Everon chính hãng. Hy vọng rằng qua bài viết này các bạn đã có thể có thêm những hiểu biết để lựa chọn chính xác sản phẩm đệm tốt nhất cho mình.