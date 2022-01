8 loại pin Lithium 12V cho xe máy tốt nhất thông dụng giá từ 500k

Sẽ rất hoang mang nếu không có sự tìm hiểu trước về các dòng pin Lithium 12V cho xe máy đang bán trên thị trường. Rất nhiều thương hiệu với nhiều mức giá sẽ khiến bạn không biết lựa chọn như thế nào. Dưới đây là 8 mã pin thông dụng nhất và được người tiêu dùng tin tưởng nhất, cùng tham khảo nhé!



1. Pin Lithium 12V cho xe máy Vision VS5AC

VS5AC là dòng acquy pin Lithium 12V, dùng được cho các loại xe như Sirius, Jupiter, Viva, Smash, Best, Dream, Magic, Lead, Angel. Pin có mức điện áp 12V, sạc ở mức tối đa là 14.4V. Pin có thể chịu đựng được mức nhiệt giao động lớn từ -30 độ C đến 50 độ C. VS5AC có dòng khởi động lớn nhất là 80A. Dòng acquy Lithium có trọng lượng nhẹ chỉ bằng ⅓ so với acquy chì trước dây và độ bền có thể lên đến cả chục năm. Dòng pin Lithium Vision VS5AC tiết kiệm năng lượng, lại rất thân thiện với môi trường, không chứa H2SO4 và các kim loại nặng ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng được đánh giá rất cao.

Giá bán tham khảo: 719.000đ.

VS5AC là sản phẩm thuộc dòng pin Lithium Vision cho xe máy (Nguồn: pro-biker.vn)

2. Pin Lithium Vision VS6AT

VS6AT cũng thuộc dòng pin Lithium Vision, sử dụng điện áp 12V và mức sạc tối đa là 14.4V. VS6AT có thể hoạt động tốt trong điều kiện môi trường khắc nghiệt, chịu được mức nhiệt cực lạnh là -30 độ C và cực nóng là 50 độ C. Dòng khởi động tối đa của VS6AT là 160V. Pin Lithium Vision VS6AT dành riêng cho các loại xe tay ga như Air Blade mẫu cũ, Lead mẫu cũ, Click, Vision, Acruzo, Grande, Janus… VS6AT an toàn với sức khỏe và môi trường. Pin hoạt động rất ổn định với tuổi thọ cao nên các bạn có thể yên tâm khi sử dụng.

Giá bán tham khảo: 524.400đ.

Pin Lithium Vision VS6AT cung cấp năng lượng một cách ổn định lại an toàn cho người dùng (Nguồn: vatgia.vn)

3. Pin Lithium Vision VS7AC

VS7AC cũng là một mã pin thuộc dòng Lithium Vision. VS7AC có thông số kỹ thuật: mức điện áp 12V, điện áp nạp tối đa 14.4V và dòng khởi động là 160A. Pin Lithium Vision VS7AC thường được dùng cho các loại xe như: SH, Lead, Air blade, PS, Dylan, Attila cũ, Spacy. VS7AC rất nhẹ, trọng lượng chỉ bằng ⅓ acquy chì truyền thống. Mẫu pin này có thể hoạt động tốt trong khoảng nhiệt độ từ -30 độ C đến 60 độ C. Đặc biệt, pin VS7AC được trang bị bộ điều khiển tự động cân bằng cell giúp hồi lại 20% dung lượng khi hết điện lần đầu tiên.

Giá bán tham khảo: 1.019.000đ

Pin Lithium Vision VS7AC hoạt động tốt ngay cả trong điều kiện môi trường khắc nghiệt (Nguồn: lazada.vn)

4. SB50 – 12V 50AH Lithium Battery

SB50 – 12V 50AH là dòng pin thông minh, ứng dụng công nghệ LifePo4. Pin có trọng lượng rất nhẹ và độ bền gấp 10 lần so với acquy chì. Kích thước 3 chiều của pin như sau: 7,75 x 6,5 x 6,87 inches. SB50 – 12V 50AH được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Các thông số kỹ thuật của pin: Điện áp danh định: 12,8V; điện áp sạc 50A; số lần sạc tối đa khoảng từ 3000 đến 5000 lần.

Giá bán tham khảo: 649.99$

SB50 – 12V 50AH có thể tái sử dụng nhiều lần nhờ khả năng sạc lớn (Nguồn: amazon.com)

5. Group 24 – 12V 75AH Lithium Battery

Nhóm pin Li-ion thông minh 12V 75AH được tích hợp hệ thống bảo vệ pin tự động (BPS) giúp pin luôn hoạt động ở mức hiệu suất cao nhất và kéo dài tuổi thọ cho pin. Điện áp định mức của dòng này là 12,8V, có thể sạc với mức điện áp từ 14.4V đến 14.6V. Pin có thể xả tối đa trong 5 giây ở mức 750A. Công suất theo giờ là 75AH và 900WH. Nhóm pin 24 – 12V 75AH được tích hợp nhiều tính năng an toàn và bảo vệ như tự động ngắt điện, tự động bảo vệ khi quá tải điện áp…

Giá bán tham khảo: 949.99$

Group 24 – 12V 75AH Lithium Battery (Nguồn: shopify.com)

6. Group 27 – 12V 80AH Lithium Battery

Pin 27 – 12V 80AH là dòng pin Lithium 12V cho xe máy có thông số kỹ thuật như sau: Điện áp định mức 12,8V; điện áp sạc từ 14.4V đến 14.6V; xả tối đa trong 5 giây và ở mức 800A; công suất theo Amp hour là 80AH; công suất theo watt giờ là 960WH. Dòng pin này được làm từ thép không gỉ có độ bền cao và hạn chế tối đa hiện tượng cháy nổ. Nhà sản xuất còn tích hợp hệ thống bảo vệ pin BPS giúp ổn định hoạt động và tăng độ an toàn khi sử dụng.

Giá bán tham khảo: 999.99$

7. Group 31 12V 100AH Lithium Battery

Nhóm pin Lithium 31 12V 100Ah là những sản phẩm được tối ưu hóa cho động cơ trolling. Dòng pin này được sử dụng rất phổ biến trong thể thao với hiệu suất cao và ổn định trong suốt thời gian sử dụng. Tương tự như những dòng trước, dòng pin 31 12V 100Ah cũng có mức điện áp là 12.8V. Pin có thể sạc với điện áp 14.4V hay 14.6V. Công suất hoạt động là 1280Wh. Có thể xả tối đa 1000A trong 5 giây. Pin có hệ thống bảo vệ tự động đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Giá bán tham khảo: 1.249.99$

8. GreenLiFE Battery GL260-260AH 12V

GreenLiFE Battery GL260-260AH có kích thước 19,8 x 10,2 x 8,7 inches. Pin được nhà sản xuất trang bị hệ thống bảo vệ BPS hoàn toàn tự động. Pin sẽ được ngắt nếu dung lượng dưới 10.5V hay sạc trên mức 15.8V. Các tính năng bao gồm: phòng đoản mạch, tự cân bằng và phòng phân cực ngược… Pin được thiết kế với 2000 đến 4000 lần sạc, cao hơn rất nhiều so với các dòng pin khác. Các bộ phận cấu tạo nên pin được liên kết chặt chẽ, đảm bảo độ an toàn và tuổi thọ của pin.

Giá bán tham khảo: 2.995$

8 cái tên pin Lithium 12V cho xe máy trên đây đều là những sản phẩm rất được ưa chuộng và được dùng nhiều cả ở Việt Nam lẫn thế giới. Nếu bạn đang có nhu cầu muốn thay acquy xe của mình, hãy tìm mua ngay pin Lithium chính hãng, chất lượng tốt trên Saigon-Gpdaily với mức giá ưu đãi và hỗ trợ vận chuyển tận nhà nhé!