8 lỗi thường gặp của máy sấy quần áo và cách chữa hiệu quả nhất

Máy sấy quần áo không còn quá xa lạ đối với các gia đình Việt Nam, nhất là những gia đình có trẻ nhỏ. Trong quá trình sử dụng, các bạn hẳn đã gặp phải một vài sự cố, sau đây sẽ là cách xử lý những lỗi thường gặp của máy sấy quần áo, rất bổ ích bạn nên biết.



1. Máy sấy quần áo không nóng

1.1. Nguyên nhân

Dù đang hoạt động nhưng máy vẫn không nóng, đây là sự cố rất thường gặp ở máy sấy quần áo. Nguyên nhân phát sinh lỗi này có rất nhiều ví dụ như: do bạn thường xuyên để máy hoạt động ở chế độ nóng nhất gây hư hỏng bộ phận sinh nhiệt; do cảm biến của hộp sợi đốt bị chết; do mạch điều khiển của máy gặp trục trặc hay chỉ đơn giản là bạn sử dụng nguồn điện chưa đúng.

1.2. Cách khắc phục

Kiểm tra lại nguồn điện vào máy xem đã đủ tiêu chuẩn kỹ thuật hay chưa, kiểm tra lồng sấy của máy, nếu lồng sấy không quay chứng tỏ máy đang có lỗi về kỹ thuật, các bạn cần đến sự trợ giúp của các chuyên viên điện máy hoặc đem thiết bị của mình đến các trung tâm bảo hành, sửa chữa của hãng để nhờ sự trợ giúp.

2. Máy sấy quần áo không quay

2.1. Nguyên nhân

Lồng sấy quần áo không quay là lỗi thứ 2 thường bắt gặp mỗi lần máy sấy quần áo xảy ra sự cố. Nguyên nhân của lỗi này thường là do linh kiện bị hao mòn trong quá trình sử dụng dài và liên tục. Nếu bạn nghe thấy tiếng quạt gió kêu và tiếng motor đang vận hành, rất có thể dây curoa đã bị đứt hoặc bánh tỳ của máy bị hỏng. Trường hợp quạt gió vẫn kêu và motor vẫn đang chạy, nguyên nhân có thể là do các tụ điện yếu hoặc bị chết, đồng hồ và các bo mạch không cấp được điện cho motor.

2.2. Cách khắc phục

Các bạn sẽ không tự khắc phục được sự cố này nếu không phải là thợ sửa điện máy. Cách tốt nhất là bạn hãy đem máy sấy của mình đến các trung tâm sửa chữa hoặc gọi dịch vụ để nhân viên kỹ thuật của các hãng, các cửa hàng điện máy về tận nhà.

3. Máy sấy quần áo rung lắc kêu to

3.1. Nguyên nhân

Đây là lỗi thường gặp của máy sấy quần áo. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do người sử dụng lắp đặt máy ở những vị trí thiếu phù hợp, nền không phẳng gây nên rung lắc khi vận hành. Một nguyên nhân khác đến từ việc để quần áo trong máy lộn xộn, chỗ quá nhiều, chỗ quá ít hoặc số lượng quần áo chưa đủ khiến lồng quay bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, máy giặt sử dụng lâu có thể khiến cho cấu tạo trục lồng bị lệch, gây tiếng ồn khi vận hành.

3.2. Cách khắc phục

Cách khắc phục lỗi máy sấy quần áo rung lắc có thể chỉ đơn giản bằng việc kiểm tra lại vị trí đặt thiết bị, đảm bảo máy được để nơi bằng phẳng, nếu cần kê thêm ở dưới chân máy thì phải kê rất chắc chắn. Tiếp theo, các bạn hãy xem lại lượng quần áo bỏ vào trong máy có quá ít hay không, nếu không thì quần áo đã được dàn đều ra chưa. Sau khi xem lại, nếu máy vẫn tiếp tục kêu và rung lắc, các bạn nên gọi thợ đến kiểm tra lồng quay của máy xem có vấn đề lệch trục hay không.

4. Lồng máy sấy quần áo có cảm giác điện giật tê khi chạm vào

4.1. Nguyên nhân

Nếu khi chạm vào lồng máy sấy quần áo bạn có cảm giác tê tê như điện giật thì rất có thể máy đang bị hở điện ở đâu đó. Hở điện cũng là một trong những lỗi thường gặp của máy sấy quần áo.

4.2. Cách khắc phục

Khi phát hiện ra máy bị hở điện, các bạn không nên tiếp tục sử dụng máy mà nên đem đi kiểm tra. Nếu có hiểu biết về kỹ thuật, các bạn có thể sử dụng bút thử điện để tìm xem bộ phận nào đang bị rò rỉ điện để sửa lại. Tuy nhiên, để an toàn hơn các bạn vẫn nên nhờ đến sự trợ giúp của thợ điện máy.

5. Máy sấy quần áo hoạt động lâu, quần áo không khô

5.1. Nguyên nhân

Máy sấy quần áo hoạt động lâu, quần áo không khô cũng là một lỗi phổ biến khi dùng thiết bị này. Nguyên nhân có thể đến từ việc bạn mua phải sản phẩm kém chất lượng, hoặc do bạn cho quá nhiều quần áo vượt quá khối lượng khuyến cáo của nhà sản xuất; hay quần áo đem sấy chưa được vắt kỹ, còn sũng nước gây kéo dài thời gian sấy.

5.2. Cách khắc phục

Kinh nghiệm chọn mua và sử dụng máy sấy quần áo hiệu quả được nhiều người truyền tai nhau đó là bạn cần đảm bảo thực hiện đúng hướng dẫn của nhà sản xuất về khối lượng sấy và vắt kiệt, không nên nhồi nhét cố làm giảm hiệu quả làm việc của máy.

6. Máy sấy không hoạt động

6.1. Nguyên nhân

Lỗi máy sấy không hoạt động có thể xảy ra do một vài nguyên nhân như: bánh tỳ của máy bị hỏng, thiết bị đã sử dụng nhiều năm và thường xuyên chạy tối đa công suất dẫn đến quá tải. Một nguyên nhân khác cũng thường hay gặp chính là do ổ điện của gia đình và phích cắm của máy lỏng lẻo hay dây nối bị đứt, điện không kết nối được.

6.2. Cách khắc phục

Điều đầu tiên nên làm khi gặp sự cố này là kiểm tra lại nguồn điện cấp cho máy. Cắm lại ổ điện cho thật chắc chắn, có thể đổi sang 1 ổ khác đang hoạt động bình thường để test thử. Sau đó các bạn kiểm tra dây nối xem có xuất hiện vết đứt hay bị chuột bọ gặm cắn hay không. Kiểm tra lại nút nguồn đã được bật chưa, cửa máy sấy đã đóng chặt chưa… Nếu sau khi thực hiện những điều trên mà máy vẫn không làm việc các bạn cần đưa máy đến các trung tâm sửa chữa để được hỗ trợ.

7. Cửa máy sấy không mở được

7.1. Nguyên nhân

Đối với các loại máy sấy quần áo lồng ngang, cửa trước thì thường xuyên gặp phải lỗi này. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cửa bị kẹt có thể do khí hậu môi trường ẩm ướt; do công tắc cửa của máy bị lỗi; do mạch điều khiển của máy sấy quần áo gặp trục trặc; do IC cấp lệnh cho công tắc cửa không hoạt động…

7.2. Cách khắc phục

Để khắc phục lỗi này các bạn có thể áp dụng những cách sau: nhấn nút mở cửa và chờ một vài phút rồi thử lại, rất có thể đây là hiện tượng trễ sau mỗi chu trình vận hành. Bạn cũng có thể điều chỉnh máy về trạng thái ban đầu sau đó chờ vài giây rồi thử thao tác lại như bắt đầu 1 chu trình vắt mới. Nếu không được, các bạn nên nhờ đến các nhân viên kỹ thuật điện máy để giúp đỡ chứ không được cố cậy, mở cửa máy.

8. Công tắc dây dẫn bị nóng chảy

8.1. Nguyên nhân

Hiện tượng công tắc và dây dẫn bị nóng chảy có nguyên nhân phổ biến là do máy bị cắm điện cả ngày làm điện tiêu thụ tăng đột ngột. Sự quá tải này khiến mạch, dây dẫn và công tắc bị nóng, dẫn đến chảy và hư hỏng.

8.2. Cách khắc phục

Để đề phòng sự cố này xảy ra, các bạn cần đảm bảo ngắt nguồn điện vào máy mỗi khi không sử dụng. Trường hợp sự cố đã xảy ra rồi, các bạn chỉ có thể nhờ đến những người thợ sửa chữa chuyên nghiệp để tìm cách khắc phục.

