8 mẫu tranh phong thủy cho người mệnh Thủy treo phòng hút tài lộc

Trong phong thủy, việc lựa chọn bất cứ vật dụng nào cũng có thể ảnh hưởng đến vượng khí, tài lộc và may mắn của gia chủ. Nếu bạn đang tìm mua các mẫu tranh phong thủy cho người mệnh Thủy thì không nên bỏ qua các thông tin hữu ích dưới đây!



1. Cách tranh phong thủy cho người mệnh Thủy

Một bức tranh được cho là phù hợp nhất cho người mệnh Thủy khi nó mang những yếu tố tương sinh, tránh những yếu tố tương khắc. Trong quy tắc tương sinh, Kim sinh Thủy. Trong quy tắc tương khắc, Thổ khắc Thủy. Do đó, khi chọn tranh phong thủy bạn nên chọn theo các quy tắc này sẽ giúp bạn có thêm nhiều vượng khí, may mắn và tài lộc.

Cụ thể, nếu chọn tranh theo màu bạn nên chọn tranh có màu xanh đậm, màu đen (màu bản mệnh), màu vàng, trắng, ghi (màu tương sinh thuộc mệnh Kim). Cần tránh các màu nâu đất, vàng của mệnh Thổ vì tương khắc rất kỵ.

Tranh phong cảnh cho người mệnh Thủy (Nguồn: gach3ddep.net)

2. 8 mẫu tranh phong thủy cho người mệnh Thủy ý nghĩa

2.1. Tranh phong thủy Cửu Ngư đồ, hoa mẫu đơn, tùng hạc diên niên

Cửu ngư đồ là bức tranh Sen cá bao gồm chín con cá chép đang bơi trong ao sen. Cá chép là biểu tượng của sự bền gan vững trí, kiên chỉ. Đồng thời, chữ Cửu cũng có ý nghĩa là lâu dài, trường tồn. Chữ Ngư được phát âm gần giống chữ Dư có ý nghĩa dư thừa, dư dả tiền bạc. Mua bức tranh đồng hồ Cửu ngư quần tụ sẽ mang ý nghĩa hội tụ tiền bạc, may mắn lâu dài.

Bên cạnh đó, các bức tranh về tùng hạc diên niên hay hoa mẫu đơn cũng rất phù hợp bởi chúng mang ý nghĩa thành công, sự nghiệp phát triển và cuộc sống nhiều may mắn.

Bức tranh thêu Tùng hạc niên diên và hoa mẫu đơn tuyệt đẹp (Nguồn: tranhtheucaocap.com)

2.2. Tranh phong thủy cá chép

Ngoài bức tranh Cửu Ngư đồ kể trên bạn có thể chọn các bức tranh có hình cá chép khác. Bởi đây là loài động vật tượng trưng cho sự kiên trì và ý nghĩa linh thiêng, rất may mắn. Treo tranh phong thủy cá chép trong nhà thì chủ nhân sẽ có nhiều thành công và thăng tiến.

Tranh phong thủy cá chép tượng trưng cho sự bền bỉ, kiên trì và may mắn (Nguồn: tuvikhoahoc.com )

2.3. Tranh phong thủy Thuyền buồm doanh nhân

Đây cũng là bức tranh phong thủy rất hợp với người mệnh Thủy, đặc biệt là người làm ăn, buôn bán. Bức tranh mang ý nghĩa thuận buồm xuôi gió, xuôi chèo mát mái, ra khơi mang về thành quả lớn.

Hơn nữa, trong bức tranh này có hai yếu tố phù hợp với mệnh Thủy đó là nước (Thủy – bản mệnh) và cây cối (Mộc – Thủy sinh Mộc rất tốt). Bạn cũng có thể tặng bức tranh này cho người mệnh Thủy vào các dịp khai trương, tân gia sẽ rất tốt.

Tranh thuyền buồm doanh nhân mang nhiều may mắn và thành quả (Nguồn: tranhvietad.com)

2.4. Tranh phong thủy Chim hạc mặt trời mọc

Chim hạc biểu tượng cho sức khỏe, hạnh phúc. Còn mặt trời là biểu tượng của sự trường tồn, lâu dài, mới mẻ. Do đó, bức tranh hợp phong thủy này sẽ mang lại nhiều vượng khí, sức khỏe, bình yên gia đạo cho người mệnh Thủy cũng như các thành viên trong gia đình.

Tranh phong thủy Chim hạc mặt trời mọc (Nguồn: theuviet.com)

2.5. Tranh phong thủy sơn thủy hữu tình

Người mệnh Thủy có biểu tượng nổi bật chính là nước. Do đó, các bức tranh phong thủy đẹp về nước sẽ rất phù hợp với những người mệnh này. Tranh phong thủy sơn thủy hữu tình mang lại nhiều thành công trong sự nghiệp cũng như sự bình an, vui vẻ trong cuộc sống.

Tranh phong thủy sơn thủy hữu tình (Nguồn: tuongxinh.com.vn)

2.6. Tranh phong thủy miền quê sông nước

Thêm một lựa chọn tranh phong thủy cho người mệnh Thủy nữa chính là bức tranh miền quê sông nước. Sông nước ở các miền quê chảy hài hòa, xuôi dòng, quanh năm ít có giông tố nên treo bức tranh này sẽ giúp mang lại sự bình yên, cuộc sống no đủ cho người mệnh Thủy.

2.7. Tranh phong thủy phượng hoàng và hoa mẫu đơn

Bức tranh về phượng hoàng, hoa mẫu đơn sẽ mang lại nhiều may mắn, sự nghiệp thành công, cuộc sống có nhiều thuận lợi hơn cho người mệnh Thủy. Đặc biệt là những mệnh Thủy Ất Dậu.

Tranh phong thủy phượng hoàng và hoa mẫu đơn (Nguồn: tranhsondau.net)

2.8. Tranh phong thủy Tùng Cúc Trúc Mai mệnh Thủy

Các loài cây Tùng, Cúc, Trúc, Mai mang ý nghĩa tốt đẹp, thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường. Hơn nữa, chúng thuộc mệnh Mộc mà trong phong thủy Thủy sinh Mộc.

Do đó, nằm trong mối quan hệ tương sinh nên bức tranh này cũng sẽ mang lại nhiều may mắn, cuộc sống sẽ có thêm nhiều niềm vui, công việc thuận lợi, phú quý và may mắn hơn.

Hiện nay bạn có thể tìm mua các loại tranh phong thủy này ở nhiều nơi. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là nên mua ở địa chỉ uy tín. Bạn có thể mua online các loại tranh treo tường tại Saigon-Gpdaily. Gia chủ chỉ cần ngồi ở nhà và xem mẫu tranh mình yêu thích. Sau khi đặt mua, bạn sẽ được giao hàng tận nơi nhanh chóng với giá ưu đãi hấp dẫn.

Tranh Tùng Cúc Trúc Mai mang lại nhiều may mắn và thuận lợi (Nguồn: img.dothi.net)

3. Cách treo tranh phong thủy cho người mệnh Thủy

3.1. Hướng treo tranh của người mệnh Thủy

Khi treo tranh, không phải bạn thích treo ở đâu và ở hướng nào cũng được. Theo phong thủy, người mệnh Thủy nên treo tranh ở hướng chính Bắc hoặc Đông Bắc để đem tới nhiều may mắn, thịnh vượng và tài lộc hơn.

3.2. Xem con vật trong tranh có hợp với con giáp của mình không?

Như các bạn đã thấy, ở các gợi ý trên có rất nhiều con vật mà bạn có thể lựa chọn như phượng hoàng, gà, cá, chim hạc… Tuy nhiên, không phải con vật nào cũng phù hợp với con giáp của chủ nhân.

Nói đến điều này, chúng ta cần xem xét cụ thể các bộ ba con giáp hợp nhau và bộ tứ con giáp kỵ nhau. Cụ thể như sau:

Bộ ba con giáp hợp nhau là: Tỵ – Dậu – Sửu (tạo thành Kim cuộc), Thân – Tý – Thìn (tạo thành Thủy cuộc), Dần – Ngọ – Tuất và Hợi – Mão – Mùi (tạo thành Mộc cuộc).

Bên cạnh đó, bộ bốn con giáp kỵ nhau là: Dần – Thân – Tỵ – Hợi, Thìn – Tuất – Sửu – Mùi, Tý – Ngọ – Mẹo – Dậu.

Như vậy, ví dụ bạn mệnh Thủy cầm tinh con Dần thì không nên chọn tranh phong thủy có các con vật Thân, Tỵ, Hợi vì rất kỵ. Ngược lại, Ngọ và Tuất là hai con vật mang lại cho bạn may mắn, tài lộc.

Tranh phong thủy con giáp phù hợp với mạng thủy (Nguồn: xemboi.com.vn)

Giờ thì bạn đã biết cách lựa chọn tranh phong thủy cho người mệnh Thủy cũng như cách treo cho phù hợp nhất rồi đúng không nào? Đừng quên truy cập Saigon-Gpdaily để lựa chọn những bức tranh bạn yêu thích nhất nhé!