8 nguyên nhân máy tính bảng Samsung không lên nguồn và 5 cách chữa

Việc dùng máy tính bảng không tránh khỏi những hỏng hóc có thể do người dùng cũng có thể do lỗi nhà sản xuất. Hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân máy tính bảng Samsung không lên nguồn và cách khắc phục nó.



1. Nguyên nhân máy tính bảng Samsung không lên nguồn

1.1. Máy bị hỏng sạc

Tablet Samsung cấu hình tốt, chất lượng là trợ thủ đắc lực hỗ trợ cho công việc, học tập. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng bạn hay gặp phải lỗi như sạc không vào điện khiến máy tính bảng Samsung không lên màn hình, hay có vào nhưng cũng khá chậm. Nguyên nhân của hiện trạng này không đơn giản là do bị hỏng sạc, có thể là do cổng kết nối USB cũng có thể là do pin của bạn bị lỗi… hay 1 số nguyên nhân khác.

1.2. Máy hết pin

Do máy tính bảng tiêu tốn năng lượng lớn trong quá trình hoạt động nên nếu bạn không để tâm khi sử dụng thì máy tính bảng của bạn sẽ nhanh chóng hết pin và nhanh sập nguồn. Nếu nhiều lần để như vậy, sẽ khiến máy tính bảng Samsung sạc không vào pin, không lên nguồn. Nếu có thêm những loại sạc dự phòng tốt bên mình thì tình trạng này sẽ được cải thiện đáng kể, tham khảo mẫu sạc dự phòng chính hãng, bền tại Saigon-Gpdaily.

1.3. Máy đang bị treo, lỗi phần mềm

Có rất nhiều lý do dẫn đến máy tính bảng hãng Samsung bị treo, khiến máy tính bảng Samsung không lên màn hình là lỗi phần mềm. Có thể do phần mềm, phần cứng, và cũng rất có thể lỗi nguồn điện nơi bạn ở không ổn định, nhưng lỗi phổ biến nhất là bị nhiễm virus gây lỗi hệ điều hành và làm máy bị treo.

1.4. Nút nguồn bị hỏng

Nếu máy tính bảng Samsung không lên nguồn thì có thể là do nút nguồn, đây là một nguyên nhân rất phổ biến ở các dòng máy công nghệ chứ không riêng gì máy tính bảng. Có thể do bạn không thường xuyên vệ sinh nút nguồn để những dị vật kẹt lại tại khe nút, khiến việc sử dụng không được nhạy. Cũng có thể do bị liệt phím, hỏng mạch tiếp xúc khi sử dụng quá nhiều.

1.5. Máy bị hỏng pin

Pin là linh kiện rất quan trọng của máy tính bảng, nếu máy tính bảng Samsung sạc không vào pin mà lỗi lại do pin bị hỏng, thì chỉ có thể thay thế chứ không có thể sửa chữa. Nguyên nhân dẫn đến máy bị hỏng pin là do bạn quá lạm dụng, sử dụng máy tính bảng quá nhiều, phải sử dụng đến sạc nhiều, rất nhiều trường hợp vừa sạc vừa sử dụng dẫn đến nóng pin, điều này rất hại đến pin và máy. Ngoài ra, còn do chất lượng pin của bạn, sử dụng pin thay thế kém chất lượng. Do đó, bên cạnh bảo quản pin đúng cách, bạn cũng nên chọn mua loại pin chính hãng, tương thích với dòng máy đang sử dụng tại các cơ sở uy tín, chất lượng nhé.

1.6. Hở chân IC

IC nguồn của chiếc máy tính bảng là linh kiện vô cùng quan trọng nằm trên mainboard, nó có nhiệm vụ nhận điện từ pin và dẫn đến các linh kiện của chiếc máy tính bảng giúp máy có thể hoạt động được. IC nguồn bị lỗi sẽ khiến máy không lên nguồn được nữa, nguồn bị chạm tự động tắt máy… Nguyên nhân có thể do điện thoại bị va đập mạnh hoặc do lỗi kỹ thuật.

1.7. Gãy chân sạc

Chân sạc nơi tiếp xúc giữa sạc với điện thoại giúp pin tiếp nhận năng lượng để có thể duy trì hoạt động của máy tính bảng. Bởi vậy nếu người dùng sử dụng không cẩn thận, hoặc sử dụng lâu, chân sạc rất dễ bị gãy dẫn đến việc không vào pin và máy tính bảng không thể lên nguồn khi hết pin.

1.8. Máy bị hỏng do bo mạch từ nguyên nhân khác

Hiện tượng ngắn mạch: trong sử dụng thì bo mạch chủ không thể tiếp xúc được với bất kỳ vật thể nào bằng kim loại, bằng không sẽ xuất hiện tình trạng đoản mạnh dẫn đến chập điện, gây ra thiệt hại cho chính sản phẩm cũng như các linh kiện khác.

Nguồn điện không ổn định: Bo mạch chủ là chỗ tiếp xúc trực tiếp với bộ nguồn thiết bị máy tính bảng, nhờ vậy mà cung cấp điện năng cho một vài linh kiện khác ở bên trong. Nên nếu nguồn điện không ổn định sẽ dẫn đến việc hoạt động không tốt.

2. Thử lần lượt 5 cách này khi máy tính bảng Samsung không lên nguồn trước khi mang ra hang

2.1. Cắm sạc thiết bị và chờ đợi

Máy tính bảng Samsung không lên nguồn cách khắc phục đầu tiên bạn hãy cắm thử sạc của chiếc máy tính bảng len và chờ khoảng 15-30 phút. Tiếp theo bạn khởi động lại máy như bình thường bằng cách nhấn giữ nút nguồn. Nếu nguyên nhân là do hết pin thì màn hình sẽ hoạt động trở lại ngay thôi, còn nếu không thì bạn hãy thử thay bằng cục sạc khác vì cũng rất có khả năng cục sạc bạn đang dùng bị hỏng và không sạc được pin.

2.2. Kiểm tra dây sạc và cục sạc

Nếu phải phải là do lỗi của phần mềm hay phần cứng của chiếc máy tính bảng thì nguyên nhân có lẽ nằm ở dây và cục sạc của bạn. Hãy chắc rằng đã kiểm tra dây không bị đứt đoạn và cục sạc không có vấn đề gì. Nếu không ổn, bạn cần phải sắm ngay dây sạc chính hãng để đảm bảo sản phẩm hoạt động tốt nhé.

2.3. Kiểm tra nguồn điện sạc

Nguồn điện sạc vào máy tính bảng thông thường nằm ở mức là 5V-2A, nếu nơi bạn ở có nguồn điện cao quá, như thế cũng có thể khiến máy của bạn không vào được pin, rất dễ hỏng cả máy lẫn thiết bị sạc của bạn. Cũng có thể lắm chứ khi bạn lơ đãng chưa cắm nguồn điện vào, hãy kiểm tra thật kỹ nhé.

2.4. Khởi động máy lại bằng phím cứng

Mọi người hay sử dụng nút nguồn để khởi động lại máy nhưng chúng ta vẫn còn 1 cách khác nữa đó là sử dụng phím cứng. Hãy sử dụng tổ hợp phím ở khung của máy tính bảng của bạn: Ấn giữ volume UP đồng thời bấm volume down và power, hay giữ volume up đồng thời bấm giữ home , power cũng có thể sử dụng tổ hợp phím volume up và camera.

2.5. Cắm vào máy tính kiểm tra, sao lưu dữ liệu nếu máy tính nhận được trước khi mang đến TTB sửa chữa kiểm tra

Nếu thử những cách trên mà máy tính bảng Samsung không lên nguồn thì nên mang đến TTB. Lưu ý trước khi mang đi hãy cắm vào máy tính xem có thể sao lưu được hay không, điều này tùy thuộc vào từng dòng máy và độ tương thích mới có khả năng tiếp nhận, làm vậy để tránh sau khi sửa chữa xong lại mất đi những dữ liệu quan trọng trong máy vì reset.

