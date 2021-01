8 tiêu chí so sánh nệm cao su và nệm lò xo nên mua loại nào tốt hơn

Trên thị trường có hai loại nệm rất phổ biến: nệm cao su và nệm lò xo. Tuy nhiên, loại nào tốt hơn, nên mua không phải ai cũng biết. Trong bài viết này cùng Blog Saigon-Gpdaily đi so sánh nệm cao su và nệm lò xo xem loại nào tốt hơn, nên dùng nhé!



1. So sánh nệm cao su và nệm lò xo

1.1. Cấu tạo

Để so sánh nệm cao su và nệm lò xo loại nào tốt hơn thì tiêu chí xét đầu tiên chính là cấu tạo. Đối với nệm lò xo thì nó được tạo nên từ những lò xo, với những loại nệm lò xo chất lượng cao thì cần đến 1000 – 2000 lò xo. Chất lượng nệm được quyết định bởi chất lượng và số lượng của lò xo.

Nệm lò xo sử dụng hệ thống nhiều lò xo tạo tính đàn hồi tốt (Nguồn: nemthuanviet.com)

Có hai loại nệm lò xo là đệm lò xo túi và nệm lò xo liên kết. Trong đó, nệm lò xo túi thì các lò xo được bao bọc bằng các túi mềm còn lò xo liên kết có cấu tạo là các lò xo được sắp xếp song song và liên tiếp với nhau, các lò xo này sẽ kết hợp với một lớp lót, lớp mousse để tạo ra một chiếc nệm vô cùng êm ái.

Còn nệm cao su được tạo thành từ những miếng cao su đã qua xử lý. Có hai loại nệm cao su tự nhiên và nhân tạo. Trong đó, nệm cao su nhân tạo làm từ 100% Polyurethane nên có mật độ đàn hồi rất cao, độ bền tốt và an toàn sức khỏe không kém phần cao su tự nhiên.

1.2. Kích thước, khối lượng

Nệm lò xo do được cấu tạo từ các lò xo nên nó rất nặng, nặng hơn so với nệm cao su. Kích thước của nệm lò xo sẽ hạn chế hơn so với nệm cao su. Nệm cao su làm được mọi kích thước với khối lượng lớn một cách dễ dàng hơn so với nệm lò xo. Bên cạnh đó, nệm lò xo có độ dày cao hơn nên hơi kén thích thước giường, còn nệm cao su độ dày vừa phải không kén giường.

1.3. Độ bền

Một căn cứ khi so sánh nệm cao su và nệm lò xo chính là độ bền của chúng. Trong tất cả các loại nệm thì nệm lò xo có độ bền hay nói cách khác tuổi thọ chỉ ở mức trung bình, hạn dùng khoảng 8 đến 10 năm. Trong khi đó, đệm cao su được đánh giá là một trong những loại nệm có độ bền cao, khoảng 15 đến 20 năm. Hơn nữa nệm cao su nhân tạo còn có khả năng chống oxy hóa và xẹp lún mà nệm lò xo không làm được điều đó.

Nệm cao su có độ bền cao hơn hẳn nệm lò xo (Nguồn: thegioidemtot.vn)

1.4. Độ đàn hồi

Đối với nệm lò xo thì độ đàn hồi cao hơn nên khi bạn di chuyển trên giường sẽ có cảm giác êm ái, dễ chịu hơn. Đặc biệt, nệm lò xo rất tốt cho những người mắc bệnh thoát vị đĩa đệm hoặc các bệnh về cột sống.

1.5. Độ êm ái, thoáng mát

Nếu so sánh nệm cao su và đệm lò xo về độ êm ái thì hai loại này tương đương nhau. Nệm lò xo sẽ nâng đỡ toàn bộ áp lực của cơ thể bằng các lò xo. Độ đàn hồi của nệm lò xo phụ thuộc rất nhiều vào loại thép tạo lò xo và lớp lót ngoài.

Còn nệm cao su tuy có kết cấu đặc nhưng về độ êm ái cũng không kém so với nệm lò xo. Do làm bằng cao su nên nó mềm và có thể biến dạng theo hình dáng của cơ thể giúp lực được phân bổ một cách đồng đều hơn hẳn so với các đệm khác.

Về độ thông thoáng thì nệm lò xo hơn hẳn nệm cao su. Vì nệm lò xo có kết cấu rỗng bên trong giúp cho không khí bên trong nệm được lưu thông dễ dàng. Trong khi đó, nệm cao su có kết cấu đặc mặc dù có nhiều lỗ thông hơi và bọt khí nhưng cũng không thể thoáng mát bằng nệm lò xo.

1.7. Mức giá

So sánh về mức giá thì nệm cao su luôn có mức giá cao hơn so với nệm lò xo. Vì nó bền hơn, nằm êm hơn và được nhiều người ưa chuộng hơn.

1.8. Kinh nghiệm chọn mua

Nếu bạn muốn mua nệm lò xo thì nên mua nệm lò xo túi vì nó có độ bền cao hơn và nó cũng ít bị rung chuyển tạo cảm giác êm ái hơn lò xo liên kết. Đối với nệm cao su thì bạn nên chọn nệm cao su tự nhiên để đảm bảo sức khỏe.

Nệm lò xo ít khi có hàng giả nhiều như nệm cao su nên khi mua bạn nên mua ở những địa chỉ uy tín, tốt nhất là bạn nên mua ở những cửa hàng đại lý lớn hay nhà phân phối chính thức của hãng. Không nên mua ở các cửa hàng nhỏ lẻ vì rất dễ mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng mà thậm chí với mức giá cao.

Nệm lò xo túi tận dụng một cách tối đa tính năng đàn hồi của hệ thống lò xo (Nguồn: uuviet.com)

2. Nên mua nệm cao su hay nệm lò xo sẽ tốt hơn

2.1. Ưu và nhược điểm của nệm cao su

Nệm cao su có ưu điểm là được làm từ cao su tự nhiên rất tốt cho sức khỏe của người dùng và thân thiện với môi trường. Nệm có độ đàn hồi cao, nên nệm di chuyển theo đường cong của cơ thể nhẹ nhàng êm ái. Với hàng ngàn các lỗ thoáng trên bề mặt nệm sẽ mang lại sự dễ chịu, thoáng mát cần thiết cho giấc ngủ của bạn.

Đặc biệt, lựa chọn sử dụng nệm cao su chính hãng người dùng hoàn toàn yên tâm tuổi thọ sử dụng vì nó có độ bền cao và thời gian bảo hành khá dài 10 năm. Tuy nhiên, nệm cao su có nhược điểm là khá nặng, cồng kềnh gây khó khăn trong vận chuyển. Hàng nhái vô cùng nhiều nên gây khó khăn cho người mua.

2.2. Ưu và nhược điểm của nệm lò xo

Dù là nệm lò xo túi hay liên kết thì đều có ưu điểm là nâng đỡ cơ thể một cách hoàn hảo, giúp cho xương sống luôn ở vị trí thẳng mang lại một giấc ngủ sâu cho người dùng. Đặc biệt, nệm lò xo hỗ trợ nhiều bệnh như các bệnh về thoát vị đĩa đệm và cột sống rất tốt. Ngoài ra, nệm lò xo túi được sắp xếp độc lập nên khi bạn trở mình sẽ không ảnh hưởng đến người bên cạnh.

Đi cùng với những ưu điểm mang lại cho người dùng thì đệm lò xo cũng có những nhược điểm nhất định, đó là khá nặng và cồng kềnh nên trong quá trình vận chuyển cũng như vệ sinh gặp rất nhiều khó khăn.

Việc so sánh nệm cao su và nệm lò xo đã chỉ ra những ưu- nhược điểm của từng loại. Hy vọng bạn đã có sự lựa chọn nên dùng nệm cao su hay nệm lò xo. Hiện nay những chiếc nệm giả, kém chất lượng được bán tràn lan với mức giá ngang ngửa nệm thật không ít.

Vì vậy, bạn hãy chọn là người tiêu dùng thông minh tìm đến những cửa hàng uy tín hoặc đơn giản hơn chọn mua nệm chính hãng, nhiều chương trình ưu đãi giá hấp dẫn tại trang mua sắm online Saigon-Gpdaily.com nhé! Chúc bạn có được sản phẩm nội thất phòng ngủ ưng ý, bền đẹp để mỗi ngày đều có những giấc ngủ ngon, sâu, thoải mái nhất, không phải lo lắng điều gì.