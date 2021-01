8 tiêu chí so sánh Samsung Galaxy Note 10 với iPhone XS Max

Samsung sắp ra mắt dòng Galaxy Note 10 hứa hẹn là siêu phẩm điện thoại thế hệ mới nhiều cải tiến vượt bậc. Hãy cùng Blog Saigon-Gpdaily so sánh Samsung Galaxy Note 10 với iPhone XS Max để tìm hiểu những điều khác biệt giữa 2 mẫu smartphone cao cấp của 2 thương hiệu nổi tiếng này bạn nhé.



1. So sánh Samsung Galaxy Note 10 với iPhone XS Max

1.1. Thiết kế

Được cải tiến từ phiên bản người anh em tiền nhiệm Samsung Galaxy Note 9, bản Note 10 có thiết kế tương tự nhưng mỏng nhẹ hơn. Hiện tại, chưa có số liệu về trọng lượng của sản phẩm này, nhưng người dùng có thể chắc chắn rằng đây là thiết bị có màn hình rộng 6.3 inch, dày 7.9mm, rộng 77.4mm. Trong khi đó iPhone XS Max có độ rộng tương đương, mỏng hơn một chút với độ dày 7.7mm và 208g.

Như vậy chiếc Note 10 của Samsung sẽ nhẹ hơn so với mẫu iPhone XS Max. Nguyên nhân là do chất liệu phần viền của chúng hoàn toàn khác nhau. Đều có mặt trước và sau của điện thoại làm từ kính nhưng iPhone có viền bằng thép, nặng hơn so với khung nhôm của chiếc Note 10.

Vì vậy mà vẻ bề ngoài của chiếc điện thoại Samsung có cảm giác mềm mại, gọn gàng hơn. Trong khi đó mẫu XS Max lại cho cảm giác chắc chắn, bền bỉ khi sử dụng.

Samsung Galaxy Note 10 sở hữu thiết kế đẹp mê hồn (Nguồn: t3.com)

1.2. Cấu hình

Ở thị trường Hoa Kỳ , thiết bị mới nhất của Samsung sử dụng sẽ được cung cấp sức mạnh bởi chip xử lý Snapdragon 855. Trong khi đó tại các khu vực khác, chiếc Note 10 sẽ sử dụng Exynos 9820. Những bản phổ thông đều được trang bị Ram 8GB và bộ nhớ trong 128GB. Ngoài ra Samsung còn tung ra phiên bản sử dụng Ram 12GB và bộ nhớ trong 1TB siêu khủng.

Xét trong nhóm các loại smartphone Android thì bộ vi xử lý của Note 10 hiện đang là những loại có khả năng hoạt động và nhanh chóng nhất. Tuy nhiên trên thực tế, dòng iPhone XS Max siêu phẩm nhà Táo khuyết vẫn đang đứng đầu bảng về cấu hình nhờ được trang bị chipset Apple A12 Bionic. Nhờ vậy, thiết bị được đánh giá rất cao khi trải nghiệm sử dụng thực tế nhờ tốc độ xử lý nhanh, lượng pin khủng và bền bỉ trong suốt nhiều năm.

1.3. Hiệu năng

Xét về hiệu năng, chip xử lý Apple A12 Bionic của iPhone sản xuất trên tiến trình 7nm, dùng CPU 6 lõi và GPU 4 lõi được đánh giá cao hơn so với các thiết bị smartphone Samsung cao cấp, kể cả dòng Note 10 mới nhất hiện nay. Tốc độ xử lý mượt mà và ấn tượng của chúng thể hiện rất rõ qua các bài test chuyển đổi video chất lượng cao, thời gian mở ứng dụng và trải nghiệm dụng thực tế của người dùng.

iPhone XS Max có hiệu năng khủng, hoạt động mượt mà (Nguồn: techz.vn)

1.4. Công nghệ màn hình

Samsung Galaxy Note 10 sử dụng màn hình cong Dynamic AMOLED, được thiết kế với tỉ lệ 19:9, thiết kế đục lỗ thiết kế “đục lỗ” Infinity-O. Trong khi đó công nghệ Liquid Retina của iPhone XS Max sử dụng màn OLED, được thiết kế theo tỉ lệ 19.5:9. Nếu như XS Max từng chiếm ngôi vương trong cuộc đua về màn hình hiển thị thì sự ra mắt của Samsung Galaxy Note 10 có thể khiến tình hình bị đảo lộn.

1.5. Camera

Cả hai thiết bị đều được trang bị tính năng chống rung quang học, khẩu độ có thể thay đổi để chụp ảnh xóa phông. Ngoài ra các tính năng zoom kỹ thuật số, nhận diện khuôn mặt, chạm để lấy nét cũng được trang bị đầy đủ ở cụm camera của cả 2 thiết bị này.

Tuy nhiên khi so sánh Samsung Galaxy Note 10 với iPhone XS Max về camera, có thể thấy sự vượt trội của thiết bị mang thương hiệu Hàn Quốc. Note 10 của Samsung được đánh giá cao hơn nhờ sở hữu cụm camera 16MP + 12MP + 12MP so với 12MP + 12MP của iPhone XS Max. Hơn nữa khẩu độ vật lý f/1.5 so với f/2.2 của iPhone cũng được đánh giá cao hơn về tốc độ của ống kính. Camera trước của Note 10 cũng vượt trội hơn hẳn với 10MP so với 7MP của iPhone.

Thiết kế cụm camera ở mặt sau của chiếc Samsung Galaxy Note 10 (Nguồn: tabletsmagazine.nl)

1.6. Chất lượng hình ảnh

Nếu xét về hình ảnh thực tế sau khi quay chụp thì thiết bị đến từ Hàn Quốc cho hình ảnh có màu sắc sống động và sắc mịn, trong khi đó hình ảnh từ những chiếc iPhone lại thiên về độ chân thực, tự nhiên. Do đó rất khó để đánh giá xem camera trên thiết bị nào tốt hơn. Tuy nhiên cùng một hình ảnh, Note 10 sẽ cho chất lượng hiển thị cao hơn nhờ mật độ hiển thị 526 ppi, độ phân giải 1440 x 3040 pixel. Các thông số này ở chiếc XS Max là 456 ppi và 1242 x 2688 pixel.

1.7. Những so sánh khác

Về khả năng sạc, Note 10 được trang bị bộ sạc 45W cho phép nạp đầy 70% pin chỉ trong nửa tiếng, nhanh hơn rất nhiều so với bộ sạc của XS Max. Xét về tuổi thọ pin thì vi xử lý A12 Bionic trên tiến trình 7nm của iPhone được đánh giá cao hơn.

Giá bán cũng là vấn đề cần bàn tới. Dù đã ra mắt từ rất lâu, nhưng sản phẩm iPhone XS Max của Apple hiện vẫn có mức giá cao, hơn 1099 USD cho cấu hình cơ bản. Trong khi chiếc Note 10 được định giá dự kiến là 1100 USD cho phiên bản thấp nhất. Như vậy 2 thiết bị này không chênh lệch nhiều về chi phí, rất đáng để bạn cân nhắc lựa chọn.

1.8. Tính năng bảo mật

Nếu như những đánh giá thực tế về điện thoại Samsung Galaxy Note 9 đề cao sự đa dạng trong việc cung cấp các giải pháp xác thực bảo mật cho người dùng thì dòng Note 10 mới nhất cũng không làm người dùng thất vọng. Thiết bị có khả năng cảm biến vân tay, quét khuôn mặt, cảm biến siêu âm. Tuy nhiên tính năng quét mống mắt mà nhiều người yêu thích sẽ không còn tồn tại trên thiết bị này. Nguyên nhân xuất phát từ chính thiết kế mới của dòng sản phẩm này. Do các cạnh viền trên Note 10 mỏng hơn, không còn thích hợp cho không gian để quá trình cảm biến mống mắt xuất hiện nên việc loại bỏ tính năng này là điều tất yếu. Trong khi đó, chiếc iPhone XS Max chỉ được trang bị duy nhất tính năng Face ID để xác thực bảo mật.

Xét về hoạt động của các tính năng này trên cả 2 thiết bị thì chúng có độ trơn chu, nhận diện nhanh và chính xác với độ bảo mật tương đương nhau. Tuy nhiên việc chỉ có duy nhất Face ID để xác thực trên Xs Max gây ra không ít tình huống bất tiện cho người dùng trong quá trình sử dụng. Do đó theo tín đồ công nghệ, giải pháp bảo mật trên Note 10 vẫn ghi điểm cao hơn.

Samsung Galaxy Note 10 liệu có thu hút người dùng? (Nguồn: cellphones.com.vn)

2. Có nên đặt mua Samsung Galaxy Note 10 không?

Như vậy xét về những thông số kỹ thuật, thiết kế và những trải nghiệm mà Galaxy Note 10 hứa hẹn đem lại cho người dùng thì đây là chiếc smartphone rất đáng “đồng tiền bát gạo”. Điều quan trọng là bạn cần chọn địa chỉ uy tín, nắm được những cách kiểm tra điện thoại Samsung Galaxy chính hãng để yên tâm khi mua thiết bị công nghệ hiện đại này.

Có thể bạn sẽ cảm thấy chần chừ về mức giá khi mới ra mắt, nhưng với những chương trình khuyến mãi khủng từ nhà cung cấp dành riêng cho các hệ thống phân phối trực tuyến chính thức, bạn sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi đi kèm. Thậm chí khi đặt trước siêu ưu đãi khi mua Samsung Galaxy Note 10 tại Saigon-Gpdaily, bạn sẽ có cơ hội sở hữu thiết bị ngay sau khi sản phẩm ra mắt tại thị trường Việt Nam, đồng thời hưởng rất nhiều quyền lợi hấp dẫn mà không phải mất công đến tận cửa hàng.

Samsung Galaxy Note 10 là thiết bị công nghệ đang được mong chờ nhất hiện nay (Nguồn: mensxp.com)

Hy vọng qua phần so sánh Samsung Galaxy Note 10 với iPhone XS Max trên, bạn sẽ có những đánh giá khách quan giữa những thiết bị cao cấp của hai thương hiệu di động nổi tiếng này. Đừng quên hưởng ứng những sự kiện công nghệ sắp diễn ra và săn thật nhiều quà khủng để thả ga trải trải nghiệm bạn nhé.