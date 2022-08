8 tiêu chí so sánh xe Acruzo và Vision nên mua loại nào tốt hơn

Acruzo và Vision đều là những dòng xe nổi tiếng, thiết kế và tính năng nổi bật, an toàn được ưa chuộng trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên khi đem cân đo đong đếm, so sánh xe Acruzo và Vision thì loại nào tốt hơn, nên mua cùng tầm giá?



1. So sánh xe Acruzo và Vision dòng nào tốt hơn?

1.1. Xuất xứ xe Acruzo và Vision của nước nào sản xuất lắp ráp

Acruzo là dòng xe tay ga chất lượng tốt của thương hiệu Yamaha, còn Vision đến từ Honda đều là những thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản nhưng hầu như được sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam.

1.2. Các phiên bản và thông số kỹ thuật

Sản phẩm xe Honda Vision 2019 được ra mắt với các phiên bản gồm: bản tiêu chuẩn, cao cấp và đặc biệt. Mỗi phiên bản lại sở hữu nhiều màu sắc khác nhau, bạn có thể lựa chọn màu sắc xe Vision sao cho hợp mệnh để mang lại nhiều may mắn. Trong khi Acruzo chỉ có 1 phiên bản cao cấp. Thông số kỹ thuật của xe Acruzo gồm: kích thước là 1.805mm*685mm*1.145mm, độ cao của yên 785mm cùng trọng lượng 99kg. Động cơ của Acruzo dạng SOHC, 4 thì, 2 van, công suất lên đến 6.1kW/6500 vòng/phút giúp xe hoạt động mạnh mẽ phù hợp với những bạn trẻ thích chinh phục đường đua và tốc độ. Xe có chế độ làm mát bằng không khí xylanh đơn dung tích 125 cm3, mô men xoắn cực đại: 9,7 Nm/5000 vòng/phút giúp xe chạy ổn định và an toàn hơn. Dung tích dầu máy và dung tích bình xăng lần lượt là 0,8l và 5,5l; đèn pha 12V. Thông số kỹ thuật của Vision gồm có khối lượng là 97kg, kích thước xe 1.863mm*686mm*1.088mm và độ cao yên xe 750mm rất gọn nhẹ phù hợp với đối tượng là nữ giới, dễ dàng điều khiển và vận hành xe. Honda Vision có động cơ loại PGM-FI, 4 kỳ, 1 xylanh dung tích 108,2 cm3, công suất là 6,59kW/7500 vòng/phút, mô men cực đại 9,23 Nm/5500 vòng/phút không mạnh mẽ như Acruzo song vận hành êm ái, ổn định, ít phát ra tiếng ồn.

Chiếc Honda Vision với thiết kế nhỏ gọn, tinh tế (Nguồn: tiki.vn)

1.3. Thiết kế, mẫu mã

Đây là hai loại xe có thiết thế sang trọng, nhỏ gọn, tinh tế, chủ yếu hướng đến đối tượng nữ giới. Xét về chiều cao thì chiều cao yên của Yamaha Acruzo nhỉnh hơn so với Honda Vision, chiều cao yên của 2 xe lần lượt ở mức 785mm và 750mm. Không chỉ cao hơn mà yên xe Acruzo còn có bản lớn hơn so với Vision, điều này sẽ khiến người dùng có cảm giác xe lớn và cồng kềnh hơn, khó chống chân. Về trọng lượng do thiết kế hướng đến nữ giới nên không quá nặng, rơi vào 97kg, 99kg dễ di chuyển. Thiết kế phần đầu xe thì ở các hãng xe này tương đối giống nhau, Vision và Acruzo cũng vậy. Điểm phân biệt là phần mặt nạ ở xe Honda Vision trơn bóng và đơn giản thì xe Acruzo có thiết kế ấn tượng hơn với ốp đen và viền Crom dạng chữ V, hai bên là đèn xi nhan nhỏ gọn, tinh tế. Đèn xi nhan của Vision thì lớn hơn và kéo vào phần giữa đầu xe. Về đuôi sau xe, trong khi Acruzo có cảm giác lớn hơn, đèn phanh và đèn xi nhan ôm sát nhau tạo thành 1 khối thì với Vision, đèn xi nhan 2 bên thấp hơn đèn phanh, thiết kế cứng cáp, ấn tượng.

1.4. Trải nghiệm vận hành và sức mạnh động cơ

Với Acruzo, động cơ được trang bị là loại Blue Core xylanh đơn 125cc, trong khi 110cc với động cơ eSP là của Honda Vision. Tuy nhiên, công suất của Acruzo lại nhỏ hơn so với Vision. Vision có mô men xoắn cực đại ở mức 9,23Nm/5500 vòng/phút, nhỏ hơn Acruzo với mô men 9,7Nm/5000 vòng/phút, thông số này cho thấy khả năng tăng tốc của Acruzo là lớn hơn so với Vision. Cả hai xe đều có chế độ phun xăng điện tử giúp tiết kiệm nhiên liệu tối ưu, làm mát bằng không khí, sử dụng công nghệ động cơ mới và hiện đại. Vision tuy tăng tốc không nhạy nhưng có thêm bộ đề tích hợp ACG nên khởi động thoải mái, dễ dàng và ít ồn hơn, Acruzo thì khởi động hơi rung, tiếng đề ồn. So sánh xe Acruzo và Vision về sức mạnh động cơ thì Acruzo được đánh giá nhỉnh hơn so với Vision. Vision có hệ thống phanh xe trước và sau gồm phanh tang trống và phanh đĩa giúp người lái an toàn hơn, xử lý tình huống kịp thời.

Acruzo với sức mạnh động cơ vượt trội (Nguồn: adayroi.com)

1.5. Sự tiện ích và tính năng nổi bật

Cả 2 loại xe này đều sử dụng loại đồng hồ Analog để đo và hiển thị vận tốc. Tuy nhiên, Yamaha Acruzo có thiết kế hiện đại hơn với đồng hồ trên màn hình LCD, hiển thị cụ thể và rõ nét các thông tin hành trình, thời gian, vận tốc, mức độ xăng,… giúp người dùng nắm được tình trạng xe và điều chỉnh vận tốc của mình cho phù hợp. Về ổ khóa, điểm chung là cả hai cùng sử dụng loại ổ khóa 4 trong 1 tiện lợi, bao gồm khóa từ, khóa cổ, khóa điện và khóa yên. Điểm khác là xe Acruzo có trang bị đèn LED hỗ trợ trong điều kiện thiếu sáng. Về khoảng để chân, Acruzo có khoảng để chân rộng hơn song Vision lại có khoảng để chân vừa vặn, hơi dốc về trước giúp nước không tích tụ mỗi khi mưa. Khi so sánh về sự tiện ích, Acruzo được khách hàng đánh giá cao hơn. Cốp xe Acruzo khá rộng, dung tích 3.7l, có thể chứa nhiều đồ hơn so với cốp xe Vision chỉ nhỏ bằng một nửa. Do dung tích cốp xe rộng rãi nên bình xăng được thiết kế trên phần yếm xe, nắp bình xăng ngay đầu xe là một sự thuận tiện và đột phá lớn trong thiết kế, nhờ đó người lái không cần xuống xe khi có nhu cầu đổ xăng. Cả hai đều có hốc chứa đồ tiện dụng để những vật nhỏ.

Cốp xe lớn là một trong những tiện ích được đánh giá cao ở dòng xe Acruzo (Nguồn: sbike.vn)

1.7. Xe Acruzo và Vision xe nào tiết kiệm xăng hơn?

So sánh hai loại xe về thiết kế, động cơ, sự tiện ích,… đều có những điểm giống và khác nhau. Nhiều người thắc mắc vậy trong 2 loại xe này thì đâu là loại xe tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn. Xét về mức độ tiêu thụ xăng thì cả Vision và Acruzo đều có mức tiêu thụ tương đương nhau, rơi vào khoảng 1,5l cho đến 1,8l cho 100km quãng đường, tùy vào mức độ mà bạn sử dụng, tần suất sử dụng, địa hình và số lần tăng tốc. Vì vậy nên mua xe Acruzo hay Vision không phụ thuộc vào mức độ tiêu thụ nhiên liệu.

1.8. Giá xe Acruzo và Vision hiện nay là bao nhiêu?

Acruzo và Vision là 2 mẫu xe đình đám trên thị trường có thể đảm bảo nhu cầu khách hàng mà giá cả phải chăng. Để so sánh thì Acruzo sẽ có mức giá cao hơn so với Vision. Giá của Acruzo rơi vào khoảng 34.990.000 – 36.490.000 đồng còn theo bảng giá xe Vision mới nhất 2019 thì dòng xe này có giá khoảng 31.990.000 đồng .

2. Vậy nên mua xe Acruzo và Vision cho nữ đi sẽ phù hợp hơn?

2.1. Ưu nhược điểm của xe Yamaha Acruzo

Yamaha Acruzo là chiếc xe được ưa thích trên thị trường hiện nay bởi thiết kế hiện đại, mềm mại, màu sắc thanh lịch cùng động cơ mạnh mẽ, giúp xe có thể tăng tốc một cách dễ dàng. Nói về độ tiện ích, các tính năng nổi trội thì xe Yamaha Acruzo được đánh giá khá cao. Xe đặc biệt được thiết kế cốp xe lớn 37l có thể đựng nhiều đồ tiện lợi, đủ chứa 3 mũ bảo hiểm loại nửa đầu và thêm nhiều vật dụng khác như áo, ví, điện thoại, mỹ phẩm,… Bình đổ xăng đặt trên phần yếm xe thay vì dưới thân xe như các loại xe moto khác là một điểm cộng lớn của loại xe này, giúp người dùng có thể đổ xăng mà không cần di chuyển ra khỏi xe. Giá cả của Yamaha Acruzo cũng khá phải chăng, đi đôi với chất lượng. Tuy nhiên, nhược điểm là xe khởi động hơi rung, tiếng đề ồn, không êm như Vision, nếu đi với tốc độ chậm sẽ hơi rung.

Honda Vision với 7 sắc màu ấn tượng, phong cách cho bạn lựa chọn (Nguồn: xemayphutai.com)

2.2. Ưu nhược điểm của xe Honda Vision

Đây là loại xe có thiết kế ấn tượng, thanh lịch, được đông đảo chị em phụ nữ ưa chuộng bởi mốt màu sơn mờ. Cụm đèn xe thiết kế khối 3 chiều tinh tế, từng chi tiết sắc sảo, tỉ mỉ mà cũng không kém phần mềm mại, nữ tính. Động cơ xe Honda Vision vận hành êm ái, không gây tiếng ồn quá lớn, có phun xăng điện tử và ngắt động cơ tạm thời giúp người dùng có thể an tâm về mức độ tiết kiệm nhiên liệu của nó. Cốp xe đủ rộng để đựng khá nhiều đồ đạc, tiện lợi cho chị em phụ nữ để quần áo, túi xách bên trong, yên xe thấp 750mm dễ dàng cho các bạn nữ chống chân và lên xe. Bên cạnh những ưu điểm, chiếc xe Honda Vision này cũng mắc một vài hạn chế nhất định như động cơ hoạt động không mạnh mẽ, xe nhẹ, các tính năng tiện ích không đa dạng bằng Acruzo.

Bài viết trên đây đã giới thiệu, đánh giá và so sánh xe Acruzo và Vision, loại xe nào tốt hơn trong cùng mức giá, nên mua xe Acruzo hay Vision. Acruzo là loại xe có động cơ mạnh mẽ, tăng tốc nhanh cũng như độ tiện ích cao hơn song lại khá ồn và rung khi vận hành, tăng tốc, thiết kế có sự lai tạp khiến một số người coi đó là điểm trừ. Vision được đánh giá có động cơ yếu hơn, tăng tốc không nhạy bằng nhưng lại khá êm, là chiếc xe giá rẻ chất lượng tốt, thích hợp cho nhiều đối tượng sử dụng. Cả hai cùng tiêu thụ nhiên liệu tương đương phụ thuộc vào mức độ sử dụng. Tuy nhiên, để xe hoạt động tốt, lâu bền thì người dùng cũng nên chú ý vệ sinh thường xuyên, sử dụng xe đúng cách và bảo trì xe tốt.

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, tránh hàng kém chất lượng, giá thành cao, bảo hành kém, bạn nên chọn mua xe máy chính hãng tại địa chỉ uy tín. Chúc bạn sớm tậu được chiếc xe ưng ý nhé!