9 bộ nồi vân đá tốt bền nhất an toàn sức khỏe chống dính giá từ 500k

Một bộ xoong nồi chất lượng sẽ giúp các bà nội trợ có thể nấu nướng được thuận lợi và hiệu quả hơn. Do đó hiện nay dòng sản phẩm bộ nồi vân đá rất được người tiêu dùng yêu thích. Dưới đây là tổng hợp 9 bộ nồi chất lượng, đáng mua bạn có thể tham khảo lựa chọn nhé.



1. Nồi vân đá đáy từ Sunhouse SHG2003MMB

Nếu bạn không biết bộ nồi vân đá loại nào tốt thì có thể tham khảo qua bộ nồi Sunhouse SHG2003MMB. Nồi vân đá đáy từ Sunhouse SHG2003MMB sở hữu thiết kế đẹp mắt, chất liệu cao cấp, có độ bền và tính thẩm mỹ cao. Nồi được làm từ chất liệu nhôm đúc nguyên khối, chịu lực cao, dẫn nhiệt tốt, giúp nấu nướng nhanh chóng. Lòng nồi được phủ chống dính đá hoa cương đẹp mắt, chống dính tốt, an toàn cho sức khỏe. Nắp nồi được làm từ kính cường lực, dày, chắc chắn, chịu nhiệt tốt, phần tay cầm được làm từ silicon cách nhiệt. Sản phẩm có độ bền cực cao, chống dính tốt, hấp thu và tỏa nhiệt hiệu quả, an toàn cho sức khỏe nên rất được tin dùng và đánh giá cao.

Giá tham khảo: 679.000đ.

Nồi vân đá sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật về tính năng (Nguồn: meo24h.com)

2. Bộ 3 nồi nhôm vân đá chống dính đáy từ Kangaroo KG991M

Bộ nồi vân đá chống dính đáy từ Kangaroo KG991M mang đến cho các bà nội trợ một sản phẩm hỗ trợ nấu nướng nhanh chóng, giúp tô điểm không gian bếp thêm phần sang trọng. Với bộ nồi này bạn hoàn toàn không phải phân vân vấn đề bộ nồi vân đá có an toàn không. Bởi nồi làm từ nhôm cao cấp, lòng nồi phủ đá hoa cương, ngoài độ bền cao thì khả năng chống dính vô cùng hiệu quả, giúp dễ dàng vệ sinh, an toàn cho sức khỏe. Nồi được thiết kế kiểu dáng sang trọng, tay cầm bọc nhựa cách nhiệt, giúp nấu nướng an toàn và tiện lợi hơn. Nắp nồi được làm bằng thủy tinh chịu lực, bền đẹp, dễ dàng quan sát trong quá trình nấu nướng. Nồi có khả năng lan tỏa và hấp thụ nhiệt nhanh, giúp thức ăn được làm chín nhanh, đều và hiệu quả.

Giá tham khảo: 920.000đ.

3. Bộ nồi phủ đá Korea King KDC-12000

Bộ nồi Korea King KDC-12000 gồm 5 sản phẩm sở hữu thiết kế hiện đại, kiểu dáng đa dạng, hỗ trợ nấu nướng hiệu quả. Nồi được đánh giá rất cao về độ bền và độ an toàn, nhờ được làm từ chất liệu nhôm cao cấp. Bên cạnh đó, nồi còn có khả năng chống dính tốt nhờ được phủ một lớp đá hoa cương. đồng thời còn dễ dàng vệ sinh và rất an toàn cho sức khỏe. Nắp nồi được làm từ thủy tinh chịu lực, chắc chắn, giúp người dùng quan sát thức ăn dễ dàng khi chế biến.

Giá tham khảo: 2.680.000đ.

4. Bộ nồi Ceramic vân đá đáy từ ILO Kitchen Hàn Quốc nắp kính

Đây là bộ sản phẩm rất được các bà nội trợ yêu thích lựa chọn. Nồi được làm bằng chất liệu nhôm đúc hợp kim, lòng nồi phủ đá thiên nhiên nên rất an toàn cho sức khỏe bên cạnh ưu điểm độ bền và tính thẩm mỹ cao. Nắp nồi được làm từ kính cường lực, chịu lực và nhiệt tốt. Bộ nồi phù hợp trên mọi loại bếp.

Giá tham khảo: 3.000.000đ.

Bộ nồi Ceramic vân đá đáy từ ILO Kitchen Hàn Quốc nắp kính (Nguồn: hstatic.net)

5. Nồi vân đá Fivestar

Nồi vân đá Fivestar là bộ sản phẩm nhà bếp rất được yêu thích và đánh giá cao về chất lượng mà giá thành rất dễ chịu. Bộ sản phẩm gồm ba nồi với kích thước đa dạng, kiểu sáng đẹp mắt, mang đến nét đẹp tiện nghi cho căn bếp. Bộ nồi có độ bền cao nhờ được làm từ chất liệu cao cấp, bề mặt có khả năng chống dính tốt nhờ được phủ đá hoa cương, rất an toàn và cách vệ sinh bộ nồi vân đá này cũng rất dễ dàng. Nắp nồi được làm từ chất liệu inox cao cấp, bền đẹp, sáng bóng, cách nhiệt tốt. Bộ sản phẩm này có độ bền cao, khả năng hấp thụ và tỏa nhiệt tốt, hỗ trợ nấu nướng an toàn và hiệu quả cho người nội trợ.

Giá tham khảo: 499.000đ.

6. Nồi vân đá Lock&Lock 24cm LCA6244D

Nồi vân đá Lock&Lock 24cm LCA6244D là bộ nồi sở hữu rất nhiều ưu điểm nổi bật từ thiết kế đến tính năng. Sản phẩm được làm từ nhôm đúc nguyên khối, lòng nồi được tráng chống dính bằng đá hoa cương, bên ngoài được phủ sơn chịu nhiệt. Nồi được sản xuất theo công nghệ 7 lớp cao cấp, mang đến người dùng một sản phẩm có độ bền cực cao, an toàn cho sức khỏe. Bên cạnh độ bền cao thì nồi còn rất tiện dụng, khả năng hấp thụ và tỏa nhiệt tốt, chống dính cao, dễ dàng vệ sinh, an toàn khi sử dụng. Nắp nồi được làm từ thủy tinh chịu lực, viền nắp làm bằng thép không gỉ, rất chất lượng. Với nhiều ưu việt như vậy, bộ nồi vân đá giá bao nhiêu có đắt không là băn khoăn của nhiều người tiêu dùng. Tuy nhiên với chỉ 699.300đ bạn đã sắm được cho căn bếp nhà mình bộ sản phẩm vô cùng hữu ích này rồi nhé!

Nồi vân đá Lock&Lock 24cm LCA6244D (Nguồn: giadungnhaviet.com)

7. Bộ nồi chảo cao cấp Berlinger Haus

Bộ nồi vân đá cao cấp Berlinger Haus gồm 2 chảo chiên, 3 nồi hầm, 2 miếng lót nồi có thiết kế vô cùng bắt mắt và sang trọng. Bộ sản phẩm được làm từ hợp kim nhôm cao cấp, độ bền cao, khả năng hấp thu nhiệt cực tốt. Lòng nồi được phủ đá hoa cương chắc chắn, đem lại khả năng chống dính hiệu quả, an toàn cho sức khỏe, dễ dàng vệ sinh. Nắp nồi được làm từ kính cường lực, chịu lực và nhiệt tốt, giúp người dùng dễ dàng quan sát khi nấu nướng. Bộ sản phẩm cao cấp này sẽ mang đến cho người dùng nhiều trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng.

Giá tham khảo: 5.170.000đ.

Bộ nồi chảo cao cấp Berlinger Haus (Nguồn: nhabepvang.com)

8. Bộ nồi Smartcook vân đá

Bộ nồi Smartcook vân đá là bộ sản phẩm cao cấp có xuất xứ từ CH. Séc, gồm ba nồi với kích thước đa dạng, mẫu mã bắt mắt, mang đến người dùng những trải nghiệm lý thú khi sử dụng. Nồi được làm từ hợp kim nhôm với công nghệ chế tạo tiên tiến, lòng nồi phủ đá hoa cương chống dính, mang đến độ bền và chất lượng vượt trội cho sản phẩm. Bộ nồi trang bị nắp đậy bằng kính chịu lực, chịu nhiệt tốt, dễ dàng quan sát khi nấu nướng. Nồi có thể sử dụng trên mọi loại bếp, dễ dàng chế biến nhiều món ngon.

Giá tham khảo: 1.890.000đ.

Bộ nồi Smartcook phủ chống dính vân đá thiết kế sang trọng (Nguồn: elmich.vn)

9. Bộ nồi hợp kim phủ vân đá chống dính Elmich

Bộ nồi hợp kim phủ vân đá chống dính Elmich gồm 3 nồi với kích thước đa dạng, kiểu dáng thanh lịch, góp phần mang đến nét đẹp sang trọng cho căn bếp. Nồi được làm từ hợp kim nhôm cao cấp, công nghệ chế tạo hiện đại, vân đá phủ bên trong lòng nồi bền đẹp, khả năng chống dính cực tốt, khả năng hấp thụ và tỏa nhiệt tốt, giúp nấu nướng an toàn và hiệu quả, dễ dàng vệ sinh. Nồi có trang bị nắp đậy bằng kính cường lực, rất an toàn, bền đẹp.

Giá tham khảo: 1.700.000đ.

Độ bền, tính tiện dụng, an toàn và chất lượng là những ưu điểm khiến nhiều người chọn dùng nồi vân đá thay vì các dòng sản phẩm khác. Trên đây là một số bộ nồi vân đá chất lượng, được người tiêu dùng tin tưởng và đánh giá cao, các bạn có thể tham khảo trước khi quyết định chọn mua. Vậy, mua bộ nồi vân đá ở đâu tốt? Bạn nên tìm hiểu từ những người tiêu dùng trước đó, tìm đến những địa chỉ mua hàng uy tín, nhận được review, đánh giá cao. Với hai hình thức mua trực tiếp và online bạn hoàn toàn chủ động lựa chọn được cách thức phù hợp và có lợi cho mình nhất, hãy tận dụng một cách hiệu quả nhé!