9 cách chọn dưa hấu ngon sạch đỏ ngọt vỏ mỏng không tiêm thuốc

Dưa hấu là một trong những loại trái cây thanh mát có giá trị dinh dưỡng cao được người tiêu dùng ưa chuộng, đặc biệt là trong những ngày hè nóng bức.



1. Cách chọn dưa hấu ngon siêu chuẩn

1.1. Đáy có vết vàng, đốm rám vàng lớn rộng

Một trong những mẹo chọn dưa hấu ngon đó là chọn lựa quả đáy có vết vàng , đốm rám vàng lớn rộng đó là những quả dưa tiếp xúc với mặt đất nhiều. Nếu khi xem xét quả có màu xanh và chỉ hơi vàng thì quả dưa đó còn non, nếu như quả đã chuyển màu vàng cam hay vàng kem thì đó sẽ là một quả dưa rất ngon nên chọn.

1.2. Trên vỏ có nhiều vết ong châm

Dưa hấu là một loại trái cây giải nhiệt hấp dẫn, bổ dưỡng vì thế bạn nên cần chọn lọc kỹ lưỡng để chúng đem lại giá trị tốt nhất. Kinh nghiệm chọn dưa hấu ngon là lựa quả trên vỏ có nhiều vết ong châm. Ở nhiều người, thường tránh những quả có đặc điểm vết ong châm vì sợ quả thối hỏng. Tuy nhiên thì quả dưa trên vỏ có vết ong châm lại chính là dưa ngon vì đặc điểm này chứng tỏ rằng quả dưa đã được thụ phấn nhiều lần và rất là ngọt nước.

Dưa hấu có những vết vàng ở đáy là dưa ngon (Nguồn: blog.saigon-gpdaily.com.vn)

1.3. Phân biệt dưa “đực” và dưa cái

Lựa chọn những quả dưa hấu từ các cửa hàng bán trái cây sạch sẽ, an toàn, uy tín là một điều quan trọng, tuy nhiên để lựa chọn nên một quả dưa hấu ngon thì bạn cần phải thử qua một số mẹo sau chẳng hạn như việc phân biệt dưa dựa trên hoa “đực” và hoa “cái”. Đối với quả dưa đực thường to kích thước to hơn,hình dạng thuôn dài, nhiều nước, trong khi đó, ở dưa cái thì lại có đặc điểm là quả có hình tròn và rất ngọt, phía bên dưới quả thường có một vòng tròn to rõ.

1.4. Kích cỡ của dưa

Lựa chọn kích cỡ phù hợp của dưa chính là một mẹo chọn dưa hấu ngon bạn cần nên tham khảo, chọn những quả dưa có kích thước trung bình, có thể cầm lên xem, nếu chắc tay thì quả sẽ ngọt và mọng nước và khi khi gõ nhẹ vào dưa nếu phát ra tiếng trầm đục tức là dưa chín.

Dưa hấu có kích thước vừa phải và cầm chắc tay sẽ ngon hơn (Nguồn: ufseeds.com)

1.5. Cuống dưa

Xem cuống dưa để đoán dưa có ngon hay không cũng là một cách chọn dưa hấu ngon. Một quả dưa chín là khi cuống dưa khô lại màu nâu sẫm và xoắn lại giống dạng đuôi heo. Và ngược lại, khi cuống còn màu xanh lá tức là dưa vẫn còn xanh và không ngọt.

1.6. Nhận biết qua vỏ dưa

Là loại thực phẩm ngon bổ rẻ, dưa hấu ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng nhờ vào hàm lượng thành phần dinh dưỡng của nó. Tuy nhiên để nhận biết một quả dưa ngon là vô cùng khó, trong đó nhận biết dưa ngon qua vỏ dưa thực sự là một điều rất thú vị. Những quả dưa ngọt, vỏ của chúng thường căng tròn, láng bóng, ngoài ra còn có các sọc đen nổi rõ. Và quả dưa ngon là quả dưa sau khi ta ấn nhẹ vỏ, dưa vẫn còn cứng.

Làm sao để chọn được quả dưa ngon chỉ thông qua vỏ của nó? (Nguồn: khoe365.net.vn)

1.7. Đáy của quả dưa hấu

Một kinh nghiệm chọn dưa hấu ngon khác là quan sát đáy của quả dưa nếu đáy của quả nhỏ, lõm sâu thì đây là một quả dưa ngọt. Còn ngược lại, nếu khi nhìn đáy của quả dưa bạn thấy đáy to hay vết lõm nông không sâu thì quả dưa này vẫn còn xanh và không ngọt nước.

1.8. Cảm nhận âm thanh

Cảm nhận dưa đã chín hay chưa bằng cách dùng ngón tay gõ nhẹ vào trái dưa cũng là một cách chọn dưa hấu ngon, nếu khi ta gõ vào dưa âm thanh phát ra nghe trầm đục thì chắc chắn đây sẽ là một quả dưa ngon và ngọt nước.

1.9. Khối lượng của dưa

Mỗi khi chọn lựa dưa hấu, bạn hãy thử nhấc quả dưa lên và ước lượng cân nặng. Những quả dưa nào nhỏ nhưng nặng hơn khoảng ước lượng thì quả dưa đó đã già, ngon và mọng nước. Còn nếu khối lượng dưa nhẹ hơn ước lượng thì quả dưa này vậy còn xanh và xốp không nên chọn mua.

Cách chọn dưa hấu (Nguồn: hatgiongphuongnam.com)

2. Cách bảo quản dưa hấu tươi ngon

2.1. Cách bảo quản trái dưa hấu chưa bổ

Có nhiều phương pháp dùng để bảo quản rau củ quả tại nhà hữu hiệu hay được áp dụng. Bảo quản một trái dưa hấu chưa bổ, đầu tiên bạn tiến hành rửa sạch quả dưa. Sau đó dùng vải khô để sạch lại trái dưa, tiếp tục ta lấy sáp nếp đun chảy lên trên bề mặt dưa khoảng 0,5cm để cho sáp nến nguội và cứng lại ta tiến hành cất giữ quả dưa vào trong hộp đã có báo lót xung quanh và đem cất giữ tại những nơi thoáng mát, ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

2.2. Bảo quản dưa hấu đã bổ

Sau khi đã dùng xong dưa hấu mà bạn thấy vẫn còn dư thì việc bạn nên làm là rửa cho sạch vỏ dưa còn dư, sau đó đem đi cắt nhỏ rồi cho vào hộp bằng nhựa hay thủy tinh sau đó đem đi cất giữ trong tủ lạnh công nghệ hiện đại, tiên tiến, đa tính năng của gia đình mình. Tuy nhiên thời gian cất giữ chỉ tối đa từ 2 đến 3 ngày nếu không dưa sẽ dễ bị sự xâm nhập của các loại vi khuẩn có hại cho sức khỏe.

Bảo quản dưa hấu đã bổ (Nguồn: blog.saigon-gpdaily.com.vn)

